Cuando tienes un gran ecosistema de dispositivos para gestionar, mantener cada dispositivo y aplicación actualizada puede ser un desafío. No solo puede ser un desafío actualizar múltiples dispositivos, especialmente los dispositivos remotos y los dispositivos en un entorno de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)), sino que una única actualización fallida puede interrumpir el negocio y dejar expuestas vulnerabilidades.
Ahí es donde entran en juego las implementaciones basadas en anillos. Estas introducen actualizaciones por fases controladas, comenzando con un pequeño número de dispositivos y creciendo poco a poco, para monitorear problemas inesperados y minimizar el tiempo de inactividad mientras se implementan las actualizaciones.
Así que, exploremos el valor de las implementaciones basadas en anillos, por qué los equipos de TI las utilizan y cómo Splashtop AEM facilita la implementación de parches en anillos.
¿Qué es una implementación basada en anillos?
Una implementación basada en anillos es un despliegue por fases de parches o actualizaciones a través de grupos de dispositivos finales. Esto permite a los equipos de TI probar y monitorear las actualizaciones a medida que se implementan, de modo que si hay un problema o problema de compatibilidad con el parche, puedan identificarlo y revertir la actualización antes de que afecte a demasiados dispositivos.
Normalmente, los despliegues basados en anillos siguen unas pocas etapas simples. Primero está el Grupo Piloto, donde solo se actualiza un pequeño número de dispositivos para identificar problemas inmediatos. Después de eso, el "anillo" de dispositivos actualizados se amplía a un despliegue departamental, donde se actualizan más dispositivos en departamentos selectos. Si todo va bien, se expande a un despliegue de producción completo y el parche se despliega ampliamente.
Si, en algún paso del camino, la actualización lleva a problemas imprevistos, pueden ser analizados y abordados antes de cualquier otra actualización de dispositivos. Como resultado, los equipos de TI pueden minimizar el impacto empresarial de actualizaciones que causen problemas inesperados.
Por qué importan los despliegues basados en anillos
Una de las primeras cosas que la gente podría notar sobre la implementación basada en anillos es: es un proceso lento, que requiere pruebas y despliegues escalonados. Sin embargo, el parcheo inmediato y las actualizaciones frecuentes son también requisitos importantes de ciberseguridad, por lo que una actualización más lenta parece estar en desacuerdo con eso.
Sin embargo, la implementación basada en anillos es esencial para garantizar un despliegue efectivo y seguro. Desplegar demasiadas actualizaciones a la vez puede llevar a contratiempos significativos y tiempo de inactividad si las actualizaciones crean problemas inesperados, así que es clave realizar pruebas exhaustivas.
Hay múltiples beneficios en un despliegue basado en anillos, incluyendo:
Mitigación de Riesgos: Implementar actualizaciones en grupos más pequeños y aislados evita que un parche defectuoso afecte a toda tu fuerza laboral.
Continuidad del negocio: El despliegue basado en anillos ayuda a mantener estables los sistemas críticos al probar las actualizaciones en dispositivos no críticos primero.
Confianza Operativa: La incertidumbre y la falta de confianza pueden llevar a actualizaciones retrasadas, lo que deja los dispositivos vulnerables. Puedes generar confianza en tus procesos de TI mostrando un control cuidadoso y la capacidad de manejar problemas imprevistos de actualización.
Cumplimiento: Las auditorías de cumplimiento de TI a menudo requieren prueba de que los puntos finales y aplicaciones estén completamente parcheados y que los parches se implementen cuidadosamente. Utilizar la implementación basada en anillos demuestra a los auditores un despliegue documentado y escalonado.
Mejores prácticas para despliegues basados en anillos
Sin embargo, el despliegue basado en anillos requiere más que solo actualizar unos pocos dispositivos, verificar si algo sale mal y luego actualizar el resto. Es un proceso que requiere monitoreo, pruebas y despliegues cuidadosos y medidos. Seguir estas mejores prácticas para despliegue de parches ayudará a asegurar un despliegue basado en anillos efectivo y sin inconvenientes:
1. Comienza con un Grupo Piloto
El primer anillo de pruebas es el más importante, ya que es tu primera oportunidad para identificar y abordar problemas potenciales. Por lo tanto, es importante elegir un conjunto pequeño pero diverso de dispositivos de prueba para obtener la mayor variedad de pruebas. Esto debería incluir diferentes sistemas operativos, hardware y aplicaciones para identificar posibles problemas de compatibilidad u otras interacciones que causen problemas.
Una vez que valides la compatibilidad del parche en cada dispositivo, puedes pasar a un anillo de implementación más grande.
