La protección antivirus es importante, tanto si usas un ordenador personal como un dispositivo de trabajo. Sin embargo, elegir el software antivirus adecuado puede ser un reto, ya que una protección eficaz requiere algo más que comparar nombres de productos o contar funciones.
Encontrar el antivirus adecuado para tu ordenador depende de varios factores, como tu sistema operativo, cómo lo usas, la cantidad de dispositivos que utilizas y la protección existente que ya tengas. Por ejemplo, aunque los ordenadores Windows y macOS suelen incluir herramientas de seguridad integradas, algunos usuarios pueden querer protección adicional contra phishing, para varios ordenadores, medios extraíbles u otras necesidades de seguridad.
Con esto en mente, veamos qué funciones de antivirus son las más importantes, cómo comparar las opciones gratuitas y de pago, y cómo encontrar un software antivirus para tu ordenador que tenga las funciones que necesitas (sin hacerte pagar por las que no necesitas).
¿Qué hace un software antivirus en un ordenador personal?
Puede que te preguntes qué puede hacer un antivirus para un ordenador personal que la seguridad básica integrada no cubra ya. La ciberseguridad es importante en todos los dispositivos, tanto personales como de trabajo, lo que significa que las funciones básicas de antivirus no siempre son suficientes.
El software antivirus supervisa archivos, descargas, aplicaciones y la actividad del sistema en busca de señales de malware u otra actividad sospechosa. Esto utiliza varios métodos de detección, como la identificación de firmas de malware conocidas, aprendizaje automático, reputación de archivos, supervisión del comportamiento y más.
Un buen software antivirus debe incluir algunas protecciones y funciones clave:
Detección y bloqueo de malware.
Análisis de archivos descargados y almacenados.
Monitorización de comportamientos sospechosos de las aplicaciones.
Bloqueo de sitios web maliciosos o engañosos.
Poner en cuarentena o eliminar las amenazas detectadas.
Recibir definiciones de amenazas y modelos de detección actualizados para mejorar la protección.
¿Necesita un ordenador personal software antivirus adicional?
Esto depende de algunos factores, como el sistema operativo, el comportamiento del usuario y el nivel de protección que necesita. Pero hay varias situaciones en las que contar con una capa adicional de protección antivirus puede suponer una mejora importante de la seguridad:
Cuando la protección integrada puede ser suficiente
Esto no quiere decir que la seguridad integrada nunca sea suficiente. Si mantienes tus sistemas actualizados, descargas software con cuidado y usas navegadores compatibles, puede que solo necesites protección básica contra malware. En estos casos, la seguridad integrada puede proporcionar suficiente protección para tus necesidades.
Cuándo puede ser útil un antivirus adicional
El software antivirus de terceros puede ser útil cuando quieres protecciones o funciones de gestión que vayan más allá de lo que ofrece tu seguridad integrada. Si los usuarios necesitan una protección más avanzada contra el phishing o las estafas, protección para varios ordenadores, análisis y alertas de seguridad más visibles, o protección adicional contra exploits y dispositivos extraíbles, necesitarán funciones de seguridad m�ás potentes.
En estos casos, puede ser necesario contar con software antivirus adicional.
Por qué el comportamiento del usuario sigue importando
Por muy sólido que sea el software antivirus, el comportamiento del usuario sigue siendo la primera y más importante línea de defensa. El software antivirus no puede compensar las actualizaciones ignoradas, las contraseñas reutilizadas ni las descargas inseguras, y mucho menos conceder acceso remoto a usuarios desconocidos. Sigue siendo responsabilidad de los usuarios comprender las mejores prácticas de seguridad, cómo prevenir el phishing y qué comportamientos inseguros deben evitar.
¿Qué funciones antivirus importan más?
Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué funciones de antivirus son las más esenciales? La mayoría de las soluciones antivirus incluyen varias funciones y capacidades, pero estas son las imprescindibles que debes buscar al evaluar tus opciones:
1. Protección contra malware en tiempo real
La función principal de un antivirus es la protección contra malware. Un buen software antivirus debe supervisar continuamente los archivos y procesos para detectar amenazas en tiempo real, en lugar de depender de análisis manuales ocasionales que pueden detectar virus solo cuando ya es demasiado tarde.
2. Protección contra phishing y sitios web maliciosos
Internet no tiene escasez de estafas de phishing y sitios web maliciosos diseñados para robar información personal, contraseñas y otros datos sensibles. Por eso, el software antivirus también debe incluir protección frente a ellos. Un buen software antivirus puede ayudar a identificar enlaces engañosos, páginas de inicio de sesión falsas y descargas maliciosas antes de que los usuarios introduzcan información sensible y pongan sus datos en riesgo.
3. Detección de amenazas basada en el comportamiento
La detección basada en el comportamiento busca acciones sospechosas, como una actividad inusual de los procesos o intentos de modificar archivos, en lugar de basarse solo en firmas de malware conocidas. Esto puede ayudar a identificar actividad maliciosa que no coincide exactamente con una amenaza conocida previamente.
4. Actualizaciones de seguridad automáticas
Las ciberamenazas cambian constantemente, por lo que la ciberseguridad debe ser adaptable. El software antivirus debe incluir actualizaciones automáticas, incluidas las actualizaciones de definiciones de malware, datos de reputación y modelos de detección, para poder seguir el ritmo de los últimos avances sin requerir mantenimiento manual.
5. Protección contra exploits
Los ciberataques suelen dirigirse a vulnerabilidades conocidas para explotarlas e infiltrarse en dispositivos o redes. La protección contra exploits es, por tanto, útil porque puede ayudar a detectar y bloquear intentos de aprovechar vulnerabilidades del software.
6. Escaneo de medios extraíbles
Las unidades USB y los discos duros externos pueden contener archivos maliciosos que podrían infectar un ordenador al abrirse o ejecutarse. Escanear estos dispositivos extraíbles es importante, especialmente para los usuarios que mueven archivos entre ordenadores con frecuencia.
7. Alertas claras y controles de cuarentena
Si se detecta una amenaza, los usuarios deben ser informados y debe quedar claro. Los usuarios deben poder entender qué se detectó, qué acciones se tomaron y si necesitan hacer algún seguimiento.
¿Qué funciones del antivirus son opcionales?
No todas las funciones de antivirus son necesarias. Aunque muchos productos antivirus se venden como suites de seguridad más amplias, pueden incluir funciones adicionales que no son esenciales. Aunque estas pueden ser útiles y agradables de tener, no deberían pesar más que las protecciones principales; una lista más larga no significa necesariamente una solución mejor.
Las funciones antivirus opcionales incluyen:
VPN: Las VPN son útiles para acceder a redes remotas o cambiar la ubicación de una persona, pero no son necesarias para todos los usuarios.
Gestor de contraseñas: Un gestor de contraseñas puede ayudar a los usuarios a crear contraseñas seguras, guardarlas para acceder fácilmente a ellas y detectar cuando una ha sido robada. Sin embargo, eso no lo convierte en una función esencial.
Supervisión de identidad: Los servicios de supervisión de identidad pueden alertar a los usuarios si les roban su información personal, lo cual resulta útil en caso de una filtración de datos, pero la prioridad principal debe ser proteger la información para que no sea robada.
Copia de seguridad en la nube: Las copias de seguridad en la nube son excelentes para guardar y restaurar datos si se pierde algo, pero no todos los usuarios las necesitan.
Control parental: Con el control parental, los padres pueden evitar que sus hijos accedan a sitios web peligrosos o para adultos y gestionar el tiempo de pantalla. Si no eres el padre o la madre de un menor, esto no será necesario.
Navegador seguro: Un navegador seguro puede ayudar a proteger a los usuarios mientras navegan por internet. Esta es una herramienta útil para cualquiera que pase tiempo online, pero no sustituye a otras funciones clave.
