Splashtop está preparado para ayudar a los equipos informáticos, de soporte y a MSPs con la solución de acceso remoto a ordenadores más económica, segura y fiable para el nuevo año.
Ya sea que estés buscando generar más ingresos para tu negocio de MSP o buscando formas de apoyar a tu equipo y empleados de tu organización como parte de un equipo de TI, sigue leyendo para ver por qué Splashtop Remote Support puede ser una elección tecnológica estratégica este año.
1. Está preparado cuando surjan situaciones inesperadas
Si los miembros de tu equipo técnico inesperadamente no pueden llegar a la oficina debido a condiciones climáticas severas o si necesitan cuidar a un niño enfermo, Splashtop Remote Support les facilita el acceso remoto a sus computadoras administradas desde sus computadoras personales o dispositivos móviles para que se encarguen de las tareas de soporte críticas, incluso si no están en la oficina. Muchas empresas también eligen Splashtop como una solución de acceso remoto secundario de bajo costo en caso de que su sistema principal tenga una interrupción.
2. Reduce los costes de herramientas hasta un 80% cuando cambies de otra solución de acceso remoton
Las empresas que se cambien a Splashtop pueden ahorrar un 50 % o más en comparación con otras herramientas de acceso y asistencia informática remotos como TeamViewer y hasta un 80 % en comparación con LogMeIn.
3. Añadir miembros fácilmente y aumentar el número de ordenadores a medida que tu empresa crece
Cuando eliges Splashtop Remote Support, puedes actualizar tu cuenta en cualquier momento a través de tu panel en línea my.splashtop.com. Siempre es gratis añadir licencias de técnico adicionales a tu cuenta existente. Y puedes cambiar fácilmente de plan a medida que añades más ordenadores y dispositivos gestionados, o si quieres agregar funciones como alertas, gestión de Windows Update, scripts 1 a muchos y despliegue masivo. Obtienes un precio prorrateado que te da crédito completo por tu suscripción actual.
Con el paquete Splashtop Remote Support Premium, también puedes permitir que hasta 50 de tus usuarios finales accedan remotamente a sus propios ordenadores gestionados bajo tu cuenta.
4. Splashtop está aquí para ayudarte
Si deseas ayuda para elegir la mejor solución de acceso remoto para tus necesidades o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de ventas está aquí para ayudarte. Si necesitas ayuda durante la prueba o la suscripción, nuestro equipo de asistencia técnica está a sólo un clic o una llamada. Y puede estar seguro de que está utilizando una solución y una tecnología seguras que han sido probadas con cientos de millones de usuarios de acceso remoto y miles de clasificaciones de cinco estrellas en los principales sitios de revisión y tiendas de aplicaciones.