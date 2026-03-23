Una nueva investigación revela que un enfoque híbrido para la enseñanza capacita a los estudiantes universitarios

Splashtop encuestó a más de 1000 estudiantes universitarios de Estados Unidos y el Reino Unido y los resultados apuntan a un cambio continuo en las preferencias de aprendizaje. Sigue leyendo para conocer las principales conclusiones y una infografía que resume los resultados.
Cuando se trata de aprender, los estudiantes de hoy en día esperan una flexibilidad total. Creen que un factor clave de su éxito académico es la posibilidad de acceder a los recursos del campus en su propio tiempo libre.
Como en muchos otros sectores, la pandemia desencadenó un movimiento necesario hacia un enfoque más moderno y flexible de la educación. Ahora las universidades permiten a los estudiantes tener un mayor control de su tiempo y sus recursos, a la vez que les ofrecen más oportunidades para conciliar su vida personal y sus estudios.
A principios del curso académico, Splashtop encuestó a más de 1000 estudiantes universitarios de Estados Unidos y el Reino Unido y los resultados apuntan a un cambio continuo en las preferencias de aprendizaje.
La nueva generación de estudiantes universitarios espera que la tecnología les ayude a aprender de manera más eficiente y eficaz, dondequiera que estén.
Para alcanzar una experiencia de aprendizaje óptima, los estudiantes prefieren tener una combinación de acceso presencial y remoto a los recursos educativos, especialmente a los ordenadores del centro.
Siguen valorando y queriendo el tiempo presencial con sus docentes y compañeros en el aula, pero la posibilidad de aprender a distancia y tener pleno acceso a todos los recursos del campus no es negociable.De hecho, un 46 % de los estudiantes sigue creyendo que aprende mejor en el campus, mientras que un 38 %prefiere una mezcla de clases por internet y presenciales.Por otro lado, un 84 % de los estudiantes cree que tener acceso remoto a las salas de informática mejora su rendimiento.
Además, más del 60 % afirma que se plantearía cambiar de institución si la actual no les ofreciera opciones de aprendizaje a distancia.
Los estudiantes tienen varias motivaciones principales para querer programas de aprendizaje a distancia. La posibilidad de gestionar las clases y los trabajos según sus horarios, así como la posibilidad de combinar los estudios con el trabajo para reducir los costes relacionados con los desplazamientos y el alojamiento fueron las principales motivaciones que declararon.
Los estudiantes universitarios quieren usar sus propios dispositivos para utilizar los recursos del campus y esperan que el equipo informático de su centro les ofrezca asistencia
Los estudiantes nativos digitales de hoy en día esperan cada vez más que su experiencia educativa refleje su estilo de vida fuera de la escuela, con un acceso ininterrumpido a la información que necesitan desde sus propios dispositivos.
Nuestra investigación desveló que utilizan una media de 1,8 dispositivos por persona, que incluyen una mezcla de ordenadores portátiles, smartphones, ordenadores de sobremesa, tabletas y Chromebooks.Los estudiantes esperan que los recursos y el software funcionen sin problemas en todas las plataformas, dispositivos y sistemas operativos.
La inmensa mayoría de los estudiantes también espera que su universidad les proporcione la asistencia informática que necesitan. Más del 90 % de los encuestados afirmó que espera que su universidad les proporcione asistencia técnica cuando tengan problemas. La asistencia informática a distancia adquiere cada vez más valor para las universidades que quieren crear experiencias digitales más dinámicas.
"La función de asistencia supervisada ha sido maravillosa; cuando necesitamos entrar en el dispositivo de un cliente, podemos hacer que vaya al sitio web de Splashtop, descargue la aplicación y ya estamos dentro". - Edward O'Dell, especialista en asistencia informática de Virginia Tech
Acortar distancias al ofrecer acceso a las salas informáticas del campus desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar
La tecnología de acceso remoto es un igualador que otorga a todos los estudiantes la oportunidad de aprender desde los dispositivos que tienen disponibles.
Splashtop es compatible con Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook y ofrece a los estudiantes de todos los entornos socioeconómicos acceso a potentes aplicaciones y tecnología. Esta flexibilidad ayuda a promover la equidad y la inclusión de los estudiantes con discapacidades o problemas de movilidad, así como de los estudiantes que hacen malabares con el trabajo, la escuela y los horarios personales.
"Por suerte, Splashtop es compatible con los Chromebooks, ya que la escuela ha estado prestando Chromebooks a los alumnos que no tienen ordenadores o no pueden permitírselos.Así que esa función fue todo un punto a favor". Chris Gilbert, analista técnico de aplicaciones de la Wayne State University
Universidades de todo el mundo confían en nosotros
Con la tecnología de acceso y soporte remoto de Splashtop, los estudiantes y profesores pueden colaborar desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Universidades de todo el mundo —entre ellas, la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Westminster, Londres, la Universidad de Duke, la Universidad de Nottingham, la Universidad de las Artes de Londres y Virginia Tech— confían en Splashtop para potenciar su experiencia de aprendizaje a distancia.