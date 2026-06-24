Cuando los empleados trabajan en movimiento, necesitan acceder a su PC en cualquier momento y desde cualquier lugar. Del mismo modo, los agentes de TI deben poder conectarse a PCs remotos de forma rápida y fluida al proporcionar soporte remoto. Nada de esto es posible sin acceso remoto.
Acceder remotamente a los PC y controlarlos es fundamental para las empresas y sus equipos de TI, ya que la velocidad y la eficiencia de las conexiones remotas pueden afectar a la flexibilidad de la plantilla, la eficiencia, los tiempos de respuesta, los costes de soporte y mucho más. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones configurar el acceso y control remoto de PC?
Veamos cómo funciona el acceso remoto, sus ventajas, las mejores prácticas y cómo configurar el control remoto de PC en todo tipo de dispositivos.
¿Qué es el control remoto de PC?
El control remoto de PC es la capacidad de acceder, ver y controlar un ordenador desde otro dispositivo a través de internet o de una conexión de red segura. Esto permite al usuario trabajar en el dispositivo remoto como si estuviera justo delante de él, usando internet para conectar los dos dispositivos y controlar uno desde el otro.
Cómo funciona el control remoto de PC
Controlar un PC de forma remota puede parecer complicado en teoría, pero en la práctica es bastante sencillo.
Primero, el usuario instala el software de acceso remoto en el equipo host y en el dispositivo cliente. Este software establece una conexión entre los dos dispositivos para que puedan compartir entrada y salida.
Cuando el usuario necesita conectarse de forma remota, usa la solución de acceso remoto para conectarse al dispositivo remoto a través de internet. Esto crea una conexión segura que comparte la pantalla del endpoint remoto con el dispositivo del usuario y transmite pulsaciones de teclas, movimientos del ratón y otros comandos desde el dispositivo del usuario de vuelta al dispositivo remoto. Como resultado, el usuario puede ver y controlar su dispositivo remoto sin importar desde dónde trabaje.
Un buen software de acceso remoto también puede funcionar en distintos sistemas operativos y dispositivos, como Mac, PC, Linux, iOS, Android y más. Esto hace posible acceder remotamente a un PC desde un Mac o a un dispositivo Linux desde un teléfono Android, mejorando así la accesibilidad y permitiendo a los usuarios trabajar en los dispositivos que prefieren.
5 ventajas clave de controlar un PC de forma remota
Una vez aclarado esto, podemos ver las ventajas del acceso y control remoto de PCs. Acceder a ordenadores de forma remota desde cualquier lugar ofrece múltiples ventajas que pueden mejorar la eficiencia, la productividad y mucho más, beneficiando a empleados individuales, equipos y departamentos enteros.
Las ventajas clave del acceso remoto incluyen:
Resolución de incidencias más rápida: El acceso remoto permite a los usuarios conectarse a dispositivos desde cualquier lugar, lo que lo convierte en una potente herramienta para el soporte de TI. Los agentes de TI pueden usar el soporte remoto para acceder a los dispositivos de los usuarios finales y realizar resolución de problemas y mantenimiento de forma práctica desde cualquier lugar, lo que ayuda a resolver las incidencias más rápidamente.
Reducción de los costes de desplazamiento: Permitir que los empleados accedan a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar ayuda a reducir la necesidad de viajar, ya que hace posible un trabajo remoto e híbrido más eficiente (y así reduce la necesidad de ir y volver de la oficina cada día), fomenta la colaboración remota entre equipos distribuidos y permite que los agentes de soporte ayuden a los usuarios directamente con sus dispositivos sin necesidad de desplazarse hasta ellos.
Flexibilidad multiplataforma: El software de acceso remoto como Splashtop puede funcionar en distintas plataformas, lo que permite trabajar y mantener la productividad sin interrupciones independientemente del dispositivo o sistema operativo.
Más productividad, menos interrupciones: el acceso remoto permite a los empleados trabajar de forma productiva estén donde estén, con una conectividad fluida y de baja latencia. Esto, a su vez, mejora la productividad de los empleados remotos e híbridos y elimina las interrupciones frustrantes.
Acceso seguro desde cualquier lugar: Las buenas plataformas de acceso remoto ofrecen funciones de seguridad sólidas, como el cifrado de extremo a extremo, la autenticación multifactor (MFA) y más. Esto ayuda a garantizar que los datos confidenciales sigan seguros mientras los empleados trabajan sobre la marcha, lo que permite un trabajo remoto seguro y ayuda a mantener el cumplimiento de TI.
Requisitos previos para el control remoto de PC
Si te estás preparando para configurar el control remoto de PC, hay algunos requisitos que querrás cumplir primero. Estos requisitos previos clave ayudarán a garantizar que tus dispositivos e infraestructura estén listos para el acceso remoto, para que puedas conectarte rápidamente y trabajar sin interrupciones desde cualquier lugar.
Los requisitos previos clave incluyen:
Software de acceso remoto: Puede que esto sea obvio, pero el primer requisito para el acceso remoto es el software que lo hace posible. Necesitarás una solución de acceso remoto fiable y segura, como Splashtop, instalada en ambos dispositivos para establecer una conexión antes de poder empezar a trabajar entre endpoints.