Herramientas de optimización de dispositivos: Estas herramientas pueden ayudar a mejorar el rendimiento del sistema, liberar espacio de almacenamiento y eliminar archivos basura. Aunque son útiles para la eficiencia del dispositivo, no son herramientas de seguridad esenciales.
Controles de firewall independientes: Los firewalls son importantes para la ciberseguridad y no deben pasarse por alto, pero es mejor incluirlos como parte de una estrategia de seguridad más amplia.
Supervisión de la cámara web o del micrófono: Estas herramientas pueden ayudar a proteger las cámaras web y los micrófonos, mejorando la privacidad y la seguridad. Aunque son opciones útiles, simplemente son buenas opciones para incluir.
Antivirus gratis frente a antivirus de pago
Quizá has estado confiando en un antivirus gratuito o en las funciones de seguridad integradas en los dispositivos, y eso ha sido suficiente hasta ahora. Puede que te estés preguntando: ¿cuál es la diferencia entre un software antivirus gratuito y uno de pago? Podemos desglosar las diferencias así:
Lo que suele ofrecer un antivirus gratuito
El software antivirus gratuito e integrado puede proporcionar protección básica, incluida la detección de malware, la supervisión en tiempo real, los análisis y las actualizaciones automáticas de seguridad. Las capacidades varían según el producto, así que la pregunta principal es si la protección y las funciones incluidas cubren tus necesidades.
Qué puede añadir un antivirus de pago
Los productos de pago van más allá de la protección antivirus básica y ofrecen funciones avanzadas como protección contra phishing, detección basada en el comportamiento y otras herramientas de seguridad. También suelen ofrecer a los usuarios más accesibilidad y funciones de control, como cobertura multidispositivo y gestión centralizada, además de soporte al usuario.
Cómo decidir si pagar merece la pena
Entonces, ¿cómo puedes decidir cuál es la adecuada para ti? Puedes evaluar tus necesidades de seguridad y las opciones de antivirus para determinar si un software antivirus gratuito será suficiente o si debes invertir en una herramienta de pago.
Ten en cuenta lo siguiente:
¿Qué brechas de protección siguen existiendo cuando solo usas la seguridad integrada?
¿Cuántos ordenadores necesitan cobertura?
¿Quieres una sola cuenta para gestionar varios dispositivos?
¿Las funciones añadidas son realmente útiles?
¿Tiene un precio de renovación razonable?
Esto te ayudará a determinar si un antivirus de pago merece la inversión.
¿Cuánto debería afectar un antivirus al rendimiento del equipo?
Una preocupación habitual al usar software antivirus es la cantidad de recursos del sistema que puede consumir al escanear un ordenador. Pero, aunque el software antivirus debe usar recursos del sistema para escanear archivos y supervisar la actividad, un buen software no hará (o no debería hacer) que el uso normal del ordenador sea más difícil.
Cuando un software antivirus se describe como "ligero", busca requisitos del sistema claros y pruebas de rendimiento recientes, cuando estén disponibles. Puede ayudarte evaluar algunos factores importantes, entre ellos:
Uso de CPU y memoria mientras está inactivo.
El impacto en el rendimiento durante los análisis rápidos y completos.
Los tiempos de inicio y de apertura de aplicaciones.
El impacto en la batería de los portátiles.
Interrupciones durante partidas o trabajo creativo.
Programación de análisis y controles de pausa.
Estos factores pueden afectar a la velocidad y al rendimiento si la herramienta antivirus no es lo bastante ligera.
Cómo comprobar la compatibilidad del antivirus
Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que un software antivirus sea compatible con tu dispositivo? La compatibilidad incluye más que solo la existencia de un instalador; factores como la memoria, la versión del sistema operativo y demás pueden afectar la compatibilidad general.
