Splashtop obtiene una calificación A+ de Better Business Bureau

Splashtop recibió hace poco la acreditación de la Better Business Bureau y obtuvo una calificación de A+.
Splashtop, el principal proveedor de soluciones de acceso remoto y soporte remoto, ha sido acreditado por el Better Business Bureau (BBB). Splashtop obtuvo la acreditación y una calificación A+ del BBB debido, en parte, a que ha hecho de la excelencia en el servicio una prioridad número uno desde la fundación de la empresa en 2006.
Sólo las empresas que cumplen con los altos estándares del BBB y siguen su Código de Prácticas Comerciales pueden convertirse en una empresa acreditada por el BBB. El Código incluye políticas como la publicidad honesta, la representación veraz de productos/servicios, la transparencia, el cumplimiento de promesas, la capacidad de respuesta, la protección de la privacidad y la integridad. El Código de Prácticas Comerciales tiene como objetivo guiar a las empresas sobre cómo tratar a sus clientes.
Además de obtener la acreditación después de un proceso de revisión exhaustivo, BBB también le otorgó a Splashtop una calificación A+ (la calificación más alta otorgada). El BBB asigna calificaciones sobre cómo las empresas interactúan con los clientes.
Uno de los principios fundamentales de Splashtop es la excelencia en el servicio. Con equipos de soporte, ventas y éxito de clientes con base en California, Japón, Taiwán y China, Splashtop es fácilmente accesible para sus clientes. Splashtop trabaja mucho para responder a las preguntas y problemas de los clientes de una manera rápida, útil y amable. De hecho, muchos de ellos se han cambiado a Splashtop desde otros productos de escritorio remoto debido, en parte, a la calidad del servicio al cliente que ofrece Splashtop.
La acreditación BBB y la calificación A+ ejemplifican el compromiso de Splashtop con la excelencia en el servicio. El equipo de Splashtop continuará centrándose en proporcionar la mejor experiencia posible a sus clientes. Las soluciones de escritorio remoto de Splashtop se utilizan en decenas de miles de empresas por parte de más de 20 millones de usuarios, con más de 500 millones de sesiones y contando.
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Splashtop Business Access: para profesionales de negocios y pequeños equipos que quieren acceso remoto a los ordenadores de su trabajo.
Splashtop Remote Support: para MSPs y equipos de TI que quieren acceso remoto no supervisado a las computadoras de sus usuarios para proporcionar soporte remoto.
Splashtop SOS: para equipos de TI, soporte y mesa de ayuda que necesiten una solución de soporte rápido y supervisado para proporcionar soporte remoto bajo demanda a los dispositivos de sus usuarios.
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