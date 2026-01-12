En 2026, la ciberseguridad tal como la conocemos cambiará para siempre. Por dramático que suene, ha cambiado cada año, ya que tanto la tecnología utilizada por los ciberdelincuentes como para la ciberseguridad ha evolucionado. Sin embargo, con la aceleración de los ciberataques impulsados por IA, superficies de ataque ampliadas debido al trabajo remoto y híbrido, y el creciente presión regulatoria, 2026 promete ser un año como ningún otro.
En 2025, el costo promedio de una violación de datos alcanzó más de 4 millones de dólares, con el error humano (incluidos credenciales robadas y ataques de phishing) siendo la causa de la mayoría de las violaciones. El uso de la IA en la ciberseguridad ha ayudado a reducir los costos de las brechas y a detectar ataques más rápidamente, pero al mismo tiempo, el 20% de las brechas ahora involucra IA.
Tendencias como estas han preparado el terreno para lo que vendrá en el próximo año, por lo que la mejor manera en que las empresas pueden prepararse es entender lo que viene. Con eso en mente, hemos compilado los 10 principales riesgos de seguridad en TI para 2026, para que puedas comenzar el nuevo año preparado.
1. Phishing y ingeniería social impulsados por IA
El crecimiento explosivo de la IA ha sido tanto una bendición como una maldición para las empresas. Mientras las organizaciones han estado encontrando formas de utilizar la IA para mejorar sus flujos de trabajo, los ciberdelincuentes también lo han hecho. La IA generativa y agente ha facilitado a los atacantes realizar suplantaciones de identidad, spear phishing y compromisos de correo electrónico empresarial casi indistinguibles, lo que lleva a más ataques y una mayor efectividad.
En 2026, probablemente veremos que estos ataques crezcan aún más, ya que la IA multimodal y la automatización permiten ataques dirigidos a gran escala. Con la tecnología de clonación de voz, los atacantes pueden replicar la voz de un CEO y usarla para llevar a cabo ataques dirigidos.
Entonces, ¿cuál es la solución? Una combinación de tecnología y formación puede ayudar a mejorar las defensas de una empresa contra estos ciberataques. El uso de herramientas de verificación como autenticación multifactor y verificación de identidad puede ayudar a mantener a los atacantes fuera. Aún así, los empleados también deberían recibir capacitación sobre cómo prevenir el phishing, reconocer señales de advertencia, y utilizar las mejores prácticas de detección basadas en el comportamiento.
2. Malware automatizado y exploits en tiempo real
La automatización está mejorando la velocidad con la que podemos identificar y abordar las ciberamenazas, pero también está acelerando los ataques. Con la automatización, los ciberdelincuentes pueden descubrir vulnerabilidades, generar exploits y desplegar malware más rápido que nunca.
La ventana de explotación para una vulnerabilidad de día cero solía ser de semanas. Ahora, es solo cuestión de horas. Si las empresas no pueden parchear sus vulnerabilidades rápidamente, sin duda serán explotadas en poco tiempo.
La respuesta a las amenazas automatizadas son las defensas automatizadas. Soluciones de parcheo en tiempo real, Detección y Respuesta de Endpoint (EDR) y visibilidad de inteligencia de amenazas pueden ayudar a combatir estas crecientes amenazas. Por ejemplo, Splashtop AEM permite parches en tiempo real y orientados a eventos que implementan actualizaciones inmediatamente cuando las políticas se activan, reduciendo significativamente los retrasos en los parches en comparación con las herramientas programadas.
3. Ataques de identidad y acceso
Nuestras identidades nunca están tan seguras como nos gustaría pensar, especialmente con el creciente aumento del robo de credenciales, el secuestro de sesiones y la creación de identidades sintéticas. Incluso la autenticación multifactor puede verse superada por los ataques de fatiga de MFA, en los cuales los atacantes bombardean a los usuarios con solicitudes de autenticación hasta que una sea aprobada.
Como resultado, la protección de identidad y la autenticación serán temas clave de seguridad en 2026. Las empresas deben invertir en seguridad de confianza cero, controles de acceso privilegiado fuertes y herramientas de autenticación resistentes a phishing para proteger cuentas y mantener las redes seguras cuando una cuenta es comprometida.
