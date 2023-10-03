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Nuestros socios de integración

Nuestros socios de integración

Acronis Logo

Acronis

Los usuarios pueden iniciar una sesión de control remoto Splashtop desde la plataforma Acronis, prestando asistencia técnica rápida a los usuarios finales en el lugar y momento necesarios.

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Addigy Logo

Addigy

Los usuarios pueden iniciar una sesión de control remoto Splashtop desde la plataforma de gestión de dispositivos Apple de Addigy, prestando asistencia técnica rápida a los usuarios finales en el lugar y momento necesarios.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop On-Demand Support (SOS) está integrado con AppTec360 MDM/MAM para ser compatible con la vista remota de iOS y el control remoto de Android.

Atera logo

Atera

Tecnología de control remoto en la solución RMM de Atera que permite a los técnicos acceder remotamente a los ordenadores. Añade otras soluciones Splashtop para beneficiarte de la asistencia rápida supervisada.

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Bitdefender Logo

BITDEFENDER

La galardonada tecnología antimalware de Bitdefender está integrada en la consola Splashtop, lo que les ofrece a TI y MSPs la capacidad de proteger sus ordenadores gestionados con tecnología de seguridad de punto final.

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Canopy logo in blue

Canopy

La integración RMM de Canopy con Splashtop permite a los usuarios lograr una resolución de problemas remota sin problemas desde la plataforma de Canopy. Canopy también admite integraciones ligeras para productos minoristas de Splashtop.

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The image shows the CrowdStrike logo with the word CROWDSTRIKE in bold red uppercase letters and three red wing-like streaks to the left. The background is light gray.

CrowdStrike

Splashtop ayuda a los equipos de TI a ver y actuar sobre las detecciones de CrowdStrike más rápido, al unir visibilidad de endpoints, gestión y soporte remoto en una única consola.

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Datto Logo

Datto

Proporcionamos la tecnología de control remoto en Datto RMM. Añade fácilmente otras soluciones Splashtop para realizar asistencia rápida.

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e-Jan logo

e-Jan (Japón)

Splashtop para Cachatto —una solución local de acceso remoto seguro para eJan— que proporciona un alto nivel de seguridad específico para empresas.

Freshdesk Logo

Freshdesk

Habilita la asistencia remota desde Freshdesk para acceder rápidamente a los dispositivos de tus usuarios y controlarlos a distancia cuando esté integrado con Splashtop SOS. No se necesita instalación previa en el dispositivo del usuario final.

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FreshService Logo

FreshService

Inicia sesiones de acceso remoto desde los tickets de Freshservice para proporcionar asistencia instantánea con la integración de Splashtop SOS y Freshservice. Todas las sesiones se encriptan y se registran en el ticket.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

La integración de acceso remoto de Splashtop proporciona una solución integral de soporte y gestión de tickets con la integración de HaloISTM y Halo PSA.

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The image shows the InvGate logo with a stylized circular icon on the left and the word invgate in lowercase blue letters on the right.

InvGate

Simplifica la gestión de activos de TI y habilita el Soporte remoto con InvGate y Splashtop, permitiendo a los equipos de TI solucionar problemas y mantener dispositivos desde una única plataforma. 

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Ivanti Logo

Ivanti

Splashtop está incluido en el control remoto del dispositivo inteligente de Ivanti Avalanche. También puede integrar Ivanti ITSM con los productos Splashtop para mejorar las capacidades de soporte remoto.

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Jamf Logo

JAMF

Los administradores de Jamf pueden proporcionar a los miembros de su equipo acceso remoto a PC y Mac y dar soporte remoto a los dispositivos iOS de sus usuarios.

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Jira Logo

Jira

Permite a tus técnicos acceder remotamente y prestar asistencia a los ordenadores de tus usuarios finales lanzando conexiones remotas Splashtop desde Jira.

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JumpCloud logo

JUMPCLOUD

Identifícate e inicia sesión en Splashtop utilizando la solución SSO basada en la nube de JumpCloud. Disponible con nuestro producto Enterprise.

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KACE by Quest logo featuring a large orange circle with a white letter K formed by connected dots, next to the words KACE by Quest in black and orange text.

KACE Cloud

Optimiza el acceso y el soporte remotos con KACE Cloud de Quest y Splashtop, lo que ayuda a los equipos de TI a resolver problemas rápidamente desde una única plataforma.

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Maas360 Logo

MaaS360

Busca Splashtop en el Marketplace IBM MaaS360 para integrar nuestras soluciones de acceso remoto con los controles de seguridad MDM/ MAM de MaaS360. Splashtop también complementa MaaS360 para ofrecer compatibilidad con la vista remota de iOS y el control remoto de Android.

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Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Splashtop On-Prem se integra con Active Directory para autenticar/autorizar cada solicitud de sesión de usuario.

