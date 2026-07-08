Navegando los desafíos modernos de Edtech para el soporte de TI

La incorporación de la tecnología en las prácticas docentes ha traído cambios significativos al sector de la educación. Sobre todo en los últimos años, la tecnología ha desempeñado un papel cada vez más importante en el nivel de oferta y servicio que pueden prestar las instituciones educativas.
Con HyFlex (enseñanza híbrida o flexible) como la nueva norma, los estudiantes, el claustro y el personal esperan que la tecnología se adapte a sus necesidades de flexibilidad y rendimiento. Sin embargo, con el aumento de la transformación digital, las instituciones educativas afrontan numerosos desafíos para implementar y mantener una tecnología que satisfaga estas demandas.
Los equipos de TI tienen la abrumadora tarea de habilitar una cultura de enseñanza híbrida funcional, prestar la mejor experiencia de usuario para los estudiantes y garantizar la seguridad y el cumplimiento. Estas tareas son cada vez más difíciles de gestionar a medida que las personas con habilidades de TI expertas se vuelven más difíciles de encontrar y la retención de la plantilla laboral de TI se vuelve una tarea más ardua.
Mantener al personal de TI libre de estrés a medida que crece la carga de trabajo
En los últimos años, la demanda de profesionales de TI capacitados ha aumentado exponencialmente, lo que dificulta que las instituciones educativas atraigan y retengan a los mejores talentos. A medida que aumentan las cargas de trabajo de TI, las universidades y los colegios deben encontrar formas de mantener la eficiencia del personal de TI y promover un entorno de trabajo libre de estrés con herramientas que agilicen los flujos de trabajo y se puedan implementar fácilmente en todas las plataformas.
La investigación realizada por Splashtop reveló que el 65 % de los equipos del servicio de ayuda de TI han experimentado niveles insostenibles de estrés y agotamiento, y el 87 % requiere nuevas herramientas y procesos para admitir una amplia gama de tipos de dispositivos, sistemas operativos y redes.
Con el aumento exponencial de la iniciativa BYOD (tráete tu dispositivo), la gran cantidad de dispositivos y sistemas que necesitan soporte (sin mencionar la gestión de puntos finales, la instalación de software y la solución de problemas para esos dispositivos) ha requerido que los equipos de TI adopten una nueva estrategia para gestionar y prestar servicios de TI.
La asistencia informática remota de TI se ha vuelto imprescindible para la educación superior, ya que las universidades y los institutos dependen cada vez más de la tecnología para impartir enseñanza, realizar investigaciones y prestar servicios administrativos. Según una encuesta rápida de EDUCAUSE, más del 60 por ciento de los estudiantes experimentaron al menos un impacto tangible en sus cursos debido a problemas técnicos. Sobre el mismo tema, la última encuesta de Splashtop a estudiantes reveló que los estudiantes de educación superior usan un promedio de dos dispositivos con fines de aprendizaje, y casi el 91 por ciento de los estudiantes esperan recibir asistencia bajo demanda en todos sus dispositivos.
Habilitar la flexibilidad sin sacrificar la seguridad
Sin embargo, la creciente demanda de asistencia bajo demanda no es el mayor reto para los equipos de TI en la actualidad. En los últimos años, los ataques de ransomware se han vuelto cada vez más comunes en la educación, lo que la convierte en el objetivo número uno de los ciberdelincuentes. Dado que las instituciones educativas tienen datos muy confidenciales, como direcciones, cumpleaños, números de seguridad social, solicitudes de préstamos e información bancaria relacionada con la matrícula, la seguridad de los datos se ha convertido en uno de los problemas más importantes y urgentes para los directores de tecnología educativa.
Si la gestión de datos es tan indispensable como la tecnología para el funcionamiento de un instituto o universidad, los datos presentan un gran riesgo para las instituciones y las personas. Los estudiantes y el personal que aprovechan la iniciativa BYOD (tráete tu dispositivo), así como una variedad de proveedores de tecnología educativa cuyas prácticas de seguridad cibernética a menudo no son lo suficientemente férreas, pueden exponer fácilmente a las instituciones educativas a ataques cibernéticos con consecuencias significativas.
Las organizaciones de educación superior informaron de un coste promedio de compensación de 1,42 millones de dólares por ataque de ransomware y el plazo de recuperación más lento en todos los sectores. Los directivos de TI tienen la tarea apremiante de implementar políticas y procedimientos férreos de ciberseguridad para prevenir, detectar, responder y recuperarse de incidentes cibernéticos.