Asegúrate de revisar:
Versiones de Windows o macOS compatibles,
Requisitos de procesador, memoria y almacenamiento.
Si todas las funciones anunciadas funcionan en tu sistema operativo.
Compatibilidad con el software de seguridad existente.
Cuántos dispositivos se pueden incluir y si los dispositivos Windows y Mac pueden compartir un mismo plan (si corresponde)
Cómo eliminar o sustituir dispositivos.
Si la cobertura para móviles está incluida o se vende por separado.
Lo mejor es encontrar una única herramienta antivirus que ofrezca las funciones que necesitas, en lugar de usar varias soluciones que hacen cosas distintas. Ejecutar dos productos antivirus en tiempo real al mismo tiempo puede provocar conflictos, análisis redundantes o problemas de rendimiento, así que evita hacerlo a menos que ambos proveedores admitan explícitamente esa configuración.
Cómo comparar los precios de los antivirus
Cuando evalúas opciones de antivirus, los precios pueden variar significativamente, pero también las funciones que se ofrecen en cada nivel de precio. Puede ser difícil determinar cuál tiene el mejor precio, ya que el importe anunciado para el primer año no representa necesariamente bien lo que gastarás ni el valor que aporta.
Asegúrate de comparar:
Precio promocional del primer año
Precio de renovación (que puede no ser el mismo que el del primer año)
Facturación anual o mensual.
La cantidad de dispositivos incluidos que cubre y cualquier variación del precio por dispositivo.
Las funciones y opciones incluidas en cada plan.
Condiciones de renovación automática, incluidos los requisitos mínimos de suscripción, su duración y las tarifas de cancelación.
Políticas de cancelación y reembolso.
Si las capacidades y funciones esenciales que necesitas requieren un nivel superior o están disponibles desde el principio.
Es importante tener en cuenta el coste anual total, las funciones que obtienes y la cantidad de dispositivos que puedes cubrir, en lugar de fijarte solo en el precio con descuento destacado. Debes tener en cuenta la cantidad total que gastarás con el tiempo y lo que recibirás por ese precio para asegurarte de que obtienes la mejor relación calidad-precio.
Cómo elegir un software antivirus para un ordenador personal
Una vez aclarado todo esto, podemos desglosar el proceso de evaluación y ayudarte a encontrar el mejor software antivirus para tu ordenador. Sigue estos pasos al revisar tus opciones y podrás tomar una decisión informada:
Identifica el ordenador y el sistema operativo: confirma el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y los requisitos de hardware del software antivirus, y asegúrate de que tu dispositivo los cumple.
Revisa la protección que ya está incluida: Probablemente ya tengas funciones antivirus básicas, así que determina qué cubre actualmente tu seguridad integrada y en qué áreas puede ayudar una protección adicional.
Define las amenazas y los casos de uso que importan: Saber contra qué amenazas debes protegerte es igual de importante. Ten en cuenta amenazas como el phishing, las descargas maliciosas, los sitios web maliciosos, los medios extraíbles y los dispositivos compartidos, y asegúrate de encontrar una solución que aborde los riesgos que te importan.
Prioriza las funciones de protección principales: Asegúrate de encontrar una solución que incluya lo imprescindible. Céntrate primero en la protección contra malware en tiempo real, la protección frente al phishing, la detección de comportamiento, las actualizaciones y la facilidad de uso; después ya puedes empezar a fijarte en las funciones adicionales.
Decide qué extras son realmente útiles: Aunque hay funciones de protección adicionales que te ayudarán, no todas ofrecen los mismos beneficios. Asegúrate de no pagar por funciones incluidas en paquete que duplican herramientas que ya tienes.
Comprueba el rendimiento y los resultados independientes: Siempre es importante revisar qué tan bien funciona un software antivirus antes de comprarlo. Asegúrate de revisar su impacto en los sistemas, las tasas de falsos positivos y las pruebas o validaciones recientes, siempre que sea posible.
