Arrastrar y Soltar Transferencia de Archivos Entre Windows y Mac con Splashtop Remote Desktop

A diferencia de la mayoría de los productos de escritorio remoto, la transferencia de archivos de arrastrar y soltar de Splashtop funciona en varias plataformas, por lo que puedes transferir archivos de PC a Mac y viceversa.
Con Splashtop, puedes transferir archivos de forma rápida y segura (incluidos archivos grandes) entre ordenadores, sin necesidad de USB. Las principales soluciones comerciales de Splashtop (Remote Access, Remote Support y Enterprise) te ofrecen la posibilidad de acceder de forma remota a ordenadores desde cualquier otro ordenador desde cualquier lugar del mundo. Con cada uno de estos productos, puedes transferir archivos entre el ordenador local y el ordenador remoto y viceversa.
La última actualización de Splashtop introdujo la Transferencia de Archivos de Arrastrar y Soltar a cada uno de los productos comerciales principales enumerados anteriormente. ¡Con esta nueva función, simplemente puedes seleccionar los archivos que deseas transferir, arrastrarlos desde tu escritorio original y soltarlos en el otro escritorio para transferirlos a esa computadora!
Además, con Splashtop puedes realizar transferencias de archivos mediante arrastrar y soltar entre ordenadores Mac y Windows. La mayoría de los productos de acceso remoto solo te permiten transferir archivos entre ordenadores que ejecutan el mismo sistema operativo.
¿Quieres probar la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar en Splashtop? Cuando inicias una prueba gratis de Splashtop Remote Access o Remote Support, obtienes acceso completo al producto de tu elección durante 7 días y puedes probarlo tanto como quieras.
Puedes comenzar a utilizar Splashtop Remote Access (para personas que quieran acceder a sus ordenadores de forma remota) haciendo clic en el botón a continuación. No hacen falta tarjetas de crédito ni compromisos de permanencia para comenzar nuestra prueba gratis. Sigue leyendo a continuación para ver la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar con Splashtop en acción.
Cómo realizar la transferencia de archivos de arrastrar y soltar de un ordenador a otro
Una vez más, con la función de arrastrar y soltar de Splashtop puedes:
Transferir archivos de PC a PC (Windows)
Transferir archivos de Mac a Mac
Transferir archivos de Mac a PC (Windows) y viceversa
Para comenzar, deberás abrir la aplicación Splashtop Business en tu ordenador local y acceder de forma remota al ordenador al que deseas acceder y transferir archivos con origen y destino. Una vez conectado, puedes seleccionar los archivos que deseas transferir al otro ordenador. A partir de ahí, es tan simple como arrastrarlos al otro ordenador y soltarlos para guardarlos allí.
En el ejemplo siguiente, la computadora Mac es la computadora local y la computadora remota es la computadora de Windows. Puedes ver el ratón arrastrando una carpeta desde el ordenador (remoto) de Windows y soltándolo en el ordenador Mac (local), donde se guarda en el Mac y se puede ver en el escritorio.
Además de arrastrar y soltar, puedes utilizar el Administrador de Archivos para transferir archivos entre ordenadores, o bien Copiar y Pegar los archivos de un ordenador a otro en ordenadores con Windows. También puedes transferir archivos cuando no estés en una sesión de acceso remoto.
Acerca de las Soluciones de Escritorio Remoto de Splashtop
Splashtop ofrece las soluciones de escritorio remoto de mejor valor, con las mejores herramientas y características que necesitas. Echa un vistazo a cualquiera de las siguientes soluciones y no te olvides de iniciar tu prueba gratuita:
Splashtop Remote Access para personas y equipos pequeños que desean acceso remoto a sus propios ordenadores.
Splashtop Remote Support: para TI, soporte, servicios de asistencia y MSPs que desean acceso remoto desatendido a los ordenadores de sus usuarios para prestar soporte remoto.
¿Quieres usar la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar ahora mismo? Empieza con Remote Access haciendo clic en el botón de abajo.
No se requieren tarjetas de crédito o compromisos para comenzar tu prueba gratuita.