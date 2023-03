Light Chaser Animation Studios permite un trabajo de posproducción remoto seguro y de alto rendimiento

Acerca de los estudios de animación Light Chaser

Light Chaser Animation Studios, con sede en Pekín, fue fundado en marzo de 2013 por Gary Wang, fundador y exdirector general de Tudou.com, el sitio web de vídeos de internet líder en China. Su objetivo es crear películas animadas de clase mundial con un toque cultural chino.

La compañía ha formado un equipo de 300 talentos, combinando una visión única hacia la creación artística con tecnología líder en el mundo y una profunda experiencia en gestión y administración de empresas.

Desde su fundación hace 9 años, Light Chaser ha producido 7 películas, incluyendo Little Door Gods , Tea Pets , Cats and Peachtopia , White Snake , New Gods: Nezha Reborn , White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake y New Gods: Yang Jian .

Entre ellos, la serie "White Snake" recaudó más de mil millones de yuanes desde su primer lanzamiento en China. Esto ha hecho que el joven estudio se haga famoso tanto en el país como en el extranjero, asumiendo la responsabilidad de crear películas animadas chinas de mayor calidad.