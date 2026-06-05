Cómo el acceso remoto puede ayudar a los contables a sobrevivir a la temporada de impuestos de 2022

Se espera que la temporada de impuestos 2022 sea todo un quebradero de cabeza para los contables. Averigua cómo Splashtop puede habilitar el trabajo remoto y facilitar la contabilidad.
Los expertos predicen otra temporada de impuestos frustrante este año. Según CBS News, cuando el IRS intentó contratar a 5000 personas más para la temporada de impuestos de 2022, menos de 200 personas se postularon. Además de la escasez de contrataciones, el IRS está lidiando con una acumulación de retrasos en los reembolsos debido a la pandemia.
En una entrevista con NPR, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo: "Por desgracia, será una temporada de impuestos bastante aciaga. Lo que eso significa para los contribuyentes es que deben asegurarse de presentar su declaración por internet, que toman medidas para asegurarse de que sus declaraciones estén preparadas, porque, por desgracia, debido a la pandemia y la escasez crónica de fondos del IRS, el IRS tiene menos personas para responder a las llamadas telefónicas y para solventar los problemas de los contribuyentes".
No es solo el IRS, las empresas de contabilidad también están luchando para retener a su personal. La rotación de contables antes de la pandemia llegó al 20 por ciento. Esa tendencia ha continuado a lo largo de la pandemia. ¿Por qué? Al igual que otros sectores que experimentan "La gran dimisión", los empleados mencionaron el desarrollo profesional, la conciliación entre la vida laboral y personal y los salarios como las principales razones para irse.
¿Cómo se puede retener a los talentos?
Durante la temporada de impuestos, los contadores trabajan de 50 a más de 70 horas por semana de media. El periodo de enero al 15 de abril les resulta frenético. A eso hay que añadirle las horas de viaje y es el caldo de cultivo perfecto para que los trabajadores se sientan quemados.El sector no puede permitirse perder más talentos, por eso muchas empresas se han adaptado a un entorno virtual. Con el software adecuado, los profesionales de la contabilidad pueden ahorrar tiempo y reducir la cantidad de horas que necesitan para trabajar.
Beneficios del acceso remoto seguro para profesionales de la contabilidad
Compartir archivos es una parte integral de la temporada de impuestos. Conducir a la casa u oficina de alguien para acceder a sus archivos consume mucho tiempo y es poco realista cuando tienes clientes por todo el país. Si bien enviar y recibir archivos por correo electrónico puede parecer una solución fácil, supone un grave riesgo de seguridad para ti y tus clientes.
Hemos visto a sectores que nunca pensamos que serían capaces de realizar una transición de plantilla laboral flexible en el último par de años. ¿Por qué no se suman los contables al cambio?
El acceso remoto puede permitir a los contables compartir e imprimir archivos de forma segura mientras trabajan de forma remota. Splashtop Remote Access proporciona acceso fácil, fiable y seguro a los ordenadores de tus clientes. Splashtop Remote Access ofrece:
Impresión remota y uso compartido de archivos: imprime archivos de forma remota desde el ordenador de tu cliente a tu impresora o transfiere documentos importantes de forma segura desde tu ordenador al suyo. Incluso tenemos una guía paso a paso para ayudarte a realizar la impresión remota de documentos impositivos importantes.
Accede desde cualquier dispositivo en cualquier lugar: Además de compartir y imprimir archivos de forma remota, Splashtop Acceso remoto permite a los contadores acceder sin problemas a sus ordenadores de oficina desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Esto significa que puedes trabajar en un ambiente libre de estrés que es tu hogar, reducir horas desperdiciadas viajando a clientes, realizar trabajo fuera del horario habitual, y seguir siendo productivo mientras te desplazas.
Seguridad: el acceso remoto a Splashtop te ofrece seguridad. Entre conexiones encriptadas, autenticación de dispositivos, verificación en dos pasos, múltiples opciones de contraseña de segundo nivel y otras características de seguridad, todos los datos compartidos están a buen recaudo. Esto os aporta tranquilidad a ti y a tus clientes.
Una solución práctica y que ahorra tiempo
Reduce el tiempo de viaje accediendo de forma remota a archivos de clientes, QuickBooks y software de contabilidad desde cualquier lugar. ¿No tienes tu portátil contigo? No pasa nada. Puedes usar tu teléfono o tableta; lo único que necesitas hacer es descargar la aplicación Splashtop. Esta temporada de impuestos puede ser todo un quebradero de cabeza, pero las herramientas que usas no tienen por qué serlo.