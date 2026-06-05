Los usuarios de Atera proporcionan a los usuarios finales acceso remoto a las computadoras de la oficina

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Users with remote access to office computers using Atera + Splashtop

Usuarios de Atera: habilita el acceso remoto del usuario final a los ordenadores de trabajo

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
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La función Customer Remote Access de Atera, impulsada por Splashtop, permite a los MSP que utilizan Atera configurar y administrar el acceso remoto de sus usuarios finales a los equipos de oficina.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción del trabajo a distancia en todo el mundo. Es conveniente, ecológico, y como Splashtop descubrió en su encuesta WFH, los empleados son más productivos mientras trabajan desde casa cuando están armados con las herramientas adecuadas. Por eso el trabajo remoto o híbrido es una tendencia que continuará más allá del COVID-19.

Con el acceso remoto a las computadoras de la oficina, los empleados pueden llevar a cabo sus tareas de manera efectiva como si estuvieran sentados justo frente a la computadora remota, ayudando a las empresas a implementar con éxito sus planes de continuidad de negocios durante este tiempo.

Atera – Integración de Splashtop: Gestión y Vigilancia Eficaz a Distancia junto con el acceso remoto de los usuarios finales a las computadoras

Illustration showing how MSPs use Atera to monitor office computers and enable remote access. Two people at desks use computers, connected to a central server with multiple screens.

Atera se integra con Splashtop para permitir a los usuarios no sólo apoyar eficazmente a sus clientes sino también proporcionar a los usuarios finales acceso remoto a las computadoras de la oficina.

"Integrarse con Splashtop ha cambiado el juego", dijo Tal Dagan, vicepresidente de productos de Atera. "Tenemos clientes que eligen a Atera porque el acceso remoto a Splashtop viene con él. La integración equipa a los MSP con todas las herramientas que necesitan para proporcionar soporte de extremo a extremo a sus clientes. También les da la opción de proporcionar a los clientes acceso remoto a los ordenadores de la oficina como un servicio añadido."

Los usuarios de Atera pueden entrar a distancia en las computadoras administradas con o sin la presencia de un usuario final, para resolver problemas y asegurarse de que las computadoras funcionen en condiciones óptimas.

  • Pueden iniciar una sesión remota al instante y controlar un ordenador gestionado desde su consola Atera.

    A screenshot of the ATERA platform shows the Devices page, listing a Mac mini device. A green box highlights the blue Connect button next to the device status and details.

  • Pueden acceder de forma remota a ordenadores y dispositivos móviles no gestionados desde Atera comprando una suscripción a Splashtop Remote Support.

Los usuarios de Atera también pueden implementar y administrar el acceso remoto del usuario final a los ordenadores de la oficina gestionada, lo que les permite trabajar de manera efectiva desde casa por solo $6 al mes por ordenador remoto. Obtén más información sobre cómo puedes permitirles a tus usuarios finales que accedan de forma remota a los ordenadores de tu oficina.

Screenshot of the Atera platform showing a “Customer Remote Access” option selected on the sidebar, with a popup offering remote access for $5 USD/month. An illustration features two hands holding remote controls.

Splashtop: Acceso remoto seguro y de alto rendimiento a los ordenadores de la oficina

La función de acceso remoto del cliente de Atera está impulsada por Splashtop Remote Access. Permite a los profesionales trabajar en los ordenadores de su oficina de forma remota desde cualquier dispositivo en casa o mientras viajan. Los usuarios pueden acceder de forma remota a ordenadores Windows y Mac desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, incluidos los Chromebooks. Las funciones de Splashtop permiten un trabajo remoto productivo:

  • Alto rendimiento: Consigue streaming remoto de audio y vídeo casi en tiempo real para ordenadores Windows y Mac con Streaming 4K a más de 40 fotogramas por segundo. El motor de codificación y descodificación optimizado aprovecha la aceleración por hardware más reciente de Intel, NVIDIA y AMD.

  • Seguridad robusta: Consigue conexiones remotas seguras con múltiples niveles de seguridad y cumplimiento.

  • Amplio soporte de dispositivos: Acceda a cualquier ordenador Windows, Mac o Linux de forma remota desde cualquier otro ordenador o dispositivo móvil, incluyendo Chromebooks.

  • Fácil de desplegar, gestionar y utilizar: La configuración lleva unos minutos, a diferencia de las VPN. Invita a los usuarios a configurar sus cuentas y dispositivos. Mucho más fácil de desplegar y gestionar que una VPN. Agrupa tus usuarios y ordenadores. Establece permisos de acceso y consulta los registros.

  • Un monitor múltiple: Vea varias pantallas remotas de sistemas de monitores múltiples al mismo tiempo, incluyendo multi-a-uno y multi-a-multi.

  • Características de la sesión: Obtenga las herramientas que necesita para ser productivo mientras accede a un ordenador de forma remota. Puedes transferir archivos, chatear, grabar sesiones, compartir el escritorio y mucho más.

  • Opciones de empresa:

    Las grandes implantaciones tienen opciones como la integración de Inicio de sesión único y la implantación local.

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