Una conexión a internet estable: El acceso remoto depende de la conectividad a internet para vincular los dispositivos conectados. Asegúrate de tener una conexión estable en ambos extremos para que el acceso no se interrumpa y siga funcionando sin problemas.
Dispositivos compatibles: Según la herramienta de acceso remoto que uses, esto puede ser fácil o difícil. Aunque hay herramientas diseñadas para el control remoto de PC que solo funcionan en dispositivos o sistemas operativos específicos, software como Splashtop puede funcionar en varios tipos de dispositivos, incluidos macOS, Windows, Android y más.
Acceso de administrador en el equipo host: La mayoría de los endpoints no permiten el acceso remoto de forma predeterminada por motivos de seguridad, por lo que los administradores tendrán que intervenir y habilitarlo. Asegúrate de que el dispositivo remoto tenga permisos de administrador para permitir el acceso remoto; de lo contrario, la conexión fallará.
Cómo controlar remotamente un PC en 5 pasos
Cuando estés listo para trabajar desde cualquier lugar, controlar un PC de forma remota solo requiere unos pocos pasos rápidos. Con Splashtop, es fácil configurar el acceso remoto y conectarte desde cualquier lugar, así que solo tienes que seguir estas instrucciones y listo:
Crea tu cuenta de Splashtop registrándote para una prueba gratuita.
Descarga la app Splashtop Streamer en tu PC desde la página de descargas de Splashtop, instala la aplicación e inicia sesión.
Activa el acceso remoto desde la configuración de administración para asegurarte de que la conexión esté permitida.
Descarga Splashtop en el dispositivo desde el que te conectarás (también disponible en la página de descargas).
Inicia sesión y haz clic en tu PC desde la app de Splashtop para iniciar la conexión remota.
¡Eso es todo lo que hace falta! A partir de ahí, podrás controlar remotamente tu PC y trabajar desde cualquier lugar, incluido el acceso a tus archivos, herramientas especializadas y aplicaciones cuando lo necesites. Splashtop proporciona una conexión segura, fluida y cifrada, para que puedas trabajar de forma eficiente desde cualquier lugar sin poner en riesgo la ciberseguridad.
Prácticas recomendadas para un control remoto de PC seguro
Por supuesto, el acceso remoto debe gestionarse con cuidado. Cuando las organizaciones implementan soluciones de acceso remoto, deben asegurarse de contar con los controles y las políticas de seguridad necesarios para que el acceso sea eficiente y seguro, por lo que conviene tener en cuenta estas prácticas recomendadas.
Las mejores prácticas para un control remoto seguro de PC incluyen:
Autenticación multifactor (MFA): Mantener la seguridad de la cuenta es vital para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sus cuentas y dispositivos conectados. La autenticación multifactor ayuda a mantener alejados a los usuarios no autorizados al requerir una forma secundaria de verificación del usuario antes de que puedan iniciar sesión.
Cifrado: El cifrado de extremo a extremo es esencial para mantener los datos seguros en tránsito, de modo que no puedan ser interceptados ni robados. Splashtop, por ejemplo, usa cifrado AES para proteger las transmisiones y conexiones, garantizando que todo se mantenga seguro durante toda la sesión remota.
Dispositivos permitidos: Al configurar el acceso remoto, conviene tener una lista de dispositivos permitidos. Esto ayuda a proporcionar seguridad adicional, para que las credenciales de cuentas robadas no puedan utilizarse para iniciar sesión en dispositivos desconocidos.
Tiempos de espera de sesión: Siempre existe la posibilidad de que los empleados olviden finalizar sus sesiones remotas. En estos casos, los tiempos de espera de sesión ayudan a garantizar que los dispositivos no queden sin supervisión, ya que la sesión remota finalizará automáticamente tras un periodo determinado de inactividad.
Registros y grabación de sesiones: Los registros de sesiones ayudan a los equipos de TI a hacer un seguimiento de la actividad de acceso remoto, incluido quién se conectó y cuándo. La grabación de sesiones, cuando está disponible y es apropiada, puede proporcionar un registro adicional para formación, resolución de problemas o revisión de auditorías. Los registros y las grabaciones deben gestionarse de acuerdo con las políticas de seguridad y privacidad de tu organización.
Refuerza el control remoto de PC con Splashtop
Cuando buscas un acceso remoto fiable y seguro, Splashtop es la mejor opción. Splashtop ofrece un control remoto de PC fluido entre dispositivos y sistemas operativos, para que los empleados puedan acceder a sus ordenadores de trabajo dondequiera que estén y desde cualquier dispositivo que utilicen.
Splashtop está diseñado para que el acceso remoto sea fácil y seguro. Es fácil de configurar e iniciar, y ofrece acceso atendido y acceso remoto desatendido con compatibilidad multiplataforma en solo unos clics. Mientras tanto, Splashtop mantiene seguras las sesiones remotas con cifrado de extremo a extremo, registros de sesión, tiempos de inactividad de sesión, autenticación multifactor y mucho más.
Si te resulta difícil manejar la complejidad del control remoto de PCs o necesitas una forma fiable de acceder a tu PC de trabajo desde cualquier lugar, Splashtop puede ayudarte. Splashtop hace que la configuración sea sencilla, las sesiones remotas seguras y la resolución de problemas sin esfuerzo, para que puedas seguir conectado desde cualquier lugar.
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