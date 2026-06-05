Cómo acceder y prestar de forma remota a dispositivos IoT

Muchas empresas confían en los dispositivos IoT para sus tareas cotidianas. Descubre cómo sectores como la venta al por menor, el transporte y la fabricación acceden y dan asistencia a dispositivos IoT de forma remota.
La cuota de mercado global de los IoT fue de 309 mil millones de dólares en 2020 y se prevé que crezca un 25 % cada año, superando así los 1,8 billones para 2028, según el informe Fortune Business Insights, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028. En otras palabras, la cantidad ingente de dispositivos IoT que las empresas administran y a los que prestan asistencia actualmente no hará más que aumentar.
Las empresas de una amplia gama de sectores dependen en gran medida de los dispositivos IoT para gestionar sus negocios. En muchos casos, los dispositivos IoT se usan o se operan de forma independiente en ubicaciones remotas lejos del equipo de asistencia de TI de una empresa. Pensemos en solo tres sectores: transporte y logística, ventas minoristas y hostelería y OEM y fabricación, y cómo están aprovechando los dispositivos IoT remotos para optimizar las operaciones y atender a los clientes más rápido.
¿Qué es el acceso remoto IoT?
El acceso remoto a IoT es la capacidad de conectarse, monitorear y controlar dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) desde una ubicación remota. Esta capacidad es crucial para gestionar y dar soporte a una amplia gama de dispositivos IoT, como electrodomésticos inteligentes, sensores industriales y vehículos conectados, sin necesidad de estar físicamente presente. A través de soluciones de acceso remoto seguras como Splashtop, las empresas pueden realizar diagnósticos, actualizaciones y mantenimiento en dispositivos IoT, asegurando que operen de manera eficiente y efectiva, sin importar dónde se encuentren.
Aplicaciones del acceso remoto a IoT
Supervisión y diagnóstico de dispositivos: accede de forma remota a dispositivos IoT para supervisar métricas de rendimiento, ejecutar diagnósticos e identificar problemas antes de que provoquen tiempos de inactividad o interrupciones del servicio.
Actualizaciones de firmware y software: los equipos de TI pueden enviar actualizaciones a los dispositivos IoT sin necesidad de visitar cada uno de ellos físicamente, lo que ayuda a mantener la seguridad y la funcionalidad en implementaciones grandes.
Configuración y ajustes: los técnicos pueden configurar de forma remota los ajustes del dispositivo e inicializar las instalaciones, lo que agiliza la implementación y reduce el tiempo empleado en el sitio.
Solución de problemas y reparación remotas: accede a dispositivos en el campo para resolver problemas rápidamente y minimizar las interrupciones del servicio, especialmente críticas en entornos de fabricación, atención médica o transporte.
Análisis y optimización del uso: recopila datos en tiempo real de los dispositivos para analizar patrones de uso y tomar decisiones informadas que mejoren la eficiencia del sistema y la experiencia del cliente.
Controles de cumplimiento y aplicación de seguridad: los administradores pueden inspeccionar y gestionar de forma remota las configuraciones de seguridad para garantizar el cumplimiento de las políticas y las regulaciones del sector.
Ventajas clave del acceso remoto a dispositivos IoT
El acceso remoto a dispositivos IoT ofrece numerosas ventajas que mejoran la eficiencia, la productividad y la seguridad:
Supervisión y control en tiempo real: permite la supervisión continua y el control inmediato de los dispositivos IoT, lo que permite respuestas rápidas a cualquier problema o ajuste necesario.
Ahorro de costes: reduce la necesidad de visitas presenciales, lo que reduce los costes de viaje y minimiza el tiempo de inactividad al atajar los problemas de forma remota.
Seguridad mejorada: facilita actualizaciones oportunas y parches de seguridad, lo que garantiza que los dispositivos IoT estén protegidos contra vulnerabilidades.
Aumento de la eficiencia operativa: permite a las empresas gestionar y optimizar el rendimiento de los dispositivos IoT desde cualquier lugar, mejorando la eficiencia operativa general.
Escalabilidad: admite la gestión de grandes redes de dispositivos IoT en múltiples ubicaciones, lo que facilita la ampliación de las operaciones según sea necesario.
Sectores que se benefician de los dispositivos IoT remotos
Transporte y logística
Los conductores de camiones utilizan ordenadores portátiles como lectores RFID y tabletas para gestionar sus rutas. Al mismo tiempo, las empresas confían en ordenadores instalados en vehículos (ELD) para rastrear a los conductores y la valiosa carga que transportan. Los datos agregados de todos los dispositivos proporcionan información en tiempo real. Esto inicia los procesos en los sistemas back-end para la gestión de inventario y los pedidos de la cadena de suministro. Además, muchas empresas utilizan IoT para gestionar de forma remota los artículos de inventario, evitar la sobrecarga o la falta de carga, controlar los niveles de suministro, realizar un seguimiento del estado de los productos y localizarlos en todo momento.
