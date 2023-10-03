Nuestros socios de integración
Nuestros socios de integración
Acronis
Los usuarios pueden iniciar una sesión de control remoto Splashtop desde la plataforma Acronis, prestando asistencia técnica rápida a los usuarios finales en el lugar y momento necesarios.
Addigy
Los usuarios pueden iniciar una sesión de control remoto Splashtop desde la plataforma de gestión de dispositivos Apple de Addigy, prestando asistencia técnica rápida a los usuarios finales en el lugar y momento necesarios.
AppTec360
Splashtop On-Demand Support (SOS) está integrado con AppTec360 MDM/MAM para ser compatible con la vista remota de iOS y el control remoto de Android.
Atera
Tecnología de control remoto en la solución RMM de Atera que permite a los técnicos acceder remotamente a los ordenadores. Añade otras soluciones Splashtop para beneficiarte de la asistencia rápida supervisada.
BITDEFENDER
La galardonada tecnología antimalware de Bitdefender está integrada en la consola Splashtop, lo que les ofrece a TI y MSPs la capacidad de proteger sus ordenadores gestionados con tecnología de seguridad de punto final.
Canopy
La integración RMM de Canopy con Splashtop permite a los usuarios lograr una resolución de problemas remota sin problemas desde la plataforma de Canopy. Canopy también admite integraciones ligeras para productos minoristas de Splashtop.
CrowdStrike
Splashtop ayuda a los equipos de TI a ver y actuar sobre las detecciones de CrowdStrike más rápido, al unir visibilidad de endpoints, gestión y soporte remoto en una única consola.
Datto
Proporcionamos la tecnología de control remoto en Datto RMM. Añade fácilmente otras soluciones Splashtop para realizar asistencia rápida.
e-Jan (Japón)
Splashtop para Cachatto —una solución local de acceso remoto seguro para eJan— que proporciona un alto nivel de seguridad específico para empresas.
Freshdesk
Habilita la asistencia remota desde Freshdesk para acceder rápidamente a los dispositivos de tus usuarios y controlarlos a distancia cuando esté integrado con Splashtop SOS. No se necesita instalación previa en el dispositivo del usuario final.
FreshService
Inicia sesiones de acceso remoto desde los tickets de Freshservice para proporcionar asistencia instantánea con la integración de Splashtop SOS y Freshservice. Todas las sesiones se encriptan y se registran en el ticket.
HaloITSM/HaloPSA
La integración de acceso remoto de Splashtop proporciona una solución integral de soporte y gestión de tickets con la integración de HaloISTM y Halo PSA.
InvGate
Simplifica la gestión de activos de TI y habilita el Soporte remoto con InvGate y Splashtop, permitiendo a los equipos de TI solucionar problemas y mantener dispositivos desde una única plataforma.
Ivanti
Splashtop está incluido en el control remoto del dispositivo inteligente de Ivanti Avalanche. También puede integrar Ivanti ITSM con los productos Splashtop para mejorar las capacidades de soporte remoto.
JAMF
Los administradores de Jamf pueden proporcionar a los miembros de su equipo acceso remoto a PC y Mac y dar soporte remoto a los dispositivos iOS de sus usuarios.
Jira
Permite a tus técnicos acceder remotamente y prestar asistencia a los ordenadores de tus usuarios finales lanzando conexiones remotas Splashtop desde Jira.
JUMPCLOUD
Identifícate e inicia sesión en Splashtop utilizando la solución SSO basada en la nube de JumpCloud. Disponible con nuestro producto Enterprise.
KACE Cloud
Optimiza el acceso y el soporte remotos con KACE Cloud de Quest y Splashtop, lo que ayuda a los equipos de TI a resolver problemas rápidamente desde una única plataforma.
MaaS360
Busca Splashtop en el Marketplace IBM MaaS360 para integrar nuestras soluciones de acceso remoto con los controles de seguridad MDM/ MAM de MaaS360. Splashtop también complementa MaaS360 para ofrecer compatibilidad con la vista remota de iOS y el control remoto de Android.
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem se integra con Active Directory para autenticar/autorizar cada solicitud de sesión de usuario.
