Splashtop Wins 2023 NAB Show Product of the Year Award

Splashtop gana el premio al producto del año de NAB Show 2023
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Las soluciones de producción remota de alto rendimiento de la compañía agilizan los flujos de trabajo y permiten nuevas cotas de productividad para los profesionales de la radiodifusión y los medios de comunicación.
CUPERTINO, Calif., 20 de abril de 2023 — Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy que su solución Enterprise ha obtenido el galardón de producción remota en los premios NAB Show Product of the Year 2023. Este programa oficial de premios reconoce algunos de los nuevos productos y tecnologías más significativos y prometedores presentados por los expositores en el NAB Show de este año, que celebra su centenario como el mayor evento de radiodifusión.
Splashtop Enterprise permite a los organismos de radiodifusión emitir desde cualquier lugar con el más alto nivel de rendimiento, que incluye color 4:4:4, audio de alta fidelidad, calidad 4K HD fiable y velocidades de fotogramas de hasta 60 fps. Los profesionales de los medios de comunicación pueden conectarse virtualmente a potentes estaciones de trabajo y equipos de edición para crear y colaborar, mientras disfrutan de un entorno remoto que puede seguir el ritmo de las exigentes necesidades de producción y transmisión de hoy día. A través de una asociación única con Wacom y su nueva e innovadora solución Project Mercury, Splashtop ofrece la mejor experiencia de trabajo remoto de su clase para artistas gráficos y diseñadores que requieren una precisión y control extremos para el trabajo que realizan con las tabletas y lápices interactivos líderes en la industria de Wacom.
Los ganadores del premio al producto del año de NAB Show fueron seleccionados por un panel de expertos de la industria en 15 categorías y anunciados en una ceremonia de premiación en vivo en NAB Show el 18 de abril. Para poder optar a un premio, los productos nominados debían provenir de empresas que se exhibieran en el NAB Show 2023 y entregarse dentro del año natural 2023.
"Nos sentimos superagradecidos de ser reconocidos por NAB como líder en soluciones de producción remota", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "Entendemos las enormes dificultades a las que se enfrentan los profesionales de la radiodifusión y los medios de comunicación, que necesitan la posibilidad de proporcionar un análisis en directo sin interrupciones a medida que se desarrollan los acontecimientos. Necesitan pantallas digitales impecables y conexiones en tiempo real a fuentes de datos y gráficos para ofrecer la mejor experiencia posible al espectador u oyente. En Splashtop, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de producción remota de alto rendimiento que permiten a los estudios de transmisión y noticias de todo el mundo adaptarse, innovar y prosperar en esta industria frenética. Estamos comprometidos a ofrecer un rendimiento, una experiencia de usuario y una atención al cliente incomparables, asegurando que nuestras soluciones sigan siendo una opción fiable para los profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo".
"Durante nuestro centenario, NAB continúa reconociendo los productos que están transformando la forma en que se crea, conecta y capitaliza el contenido en toda la industria de la transmisión, los medios de comunicación y el entretenimiento”, dijo Eric Trabb, vicepresidente jefe y director de Éxito del Cliente de NAB. "Felicidades a Splashtop por ganar el Premio al Producto del Año 2023 NAB Show en reconocimiento a Splashtop Enterprise, un producto que ha demostrado su capacidad para ayudar a los narradores a enfrentar los desafíos del presente y el futuro al revolucionar una etapa crítica del ciclo de vida del contenido".
Con una seguridad robusta, una interfaz fácil de usar y la mejor atención al cliente, las soluciones locales y cloud de Splashtop son las preferidas por los estudios de medios de comunicación y producción, los diseñadores, los estudios de sincronización de audio/vídeo y más. Para obtener más información, visita Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr una experiencia de 8K/60 fps y sin latencia. Splashtop viene con funciones de seguridad y cumplimiento avanzados, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
Acerca de NAB Show
NAB Show, que se llevó a cabo del 15 al 19 de abril de 2023 en Las Vegas, celebra su centenario como la conferencia y exhibición preeminente que impulsa la evolución de la transmisión, los medios de comunicación y el entretenimiento. Es el mercado definitivo para la tecnología de próxima generación que inspira experiencias superiores de audio y vídeo. Desde la creación hasta el consumo, a través de múltiples plataformas, NAB Show es donde los visionarios globales se reúnen para dar vida al contenido de formas nuevas y emocionantes. Más información disponible en www.nabshow.com.
Acerca de NAB
La Asociación Nacional de Locutores es la principal asociación de defensa de los locutores de Estados Unidos. NAB promueve los intereses de la radio y la televisión en asuntos legislativos, normativos y públicos. A través de la promoción, la educación y la innovación, la NAB permite que las emisoras sirvan mejor a sus comunidades, fortalezcan sus negocios y aprovechen nuevas oportunidades en la era digital. Más información disponible en www.nab.org.