Ventas minoristas y hostelería
Los empleados de las tiendas físicas usan dispositivos portátiles para verificar la disponibilidad, los precios y otra información del producto para ofrecer ayuda al cliente en tiempo real. Los sistemas POS se vinculan a los sistemas back-end para la gestión y el pedido de inventario automatizados. Muchos restaurantes y parques temáticos utilizan dispositivos Android como punto de venta, convirtiendo cualquier ubicación en un punto de venta conveniente. Cada vez más minoristas utilizan pantallas digitales para las promociones en las tiendas. Los quioscos en hoteles y parques temáticos sirven para ayudar a los clientes, ofrecer información digital sobre lugares, direcciones, disponibilidad de entradas y más.
OEM y fabricación
Después de la venta, las empresas pueden ver el rendimiento de los productos sobre el terreno. Tanto los productos B2B como los B2C tienen funcionalidad IoT integrada. Los productos populares con funcionalidad IoT en 2022 incluyen cámaras y sistemas de seguridad inteligentes, alarmas contra incendios inteligentes, refrigeradores inteligentes, relojes inteligentes, cerraduras de puertas inteligentes, bicicletas inteligentes, sensores médicos, rastreadores de actividad física, etc. Por supuesto, los dispositivos habilitados para IoT también son comunes en los talleres de fabricación actuales. Muchos de estos dispositivos emiten alertas cuando los sensores de la máquina señalan un cambio en el rendimiento operativo.
Dificultades y preocupaciones de seguridad de la gestión remota de dispositivos IoT
La gestión remota de dispositivos IoT presenta varios inconvenientes y problemas de seguridad que deben tenerse en cuenta con cautela:
Amenazas de ciberseguridad: los dispositivos IoT suelen ser el objetivo de los ciberdelincuentes debido a la debilidad de los protocolos de seguridad. Es crucial garantizar que todos los dispositivos estén protegidos con cifrado y métodos de autenticación potentes.
Complejidad de la gestión de dispositivos: con el creciente número de dispositivos IoT, gestionarlos de forma remota puede resultar complejo. Esto incluye realizar un seguimiento de las configuraciones, actualizaciones y solución de problemas de los dispositivos.
Privacidad de datos: la protección de los datos confidenciales recopilados y transmitidos por los dispositivos IoT es esencial para evitar violaciones y accesos no autorizados.
Fiabilidad de la red: Acceso remoto depende de conexiones de red estables y fiables. Cualquier interrupción puede llevar a la pérdida de control o datos, impactando las operaciones.
Problemas de cumplimiento: garantizar que la gestión de dispositivos IoT cumpla con los estándares y regulaciones de la industria es fundamental para evitar repercusiones legales y económicas.
Abordar estos desafíos con medidas robustas de seguridad IoT, herramientas de gestión integrales e infraestructura de red confiable es vital para la gestión remota exitosa de dispositivos IoT.
Cómo acceder y prestar soporte a los dispositivos IoT de forma remota
Acceder y dar soporte a dispositivos IoT de forma remota implica varios pasos clave para garantizar una gestión y mantenimiento efectivos:
Instalar Software de Acceso Remoto: Comienza configurando software confiable de acceso remoto como Splashtop en la red que aloja tus dispositivos IoT. Este software proporciona una conexión segura para monitorear y controlar dispositivos desde cualquier ubicación.
Configurar los ajustes de seguridad: asegúrate de que todos los dispositivos IoT y el software de acceso remoto estén configurados con medidas de seguridad férreas, como el cifrado y la autenticación multifactor, para protegerte contra el acceso no autorizado.
Supervisar y gestionar dispositivos: utiliza la plataforma de acceso remoto para supervisar continuamente el estado de tus dispositivos IoT, solucionar problemas en tiempo real e implementar actualizaciones o parches según sea necesario.
Prestar soporte remoto: si un dispositivo IoT encuentra un problema, puedes acceder a él de forma remota para diagnosticarlo, aplicar correcciones o guiar al personal local a través de los procedimientos necesarios, minimizando el tiempo de inactividad y manteniendo la eficiencia operativa.
Al seguir estos pasos, las empresas pueden gestionar de manera eficiente sus dispositivos IoT, lo que garantiza un rendimiento y una seguridad óptimos en todos los sistemas conectados.
Mejores Prácticas para la Gestión Remota Segura de Dispositivos IoT
Gestionar dispositivos IoT de forma remota requiere prácticas de seguridad sólidas para prevenir el acceso no autorizado y proteger los datos sensibles. Aquí están las mejores prácticas clave:
Usa Conexiones Encriptadas: Siempre utiliza soluciones de acceso remoto que ofrezcan encriptación de extremo a extremo para proteger los datos en tránsito entre tu dispositivo y el punto final de IoT.
Habilitar la Autenticación Multifactor (MFA): Añade una capa extra de seguridad al requerir que los usuarios verifiquen su identidad con un segundo factor de autenticación antes de acceder a los dispositivos.
Aplicar controles de acceso basados en roles: Restringe el acceso según los roles de usuario para que las personas solo tengan acceso a los dispositivos o sistemas necesarios para sus responsabilidades.
Mantener el Firmware y el Software Actualizados: Actualiza regularmente el firmware de los dispositivos IoT y las herramientas de acceso remoto asociadas para corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad.
Monitorear la Actividad de Acceso Remoto: Usa funciones de registro y monitoreo de sesiones para rastrear quién accedió a qué, cuándo y desde dónde, ayudando a identificar comportamientos sospechosos.
Desactivar servicios y puertos no utilizados: Limita la exposición apagando servicios de red o puertos innecesarios que podrían ser explotados por atacantes.
Usar Soluciones de Acceso Remoto Confiables: Selecciona una plataforma de acceso remoto segura y de nivel empresarial como Splashtop, diseñada para soportar la gestión remota de IoT con seguridad y fiabilidad robustas.
El Costo del Tiempo de Inactividad de los Dispositivos IoT: Por Qué el Acceso Remoto Importa
Las empresas necesitan una solución de asistencia informática y acceso remoto fiable y segura para garantizar el tiempo de actividad y la usabilidad de todos sus dispositivos IoT. Hay demasiado dinero en juego para dejarlos en la estacada.
Tomemos el sector de las ventas minoristas como ejemplo. Da igual que una empresa venda ropa, café o entradas para eventos, el sistema POS es fundamental para la experiencia de cara al cliente. Cuando el POS deja de funcionar correctamente, todo se resiente y el negocio no tiene forma de generar ingresos. Al mismo tiempo, la insatisfacción de los clientes se dispara. Según The Standish Group, una interrupción de POS cuesta 282 000 $ por hora (de media) en las tiendas minoristas. Incluso para los minoristas pequeños y medianos, una interrupción del POS puede significar pérdidas de 21 000 $ por hora, según una investigación reciente de Redcentric.
Para los fabricantes, la empresa analista Aberdeen estima el coste del tiempo de inactividad no planificado en hasta 260 000 $ por hora. Para determinar lo que podría costarte a tu empresa (si fabricas bienes), solo tienes que multiplicar la cantidad de horas de inactividad por la cantidad de trabajadores afectados por su salario medio por hora, luego añádele el valor de los posibles pedidos cancelados. Con pedidos cancelados o sin ellos, el tiempo de inactividad se vuelve costoso en poco tiempo.
En cuanto a las empresas de transporte y logística, la pandemia ha puesto de relieve cuántos ingresos están en juego en toda la cadena de suministro cuando las operaciones no funcionan de forma llevadera. Equivale a cientos de miles de millones de dólares en ingresos perdidos cuando se consideran todas las partes interesadas, desde consumidores y minoristas hasta las empresas de logística y sus socios de fabricación.
Soporte eficiente para dispositivos IoT con el acceso remoto
Las empresas que no ofrecen asistencia informática efectiva a los dispositivos IoT podrían afrontar tiempos aciagos en forma de errores operativos, empleados improductivos y clientes insatisfechos.
Aquí es donde una solución moderna de acceso remoto para dispositivos IoT como Splashtop Enterprise puede resultar invaluable para la empresa. Splashtop proporciona una plataforma unificada para soportar dispositivos IoT a través de múltiples sistemas operativos. Desde una sola consola, los administradores de TI pueden realizar actualizaciones del sistema, capacitar a los usuarios finales y resolver problemas en tiempo real.
Debido a que todo sucede gracias a la tecnología de acceso remoto, el personal del mostrador de asistencia de TI puede obtener acceso a cualquier dispositivo IoT. Esto es independientemente de dónde se encuentre el dispositivo o el personal del mostrador de ayuda. Además de reducir el coste de ofrecer asistencia presencial, también aumenta la eficiencia, ya que puedes contratar a las personas más adecuadas/cualificadas independientemente de su ubicación.
Una ventaja especial para los IoT es la capacidad de acceso no supervisado de Splashtop. Muchos dispositivos IoT funcionan de forma ininterrumpida y sin usuarios siempre a su alrededor. Al utilizar el acceso no supervisado, tu equipo de TI puede acceder de forma remota a los dispositivos IoT y realizar actualizaciones de software y mantenimiento para evitar posibles fallos o errores en los dispositivos. Cuando los usuarios estén presentes, Splashtop te ayuda a prestarles asistencia con la función de "asistencia supervisada". Aquí, el personal del mostrador de asistencia de TI simplemente accede al dispositivo IoT y comparte una pantalla para solucionar cualquier problema en tiempo real.