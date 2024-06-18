Light Chaser Animation Studios permite un trabajo de posproducción remoto seguro y de alto rendimiento
Cuando la pandemia cerró su estudio, Light Chaser recurrió a Splashtop para completar la posproducción de New Gods: Yang Jian
De un vistazo
Desafío
Ofrecer acceso remoto a estaciones de trabajo de alta gama para el trabajo de posproducción fuera del estudio.
Solución
Light Chaser permitió la producción remota de películas con las funciones de seguridad avanzadas de Splashtop, su alto rendimiento y la amplia compatibilidad de dispositivos.
Resultados
Con Splashtop, el estudio pudo terminar New Gods: Yang Jian según lo programado. Con el deseo de alentar la adopción de filmaciones remotas más seguras y productivas, también se unieron al programa de socios de Splashtop en China.
Tras su lanzamiento el 19 de agosto en China, New Gods: Yang Jian se convirtió en un éxito de taquilla animado en los cines del continente, recaudando más de 300 millones de yuanes en sus primeros 10 días.
La película cuenta con varias escenas impresionantes, desde la pintura en tinta china en 3D representada en Taijitu, hasta la antigua danza voladora de Dunhuang y el moderno mundo de hadas al estilo ciberpunk, todas las cuales han recibido grandes elogios de la audiencia china que lo reconoce como "una de las mejores películas de China con los mejores efectos visuales".
¿Qué se esconde tras este exitazo?
"La respuesta de China a Pixar", Light Chaser Animation Studios, que utilizó Splashtop para completar de forma remota el trabajo de posproducción de la película.
El reto: habilitar el trabajo de posproducción remoto
Light Chaser Animation Studios tiene como objetivo producir una película animada bien hecha al año. Su éxito depende de la colaboración de varios equipos, estaciones de trabajo de alta gama y software especializado. Es un objetivo ambicioso, el proceso de producción en animación suele durar de tres a cinco años, según expertos del sector. A diferencia de las películas de acción real, las películas animadas tienen mayores requisitos de precisión y fluidez. Para obtener los mejores efectos visuales, es necesario refinarlos y renderizarlos fotograma a fotograma. Esto entraña varias dificultades técnicas al proceso de producción de la animación.
Lu Xi, el productor de New Gods: Yang Jian, dijo que la película comenzó a producirse a principios de 2019. La fecha de estreno ya se había fijado, pero, debido a la pandemia, el equipo de posproducción no podía ir a trabajar al estudio de forma presencial.
Light Chaser afrontó dos dificultades principales con la llegada de la pandemia:
Permitir que el equipo accediera de forma remota a estaciones de trabajo de alta gama en ordenadores Windows y Mac en el estudio para usar software especializado como Avid Media Composer y DaVinci Resolve.
Ayudar a todos a realizar de forma remota actividades de posproducción como edición de audio y vídeo, efectos visuales, mezcla de sonido, corrección de color, doblaje, sincronización de labios y más.
La seguridad fue otro aspecto muy importante. Para el sector de los medios y el ocio, el contenido digital es un activo intangible que, en última instancia, se distribuirá en cines, plataformas de televisión y otras herramientas. Ese contenido no puede salir antes de su lanzamiento comercial real. Light Chaser necesitaba una solución de acceso remoto que no solo satisficiera sus propias políticas de seguridad, sino que también protegiera sus datos de trabajo remoto.
El equipo hizo muchos intentos para encontrar la solución correcta, pero descubrió que la mayoría de las herramientas remotas en el mercado se centraban más en los departamentos de TI que ofrecen asistencia informática remota que en posibilitar el teletrabajo. Estas herramientas eran carísimas, tenían medidas de seguridad endebles y ofrecían una experiencia de usuario deficiente con problemas de retardo y compresión de video.
La solución: Light Chaser elige Splashtop para la producción de cine a distancia
Después de comparar y probar múltiples soluciones de acceso remoto, Light Chaser probó Splashtop. Quedaron impresionados por su conexión rápida, la calidad HD, la transmisión 4K y las funciones de seguridad avanzadas. El equipo finalmente se decantó por Splashtop como su solución de acceso remoto para:
Amplia compatibilidad con dispositivos: su equipo podía acceder de forma remota a entornos físicos y virtuales desde cualquier dispositivo. Los productos Splashtop también son compatibles con Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chrome con un rendimiento fiable y constante en todos los dispositivos.
Acceso remoto de alto rendimiento: el equipo de producción de Light Chaser suele trabajar con petabytes de metraje que requieren una fuerte sincronización A/V. Las actividades de posproducción, como la edición de sonido y vídeo, los efectos visuales, la mezcla de sonido, la corrección de color, el doblaje, la sincronización labial y otras, requieren sesiones remotas de alto rendimiento para poder trabajar a distancia sin tirarse de los pelos.
Splashtop tiene todo lo que necesitan, incluida la transmisión 4K (en iMac Pro Retina, de 5K) a velocidades de hasta 60 fotogramas por segundo (fps), bajo retardo y conexiones rápidas. Incluso pueden ver el estado de rendimiento en tiempo real, incluidos FPS y BPS (bits por segundo) con los indicadores de rendimiento de Splashtop.
Funciones de seguridad avanzadas: incluye autenticación de dos factores, seguridad de contraseña de varios niveles, bloqueo automático de pantalla, pantalla en blanco, tiempo de inactividad de la sesión, notificación de conexión remota, registro, integración de SSO, control de acceso granular y más.
Splashtop transmite pero no almacena el flujo de captura de pantalla codificada, que está encriptada de extremo a extremo. Además, todos los productos Splashtop se adhieren al cumplimiento del RGPD y SOC 2, entre otros.
Producto destacado: Splashtop Enterprise
Resultados: Light Chaser completa la producción según lo previsto y se convierte en socio de canal de Splashtop
Light Chaser entró en el periodo de producción máxima de New Gods: Yang Jian a mediados de 2021 y comenzó la producción sincrónica a finales de ese mismo año. Con Splashtop, pudieron completar la producción según lo programado para junio de 2022.
Light Chaser no es el único estudio de renombre internacional que utiliza Splashtop para el trabajo de producción remota. Tomemos como ejemplo a Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nueva Zelanda. Implementaron Splashtop para que su equipo de posproducción pudiera realizar tareas de edición de vídeo, creación de animaciones, sincronización de labios, renderizado y otras tareas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Ahora, en Light Chaser Animation son usuarios acérrimos de Splashtop. También se han convertido en miembros del programa de socios de Splashtop en China, con grandes expectativas de que más cineastas puedan aprovechar Splashtop para permitir la realización de películas remotas de una manera más segura y productiva.
Splashtop está lista para unir fuerzas con Light Chaser para ayudar a que la animación china evolucione y prospere. En última instancia, atraer a más jóvenes chinos aspirantes a cineasta para que persigan su sueños y produzcan las mejores películas animadas.
Detalles
Acerca de los estudios de animación Light Chaser
Light Chaser Animation Studios, con sede en Pekín, fue fundado en marzo de 2013 por Gary Wang, fundador y exdirector general de Tudou.com, el sitio web de vídeos de internet líder en China. Su objetivo es crear películas animadas de clase mundial con un toque cultural chino.
La compañía ha formado un equipo de 300 talentos, combinando una visión única hacia la creación artística con tecnología líder en el mundo y una profunda experiencia en gestión y administración de empresas.
Desde su fundación hace 9 años, Light Chaser ha producido 7 películas, incluyendo Little Door Gods, Tea Pets, Cats and Peachtopia, White Snake, New Gods: Nezha Reborn, White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake y New Gods: Yang Jian.
Entre ellos, la serie "White Snake" recaudó más de mil millones de yuanes desde su primer lanzamiento en China. Esto ha hecho que el joven estudio se haga famoso tanto en el país como en el extranjero, asumiendo la responsabilidad de crear películas animadas chinas de mayor calidad.