4. Exposición a la nube y API
La tecnología cloud ha sido una parte significativa del trabajo remoto y trabajo híbrido y ha impulsado la productividad en empresas de todos los tamaños. Sin embargo, la rápida expansión de los entornos de múltiples nubes y las arquitecturas impulsadas por API también ha introducido el riesgo de configuraciones incorrectas y desviaciones de privilegios, que pueden presentar sus propios riesgos de seguridad.
En 2026, podemos esperar ver más ataques que escanean en busca de APIs expuestas y configuraciones débiles de Gestión de Identidad y Acceso (IAM), para luego explotarlas e infiltrarse en una red.
Las empresas deben defenderse contra estos ataques aplicando configuraciones IAM estrictas e invirtiendo en gestión de posturas. Las auditorías de configuración regulares también serán esenciales para identificar debilidades y abordarlas antes de que los atacantes puedan actuar.
5. Vulnerabilidades en la cadena de suministro y de terceros
Los ataques a proveedores, herramientas de Software como Servicio (SaaS), repositorios de software y proveedores de servicios no son nada nuevo. Son amenazas conocidas contra las que las empresas deben defenderse a diario. Sin embargo, en 2026, el riesgo seguirá creciendo.
A medida que el reconocimiento impulsado por IA crece, las cadenas de dependencia más amplias y la explotación más rápida de componentes upstream, cadenas de suministro y terceros se convertirán en objetivos y riesgos mayores. Si se compromete la tecnología de un proveedor, se puede utilizar para atacar a innumerables clientes, poniendo a todos en riesgo.
Las organizaciones deberían centrarse en la puntuación de riesgo de proveedores para asegurarse de que trabajan con un proveedor seguro con políticas de seguridad sólidas. Un Transparente Software Bill of Materials (SBOM) también ayudará con la seguridad, y las empresas deberían invertir en herramientas de distribución de software monitorizado para gestionar mejor el despliegue de software a lo largo de sus redes.
6. Reinvención del ransomware
El ransomware está en aumento, impulsado por objetivos basados en IA y tácticas de triple extorsión, en las que los criminales no solo roban y cifran los datos de una víctima, sino que también amenazan a terceros asociados y potencialmente filtran los datos robados. Desafortunadamente, eso continuará, con ataques que se centran no solo en robar datos, sino también en causar tiempo de inactividad operacional.
Las empresas pueden defenderse del ransomware mitigando su impacto. Esto incluye crear copias de seguridad offline, segmentar datos, implementar controles de acceso de usuario sólidos y, por supuesto, parchear vulnerabilidades de manera rápida antes de que puedan ser explotadas.
7. Vulnerabilidades de IoT, Edge y Dispositivos Remotos
Internet of Things, dispositivos edge y otros dispositivos remotos son herramientas potentes para el trabajo híbrido pero también presentan nuevas vías para ataques. El crecimiento de los dispositivos no gestionados crea nuevas oportunidades para los atacantes, especialmente cuando pueden explotar firmware débil, sistemas operativos desactualizados e Acceso remoto inseguro.
Las empresas pueden gestionar estas vulnerabilidades invirtiendo en herramientas como la automatización de parches para mantener los puntos finales remotos actualizados y el descubrimiento de activos para evitar pasar por alto cualquier dispositivo. El acceso a la red de confianza cero es también una característica de seguridad útil, ya que garantiza que solo los usuarios autorizados y autenticados puedan acceder a la red, incluso si un punto final remoto está comprometido.
8. Riesgo Interno y Error Humano
Las amenazas internas suelen ser los riesgos más significativos para las empresas. Estas amenazas no provienen necesariamente de empleados descontentos con intenciones maliciosas; pueden ser simplemente el resultado de errores humanos de equipos abrumados.
A medida que los equipos de trabajo crecen, también lo hacen los riesgos. Los grandes equipos de trabajo híbridos, con múltiples herramientas para manejar, aumentan el riesgo de una mala configuración o manejo incorrecto de datos sensibles, lo que puede llevar a vulnerabilidades o filtraciones internas.
