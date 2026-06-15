Optimice los flujos de trabajo de TI con la API abierta de Splashtop

La forma en que trabajamos cambia constantemente y los técnicos de TI deben adaptarse rápidamente para mantenerse al día con los cambios. Más empresas están pasándose a entornos híbridos y remotos, lo que agrega una capa adicional de trabajo a aquellos que trabajan en el servicio de asistencia o en los puestos de técnico de TI. Para los administradores de sistemas, gestionar todo puede volverse aún más complejo.
Encontrar el software adecuado para gestionar múltiples dispositivos y prestar soporte a tu equipo puede ser todo un reto. Afortunadamente, una herramienta de acceso remoto como Splashtop Enterprise puede ayudar a los profesionales de TI a optimizar sus flujos de trabajo y aumentar su eficiencia.
Los profesionales de TI deben ser lo más eficientes posible para garantizar que los dispositivos estén bien gestionados, actualizados y para reducir el tiempo de inactividad cuando los usuarios finales tienen problemas. Una forma de mejorar la eficiencia es automatizar las tareas rutinarias para que tu equipo tenga la capacidad de concentrarse en todo aquello que requiera más atención.
Splashtop Enterprise ofrece capacidades API abiertas para automatizar tareas que normalmente realizarías manualmente. Con las API abiertas de Splashtop Enterprise, los técnicos de TI pueden personalizar los flujos de trabajo, reducir el tiempo de inactividad y mejorar las capacidades de soporte.
Las ventajas de utilizar las API abiertas de Splashtop
Las API abiertas de Splashtop permiten a tu equipo de TI personalizar procesos y llevar sus flujos de trabajo al siguiente nivel. Estos son algunos ejemplos sobre cómo utilizar mejor las API abiertas de Splashtop.
Automatizar tareas rutinarias
Comprender cómo automatizar tareas rutinarias es una habilidad esencial que todo técnico de TI debería tener en su bagaje profesional. Gestionar cientos de dispositivos y usuarios puede ser una tarea exigente, razón por la cual la automatización es la mejor amiga de un técnico de TI.
La API abierta de Splashtop permite a los técnicos crear scripts que ayudan a automatizar tareas que a veces pueden tardar días en ejecutarse manualmente. Por ejemplo, si un técnico está configurando dispositivos para un equipo grande, puede gestionar varios ordenadores a la vez y asignarlos a un grupo específico. Si el técnico necesita actualizar los dispositivos periódicamente, puede hacerlo rápidamente sin tener que buscar manualmente cada dispositivo y actualizarlo en persona.
Las tareas que se pueden automatizar utilizando las API abiertas de Splashtop incluyen:
Aprovisionamiento de usuarios: crea, gestiona y actualiza cuentas de usuarios sin esfuerzo, garantizando que todos en tu empresa tengan los permisos y configuraciones de acceso correctos.
Actualizaciones de software: mantén el software y las aplicaciones actualizados en todo tu entorno de TI sin la molestia de las instalaciones manuales.
Copias de seguridad de datos: ejecuta copias de seguridad de datos de forma sistemática, reduciendo el riesgo de pérdida de datos y garantizando la continuidad de la actividad empresarial.
Mejorar los flujos de trabajo de soporte remoto
Las API abiertas de Splashtop se integran perfectamente con los sistemas de soporte, similar a lo que se logra a través de nuestras integraciones prediseñadas con Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk y más, haciendo que el soporte y la resolución de problemas sean tarea muy sencilla:
Crea sesiones de soporte: genera enlaces de sesiones de soporte con facilidad, lo que te permitirá conectarte rápidamente a los ordenadores de los usuarios finales.
Conectividad en tiempo real: inicia sesiones de soporte y conéctate a los dispositivos de los usuarios finales al instante, lo que permite una rápida resolución de problemas.
Registros completos: recupera registros de sesiones, registros de transferencia de archivos, transcripciones de chat y más, todo lo cual puede ser crucial para diagnosticar y documentar las interacciones de soporte.
Al mejorar las capacidades de soporte, estas API no solo agilizan los procesos de soporte, sino que también conducen a una resolución de problemas más rápida, una mayor satisfacción del usuario final y operaciones de soporte de TI más eficientes.
Administra registros sin esfuerzo
Las API abiertas de Splashtop pueden ayudar a unificar información clave de múltiples dispositivos en una ubicación central. Los técnicos pueden desarrollar scripts para ayudar a personalizar cómo se almacena la información en un lugar para minimizar la cantidad de registros manuales que tienen que realizar y minimizar el intercambio entre herramientas. Este tipo de unificación es especialmente útil para equipos que tienen herramientas o procesos personalizados porque pueden personalizar fácilmente su flujo de trabajo con la API abierta de Splashtop.
Los registros son la base de las operaciones de TI, ya que proporcionan información sobre las sesiones, el historial de configuración y la gestión de endpoints. Con las Open APIs de Splashtop, gestionar los registros es facilísimo:
Recuperar registros de sesión: accede a registros de sesión detallados para realizar un seguimiento de las actividades y solucionar problemas de forma eficaz.
Historial de configuración: supervisa los cambios y actualizaciones realizados en las configuraciones a lo largo del tiempo, garantizando el cumplimiento y la seguridad.
Gestión de terminales: vigila tus dispositivos terminales y gestiónalos de manera eficiente y proactiva.
Plantéate cómo funcionaría esto en vivo y en directo: un técnico responde a un ticket enviado por un usuario final. Una vez que el técnico termine de ayudar al usuario final, la información se extraerá automáticamente de esa sesión en el ticket y se documentará sin que el técnico tenga que realizar ningún trabajo manual.
La gestión de registros sin esfuerzo no solo simplifica el proceso de auditoría, sino que también ayuda a los profesionales de TI a tomar decisiones informadas y mantener un historial bien documentado de las actividades de TI.
Comenzando con las API abiertas de Splashtop
Los técnicos de TI pueden obtener varios beneficios aprovechando las API abiertas de Splashtop:
Ahorro de tiempo: las API abiertas de Splashtop automatizan tareas rutinarias, liberando tiempo a los técnicos de TI para centrarse en iniciativas estratégicas y resolución de problemas complejos en lugar del trabajo manual repetitivo.
Resolución de problemas más rápida: con capacidades de soporte mejoradas, los equipos de TI pueden crear y gestionar sesiones de soporte sin esfuerzo, lo que lleva a una resolución de problemas más rápida y una mayor satisfacción del usuario final.
Solución de problemas eficiente: documenta automáticamente registros completos, incluidos registros de sesiones, transcripciones de chat e historial de configuración. Esto simplifica la resolución de problemas, lo que facilita a los técnicos de TI diagnosticar y resolver problemas de forma eficaz.
Flujos de trabajo personalizados: los equipos de TI pueden adaptar las soluciones a sus necesidades específicas creando sus propias aplicaciones personalizadas o integrando sistemas de terceros, lo que optimiza los flujos de trabajo para la eficiencia de su equipo.
Eficiencia de costas: la automatización, el soporte optimizado y los errores minimizados dan como resultado una reducción de costas, lo que permite a las empresas asignar recursos de manera más efectiva e invertir en iniciativas estratégicas de TI.
Visita nuestra página de soporte para obtener más información sobre cómo conectar las API abiertas de Splashtop.
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