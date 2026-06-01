Mantener los dispositivos actualizados es esencial para la ciberseguridad, lo que significa parchear tanto los sistemas operativos como las aplicaciones. Mientras los equipos de TI a menudo tienen procesos estructurados para las actualizaciones del sistema operativo, las aplicaciones de terceros pueden ser más desafiantes.
Los endpoints modernos tienen una gran cantidad de aplicaciones, incluidos navegadores, herramientas de colaboración, lectores de PDF y más. Cualquiera de estos puede crear una exposición de seguridad evitable si queda obsoleto, además de contribuir a problemas de productividad y tiques de soporte. Agrega la dificultad de gestionar dispositivos distribuidos en múltiples ubicaciones y entornos de trabajo híbridos, y los equipos de TI enfrentan un verdadero desafío.
Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones y los equipos de TI automatizar las actualizaciones de aplicaciones de terceros? Examinemos cómo agregar automatización de manera efectiva, lo que debería incluir un flujo de trabajo confiable, y cómo Splashtop AEM puede simplificar el parchado en dispositivos gestionados.
¿Qué es una aplicación de terceros en un dispositivo gestionado?
Una aplicación de terceros es un software instalado en un dispositivo final y mantenido fuera del flujo de trabajo de actualización central del sistema operativo. Esto puede incluir navegadores web, lectores de PDF, aplicaciones de mensajería, herramientas de colaboración, software de diseño, utilidades y aplicaciones específicas del negocio.
Un dispositivo gestionado es un punto final inscrito en una plataforma de gestión de TI, como un software de gestión de dispositivos finales, monitorización y gestión remota, gestión de dispositivos móviles, o una plataforma de soporte remoto con capacidades de gestión. Un dispositivo está gestionado cuando TI puede aplicar políticas, desplegar software, monitorear el estado y realizar acciones de mantenimiento desde una herramienta centralizada.
Por qué las actualizaciones de aplicaciones de terceros son difíciles de gestionar
Las aplicaciones de terceros son difíciles de actualizar a gran escala porque provienen de una amplia variedad de proveedores, cada uno con su propio proceso de actualización, formato de instalador, ritmo de lanzamiento y requisitos de implementación. Incluso cuando una aplicación incluye avisos de actualización, los equipos de TI no pueden confiar en que todos los usuarios instalen las actualizaciones de manera consistente o en el momento adecuado.
Esto crea un proceso de parcheo fragmentado. Una aplicación puede actualizarse en silencio, otra puede requerir volver a empaquetar, y otra puede necesitar pruebas antes de que se pueda implementar ampliamente. En entornos de trabajo distribuidos y trabajo híbrido, esta complejidad dificulta confirmar qué dispositivos están actualizados y cuáles aún necesitan atención.
Los equipos de TI necesitan un proceso repetible que identifique aplicaciones obsoletas, despliegue actualizaciones a los dispositivos correctos, confirme la instalación exitosa y marque los fallos para su seguimiento.
Los problemas comunes incluyen:
Mecanismos de actualización inconsistentes entre los proveedores
Visibilidad limitada de las versiones de las aplicaciones instaladas
Trabajo manual de empaquetado y reempaquetado
Dificultad para confirmar qué dispositivos instalaron las actualizaciones correctamente
Instalaciones fallidas que requieren una remediación posterior
Entornos con OS mixtos con diferentes requisitos de actualización
Interrupción al usuario cuando las actualizaciones se ejecutan durante el horario laboral
Cómo construir un flujo de trabajo fiable para la actualización de aplicaciones de terceros
Dado los diferentes métodos para implementar aplicaciones de terceros, ¿cómo se puede probar y desplegar actualizaciones de manera confiable en sus endpoints? Hemos dividido el proceso en unos pocos pasos fáciles, para que puedas mantener tus aplicaciones siempre actualizadas:
Inventario de aplicaciones instaladas: Primero, asegúrate de tener una visibilidad clara de qué aplicaciones están instaladas, sus versiones y los dispositivos en los que están.
Identifica aplicaciones obsoletas o vulnerables: Una vez que tengas tu inventario, el siguiente paso es identificar qué aplicaciones necesitan parches. Los equipos de TI deben priorizar las actualizaciones según el riesgo de seguridad, el impacto en el negocio y la criticidad de las aplicaciones y dispositivos.
Define políticas de actualización: Asegúrate de que tus políticas de actualización sean claras. Esto debería incluir la programación, las reglas de aprobación automática, las ventanas de mantenimiento, el comportamiento de reinicio y los grupos de dispositivos a los que se debe dirigir.
Prueba las actualizaciones antes de un despliegue amplio: Cuando comiences a implementar actualizaciones, empieza con un grupo pequeño pero diverso de dispositivos para un anillo piloto. Esto ayudará a identificar posibles problemas temprano, reduciendo el riesgo de interrupciones a medida que te expandes a grupos más grandes.
Despliega actualizaciones en los dispositivos correctos: Asegúrate de que los dispositivos que más necesitan las actualizaciones las reciban primero. Las actualizaciones deben ser dirigidas por grupo de dispositivos, departamento, ubicación, sistema operativo o necesidad empresarial para asegurar que lleguen a los endpoints que las necesitan.