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Logo with the text Member of Microsoft Intelligent Security Association and Microsoft Security next to the Microsoft logo of four colored squares.

Microsoft Intune

RADIUS seguro basado en la cloud para acceso Wi-Fi con certificados. Compatible con Microsoft cloud PKI.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Conéctate a los ordenadores de tus usuarios directamente desde el chat de Microsoft Teams y proporciona asistencia remota instantánea. No necesitas instalación previa.

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Naverisk logo

Naverisk

Proporcionamos la tecnología de control remoto en la solución RMM de Naverisk. Añade otras soluciones Splashtop para prestar asistencia rápida.

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Logo of NinjaOne

NinjaOne

Consigue NinjaOne con el complemento Splashtop para proporcionar asistencia informática remota a tus ordenadores gestionados. Para realizar una asistencia supervisada rápida, añade otras soluciones Splashtop.

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OneLogin logo

ONELOGIN

Autentícate con tus credenciales de OneLogin. El inicio de sesión único (SSO) mediante OneLogin proporciona una autenticación sencilla, centralizada y segura.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Accede y da soporte remoto a las computadoras de los usuarios finales directamente desde los objetos de Salesforce, mejorando la eficiencia de TI y el servicio al cliente.

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SentinelOne

Splashtop ayuda a los equipos de TI a gestionar la protección de SentinelOne de manera más eficiente al integrar la implementación de agentes, la visibilidad de la cobertura, la gestión de dispositivos y el soporte remoto en una sola consola.

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ServiceNow Logo

ServiceNow

Conéctate a los ordenadores de tus usuarios desde los incidentes de ServiceNow aprovechando la integración entre este y nuestro producto Enterprise.

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Soliton Logo

Soliton (Japón)

Splashtop On-Prem está integrado por Soliton the SecureDesktop Appliance, que ofrece seguridad de alto nivel para el gobierno y las empresas.

Spiceworks Logo

Spiceworks

Splashtop SOS se integra con Spiceworks Help Desk para que puedas iniciar fácilmente sesiones de asistencia bajo demanda a los ordenadores de tus usuarios.

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The Splunk logo, featuring the word splunk in bold lowercase black letters followed by a large right-facing angle bracket (greater-than sign) and a registered trademark symbol.

Splunk

La integración de Splashtop con Splunk permite una supervisión de seguridad avanzada mediante la exportación de registros de sesiones y eventos para un análisis más profundo, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar las informaciones, optimizar el cumplimiento y fortalecer la seguridad.

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Super Ops AI Logo

SuperOps

Inicia una sesión de control remoto de Splashtop desde la plataforma de SuperOps. De este modo, los usuarios finales reciben asistencia técnica cada vez que surge un problema.

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SWIF logo

Swif

La solución de control remoto de alto rendimiento de Splashtop está integrada en la plataforma Swif.ai, lo que permite un acceso remoto con un solo clic a dispositivos Windows y Mac.

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Syncro Logo

SYNCRO

Inicia una sesión de acceso remoto a tus ordenadores gestionados desde la integración con Syncro y SyncroMSP. Accede a tus dispositivos gestionados en cualquier momento, incluso sin la presencia de un usuario final.

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tiflux logo

TIFLUX

TiFlux Service Desk viene totalmente integrado con Splashtop y les ofrece a los técnicos de asistencia informática acceso remoto instantáneo y control de sus ordenadores.

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Tokai Group Logo

Tokai (Japón)

Splashtop On-Prem está alojado en Tokai Cable and Telecom como solución de acceso remoto cloud para pequeñas y medianas empresas.

The image displays the word Yamaha in bold, black, sans-serif font on a white background.

Yamaha

Splashtop para IoT se integra con la solución robótica de Yamaha para permitir la supervisión, gestión y asistencia remotas.

Zebra Integration validated

Zebra

Asistencia informática remota supervisada y no supervisada para dispositivos Zebra.

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zendesk logo

ZENDESK

Iniciar sesiones de acceso remoto desde dentro de los tickets de Zendesk Support para proporcionar soporte instantáneo. Conéctese con sólo unos pocos clics. No es necesaria una instalación previa en el dispositivo del cliente.

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Socios de RMM

Si utilizas un paquete RMM que aún no tiene Splashtop incorporado, lee nuestro artículo de asistencia para conocer los detalles de la integración ligera.

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Otros RMM

  • Es posible que puedas poner en práctica algunos de los puntos de primera mano
  • Los otros elementos pueden requerir cambios en el software RMM

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Discovering the advantages of joining Splashtop's Partner Connect program

Splashtop PartnerConnect - Socios de integración

Los socios de Splashtop proporcionan las mejores soluciones a nuestros clientes comunes en los siguientes sectores de interés: enseñanza, sanidad, medios de comunicación y ocio, arquitectura y diseño, contabilidad, IoT y administración pública.

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