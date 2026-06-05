¿Puedes trabajar desde casa como contable? (¡Sí!)

¿Todavía te preguntas si puedes seguir trabajando como contable desde casa? Como cualquier otro trabajo que se ha vuelto remoto, ¡tú también puedes seguir haciendo tu trabajo de contable desde casa!
La contabilidad no es una tarea fácil. Tanto si es temporada de impuestos como si no, los contables siempre están ocupados entre bastidores, trabajando día y noche. La mayoría de los contables trabajan entre 45 y 50 horas a la semana. Durante la temporada de impuestos, las horas pueden llegar a 60, o incluso más en algunos casos.
Decir que los contables tienen la sartén por el mango es quedarse corto.
Si eres un contable o una empresa de contabilidad, uno de los muchos retos a los que podrías enfrentarte podría ser la falta de movilidad. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes continuar con tu trabajo de contable sin tener que desplazarte a las oficinas o domicilios de tus clientes?
Con el software de acceso remoto de Splashtop, ahora puedes acceder de forma fácil, fiable y segura a todos los ordenadores de tus clientes desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Así es: esta temporada de impuestos, puedes ahorrarte el trabajo de oficina y hacer magia con los números desde la comodidad de tu casa, con la ayuda de Splashtop.
Tanto si eres auditor, contable, interventor, analista financiero, de una gran empresa o preparador de impuestos autónomo, puedes teletrabajar fácilmente con Splashtop.
Por qué los contadores están bien preparados para el trabajo remoto
Varios factores hacen que los profesionales de la contabilidad sean especialmente capaces de hacer la transición al trabajo remoto sin comprometer la productividad o la precisión:
Flujos de trabajo digitales: La contabilidad moderna depende en gran medida del software basado en la nube para la contabilidad, preparación de impuestos, nómina y auditoría, eliminando la necesidad de archivos físicos o sistemas en la oficina.
Responsabilidades orientadas a tareas: Las tareas contables son a menudo independientes y con plazos definidos, lo que permite a los contadores trabajar de manera flexible sin requerir supervisión constante o colaboración en equipo.
Tecnología de acceso remoto seguro: Con soluciones seguras de escritorio remoto como Splashtop, los contadores pueden acceder a sistemas on-premises, archivos de QuickBooks y datos sensibles de clientes mientras mantienen el cumplimiento con regulaciones como SOX y RGPD.
Mínima necesidad de interacción en persona: La mayoría de las comunicaciones con clientes, intercambios de documentos y actualizaciones de equipo se pueden manejar por correo electrónico, videoconferencias o portales seguros, haciendo innecesaria la presencia física.
Infraestructura escalable: Las herramientas amigables con el trabajo remoto y los escritorios virtuales facilitan a las empresas de todos los tamaños escalar operaciones sin expandir el espacio de oficina o la infraestructura de TI en el sitio.
Por qué deberías usar Splashtop para trabajar desde casa
Las ventajas del software de acceso remoto Splashtop son muchas, aparte de ser una forma inteligente de trabajar a distancia. A continuación enumeramos sólo nuestros favoritos:
Con el acceso remoto al ordenador de tu cliente, todas las preocupaciones relacionadas con el tiempo desaparecen. Puedes trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, estés donde estés.
Puedes dar servicio a tu cliente las 24 horas del día.
Puedes trabajar sobre la marcha mientras viajas.
Puedes centrarte en la parte estratégica de tu negocio con facilidad y disponer de más tiempo para realizar tareas de alto valor.
Puedes mejorar tu tiempo de respuesta. Si haces felices a tus clientes, tu negocio crecerá.
Si trabajas con un equipo, Splashtop ofrece descuentos por volumen y una consola de gestión centralizada.
Ventajas del acceso remoto Splashtop para profesionales fiscales
Accesibilidad
El software de acceso remoto de Splashtop le proporciona un fácil acceso a los archivos de sus clientes y a QuickBooks. Acceda remotamente a QuickBooks, incluso si utilizan la versión de escritorio (QuickBooks Desktop) mientras acceden remotamente a su ordenador. Sólo tiene que coger el dispositivo que tenga a mano, conectarse remotamente y acceder a QuickBooks al instante.
Flexibilidad
Utilice cualquier dispositivo para tomar el control y empezar a trabajar en el ordenador de su cliente. Ya sea un smartphone, una tableta o un ordenador, solo tiene que descargar la aplicación Splashtop y listo. Esta función "plug-n-play" le permite realizar la configuración en muy poco tiempo.
Utilidad
Imprime archivos del ordenador de tu cliente en tu impresora local. Ya sean formularios 1099, recibos o cheques, imprime a distancia cualquier documento importante. También puedes transferir fácilmente archivos de su sistema al tuyo.
Otras funciones útiles de Splashtop son el chat, la grabación de sesiones, la visualización multimonitor, compartir tu pantalla, el registro y mucho más.
Seguridad
Haz todo el trabajo a distancia, pero de forma segura. La seguridad es la prioridad de Splashtop, por eso doscientas mil empresas y treinta millones de usuarios finales confían hoy en Splashtop.
Splashtop viene con múltiples funciones de seguridad avanzadas, incluyendo autenticación de dispositivos, verificación en dos pasos, pantalla en blanco en remoto, y más. Cuando accedes remotamente a cualquier dispositivo, tu sesión está protegida por TLS y cifrado AES de 256 bits.
Pruebe Splashtop gratis
Splashtop proporciona las soluciones de escritorio remoto más fiables, seguras y económicas. Splashtop recibe sistemáticamente las puntuaciones más altas de revisores externos y sitios de revisión entre iguales. Con Splashtop, puedes:
Consigue acceso remoto al ordenador de tu cliente en el momento en que quieras utilizarlo
Acceda y controle QuickBooks y otros software de contabilidad de forma remota
Sea productivo incluso desde la comodidad de su hogar o mientras viaja
Ahorre dinero reduciendo traslados hacia sus clientes y comprando menos licencias de software
Así que, cuando el 41,8% de la población activa estadounidense trabaja a distancia, ¿por qué quemar combustible saltando de un cliente a otro? Únete al carro del trabajo a distancia y consigue hacer mucho más en mucho menos tiempo con Splashtop. Ah, ¿hemos mencionado que el trabajo a distancia también te ayuda a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal?
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