Rastrea el estado de éxito y fracaso: Es vital saber cuándo las actualizaciones se instalaron correctamente y cuándo no se hizo. Asegúrate de usar una solución de gestión de parches con informes robustos, estado de los parches, visibilidad a nivel de dispositivo y detalles sobre por qué un parche falló.
Solucionar actualizaciones fallidas: Las actualizaciones fallidas deben ser revisadas para asegurar que se instalen correctamente. Esto puede incluir volver a intentar la implementación, ejecutar scripts, reiniciar dispositivos o iniciar una sesión de soporte remoto si es necesario.
Revisar y refinar las políticas de parches: Tu proceso de automatización y las políticas de parches deben revisarse regularmente, especialmente a medida que la cobertura de aplicaciones, los grupos de dispositivos y los requisitos empresariales evolucionan con el tiempo. Esto ayuda a garantizar que todo siga funcionando de la manera más fluida y eficiente posible.
Qué buscar en una herramienta de parcheo automatizado de aplicaciones de terceros
Dada la variedad de soluciones de gestión de parches en el mercado, ¿cómo puedes encontrar la que sea mejor para tu empresa? Hemos compilado una lista de las características más importantes que cualquier herramienta de gestión de parches debe tener para asegurarte de que mantienes todos tus endpoints y aplicaciones actualizados.
Asegúrate de buscar:
Inventario de software que muestra aplicaciones instaladas y versiones en todos los dispositivos gestionados.
Cobertura de aplicaciones de terceros para soportar aplicaciones comúnmente usadas en todo el entorno (no solo el sistema operativo).
Automatización basada en políticas que permite a TI definir cuándo, cómo y dónde se aplican las actualizaciones.
Agrupación de dispositivos para apoyar implementaciones por fases por equipo, ubicación, sistema operativo o nivel de riesgo.
Visibilidad del estado de los parches que muestra qué actualizaciones tuvieron éxito, fallaron o están pendientes.
Reportes de fallos que brindan a los equipos de TI suficientes detalles para abordar problemas sin adivinar.
Remediación remota para ayudar a los agentes de TI a solucionar problemas de actualización desde cualquier lugar.
Soporte multiplataforma para soportar todos los sistemas operativos que la organización gestiona.
Soporte para el despliegue o empaquetado de aplicaciones personalizadas para aplicaciones propietarias o no compatibles, donde sea compatible
Informes preparados para auditoría, que incluyen registros que apoyan revisiones operativas y esfuerzos de cumplimiento de TI.
Cómo Splashtop AEM Ayuda a Automatizar las Actualizaciones de Apps de Terceros
Las actualizaciones efectivas de aplicaciones de terceros requieren una solución robusta y personalizable de gestión de dispositivos. Con Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos), los equipos de TI pueden gestionar las actualizaciones de los dispositivos compatibles desde una consola centralizada. Esto proporciona la visibilidad, automatizaci�ón y control que necesitan para gestionar actualizaciones en entornos distribuidos y de sistemas operativos mixtos.
Splashtop AEM admite el parcheo para sistemas operativos y aplicaciones de terceros por igual, así como la automatización basada en políticas, visibilidad del inventario, seguimiento del estado de los parches y flujos de trabajo de remediación. Esto ayuda a los equipos de TI a reducir el trabajo manual de parches, para que puedan mantener los puntos de acceso actualizados de manera más efectiva desde cualquier lugar.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden:
Rastrea y gestiona el software y las aplicaciones obsoletas en los dispositivos gestionados.
Automatiza las actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones de terceros con controles basados en políticas.
Aplica actualizaciones basadas en grupos de dispositivos, horarios o requisitos de implementación.
Ver los estados de los parches en todos los dispositivos para confirmar que las actualizaciones están instaladas o identificar fallos.
Investiga y haz seguimiento a las actualizaciones fallidas.
Usa acceso remoto y soporte siempre que necesites solucionar problemas en persona.
Apoya un proceso de parcheo repetible sin depender de que los usuarios gestionen manualmente las actualizaciones.
Mantén los Dispositivos Gestionados Actualizados Sin Trabajo Manual de Parcheo
Las actualizaciones de aplicaciones de terceros requieren más que simplemente presionar “instalar” cada vez que se lanza una nueva versión. Requiere automatización, seguimiento de inventario, implementación basada en políticas, visibilidad y remediación para asegurar que cada aplicación esté actualizada correctamente.
Con Splashtop Autonomous Endpoint Management, los equipos de TI pueden gestionar y desplegar actualizaciones en todos los endpoints gestionados compatibles. Esto incluye automatización, visibilidad, corrección e informes, ayudando a simplificar el parcheo y la gestión de terminales desde un panel centralizado. Como resultado, los equipos de TI pueden mantener los puntos finales más actualizados de manera consistente mientras mantienen registros más claros para revisiones operativas y preparación para auditorías.
¿Quieres experimentar por ti mismo la automatización de parches de Splashtop AEM? Comienza una prueba gratuita hoy.