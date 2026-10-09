Las pequeñas empresas manejan los mismos tipos de información sensible que las organizaciones más grandes, incluidos registros de clientes, detalles de pago y cuentas financieras, pero normalmente lo hacen sin un equipo de seguridad dedicado. Eso convierte a cada portátil y ordenador de sobremesa en una importante línea de defensa contra el malware, el phishing y el ransomware.
El riesgo es significativo. Las pequeñas empresas necesitan antivirus para detener las amenazas sin añadir costes ni trabajo administrativo que su equipo no pueda asumir.
Esta guía explica qué debe incluir un antivirus para pequeñas empresas, en qué se diferencia de un antivirus personal y del antivirus integrado, y cómo elegir la opción adecuada para tus dispositivos, tu equipo y tu presupuesto.
¿Qué es un antivirus para pequeñas empresas?
Un antivirus para pequeñas empresas es un software de seguridad que protege cada ordenador de una pequeña organización frente a malware, phishing, ransomware y otras amenazas comunes para endpoints, con visibilidad centralizada para que una sola persona pueda confirmar que todos los dispositivos están protegidos. Más allá del análisis tradicional de virus basado en firmas, el antivirus para empresas suele añadir capacidades como:
Análisis en tiempo real y bajo demanda
Detección que va más allá de las firmas conocidas, como el análisis de comportamiento o el aprendizaje automático
Bloqueo de phishing y sitios web maliciosos
Análisis de amenazas web
Protección contra exploits
Análisis de medios extraíbles
Un panel central que muestra el estado de protección en todos los dispositivos
¿Por qué las pequeñas empresas necesitan software antivirus?
Las pequeñas empresas dependen de sus ordenadores para gestionar la información de los clientes, la actividad financiera, las comunicaciones y otras operaciones diarias. Un solo dispositivo infectado puede interrumpir ese trabajo y exponer datos que la empresa es responsable de proteger.
1. El malware puede interrumpir las operaciones comerciales cotidianas
Los archivos y las aplicaciones maliciosos pueden comprometer los dispositivos, interrumpir el trabajo diario y exponer información confidencial de clientes o financiera. Para un equipo pequeño, incluso un solo portátil infectado puede suponer horas de trabajo perdidas y tiempo dedicado a la limpieza. El antivirus debe detectar el malware rápidamente y detenerlo antes de que se ejecute.
2. Los ataques de phishing suelen dirigirse directamente a los empleados
Las infecciones de malware no aparecen de la nada. Los ataques de phishing son vectores de infección habituales porque pueden engañar a los empleados para que instalen malware dirigiéndolos a sitios web maliciosos, descargas o páginas diseñadas para robar credenciales.
Un buen antivirus para pequeñas empresas debe bloquear el phishing y los sitios web maliciosos, y analizar el tráfico web, para que un solo clic equivocado tenga menos probabilidades de convertirse en una infección. Enseñar a los empleados a detectar ataques de phishing añade otra capa importante.
3. Los estafadores cada vez atacan más a los empleados por teléfono
No todos los ataques empiezan con un archivo malicioso. En las estafas de suplantación de identidad de soporte técnico y help desk, un atacante llama o envía mensajes a un empleado, se hace pasar por TI o por un proveedor de confianza y lo convence de instalar una herramienta de acceso remoto. Una vez instalada esa herramienta, el atacante tiene control directo del dispositivo.
Un antivirus que pueda detectar y bloquear instalaciones no autorizadas de herramientas de acceso remoto ayuda a cerrar esta brecha.
4. El ransomware hace que la prevención sea especialmente importante
El ransomware cifra archivos y bloquea dispositivos hasta que se paga un rescate, y algunas variantes roban datos antes de cifrarlos. Para una pequeña empresa, la recuperación puede suponer un tiempo de inactividad y un coste significativos. El antivirus ayuda identificando archivos maliciosos y comportamientos sospechosos de forma temprana, antes de que el cifrado se propague. Como el antivirus se centra en la prevención y la detección, funciona mejor junto con copias de seguridad periódicas y la aplicación puntual de parches.
Obtén más información sobre las funciones que importan en el software de protección contra ransomware.
5. Las pequeñas empresas pueden tener recursos de seguridad limitados
Muchos pequeños negocios no tienen un equipo de seguridad dedicado, y TI suele recaer en una sola persona o en un proveedor externo. Un antivirus que sea fácil de implementar, supervisar y mantener importa tanto como la capacidad de detección, porque la protección solo funciona si alguien puede confirmar que está activo en todos los dispositivos.
¿Qué deben buscar las pequeñas empresas en un software antivirus?
Al evaluar un software antivirus, las pequeñas empresas deberían buscar estas capacidades:
Protección contra malware: Una protección sólida es la primera característica (y posiblemente la más importante). Una buena solución antivirus puede detectar y bloquear rápidamente virus, troyanos, spyware, descargas maliciosas y otros tipos de malware.