2. Expande a Grupos de Nivel Medio
Después de que tu grupo piloto determine que el parche funciona bien con una amplia gama de hardware y software, puedes expandir el anillo para abarcar departamentos o regiones específicas. Este es un entorno de prueba más grande en dispositivos que serán utilizados activamente, por lo que es importante monitorear los registros de cerca por parches fallidos, problemas de aplicaciones o degradación del rendimiento.
Si los grupos de nivel intermedio van bien, es una buena señal de que el parche está listo para una implementación más amplia.
3. Monitorear y validar antes de escalar
Por supuesto, una implementación basada en anillos no tiene sentido si no estás monitoreando cada anillo. Cada vez que despliegas parches en cada anillo, necesitas vigilar cualquier problema y confirmar la tasa de éxito del parche. Usar una solución con un tablero que proporcione información sobre los estados de los parches, como Splashtop Autonomous Endpoint Management, ayudará aquí, ya que facilita monitorear los puntos finales y sus parches.
Si detectas algún problema, deberían ser abordados inmediatamente antes de que el parche avance al siguiente anillo. Esto incluye identificar la causa del problema, encontrar formas de remediarlo, y revertir la actualización si es necesario. Esto también puede requerir retrasar el parcheo en ciertos dispositivos, dependiendo de la causa del problema.
4. Despliegue Completo en Toda la Organización
Una vez que hayas probado y monitoreado exhaustivamente cada anillo para confirmar la estabilidad y asegurarte de que el parche puede ser instalado sin problemas, es hora de un despliegue completo. Puedes comenzar a implementar el parche en todos los dispositivos restantes, incluidos los dispositivos finales remotos.
Sin embargo, esto no significa que puedas dejar de monitorear. Mantén un ojo en el estado del parche para cada dispositivo y asegúrate de documentar tus éxitos y fracasos para las auditorías. Esto ayudará a asegurarte de que cada dispositivo esté correctamente parcheado y mantendrá un registro cuando sea el momento de verificar el cumplimiento de TI.
Cómo Splashtop Autonomous Endpoint Management soporta implementaciones basadas en anillos
Cuando quieres desplegar y gestionar parches a través de múltiples dispositivos y entornos distribuidos, necesitas una solución de gestión de dispositivos poderosa y robusta que proporcione control e información sobre todos tus parches. Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) es esa solución.
Splashtop AEM proporciona seguridad y control sobre todos tus endpoints, incluyendo la capacidad de automatizar tareas rutinarias y desplegar parches automáticamente a través de entornos distribuidos. Su tablero de control en una sola pantalla te da supervisión y perspectiva de todos tus endpoints, incluidos los estados de los parches, informes de inventario y marcos de políticas personalizables.
Además, Splashtop AEM mantiene seguros los dispositivos remotos con alertas proactivas y corrección para identificar rápidamente problemas y solucionarlos con acciones inteligentes. Proporciona perspectivas CVE que utilizan puntuaciones CVSS y datos CISA KEV para ayudar a priorizar riesgos y guiar la corrección, manteniendo seguros tus dispositivos finales y red.
Cuando necesites implementar parches, Splashtop AEM admite la gestión automatizada de parches y implementaciones basadas en anillos, con características como:
Controles basados en políticas: Agrupar dispositivos por departamento, región o tipo de entorno, luego personalizar políticas de despliegue escalonado para cada grupo.
Visibilidad en Tiempo Real: Rastrea el éxito y los fracasos de los parches a través de los anillos para asegurar que cada dispositivo esté debidamente actualizado.
Remediación y reversión: Activar acciones inteligentes, como un reinicio o reversión, si un parche falla.
Soporte multiplataforma: Aplicar despliegues escalonados a través de sistemas operativos (incluyendo Windows y macOS) y aplicaciones de terceros.
Informes de Cumplimiento: Exporta datos y registros listos para auditar para demostrar los procesos de implementación escalonada durante las auditorías.
El despliegue de parches debe asegurar que cada dispositivo sea seguro y esté actualizado, así que actualizar tus dispositivos no debería ser una apuesta. Con estrategias basadas en anillos, los equipos de TI pueden minimizar el riesgo y maximizar la estabilidad, asegurando que los parches funcionen correctamente antes de desplegarlos en todos los endpoints. Con Splashtop AEM, puedes combinar la automatización de parches, la visibilidad del inventario y despliegues basados en políticas para asegurar que cada actualización se realice sin problemas.
Adopta implementaciones basadas en anillos y reduce el riesgo de TI con Splashtop Autonomous Endpoint Management hoy mismo con una prueba gratuita.