Hoy en día, está claro que proporcionar una gestión y asistencia de TI efectivos presenta dificultades que deben abordarse para garantizar un acceso equitativo, continuo y seguro a la educación. Unificar las herramientas adecuadas es un paso importante en el proceso de transformación digital.
Al reducir la cantidad de software y plataformas en uso, los equipos de TI pueden ayudar eficazmente a sus instituciones a aumentar la eficiencia, gestionar los costes y reducir los riesgos de seguridad. Aquí es donde las soluciones remotas seguras para la educación pueden ser valiosas para los equipos de TI, ya que les ayudan a gestionar menos proveedores y mantener una cobertura de seguridad más uniforme.
Unificación de soluciones de asistencia de TI para lograr una mayor eficiencia
La asistencia informática remota de alto rendimiento debe ser una herramienta unificada en la educación superior, ya que permite un entorno de enseñanza y trabajo más flexible y accesible para estudiantes y personal, independientemente de su ubicación, horario o dispositivo.
Al aprovechar las capacidades de asistencia y acceso remotos, los profesionales de TI pueden prestar una experiencia efectiva y equitativa para los usuarios finales al tiempo que aumentan la seguridad, la funcionalidad, la integración y la rentabilidad.
La tecnología avanzada de acceso remoto ofrece una experiencia funcional y fácil de usar que respalda múltiples aspectos de la enseñanza y el aprendizaje. Splashtop, que presta servicios a miles de instituciones educativas en todo el mundo, incluidas Harvard y Stanford, ha desarrollado una interfaz intuitiva que permite a los usuarios acceder a los recursos y ejecutar software intensivo de CPU de manera efectiva desde cualquier dispositivo y sistema operativo, sin necesidad de capacitación.
Cuando se trata de prestar asistencia bajo demanda, la tecnología remota segura y fiable ayuda a los profesionales de TI a optimizar sus flujos de trabajo y reducir el tiempo de inactividad del dispositivo, incluso cuando se trata de un alto volumen de solicitudes de asistencia y BYOD (tráete tu dispositivo).
Splashtop permite a los profesionales de la mesa de ayuda aprovechar una plataforma para soportar múltiples sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, iOS y Android, así como PC, móviles y IoT.
Splashtop: una solución de asistencia informática remota moderna para el servicio de ayuda en la educación
Con las soluciones de Splashtop para el servicio de ayuda educativo, la asistencia informática de TI puede contar con conexiones remotas rápidas y fáciles a través de múltiples métodos (enlace de invitación, sitio web o código de sesión de seis dígitos) y aprovechar integraciones perfectas con la automatización de servicios profesionales (PSA) y los sistemas de emisión de tickets existentes. Las funciones que permiten la gestión y colaboración de los técnicos aumentan aún más la eficiencia y permiten que los equipos de TI de cualquier tamaño reduzcan el tiempo de reparación, prestando así un servicio mucho mejor a los usuarios finales. Con Splashtop, instituciones como Virginia Tech pueden prestar asistencia informática de forma remota a más de 2200 dispositivos en 140 instalaciones con un equipo de siete miembros del personal del servicio de ayuda.
Gestionar las configuraciones de software y las actualizaciones de redes y sistemas informáticos también son tareas que suponen un reto y que consumen mucho tiempo para los departamentos de TI, especialmente dentro de infraestructuras complejas. Los equipos de TI necesitan tecnología fiable para garantizar una productividad continua y una gestión eficiente de costes y recursos. La solución de servicio de ayuda de TI todo en uno de Splashtop para la educación permite a los técnicos aprovechar las funciones de acceso, supervisión y gestión no supervisadas para automatizar tareas de TI, como actualizaciones de software, supervisión y mantenimiento del sistema y demás.
Finalmente, cuando se trata de proteger datos confidenciales del acceso no autorizado y asegurar múltiples dispositivos con acceso a los recursos del campus, los equipos de TI necesitan soluciones que cumplan con los más altos estándares de seguridad. La consola de administración centralizada de Splashtop se integra con SSO, lo que ayuda a las instituciones a garantizar que las políticas de seguridad se apliquen en todos los dispositivos. Además, proporciona las mejores funciones de seguridad de su clase, incluido el estándar de la industria TLS1.2 y el cifrado AES de 26 bits, el cumplimiento de SOC 2 y el cumplimiento de PCI, HIPAA, RGPD y FERPA.
La tecnología de acceso remoto seguro puede ayudar a resolver muchos de los retos que la transformación digital plantea a los profesionales de TI. Las soluciones de Splashtop para la educación están diseñadas para ayudar a los equipos de TI a optimizar la asistencia informática remota, minimizar las interrupciones tecnológicas y ofrecer la experiencia HyFlex que necesitan los estudiantes y docentes.