Detección más allá de las firmas: Muchas amenazas modernas no coinciden con la firma de un virus conocido. La detección basada en el comportamiento o asistida por IA ayuda a identificar actividades sospechosas y nuevas amenazas que el análisis de firmas por sí solo pasaría por alto.
Protección antiphishing y web: Bloquear sitios conocidos de phishing y estafas, y analizar el tráfico web, ayuda a evitar que los empleados lleguen a páginas o descargas maliciosas desde el primer momento.
Protección de herramientas de acceso remoto: Busca protección que pueda detectar o bloquear herramientas de acceso remoto no autorizadas, ya que los atacantes suelen pedir a los empleados que las instalen durante estafas de suplantación de identidad.
Protección contra exploits: Los atacantes siempre están buscando vulnerabilidades de seguridad que explotar. Una buena protección contra exploits puede defenderte de los intentos de aprovechar estas vulnerabilidades mientras esperas un parche de seguridad.
Protección en tiempo real: La ciberseguridad no puede tomarse un descanso ni comprobar infecciones solo después de que hayan ocurrido. Un buen antivirus debería evaluar continuamente la actividad y analizar archivos, en lugar de depender solo de análisis periódicos y manuales.
Visibilidad central: Un panel debería mostrar qué dispositivos están protegidos, si la protección está actualizada y qué amenazas se bloquearon, para que no te quede ningún punto ciego.
Cobertura de plataformas: Asegúrate de que la solución sea compatible con todos los sistemas operativos que usa tu empresa, ya sea Windows, macOS o una combinación, y comprueba si los servidores o dispositivos móviles necesitan cobertura independiente.
Rendimiento ligero: El antivirus debe proteger sin interrupciones. Una solución ligera mantiene los dispositivos seguros sin ralentizarlos ni interrumpir el trabajo durante los análisis.
Implementación y administración sencillas: Una solución fácil de implementar y gestionar reduce los conocimientos especializados en seguridad necesarios para la gestión diaria.
Precios claros y predecibles: Una solución con precios claros facilita que las organizaciones más pequeñas entiendan cuánto costará la protección cada año y a medida que añadan nuevos dispositivos.
Soporte accesible: Busca una vía clara para obtener ayuda ágil cuando surjan problemas de configuración o protección.
¿Cuál es la diferencia entre un antivirus personal y uno para pequeñas empresas?
Es posible que ya uses una solución antivirus en tu ordenador personal. Si es lo bastante buena para el uso diario, también debería funcionar igual de bien para los dispositivos de tu pequeña empresa, ¿verdad?
Aunque los ordenadores personales y empresariales se enfrentan a muchas de las mismas amenazas, eso no significa que la misma protección sea suficiente. Las empresas necesitan proteger muchos dispositivos, gestionarlos con un equipo reducido y, a menudo, cumplir requisitos de conformidad de TI. Las diferencias clave incluyen:
Cobertura de dispositivos: Los planes empresariales escalan por dispositivo o por endpoint en toda la organización, mientras que los planes personales suelen cubrir solo unos pocos dispositivos.
Gestión centralizada: El antivirus para empresas muestra el estado de protección de cada dispositivo desde una única consola, por lo que un administrador no necesita revisar cada ordenador por separado.
Control de políticas: El antivirus para empresas suele permitir que los administradores configuren y bloqueen centralmente los ajustes de protección, para que los empleados no puedan desactivar la protección ni modificarla.
Alertas para TI: Cuando se bloquea una amenaza, el antivirus empresarial puede alertar directamente a TI en lugar de depender de que el empleado se dé cuenta y la informe.
Añadir y sustituir dispositivos: Las soluciones empresariales facilitan la protección de nuevos dispositivos y la retirada de los antiguos a medida que la empresa crece y se actualiza.
Datos sensibles: Los dispositivos empresariales gestionan archivos de clientes, registros financieros, aplicaciones en la nube y credenciales, lo que aumenta el riesgo de cualquier infección.
Soporte: Los planes Business suelen incluir soporte diseñado para administradores que gestionan la configuración y la implementación en muchos dispositivos.
¿Es suficiente el antivirus integrado para una pequeña empresa?
La mayoría de los ordenadores incluyen protección integrada. Windows incluye Microsoft Defender Antivirus, y macOS incluye XProtect, la tecnología integrada de Apple para detectar y eliminar malware conocido. Ambos proporcionan a cada dispositivo un nivel básico de defensa. Microsoft también ofrece Defender for Business, incluido en Microsoft 365 Business Premium o disponible por separado, para organizaciones que quieren gestión centralizada dentro del ecosistema de Microsoft.