Microsoft Intune
RADIUS seguro basado en la cloud para acceso Wi-Fi con certificados. Compatible con Microsoft cloud PKI.
Microsoft Teams
Conéctate a los ordenadores de tus usuarios directamente desde el chat de Microsoft Teams y proporciona asistencia remota instantánea. No necesitas instalación previa.
Naverisk
Proporcionamos la tecnología de control remoto en la solución RMM de Naverisk. Añade otras soluciones Splashtop para prestar asistencia rápida.
NinjaOne
Consigue NinjaOne con el complemento Splashtop para proporcionar asistencia informática remota a tus ordenadores gestionados. Para realizar una asistencia supervisada rápida, añade otras soluciones Splashtop.
ONELOGIN
Autentícate con tus credenciales de OneLogin. El inicio de sesión único (SSO) mediante OneLogin proporciona una autenticación sencilla, centralizada y segura.
Salesforce
Accede y da soporte remoto a las computadoras de los usuarios finales directamente desde los objetos de Salesforce, mejorando la eficiencia de TI y el servicio al cliente.
SentinelOne
Splashtop ayuda a los equipos de TI a gestionar la protección de SentinelOne de manera más eficiente al integrar la implementación de agentes, la visibilidad de la cobertura, la gestión de dispositivos y el soporte remoto en una sola consola.
ServiceNow
Conéctate a los ordenadores de tus usuarios desde los incidentes de ServiceNow aprovechando la integración entre este y nuestro producto Enterprise.
Soliton (Japón)
Splashtop On-Prem está integrado por Soliton the SecureDesktop Appliance, que ofrece seguridad de alto nivel para el gobierno y las empresas.
Spiceworks
Splashtop SOS se integra con Spiceworks Help Desk para que puedas iniciar fácilmente sesiones de asistencia bajo demanda a los ordenadores de tus usuarios.
Splunk
La integración de Splashtop con Splunk permite una supervisión de seguridad avanzada mediante la exportación de registros de sesiones y eventos para un análisis más profundo, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar las informaciones, optimizar el cumplimiento y fortalecer la seguridad.
SuperOps
Inicia una sesión de control remoto de Splashtop desde la plataforma de SuperOps. De este modo, los usuarios finales reciben asistencia técnica cada vez que surge un problema.
Swif
La solución de control remoto de alto rendimiento de Splashtop está integrada en la plataforma Swif.ai, lo que permite un acceso remoto con un solo clic a dispositivos Windows y Mac.
SYNCRO
Inicia una sesión de acceso remoto a tus ordenadores gestionados desde la integración con Syncro y SyncroMSP. Accede a tus dispositivos gestionados en cualquier momento, incluso sin la presencia de un usuario final.
TIFLUX
TiFlux Service Desk viene totalmente integrado con Splashtop y les ofrece a los técnicos de asistencia informática acceso remoto instantáneo y control de sus ordenadores.
Tokai (Japón)
Splashtop On-Prem está alojado en Tokai Cable and Telecom como solución de acceso remoto cloud para pequeñas y medianas empresas.
Yamaha
Splashtop para IoT se integra con la solución robótica de Yamaha para permitir la supervisión, gestión y asistencia remotas.
Zebra
Asistencia informática remota supervisada y no supervisada para dispositivos Zebra.
ZENDESK
Iniciar sesiones de acceso remoto desde dentro de los tickets de Zendesk Support para proporcionar soporte instantáneo. Conéctese con sólo unos pocos clics. No es necesaria una instalación previa en el dispositivo del cliente.
Socios de RMM
Si utilizas un paquete RMM que aún no tiene Splashtop incorporado, lee nuestro artículo de asistencia para conocer los detalles de la integración ligera.
Otros RMM
- Es posible que puedas poner en práctica algunos de los puntos de primera mano
- Los otros elementos pueden requerir cambios en el software RMM
Splashtop PartnerConnect - Socios de integración
Los socios de Splashtop proporcionan las mejores soluciones a nuestros clientes comunes en los siguientes sectores de interés: enseñanza, sanidad, medios de comunicación y ocio, arquitectura y diseño, contabilidad, IoT y administración pública.