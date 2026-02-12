Tendencias del mercado de la asistencia remota en 2022
Las iniciativas de trabajo desde cualquier lugar han aumentado la presión sobre las TI para prestar asistencia a una plantilla dispersa. Infórmate sobre las tendencias de asistencia remota que atañen a los informáticos en la actualidad.
Conoce las principales tendencias en asistencia remota que atañen a los servicios de asistencia y mantenimiento informático de hoy en día en este informe exclusivo
En colaboración con Enterprise Strategy Group (ESG), nuestro estudio concluye que, tras la pandemia, la necesidad de ofrecer asistencia informática remota sigue aumentando y seguirá siendo la tónica, según el 96 % de los encuestados. Sin embargo, las organizaciones se enfrentan a niveles de estrés y agotamiento sostenibles y al reto de mantener los objetivos de asistencia informática, contratación, retención y escasez de personal cualificado.
El informe muestra que:
- El 65 % de los equipos de asistencia informática de TI informan de niveles insostenibles de estrés y agotamiento
- Un 95 % afirma que la asistencia a los usuarios remotos conlleva nuevos retos técnicos y de comunicación, pero es fundamental para que las estrategias de trabajo flexible sean eficaces
- Un 87 % de las organizaciones dice que el aumento del BYOD se aceleró por la pandemia y, como resultado, los equipos de TI requieren herramientas y procesos que admitan una amplia gama de tipos de dispositivos, sistemas operativos y redes
- El 42 % dice que la capacidad de visualizar los entornos de los usuarios finales a través de la asistencia de TI aprovechando la realidad aumentada (AR) ha tenido una influencia crucial en la resolución de problemas
- El 72 % de los encuestados afirma que las sesiones de asistencia a distancia ofrecen la mayor eficacia y satisfacción al usuario final