Las empresas pueden invertir en una variedad de herramientas para defenderse contra estas amenazas. Implementar gestión de acceso privilegiado (PAM) y acceso de menor privilegio ayuda a asegurar que las cuentas comprometidas tengan acceso limitado a los datos y a la red de la empresa. Al mismo tiempo, las herramientas de monitoreo de sesiones pueden identificar cualquier comportamiento peligroso o sospechoso.
Utilizar una solución con una sólida gobernanza de Acceso remoto también ayuda mucho a garantizar que las redes y los datos permanezcan seguros, incluso frente a errores humanos.
9. Sistemas heredados y retrasos en parches
Mantener los sistemas actualizados y completamente al día es una práctica esencial de ciberseguridad y normalmente se requiere para cumplimiento de TI. Sin embargo, muchas organizaciones aún utilizan sistemas heredados que no pueden actualizarse rápidamente, o incluso en absoluto.
Dado el aumento en la creación automatizada de exploits, los ciclos de parches lentos y los puntos finales desactualizados pueden convertirse en pasivos significativos. Si un dispositivo, aplicación o sistema operativo se deja sin actualizar por demasiado tiempo, se convierte en un punto de entrada fácil para los atacantes, especialmente si aprovechan una vulnerabilidad de día cero.
Por lo tanto, las empresas querrán usar la automatización de parches en tiempo real y la rápida remediación de vulnerabilidades, como la gestión automatizada de parches de Splashtop Autonomous Endpoint Management. Tener herramientas para detectar amenazas, aislar dispositivos infectados y abordar vulnerabilidades a demanda ayudará a mantener los dispositivos seguros y actualizados antes de que puedan ser explotados.
10. Brechas en la privacidad de datos y el cumplimiento
Nuevas regulaciones globales entrarán en vigor en 2026, lo que aumentará tanto la aplicación de la privacidad de datos como las sanciones por incumplimiento. Las empresas con registros de auditoría inadecuados, endpoints no gestionados o una supervisión débil del acceso remoto estarán en riesgo de no cumplir con los requisitos de cumplimiento, lo que resultará en sanciones significativas.
Por supuesto, las sanciones en sí mismas no son la peor parte. Estas regulaciones son necesarias para garantizar la ciberseguridad, y si una empresa no cumple con sus requisitos, corre el riesgo de incurrir en pérdidas adicionales a raíz de un ciberataque.
Las empresas necesitarán invertir en un registro robusto y en informes de cumplimiento de dispositivos, así como en flujos de trabajo de acceso seguros, para garantizar que sus redes sean seguras y estén adecuadamente monitoreadas. Esto ayudará a mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento normativo, para que puedan enfrentar 2026 sabiendo que han invertido adecuadamente en su ciberseguridad.
Cómo deberían los líderes de TI priorizar su estrategia de seguridad para 2026
A medida que comienza 2026, ¿qué deberían hacer los líderes de TI y los responsables de la toma de decisiones para prepararse para estas nuevas y crecientes amenazas? Aunque los crecientes riesgos de seguridad pueden parecer abrumadores, todos se pueden abordar con previsión y preparación.
Un paso clave inicial es consolidarse en torno a los principios de prioridad en la identidad y confianza cero. Estos se basan en la identidad del usuario como el elemento principal de seguridad y operan bajo el principio de “nunca confíes, siempre verifica” para garantizar de manera consistente que los usuarios sean autenticados y que su acceso esté restringido a las herramientas y áreas de la red que necesitan. Esto no solo mejora la seguridad de las cuentas, sino que también limita el daño que las cuentas comprometidas pueden causar.
El parcheo es otro elemento esencial de la ciberseguridad, ya que el rápido ritmo de los ciberataques dirigidos a vulnerabilidades recién descubiertas hace que el parcheo rápido sea más crítico que nunca. Las empresas necesitarán mejorar la velocidad de parcheo y reducir el tiempo medio para remediar vulnerabilidades para adelantarse a las amenazas modernas.
Además, a medida que el trabajo remoto y el trabajo híbrido siguen creciendo, los equipos de TI y seguridad necesitarán visibilidad en todos los puntos finales, la nube y las aplicaciones e integraciones de terceros. Si su visibilidad es limitada, los atacantes tienen vías fáciles de explotación, por lo que una vista holística es esencial para la ciberseguridad.
De manera similar, el crecimiento del trabajo remoto significa que el seguro acceso remoto es esencial. Las organizaciones deben asegurar que el Software de Escritorio Remoto que utilizan sea confiable, seguro y cumpla con las regulaciones de seguridad aplicables para permitir un trabajo remoto seguro y sin problemas.
Por último, pero no menos importante, la automatización es una herramienta poderosa para mejorar los procesos de detección, respuesta y cumplimiento. Emplear herramientas de automatización, como Splashtop AEM, permite a las organizaciones detectar y responder rápidamente a amenazas en puntos finales distribuidos, ayudándolas a mantenerse por delante de las amenazas automatizadas.
Donde Splashtop Fortalece tu Postura de Seguridad 2026
Aunque hay amenazas nuevas y crecientes en 2026, ya existen soluciones en el mercado que pueden ayudarte a defenderte mejor contra ellas. Así que si necesitas herramientas potentes para Acceso remoto, Soporte remoto, y gestión autónoma de dispositivos automatizada, Splashtop tiene todo lo que necesitas, incluyendo:
1. Acceso remoto seguro con principios de confianza cero
Splashtop proporciona un Acceso remoto seguro, permitiendo a los empleados acceder a sus dispositivos de trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Hace que el Acceso remoto sea eficiente y fluido, mientras protege cuentas, dispositivos y redes con herramientas de seguridad que incluyen controles de acceso basados en roles (RBAC), autenticación multifactor, autenticación de dispositivos, registro de sesiones y más.
2. Gestión de parches en tiempo real y remediación de vulnerabilidades con Splashtop AEM
Aunque los exploits automatizados han generado mayores amenazas y ventanas de corrección más reducidas, Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) puede mantener los dispositivos protegidos con gestión de parches en tiempo real y remediación de vulnerabilidades. Estas herramientas implementan actualizaciones de SO y aplicaciones de terceros en todos los endpoints, manteniéndolos parcheados y reduciendo el tiempo de exposición a través de información basada en CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
3. Visibilidad completa del endpoint
Los equipos de TI necesitan visibilidad completa sobre sus endpoints, y Splashtop AEM la proporciona. Esto incluye visibilidad en las versiones y estados del software y hardware, parches, bases de cumplimiento, y más. Con esta visibilidad, los equipos de TI pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con la cloud, las API de terceros, los dispositivos IoT, los sistemas heredados, y más.
4. Soporte Integrado y Resolución de Problemas Remotos
A nadie le gusta esperar por el soporte de TI, especialmente cuando se trata de un problema de seguridad. Afortunadamente, la solución de problemas remota de Splashtop permite una rápida remediación de los puntos finales comprometidos o que funcionan mal, y su soporte integrado ayuda a reducir el tiempo de inactividad durante incidentes de seguridad o fallos de parche. Esto ayuda a mantener los dispositivos en funcionamiento lo más rápido posible mientras se mantiene la eficiencia y seguridad.
Conclusión
2026 promete ser un año de cambios, pero también traerá amenazas cibernéticas crecientes. El crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial y las herramientas de automatización ha permitido a los actores maliciosos atacar más rápida y eficientemente. Sin embargo, también nos permite defendernos de ellos de manera más efectiva.
En el año próximo, las empresas necesitarán monitoreo proactivo, controles de identidad fuertes y parches en tiempo real para mantener seguros los endpoints, ya sea que continúen adoptando el trabajo remoto y el trabajo híbrido o que estén presionando para volver a la oficina. Estas medidas de ciberseguridad ayudarán a defenderse contra amenazas crecientes, junto con protocolos de seguridad fuertes y la capacitación de los empleados.
Defenderse contra estas amenazas crecientes requiere software seguro y confiable para Acceso remoto, soporte, y gestión de dispositivos. Con Splashtop, puedes capacitar a los empleados para que trabajen de manera segura desde cualquier dispositivo, permitir que los agentes de TI soporten terminales remotos desde cualquier lugar, y proteger tus terminales con parcheo automatizado y herramientas de seguridad construidas para la era moderna.
Con Splashtop como parte de tu estrategia de seguridad para 2026, podrás trabajar de manera segura desde cualquier lugar y mantener la seguridad en toda tu red. Exprérimentalo tú mismo hoy con una prueba gratuita y comienza el año nuevo con el pie derecho: