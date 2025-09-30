Splashtop y Wacom unen sus fuerzas para optimizar los flujos de trabajo remotos de los creativos

Splashtop y Wacom se han asociado para proporcionar un flujo de trabajo remoto fluido y productivo a los artistas de postproducción.
Los flujos de trabajo a distancia son un tema candente, y con razón. En 2020, los estudios tuvieron que adoptar rápidamente el trabajo a distancia como solución provisional a los cierres patronales y las oficinas cerradas. Más de un año después, sigue siendo una necesidad, pero el enfoque ha pasado de adoptar el trabajo a distancia , a optimizar el flujo de trabajo a distancia .
Desde la pandemia, los estudios de todo el mundo-incluidos Lexhag, Company 3 Toronto y Boxel- han pasado a un flujo de trabajo remoto o flexible. De hecho, la posproducción de algunos de nuestros programas y películas favoritos se ha hecho a distancia (por ejemplo. Superman & Lois, Poldark y The Expanse). Las ventajas del trabajo a distancia van desde un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal hasta la contratación en todo el mundo, pasando por una mayor colaboración con empleados y contratistas de todo el mundo.
Sin embargo, no ha sido la transición más fácil. Los creadores necesitan hardware especializado, gran capacidad de procesamiento, grandes cantidades de almacenamiento, varios plug-ins y aplicaciones de escritorio que aún no están basadas en la nube. Además, los problemas de latencia y sincronización han sido una limitación para los flujos de trabajo remotos. Para resolver estos problemas, Splashtop y Wacom se han asociado para optimizar las estaciones de trabajo remotas.
Aprovechar una potente estación de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar
El software de acceso remoto de Splashtop permite a los creadores aprovechar sus potentes estaciones de trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Es fácil de desplegar y disminuye la latencia cuando se trabaja a distancia con herramientas de postproducción como las pen tablets y los monitores Wacom. De hecho, Splashtop anunció un aumento de la velocidad de hasta 60 fps en Adobe Max 2021. Todo ello mientras soporta la presión, orientación, inclinación y tamaño del lápiz óptico, haciendo que los artistas se sientan como si estuvieran sentados en su puesto de trabajo.
Wacom es líder mundial en el mercado de los monitores interactivos y las tabletas. Sus dispositivos recrean una verdadera sensación de lápiz sobre papel para los artistas. Sus clientes necesitan herramientas de alto rendimiento para realizar sus exigentes flujos de trabajo. Cualquier tipo de latencia -común en el trabajo a distancia- puede obstaculizar su productividad general.
Por eso Splashtop y Wacom trabajan tan bien juntos. Los creadores no tienen que renunciar a la flexibilidad ni a la calidad de su puesto de trabajo remoto.
Los creativos de hoy necesitan un espacio de trabajo portátil: Splashtop y Wacom ofrecen una solución
Con el cambio al trabajo remoto y flexible, los creadores están adaptando herramientas para conseguir un espacio de trabajo más portátil. Si bien el espacio en el estudio puede permitir una gran Wacom Cintiq Pro 27”, el tamaño más compacto de la Wacom Cintiq 16” puede ser mejor para editar vídeos desde una oficina en casa. Sobre todo si el espacio es limitado.
Para disfrutar de una experiencia de trabajo a distancia óptima, los creadores del sector de los medios de comunicación y el entretenimiento recurren a la última generación de productos Wacom. Esto incluye la pen tablet Intuos Pro y el monitor interactivo Cintiq Pro, ambos funcionan perfectamente con Splashtop.
"Los artistas que utilizan dispositivos Wacom en flujos de trabajo de postproducción pueden utilizar Splashtop para conectarse de forma segura y sin problemas a entornos locales o en la nube para trabajar con programas como Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc. Los artistas pueden aprovechar sin problemas las potentes funciones de Wacom Cintiq Pro y Wacom Intuos Pro para editar, componer y crear efectos visuales de forma productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para el actual lugar de trabajo a distancia." - Wacom
Adobe también está enganchado a Splashtop
El Jefe de Desarrollo Estratégico de Adobe Video, Dave Helmly, y el Director Técnico de Ventas, Karl Soule, empezaron a utilizar Splashtop para acceder a distancia a los ordenadores de su oficina mientras viajaban. Quedaron tan impresionados tras utilizarlo internamente, que empezaron a recomendar Splashtop a sus clientes.
Los usuarios de Adobe trabajan con grandes cantidades de almacenamiento, petabytes de material y dispositivos creativos como Wacom. Los editores, en particular, necesitan sesiones remotas de alto rendimiento con una buena sincronización A/V. Splashtop les permite acceder de forma segura a su hardware, archivos e infraestructura existentes desde casa sin comprometer la experiencia del usuario
"[Para los editores de vídeo] es crucial tener algo que responda. Algo que mantenga la sincronización A/V en línea. Splashtop destaca en eso". - Karl Soule, Director Técnico de Ventas de Adobe Video
Boxel Studio se pasa al trabajo flexible utilizando Splashtop
En un esfuerzo por cultivar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, Boxel Studio puso en marcha la "oficina en casa"" para dar más flexibilidad a sus empleados (antes de la pandemia). Mientras averiguaban la logística del trabajo a distancia, el Director de Tecnología, Andrés Reyes, tenía una pregunta en mente:
"¿Cómo podemos permitir que nuestros artistas, colaboradores y otros miembros del equipo trabajen desde casa mientras acceden a nuestra infraestructura segura y a nuestras estaciones de trabajo especializadas?"
¿La respuesta? Splashtop Empresa. Los artistas de Boxel Studio aprovechan la función de redirección de dispositivos USB de Splashtop para utilizar su propia pen tablet Wacom local durante toda la conexión remota. Con Splashtop, trabajan como si estuvieran directamente conectados a su puesto de trabajo en la oficina.
Aumenta la productividad con un potente flujo de trabajo remoto
El software de escritorio remoto de Splashtop, combinado con las tabletas Wacom, optimiza los flujos de trabajo remotos de postproducción. Con esta asociación, los creativos pueden disfrutar en casa de una mayor productividad, menor latencia y estaciones de trabajo similares a las de un estudio.