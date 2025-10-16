No necesitas configurar una VPN complicada y poco segura. Proporciona a los empleados acceso remoto seguro a sus ordenadores de trabajo con Splashtop.
Configurar a tus empleados para trabajar a distancia puede parecer una tarea costosa, insegura y que consume mucho tiempo. Pero con Splashtop, puedes permitirle a tus empleados acceder a sus estaciones de trabajo de forma rápida, fácil y segura desde cualquier lugar y al mejor precio.
Cómo habilitar el acceso remoto de los empleados con Splashtop
A diferencia de las VPN, desplegar Splashtop es un proceso sencillo, lo que lo hace ideal para empresas que quieren habilitar el trabajo remoto rápidamente y/o a gran escala.
Tu organización puede aprovechar la infraestructura de TI existente y, al mismo tiempo, permitir el acceso remoto de los empleados. Todo lo que necesitas hacer es desplegar el software Splashtop en las estaciones de trabajo de tu empresa, y luego enviar invitaciones a los empleados para que puedan crear sus cuentas de usuario.
Luego puedes administrar tus usuarios y computadoras en la consola de administración de Splashtop. Establecer los permisos de acceso, aplicar las políticas de seguridad (como la verificación de dispositivos y la autenticación de dos factores), ver los registros y más.
Una vez configurado, todo lo que tiene que hacer un empleado para acceder remotamente a su ordenador de trabajo es abrir la aplicación Splashtop en su dispositivo y seleccionar su ordenador. Desde allí podrán ver y controlar el ordenador remoto en tiempo real.
Esto le da a tus empleados acceso a todos sus archivos y aplicaciones, para que puedan trabajar productivamente mientras están fuera de la oficina.
Ventajas de elegir Splashtop para el acceso remoto de los empleados
Elegir Splashtop para que los empleados trabajen desde casa con acceso remoto tiene muchas ventajas:
Los empleados no tendrán que llevarse sus ordenadores de trabajo a casa para poder acceder a ellos cuando estén fuera de la oficina.
Los empleados pueden utilizar cómodamente cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook para trabajar a distancia.
Desplegar, escalar y gestionar es fácil a través de la consola de administración de Splashtop.
El acceso remoto Splashtop es superior y más seguro
Las empresas pueden garantizar la continuidad del negocio en caso de que los empleados no puedan acudir a la oficina.
Las empresas pueden ofrecer incentivos de trabajo a distancia y trabajo desde casa sin sacrificar la productividad.
Splashtop es la solución de acceso remoto más rentable para trabajar desde casa.
Empieza ahora con Splashtop para tu empresa
Obtén más información en splashtop.com/work-from-home para obtener la mejor herramienta de acceso remoto de empleados para tu negocio. ¡Puedes comenzar una prueba gratuita de Splashtop Business Access ahora para probarlo por ti mismo!
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Estudios de Casos de Acceso Remoto de Empleados
Splashtop permite que todo tipo de organizaciones habilite el trabajo a distancia, incluyendo a los profesionales de los medios de comunicación y del entretenimiento que pueden controlar a distancia sus ordenadores de oficina para utilizar aplicaciones como Adobe Creative Suite y herramientas de edición de vídeo como si estuvieran sentados frente a ella. Echa un vistazo a estos casos de estudio de Splashtop a continuación: