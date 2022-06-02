Splashtop añade la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la grabación de sesiones y otras características/mejoras en las soluciones de escritorio remoto
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- La última versión de las aplicaciones Splashtop Business para Windows y Mac introduce varias funciones muy solicitadas.-
San José, California, 24 de enero de 2019 - Splashtop, Inc, líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, ha introducido hoy la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar y la grabación de sesiones en la última versión de las aplicaciones Splashtop Business. Estas funciones, junto con otras nuevas y mejoras de rendimiento, ya están disponibles en determinados paquetes de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, y Splashtop SOS.
Arrastrar y Soltar Transferencia de Archivos hace que transferir archivos entre ordenadores locales y remotos sea más fácil que nunca. Al acceder a un ordenador remoto, los usuarios sólo tienen que utilizar el ratón o el trackpad para seleccionar y arrastrar el archivo o archivos deseados del ordenador local al remoto, y viceversa. Los usuarios también pueden realizar transferencias de archivos arrastrando y soltando entre ordenadores Windows y Mac, algo que no ofrecen la mayoría de las demás soluciones de acceso remoto.
La Grabación de Sesiones permite a los usuarios grabar sus sesiones de acceso remoto haciendo clic en un botón de la barra de herramientas para iniciar y detener la grabación, y todas las grabaciones se guardan automáticamente en el ordenador local. Esto proporciona a los usuarios una forma sencilla de grabar sesiones con fines de formación, mantenimiento de registros, realización de vídeos y mucho más.
Otras novedades y mejoras de la versión 3.3.0.0 de Splashtop son:
Transferencia de Archivos Mediante Copiar y Pegar (sólo para Windows)
Gran Mejora en la Velocidad de Transferencia de Archivos
Transfiere archivos sin iniciar una sesión de acceso remoto
Mejoras en la Transferencia de Archivos UX
Reinicio Programado (Remote Support Premium)
Alertas de Eventos de Windows (Remote Support Premium)
Soporte para el Modo Oscuro de MacOS Mojave
"Con la incorporación de la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar y copiar y pegar, además de las mejoras en la velocidad y la UX, Splashtop ofrece la funcionalidad de transferencia de archivos con mejor rendimiento del sector del acceso remoto", afirma Mark Lee, director general de Splashtop. "Los principales productos empresariales de Splashtop ya tienen un precio hasta un 80% inferior al de nuestros principales competidores. Las nuevas funciones y mejoras añadidas en nuestra última versión mantienen nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota."
Splashtop Remote Support Premium, lanzado el pasado agosto para proporcionar funciones adicionales de supervisión y gestión junto con la asistencia remota, también recibe nuevas actualizaciones en la versión 3.3.0.0 con Reinicio Programado y Alertas para Eventos de Windows.
Disponible ahora
Los nuevos suscriptores de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support y Splashtop SOS obtendrán automáticamente la nueva versión de las aplicaciones Splashtop. Los suscriptores actuales pueden obtener más información sobre la versión, cómo se desplegarán las actualizaciones y qué funciones se aplican a qué paquetes en https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019. Las nuevas funciones también están disponibles en las pruebas gratuitas de Splashtop Business Access, Remote Support o SOS.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.