Que la protección integrada sea suficiente o no depende de tu negocio. Comprueba qué ofrece tu protección actual. ¿Bloquea sitios web de phishing y estafas? ¿Puede detectar o bloquear herramientas de acceso remoto no autorizadas? ¿Puedes ver el estado de protección de todos los dispositivos desde un solo lugar, en todos los sistemas operativos que usas? ¿Recibirá TI una alerta cuando se bloquee una amenaza?
Si la respuesta a varias de estas preguntas es no, probablemente merezca la pena invertir en un antivirus empresarial específico.
Cómo elegir el mejor antivirus para tu pequeña empresa
Elegir un antivirus puede parecer complejo, pero estos pasos pueden ayudarte a evaluar tus opciones y tomar una decisión informada.
1. Identifica los dispositivos que necesitas proteger
Haz un inventario de tus endpoints, incluidos los sistemas operativos que ejecutan, y ten en cuenta el crecimiento previsto. Esto te da una base para la cobertura y el coste.
2. Define las amenazas contra las que quieres protegerte
Haz una lista de las amenazas a las que se enfrenta tu empresa, como malware, phishing, ransomware, sitios web maliciosos, exploits, medios extraíbles infectados y estafas que intentan que los empleados instalen herramientas de acceso remoto.
3. Decide cuánta gestión necesita realmente tu equipo
¿Es suficiente la visibilidad del estado de los dispositivos o necesitas una funcionalidad más amplia de EDR, políticas, investigación u operaciones de seguridad? La visibilidad y la gestión que necesitas pueden ayudarte a reducir tus opciones.
4. Evalúa la facilidad de implementación y el mantenimiento diario
Elige una solución que no sobrecargue a tu equipo de TI. Ten en cuenta la rapidez con la que puedes instalar la protección en todos los dispositivos y cuánta experiencia continua en seguridad hará falta para mantenerla en funcionamiento.
5. Ten en cuenta el rendimiento
Busca una solución diseñada para ejecutarse continuamente en segundo plano sin ralentizar los dispositivos ni interrumpir el trabajo diario.
6. Compara los precios y la cobertura de dispositivos
Comprende el coste total, no solo la oferta inicial. Compara el coste anual total, los límites de dispositivos, el precio de renovación y cómo cambiarán los costes a medida que tu negocio crezca.
7. Revisa la validación independiente y el soporte disponible
Consulta reseñas profesionales, pruebas independientes y opiniones de usuarios para confirmar que la solución funciona como se anuncia, y averigua cómo reciben ayuda los clientes cuando la necesitan.
Cómo Splashtop Shield for Business protege los dispositivos de las pequeñas empresas
Muchas pequeñas empresas ya utilizan Splashtop, un proveedor de software de acceso remoto, soporte remoto y gestión de endpoints, para acceder a sus ordenadores y darles soporte. Para esas empresas, Splashtop Shield for Business añade protección antivirus y antiescam a ese mismo entorno. Está disponible como complemento de una suscripción empresarial activa de Splashtop.
Splashtop Shield for Business incluye:
Protección antimalware en tiempo real y análisis en el acceso para detener archivos maliciosos y aplicaciones no seguras antes de que se ejecuten.
Detección asistida por IA que detecta amenazas que el análisis basado en firmas puede pasar por alto.
Protección contra estafas y phishing que bloquea sitios inseguros y sitios de phishing conocidos, y detecta estafas nuevas y emergentes.
Análisis de amenazas web para ayudar a detener contenido malicioso antes de que llegue al dispositivo.
Bloqueo de herramientas de acceso remoto no autorizadas que detecta y bloquea intentos de instalación y alerta a TI de inmediato.
Análisis de USB y medios extraíbles para comprobar si hay malware en dispositivos externos.
Análisis programados para comprobar periódicamente los dispositivos en busca de amenazas.
Políticas gestionadas de forma centralizada que los administradores pueden bloquear para que los usuarios no puedan cambiarlas.
Alertas en la consola de Splashtop junto con los datos de endpoints que tu equipo ya revisa, con la posibilidad de pasar de una alerta directamente a una sesión remota.
Compatibilidad con Windows y macOS, con una implementación que lleva minutos y sin necesidad de un equipo de seguridad dedicado.
Obtén una protección antivirus sencilla y eficaz para tu pequeño negocio
Los pequeños negocios se enfrentan a las mismas amenazas de malware, phishing y ransomware que las grandes organizaciones, normalmente con muchas menos personas para gestionar la seguridad. El antivirus adecuado mantiene todos los dispositivos protegidos y visibles sin añadir costes ni complejidad que el equipo no pueda asumir.
Si tu empresa ya confía en Splashtop para acceder a sus ordenadores o darles soporte, Splashtop Shield for Business aporta detección de malware asistida por IA, protección frente al phishing y las estafas, y bloqueo de herramientas de acceso remoto a tus endpoints Windows y macOS, con alertas en la consola que tu equipo ya utiliza.
Añade Splashtop Shield for Business a tu suscripción hoy mismo o ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para encontrar el plan adecuado para tu empresa.