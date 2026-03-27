Si eres un Proveedor de Servicios Gestionados (MSP), tus clientes confían en ti para gestionar sus sistemas y redes. Si se enteran de un problema solo después de que ya les ha afectado, entonces es demasiado tarde.
Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) deben monitorizar proactivamente las redes y terminales de sus clientes para detectar problemas temprano, incluyendo temas de rendimiento, parches y seguridad. No hacerlo puede provocar tiempo de inactividad inesperado, una avalancha de tickets de TI y escalaciones.
Con eso en mente, veamos cómo los Proveedores de Servicios Gestionados pueden utilizar la supervisión remota, qué deberían supervisar y cómo Splashtop AEM ayuda a convertir las alertas en una remediación, parcheo y resolución remotos más rápidos en todos los entornos de los clientes.
Qué significa la monitorización remota proactiva para los Proveedores de Servicios Gestionados
La monitorización remota brinda a los Proveedores de Servicios Gestionados una visibilidad continua del estado de los endpoints, el rendimiento del sistema, el estado de las actualizaciones, la disponibilidad del servicio, las señales de seguridad y otros problemas operativos en los entornos de los clientes. Cuando se usa bien, ayuda a los técnicos a identificar problemas temprano y tomar medidas antes de que esos problemas se conviertan en inactividad, interrupciones para el usuario o escaladas.
La monitorización proactiva debe identificar problemas temprano, para que los técnicos puedan actuar y abordarlos antes de que se vuelvan disruptivos. Esto es diferente del soporte reactivo, que espera hasta que los usuarios noten un problema antes de que los técnicos puedan actuar. Cuando la supervisión proactiva se hace bien, los usuarios finales no sabrán que has hecho algo en absoluto.
Para los Proveedores de Servicios Gestionados, el monitoreo remoto proactivo es importante para soportar múltiples clientes y puntos finales distribuidos de manera rápida y efectiva. Es una herramienta poderosa para cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) y aprovechar al máximo el tiempo limitado de sus técnicos, ya que les ayuda a abordar rápidamente los problemas en la fuente en lugar de apagar incendios a medida que surgen.
En resumen, la supervisión remota proactiva es esencial para una prestación de servicios escalable y confiable.
Por qué los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan más que una visibilidad básica
Aunque los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) siempre tienen al menos una visibilidad básica de los sistemas de sus clientes, eso no es lo mismo que la supervisión remota proactiva. Si las alertas se retrasan, están desconectadas de los flujos de trabajo de respuesta, o incluso son sobrerreactivas y ruidosas, crean obstáculos que dificultan a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) el soporte a sus clientes.
A veces, los problemas solo se descubren después de que los clientes envían un ticket. Otras veces, las notificaciones de bajo valor causan fatiga de alertas y ahogan lo que deberían ser problemas de alta prioridad. Los técnicos pueden tener dificultades con un contexto fragmentado y una información limitada, o pasar más tiempo en revisiones de rutina que en trabajos de mayor valor. Todos estos problemas pueden y deben abordarse con una buena herramienta de monitorización remota.
El objetivo debe ir más allá de simplemente identificar problemas y centrarse en priorizarlos y resolverlos, incluyendo soluciones automatizadas cuando sea posible.
Qué deben monitorear los Proveedores de Servicios Gestionados para detectar problemas temprano
Dicho esto, ¿qué deberían buscar los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs)? Con el monitoreo remoto, los MSPs pueden vigilar los endpoints en busca de múltiples signos de problemas potenciales, pero es importante saber qué vigilar.
Monitorea lo siguiente para detectar problemas temprano:
1. Rendimiento de los terminales y salud del dispositivo
Cuando un cliente tiene varios puntos finales distribuidos, puede ser un desafío monitorearlos a todos. Sin embargo, con la solución adecuada de gestión de dispositivos, puedes monitorizar efectivamente una gran cantidad de dispositivos desde una única consola, incluyendo información sobre:
Uso de CPU, memoria y disco.
Tiempo de actividad del dispositivo y reinicios inesperados.
Señales de hardware defectuoso o degradado.
Poco espacio en disco, lo que puede causar fallos en aplicaciones o actualizaciones.
2. Disponibilidad del sistema y servicio
Monitorear los servicios y sistemas clave es tan importante como los endpoints individuales. Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) deben estar atentos a la disponibilidad y estabilidad para garantizar que estos servicios vitales sigan estando disponibles según sea necesario, así que asegúrate de monitorear lo siguiente:
Servicios críticos y si dejan de funcionar.
Las caídas de aplicaciones o errores recurrentes podrían indicar problemas persistentes.
Trabajos de copia de seguridad o tareas programadas que fallan y requieren intervención manual.
Señales de inestabilidad que afectan a los usuarios finales, lo que podría ser un precursor de una caída total.
3. Estado de parches y actualizaciones
Mantener los parches actuales es esencial para reducir el riesgo de seguridad y apoyar los esfuerzos de cumplimiento de TI, por lo que los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan visibilidad clara sobre si los dispositivos de los clientes están completamente parcheados. Por lo tanto, es importante monitorear el estado de los parches y actualizaciones, incluyendo:
Faltan parches críticos del sistema operativo y de terceros que deben instalarse lo antes posible.
Actualizaciones fallidas de despliegues, para que puedan ser abordadas y reintentadas.
Endpoints que se han quedado atrás con los requisitos de la política de parches, para que puedan ser actualizados.
Dispositivos que necesitan reiniciarse para completar la instalación del parche.
4. Señales relacionadas con seguridad y políticas
Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) también deben estar atentos a problemas de seguridad y políticas que puedan aumentar el riesgo o indicar que un dispositivo se ha desviado de los estándares esperados. Este tipo de visibilidad ayuda a respaldar los controles de seguridad, la aplicación de políticas y la preparación para auditorías, así que estate atento a señales como:
Antivirus o protección de endpoint desactivados.
Dispositivos desviándose de las bases de las políticas.
Software no autorizado o cambios inusuales en el sistema.
Indicadores de que un punto final vulnerable puede necesitar atención, para que pueda abordarse rápidamente.
5. Conectividad y Preparación para el Acceso Remoto
Mantener la conectividad y el acceso remoto a los terminales distribuidos también es esencial para el soporte remoto y la resolución de problemas. Además, la dificultad de acceder a dispositivos remotos puede ser un indicio de problemas mayores que requieren atención. Estate atento a señales como:
Puntos finales remotos se desconectan inesperadamente.
Máquinas que aparecen en línea pero ya no se pueden gestionar normalmente.
Dispositivos que necesitan intervención o soporte pero son difíciles de alcanzar manualmente y requieren soporte remoto y solución de problemas.
Mejores Prácticas para Proveedores de Servicios Gestionados Usando Monitoreo Remoto a Gran Escala
Con las herramientas y procesos adecuados, es fácil monitorizar las posibles incidencias y abordarlas antes de que puedan escalar, manteniendo el trabajo fluido para los clientes sin abrumar a los técnicos.
Paso 1: Establecer Líneas de Base de Monitoreo
El primer paso es establecer tus bases. Los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan umbrales, rangos de operación normales y expectativas específicas del cliente para saber qué buscar y qué vigilar.
Los detalles variarán según el tipo de cliente, el rol del dispositivo y el horario comercial, pero los Proveedores de Servicios Gestionados aún necesitan definir qué se considera urgente y qué entra dentro de un rango aceptable. Hacer esto ayuda a filtrar el ruido y garantiza que los cambios importantes no pasen desapercibidos.
Paso 2: Prioriza las Alertas que Realmente Importan
Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) deben enrutar alertas según la gravedad, el impacto en el negocio y la importancia del dispositivo para que los técnicos adecuados puedan abordar primero los problemas más críticos. Eso ayuda a los equipos a responder más rápido sin que las notificaciones de menor valor oculten los problemas de alta prioridad.
Estos problemas deben incluir alertas de enrutamiento por severidad e impacto en el negocio, para que los problemas de mayor prioridad sean atendidos rápidamente por los técnicos adecuados. Hacerlo ayudará a asegurar que los problemas más críticos se aborden rápidamente, mientras que los problemas menores se pueden manejar a su debido tiempo.
Paso 3: Automatizar la Remediación Segura y Repetible
La automatización es una herramienta poderosa para apoyar y gestionar los dispositivos de manera eficiente, y los flujos de trabajo más escalables de los Proveedores de Servicios Gestionados utilizan la automatización para gestionar problemas predecibles y recurrentes. Esto puede incluir tareas como reiniciar servicios fallidos, limpiar archivos temporales, iniciar despliegues de parches o ejecutar scripts para problemas comunes, de modo que los técnicos puedan centrarse en problemas más urgentes.
El objetivo de la automatización es realizar tareas simples y repetitivas que, de otra manera, consumirían el tiempo de los técnicos. Esto ayuda a los técnicos a gestionar su tiempo de manera más efectiva y priorizar excepciones o preocupaciones más críticas sobre la limpieza rutinaria y resolución básica de problemas.
Paso 4: Usa Acceso remoto para una investigación y resolución rápida
Cuando un problema requiere intervención humana, los técnicos de los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) no deberían tener que viajar al cliente para gestionarlo en persona. El soporte remoto permite a los técnicos acceder al dispositivo afectado desde cualquier lugar, posibilitando la resolución de problemas y el mantenimiento prácticos.
Con soporte remoto, una vez que se detecta un problema, los técnicos pueden conectarse rápidamente al dispositivo afectado. Desde allí, pueden investigar, solucionar el problema y verificar el resultado sin esperar al usuario final o viajar, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia de su servicio.
Paso 5: Verifica y Documenta Resultados
La supervisión proactiva no está completa hasta que el Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) confirme que el problema se ha resuelto y documente el resultado. Eso debería incluir registros claros de la remediación realizada, pasos de verificación, y cualquier excepción o acción de seguimiento requerida.
Un flujo de trabajo sólido de monitorización remota debe incluir registros y documentos que detallen la actividad del técnico, los pasos de reparación y los cambios en el estado del endpoint. Estos registros apoyan la elaboración de informes, el seguimiento de SLA y la preparación para auditorías, mientras también ayudan a los Proveedores de Servicios Gestionados a demostrar su valor a los clientes actuales y potenciales.
Problemas comunes que los Proveedores de Servicios Gestionados pueden abordar proactivamente con la supervisión remota
Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) normalmente tienen las manos llenas lidiando con desafíos e inconvenientes comunes, por lo que cualquier herramienta que les ayude a soportar a sus clientes de manera eficiente puede ser útil. La supervisión remota empodera a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) para abordar proactivamente estos problemas comunes, haciendo más fácil apoyar a los clientes y cumplir con sus SLAs.
Por ejemplo, el espacio en disco bajo es un problema común en las empresas que puede hacer que las copias de seguridad fallen o que las aplicaciones empresariales se bloqueen. La supervisión proactiva puede alertar automáticamente a los Proveedores de Servicios Gestionados cuando el espacio en disco está a punto de agotarse, permitiéndoles solucionarlo antes de que ocurra algún problema.
De manera similar, las fallas en los parches pueden dejar a los dispositivos expuestos y vulnerables a ataques, o las actualizaciones pueden hacer que los servicios dejen de funcionar. En estos casos, la monitorización remota puede detectar problemas para que los Proveedores de Servicios Gestionados puedan reinstalar el parche o arreglar el servicio, manteniendo las cosas funcionando sin problemas detrás de escena.
Si un dispositivo está fuera de línea durante una actualización programada, puede perder parches nuevos o la aplicación de políticas. A veces, un dispositivo recibe la actualización, pero aún necesita reiniciarse para aplicarla completamente. Sin el monitoreo remoto, sería fácil dejar pasar estos dispositivos y dejar los endpoints expuestos de manera no intencionada, pero con él, los Proveedores de Servicios Gestionados pueden identificar dispositivos vulnerables y asegurarse de que reciban las actualizaciones y reinicios que necesitan.
Cómo el Monitoreo Proactivo Mejora la Entrega de Servicios de los Proveedores de Servicios Gestionados
La monitorización proactiva ayuda a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) a ofrecer un mejor servicio al identificar y abordar problemas antes de que se conviertan en cortes, tickets o interrupciones para el usuario. También proporciona a los técnicos una visibilidad más clara del estado de los dispositivos y hace que la prestación de servicios sea más consistente, en lugar de forzar a los equipos a un ciclo reactivo de resolución de problemas después de que el daño ya está hecho.
Esto lleva a mejorar los servicios, que incluyen:
Menos tiempo de inactividad del cliente, ya que los problemas se abordan antes de que puedan causar inactividad.
Respuesta y resolución más rápidas, ya que los técnicos pueden investigar y actuar antes de que los problemas se propaguen.
Menos escaladas sorpresa, ya que los problemas se resuelven de manera proactiva.
Mejor eficiencia de los técnicos, ya que pueden priorizar y abordar amenazas con facilidad.
Un mejor rendimiento del SLA gracias a la reducción de problemas y tiempos de inactividad.
Una experiencia del cliente más consistente, libre de interrupciones inesperadas.
Dónde encaja Splashtop en un flujo de trabajo proactivo de proveedores de servicios gestionados
Gestionar múltiples puntos finales distribuidos requiere más que solo visibilidad. Los Proveedores de Servicios Gestionados necesitan una manera de monitorear dispositivos, actuar rápidamente y proporcionar soporte remoto a los usuarios sin tener que cambiar entre herramientas desconectadas. Splashtop respalda ese flujo de trabajo combinando capacidades de gestión de dispositivos con soporte remoto, ayudando a los técnicos de los Proveedores de Servicios Gestionados a trabajar de manera más eficiente en los entornos de los clientes.
Los Proveedores de Servicios Gestionados obtienen el mayor valor del monitoreo remoto cuando conduce directamente a la acción. Con Splashtop AEM, pueden supervisar y gestionar puntos finales en todos los entornos del cliente con alertas proactivas, gestión automatizada de parches, visibilidad de inventario en tiempo real y flujos de trabajo de remediación automatizados. Cuando un problema necesita atención directa, las capacidades de soporte remoto de Splashtop permiten a los técnicos conectarse rápidamente, investigar el dispositivo y resolver problemas sin esperar una visita in situ.
Splashtop ayuda a los MSPs con:
Visibilidad del endpoint en todos los dispositivos y entornos del cliente.
Gestión automatizada de parches del sistema operativo y de terceros con controles basados en políticas.
Acciones inteligentes y automatización para tareas de remediación repetitivas.
Acceso remoto para investigación práctica y resolución de problemas desde cualquier lugar.
Verificación más rápida después de la remediación con inventario, visibilidad del estado y soporte de informes.
Juntas, estas capacidades ayudan a los Proveedores de Servicios Gestionados a pasar más rápidamente de la detección de problemas a la resolución de problemas, con menos esfuerzo manual y mejor visibilidad de lo que se ha solucionado, lo que aún necesita atención y cómo se está prestando el servicio en los entornos de los clientes.
Monitoreo Remoto y Soporte Proactivo Hecho Fácil
El monitoreo remoto ayuda a los Proveedores de Servicios Gestionados a detectar problemas antes de que afecten a los usuarios, pero su verdadero valor proviene de lo que sucede después. Cuando los Proveedores de Servicios Gestionados combinan la supervisión con la priorización, automatización, remediación remota y verificación, pueden resolver problemas más rápido, reducir el trabajo manual y apoyar los entornos de los clientes de manera más consistente a gran escala.
Con Splashtop, los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) pueden monitorear los endpoints de los clientes, responder a los problemas más rápido y solucionarlos o remediarlos de forma remota desde el mismo flujo de trabajo. Al combinar la visibilidad de dispositivos, la aplicación de parches, la automatización y el soporte remoto, Splashtop ayuda a los Proveedores de Servicios Gestionados a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia de los técnicos y ofrecer la calidad de servicio proactiva que los clientes esperan.
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