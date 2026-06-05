Estudio de Caso - Cómo Este MSP Utiliza la Splashtop para el Acceso, la Supervisión y la Gestión Remotos

HCS Computer Solutions, un MSP que da servicio a más de 450 puntos finales en oficinas gubernamentales críticas, elige Splashtop Remote Support Premium para supervisar y gestionar sus puntos finales.
¿Eres un MSP que necesita una herramienta mejor para el acceso, la supervisión y la gestión a distancia?
Si es así, no estás solo.
Los clientes esperan que mantengas sus infraestructuras TI funcionando en condiciones óptimas. Cuando tienes varios clientes repartidos en diferentes lugares, la gestión de tus puntos finales puede resultar difícil. El software de acceso remoto y los RMM dan a los MSP las herramientas que necesitan para poder acceder y dar soporte a sus clientes desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Encontrar la solución correcta puede ser a menudo un desafío para un MSP. Los obstáculos suelen ser, entre otros, los siguientes:
Los RMM y los productos de acceso remoto son demasiado caros
Esto lo hace difícil para las pequeñas y medianas empresas MSPs que quieren escalar pero no pueden debido al precio.
No conseguir las características adecuadas
Algunos productos no tienen todas las herramientas que necesitas, y otros vienen con demasiadas, lo que hace que el producto sea a la vez más caro y más complicado de usar.
Los productos no son fiables ni seguros
Cuando necesitas acceder a tu dispositivo gestionado, lo último que quieres es una conexión lenta e interrumpida. Además, los MSP deben asegurarse de que el software que utilizan mantiene a salvo sus datos y los de sus clientes.
HCS Soluciones Informáticas
Con sede en Varsovia, Missouri, HCS Computer Solutions es un MSP que gestiona más de 450 puntos finales para clientes que incluyen importantes centros de salud, oficinas del gobierno del condado y de la ciudad, y un centro de llamadas al 911. Manejan todos sus puntos finales con sólo dos técnicos de TI internos.
Dada la naturaleza de los clientes de HCS Computer Solutions, es fundamental que supervisen de forma proactiva sus puntos finales, y que proporcionen rápidamente asistencia técnica cuando surja un problema.
Para obtener una solución fiable con todas las herramientas que necesitaban al mejor precio, HCS Computer Solutions recurrió a Splashtop Remote Support Premium.
Caso de Estudio - Cómo Este MSP Utiliza Splashtop Remote Support
En este caso práctico, describimos el negocio de HCS Computer Solutions, qué es Splashtop Remote Support Premium y cómo se ha beneficiado la empresa del uso de Splashtop. Lo más destacado es:
Las funciones de gestión remota, como las alertas configurables y la gestión de actualizaciones de Windows, ayudan a HCS Computer Solutions a actualizar y gestionar proactivamente sus puntos finales.
Acceso remoto desatendido a computadoras y servidores, lo que facilita la conexión por las mañanas o por las noches para responder a una multa, incluso cuando el usuario final está ausente.
Miles de dólares de ahorro en el coste anual de suscripción gracias a los bajos precios de Splashtop.
"Debido al precio de Splashtop, el HCS puede tener más gente. Cuando nos deshicimos de LogMeIn, pudimos ahorrar alrededor de 2.500 dólares al año, lo que incrementó el número de clientes que pudimos poner el streamer, mantener continuamente y añadir a nuestro contrato". - Henry Starcher, propietario de HCS Computer Solutions
Puedes leer el caso de estudio ahora para saber más acerca de por qué HCS Computer Solutions ama a Splashtop.
Acerca de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support es una herramienta de acceso remoto rentable para los proveedores de servicios de informática y de servicios médicos que necesitan acceso no supervisado a sus computadoras y servidores administrados. Es una gran alternativa a los productos de acceso/soporte remoto más caros como el Soporte Remoto BeyondTrust (antes Bomgar) y LogMeIn Central.
El paquete Splashtop Remote Support Premium incluye varias características adicionales de monitoreo y administración, incluyendo inventario del sistema, registros de eventos, comando remoto, reinicio programado, acceso no supervisado a Android y más. También puedes habilitar el acceso de usuario final para hasta 50 de tus clientes para que puedan acceder remotamente a sus computadoras bajo tu administración.
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