Compara los límites de dispositivos y el precio completo: Puede que el primer precio que veas no sea lo que termines pagando. Debes mirar más allá de la tarifa inicial y tener en cuenta los complementos, los costes de renovación y el coste total de la cobertura de dispositivos para saber cuánto gastarás realmente.
Revisa el soporte y la gestión de la cuenta: No pases por alto la importancia de un buen soporte. Comprueba cómo puedes obtener ayuda, supervisar dispositivos y sustituir un ordenador antiguo si es necesario.
Cómo proteger ordenadores personales con Splashtop Shield
Splashtop Shield es una solución antivirus con IA para ordenadores Windows y Mac que combina análisis de archivos asistido por aprendizaje automático con comprobaciones de reputación en la nube y datos de detección actualizados con frecuencia para ayudar a identificar malware y archivos sospechosos.
Splashtop Shield está diseñado para personas, familias y cualquiera que use ordenadores personales para el trabajo remoto o híbrido. Combina múltiples herramientas de protección para mantener los dispositivos seguros, entre ellas:
Protección antimalware para detectar archivos y programas maliciosos.
Protección contra phishing para ayudar a identificar intentos de phishing y enlaces maliciosos.
Escaneo de tráfico en tiempo real para ayudar a identificar tráfico malicioso y amenazas en línea.
Detección de amenazas basada en el comportamiento que ayuda a identificar actividad sospechosa según cómo se comportan los archivos y los procesos.
Protección antiexploit para ayudar a detectar y bloquear intentos de explotar vulnerabilidades de software.
Análisis de USB y medios extraíbles para ayudar a detectar archivos maliciosos en dispositivos de almacenamiento conectados.
Splashtop Shield está disponible en una edición Individual, que cubre dos dispositivos, y una edición Family, que cubre hasta cinco ordenadores Windows y Mac en un mismo hogar.
Lista final para compradores
Hay mucho que tener en cuenta al evaluar soluciones antivirus, tanto que puede llegar a resultar abrumador. ¿Cómo puedes estar seguro de que una opción cubre todas tus necesidades a un precio que puedas permitirte?
Por eso, hemos preparado una práctica lista de comprobación que puedes usar al buscar software antivirus. Si una solución cumple con todos estos requisitos, debería funcionar bien para tus necesidades.
Antes de comprar una solución antivirus, pregúntate:
¿Es compatible con mi sistema operativo?
¿Ofrece protección en tiempo real contra malware y phishing?
¿Utiliza más de un método de detección?
¿Puede escanear medios extraíbles como unidades USB y discos duros externos?
¿El impacto en el rendimiento es aceptable durante el uso normal y los análisis?
¿Sus alertas son fáciles de entender?
¿El plan cubre todos los ordenadores a los que necesito dar soporte?
¿Cuál será el coste al renovar?
¿Las afirmaciones del producto están validadas de forma independiente?
¿Hay soporte disponible a través de los canales que voy a usar?
Elige el antivirus adecuado para tu ordenador personal
Cuando eliges un software antivirus para tu ordenador, necesitas entender tu dispositivo, la cobertura de seguridad actual, tus hábitos de uso y tus necesidades de protección. La buena seguridad no consiste en encontrar la mayor cantidad de extras incluidos ni un precio concreto, sino en encontrar las herramientas y funciones adecuadas para tus necesidades.
Una protección básica sólida, compatibilidad con el sistema operativo, un impacto manejable en el rendimiento, precios transparentes y controles de cuenta claros pueden ayudarte a elegir un software antivirus que se ajuste a tus necesidades de seguridad y a tu uso diario. Cuando evalúes tus opciones, es fundamental tener en cuenta todos los factores que te importan, en lugar de fijarte solo en la cantidad.
¿Quieres saber más sobre Splashtop Shield y cómo ofrece protección impulsada por IA para ordenadores Windows y Mac? Descubre hoy todo lo que necesitas saber sobre Splashtop Shield: