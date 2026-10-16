Las empresas y sus empleados son objetivos habituales de los estafadores. Unos pocos correos electrónicos engañosos y un enlace falso son todo lo que hace falta para engañar a empleados desprevenidos y conseguir que envíen pagos, entreguen información de contraseñas o den acceso a usuarios no autorizados, y la empresa paga las consecuencias.
Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3), el compromiso del correo electrónico empresarial causó más de 3.000 millones de dólares en pérdidas declaradas en 2025, y las estafas de soporte técnico y atención al cliente, que a menudo se hacen pasar por equipos de soporte de confianza, sumaron otros 2.100 millones de dólares. Muchas de estas estafas tienen éxito sin ningún malware, por lo que la protección antiestafas se ha convertido en una parte fundamental de la ciberseguridad para los equipos de TI.
Esta guía explica qué incluye la protección antiescamas para empresas, qué estafas atacan más a los empleados, por qué el antivirus por sí solo no es suficiente y qué controles pueden aplicar los equipos de TI para detener las estafas.
¿Qué es la protección antiestafas para empresas?
La protección antiestafa para empresas combina procesos de verificación, concienciación de los empleados y herramientas de seguridad para endpoints diseñadas para ayudar a evitar que los empleados caigan en estafas. Estas estafas pueden adoptar muchas formas, pero normalmente implican enviar dinero, compartir credenciales o dar de otro modo a los atacantes acceso a los dispositivos de la empresa.
La protección antiestafas consta de tres capas clave:
Proceso: Cómo se realizan y verifican los pagos y los cambios de cuenta.
Personas: Cómo se forma a los empleados para reconocer y denunciar estafas.
Tecnología: Las herramientas que utiliza la empresa para bloquear sitios de estafa, páginas de phishing y acceso no autorizado.
Estas tres capas funcionan juntas y cubren las brechas que dejan las otras para ofrecer una seguridad más integral en toda la organización.
Las estafas con más probabilidades de dirigirse a tus empleados
La mayoría de las estafas que llegan a los empleados siguen unos pocos patrones. Cada uno de los siguientes apartados explica las señales de alerta que los empleados deben conocer y los controles que TI puede implementar para detenerlas.
1. Compromiso del correo electrónico empresarial y suplantación de ejecutivos
¿Alguna vez has recibido un correo electrónico que parecía ser de un jefe o compañero de trabajo haciendo una solicitud extraña de dinero? Una estafa común consiste en comprometer o falsificar el correo electrónico de un ejecutivo o colega y luego pedir a la víctima que envíe dinero, cambie depósitos directos o compre tarjetas regalo. Según el informe del IC3, estas estafas representaron más de 3.000 millones de dólares en pérdidas en 24.768 denuncias en 2025.
Por suerte, hay algunas señales de advertencia en las que puedes fijarte. Si el correo electrónico parece dar una sensación de urgencia (como “me robaron la cartera en el extranjero y necesito que me envíes dinero” o “tenemos que enviar este pago de inmediato”), pide discreción o te pide que te saltes el proceso de aprobación habitual, eso debería hacer saltar las alarmas. Del mismo modo, si la dirección de correo electrónico no coincide del todo o la gramática es extraña, eso también podría indicar una cuenta falsificada o comprometida.
Para los equipos de TI y finanzas, el control más sólido es el proceso. Exige una verificación fuera de banda, como una devolución de llamada a un número conocido, y un segundo aprobador para cualquier cambio en pagos, nóminas o datos bancarios, sin importar quién parezca estar haciéndolo.
2. Phishing y páginas de inicio de sesión falsas
El phishing fue el tipo de delito más denunciado en el informe de 2025 del IC3, con 191.561 denuncias. En un ataque típico, un correo electrónico o mensaje lleva a una página de inicio de sesión falsa o solicita de otro modo las credenciales de los empleados. Si un empleado cae en la trampa e introduce su información de inicio de sesión, el atacante puede robar esa información y usarla para iniciar sesión en la cuenta robada.
Para evitar el phishing, los empleados deben actuar con cautela al abrir correos electrónicos y hacer clic en enlaces. Comprueba que los enlaces te lleven adonde dicen (fíjate también en pequeños cambios ortográficos, como una I mayúscula en lugar de una l minúscula) y presta atención a solicitudes de inicio de sesión inesperadas. Si un mensaje intenta crear una sensación de urgencia (“inicia sesión en las próximas 24 horas o tu cuenta será eliminada”), esa es otra señal de advertencia.
En el lado de TI, la protección de endpoints que bloquea los sitios de phishing conocidos te da una red de seguridad para el momento en que alguien haga clic de todos modos, y la MFA evita que una contraseña robada sea suficiente por sí sola. Cuando los empleados no estén seguros de un enlace, deben iniciar sesión a través de una URL de confianza.
3. Suplantación de soporte técnico y mesa de ayuda
Una versión clásica es la llamada inesperada de “soporte técnico de Windows” en la que afirman haber detectado un virus en un ordenador. El falso soporte técnico es otra estafa común, responsable de más de 2.000 millones de dólares en pérdidas declaradas entre víctimas individuales y empresas en 2025.
La estafa comienza con una llamada, un correo electrónico u otra notificación que afirma provenir del equipo de TI de una empresa. Afirman que necesitan realizar tareas de solución de problemas, depuración u otro mantenimiento en el dispositivo de la víctima y que necesitan acceso remoto para resolver el problema.
Estas estafas suelen usar software legítimo y comercial de acceso remoto para conectarse al dispositivo de la víctima. A partir de ahí, usan ese acceso para robar datos, instalar malware o acceder a otros archivos valiosos. Como la herramienta de acceso remoto en sí es software legítimo, el antivirus basado en firmas normalmente no la detectará.
En este caso, la señal de alerta es la propia solicitud. La prevención de estafas de acceso remoto requiere cautela y escepticismo, especialmente cuando recibes un contacto inesperado de un supuesto servicio de asistencia.
Los empleados deben estar atentos a contactos no solicitados por parte de un agente de soporte, a la presión para actuar de inmediato y a solicitudes para instalar software o leer un código en voz alta. Para los equipos de TI, la solución tiene dos partes: publicar un único canal oficial de soporte para que los empleados sepan cómo se pondrá en contacto con ellos el equipo real de TI y bloquear la instalación de herramientas de acceso remoto no aprobadas en los dispositivos de la empresa.
4. Facturas falsas y fraude en pagos a proveedores
Cuando una empresa recibe una factura para un pago, necesita revisar y confirmar que ha recibido los servicios por los que está pagando y que el pago va al destinatario correcto. Las facturas falsas y el fraude en pagos a proveedores buscan engañar a las empresas para que les paguen o redirijan pagos legítimos.
En estas estafas, el estafador suele enviar una factura por bienes y servicios que nunca se pidieron, con la esperanza de que la empresa pague sin comprobar los detalles. En algunos casos, se hacen pasar por un proveedor real y piden a la empresa que actualice sus datos bancarios para que los pagos legítimos se les envíen a ellos en lugar de al proveedor real.
En cualquiera de los dos casos, el estafador cobra mientras las empresas y los proveedores salen perjudicados.
Los empleados pueden detectar estas estafas si se fijan en facturas de servicios que nadie recuerda haber pedido, datos bancarios modificados y dominios del remitente que difieren ligeramente de los del proveedor real. En cuanto al proceso, exige que cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores se confirme a través de la información de contacto que ya figura en los registros, nunca mediante los datos facilitados en la solicitud.
5. Suplantación de identidad asistida por IA y clonación de voz
La inteligencia artificial (IA) ha dado a los estafadores nuevas herramientas para engañar a las víctimas. Según el informe IC3 del FBI, las denuncias etiquetadas como relacionadas con IA representaron casi 900 millones de dólares en pérdidas en 2025, el primer año en que el IC3 hizo seguimiento de este descriptor.
Los estafadores pueden usar la IA para crear rápidamente correos electrónicos de phishing convincentes, lo que hace que los intentos de phishing sean más eficaces. Del mismo modo, pueden usar la IA para clonar la voz de un directivo de la empresa o de un compañero y llamar a una víctima para pedir dinero o credenciales. Una voz familiar ya no es una prueba fiable de identidad, y la IA generativa puede hacer que estas llamadas sean receptivas y convincentes en tiempo real.
Las señales de advertencia siguen existiendo. Una llamada de voz o videollamada que llega por canales ajenos a los habituales para solicitar dinero o acceso es una señal de alerta importante, especialmente cuando quien llama insiste en la urgencia.
Forma a los empleados para que cuelguen y devuelvan la llamada a la persona a través de un número conocido, y haz que esa devolución de llamada sea un paso obligatorio en tus políticas de pago y cambio de acceso.
Dónde se queda corto un antivirus estándar frente a las estafas
El antivirus es una parte fundamental de la seguridad de endpoints, pero muchas estafas están diseñadas para eludirlo.
El antivirus basado en firmas se centra en archivos y código maliciosos. Muchas estafas no implican ningún malware en absoluto. Engañan a los empleados para que hagan una transferencia bancaria, entreguen credenciales o instalen una herramienta legítima de acceso remoto para un estafador.
En estos casos, el ataque se lleva a cabo a través de las propias acciones del empleado. La protección antiescamas debe funcionar en el momento en que los empleados son objetivo del ataque, por ejemplo, cuando llegan a una página de phishing o a un sitio fraudulento, o cuando alguien les pide que instalen software de acceso remoto.
Esto no quiere decir que el antivirus esté desfasado. El software antivirus sigue siendo necesario para defenderse del malware y otras ciberamenazas, pero debe combinarse con protección de endpoints específica contra estafas y formación para usuarios para lograr una protección más integral.
Cómo proteger tu empresa de las estafas en 7 pasos
Estos siete pasos combinan procesos, personas y tecnología para que los equipos de TI puedan detener las estafas antes de que le cuesten dinero a la empresa:
Verifica cada pago y cambio de cuenta a través de un segundo canal: Muchas estafas se basan en que las víctimas crean al estafador sin más, así que la verificación cierra la brecha más habitual. Exige una devolución de llamada a un número de teléfono conocido (no al que se haya facilitado en la solicitud) y la aprobación de una segunda persona antes de cambiar datos bancarios, añadir nuevos beneficiarios o actualizar la información de nómina.
Forma a los empleados sobre las tácticas de estafa actuales: Las sesiones breves y recurrentes con ejemplos reales son las más eficaces, incluida la suplantación del servicio de asistencia y la clonación de voz con IA. Haz que informar de un mensaje sospechoso sea rápido y esté libre de reproches, para que los empleados lo comuniquen cuando detecten algo.
Publica un canal oficial de soporte de TI: Puedes defenderte de las estafas relacionadas con TI diciéndoles a los empleados exactamente cómo se pondrá en contacto con ellos el equipo de TI y dejando claro que TI nunca los llamará sin previo aviso para pedirles que instalen software. Cualquier otra solicitud debe tratarse como una estafa y denunciarse.
Controla qué herramientas de acceso remoto pueden ejecutarse en los dispositivos de la empresa: Estandariza una única herramienta de acceso remoto aprobada y asegúrate de que los empleados sepan cuál usa tu equipo de TI. Luego bloquea o marca las instalaciones de cualquier otro software de acceso remoto en los dispositivos de la empresa.
Añade protección de endpoints que bloquee sitios de estafas y phishing: La protección de endpoints es una herramienta muy eficaz para defenderse de enlaces y sitios web maliciosos. Busca una protección que funcione en todos tus dispositivos gestionados y bloquee los sitios de estafas y phishing antes de que los empleados interactúen con ellos.
Aplica la autenticación multifactor en las cuentas críticas: Si roban las credenciales de un empleado, una autenticación adicional puede salvar la situación. Usa la autenticación multifactor (MFA) al iniciar sesión en cuentas como el correo electrónico, la banca, las nóminas y demás, para que las contraseñas robadas no sean suficientes para conceder acceso no autorizado.
Centraliza las alertas y define tu plan de respuesta: Los controles centralizados y un plan claro ayudan a los equipos de TI a responder a las amenazas de forma rápida y eficaz. Asegúrate de que las alertas de seguridad lleguen a TI en un solo lugar y, si un dispositivo está infectado, aíslalo rápidamente y restablece las credenciales. Si se mueve dinero, asegúrate de contactar con tu banco y de informar de todos los incidentes al FBI y a la FTC.
Qué buscar en un software antiestafas para empresas
La protección contra estafas para empresas requiere una combinación sólida de formación para empleados y software antiestafas. El software antiestafas puede ayudar a identificar y bloquear posibles estafas, pero te conviene asegurarte de que tenga las funciones adecuadas.
Asegúrate de buscar:
Protección contra malware en tiempo real que analiza automáticamente los archivos cuando se abren o descargan y pone en cuarentena las amenazas detectadas.
Bloqueo de sitios de estafas y phishing para bloquear sitios maliciosos conocidos y detectar otros nuevos.
Detección de estafas asistida por IA que ayuda a identificar estafas nuevas y emergentes, incluso si los filtros basados en reglas no las reconocen.
Bloqueo de herramientas de acceso remoto no autorizadas para detectar y bloquear intentos de instalar software de acceso remoto no aprobado.
Implementación centralizada y controles de políticas para que TI pueda instalar y aplicar la protección en todos los endpoints, incluso si no están físicamente presentes.
Alertas inmediatas para notificar a TI cuando se bloquea una amenaza o se detecta un intento de toma de control.
Compatibilidad con las herramientas de seguridad existentes para que pueda funcionar junto con tu antivirus o software EDR actual sin conflictos.
Límites de privacidad claros que muestran a los administradores el estado de la protección y los eventos de seguridad sin exponer los archivos personales de los empleados.
Cómo Splashtop Shield for Business ayuda a los equipos de TI a reducir el riesgo de estafas
Aunque hay muchas estafas y amenazas intentando robar tus cuentas y datos, existen herramientas para defenderte tanto del malware como de los estafadores. Splashtop Shield for Business combina antivirus y protección antiescamas, y ayuda a proteger a tus empleados para que no caigan en engaños mientras protege tus dispositivos de los virus.
Splashtop Shield for Business está disponible como complemento para los productos empresariales de Splashtop con acceso remoto desatendido, y combina un antivirus moderno con protección contra estafas y phishing asistida por IA para ayudar a mantener seguros los endpoints. Con Splashtop Shield for Business, puedes:
1. Bloquea sitios de estafas y phishing con detección asistida por IA
Splashtop Shield for Business bloquea sitios inseguros y sitios de phishing conocidos, y su detección de estafas asistida por IA ayuda a identificar estafas nuevas y emergentes que todavía no figuran en una lista conocida. La protección antimalware en tiempo real y el análisis en el acceso detienen archivos maliciosos y aplicaciones inseguras antes de que se ejecuten.
2. Bloquea las instalaciones no autorizadas de herramientas de acceso remoto
El acceso remoto es una herramienta fantástica para facilitar la colaboración remota, el soporte y el trabajo. Sin embargo, los estafadores pueden aprovecharse de ello engañando a las víctimas para que concedan acceso. Por eso, Splashtop Shield for Business detecta y bloquea intentos de instalar herramientas de acceso remoto no autorizadas, incluidas las que usan los estafadores para hacerse pasar por un servicio de asistencia. Los administradores pueden añadir herramientas de acceso remoto aprobadas a una lista de permitidos para que las sesiones de soporte legítimas sigan funcionando. Si Splashtop Shield detecta un intento de secuestro, alerta de inmediato a TI para que pueda intervenir.
3. Implementa y genera informes a través de la consola de Splashtop
Gestionar la seguridad no debería causar dolores de cabeza innecesarios a los usuarios ni a los equipos de TI. Los equipos de TI pueden instalar Splashtop Shield for Business automáticamente mediante políticas de endpoints o ejecutar una instalación silenciosa bajo demanda que no interrumpa a los usuarios. Los análisis rápidos y completos pueden iniciarse desde la consola de Splashtop, y las alertas de amenazas aparecen allí en Security > Threats, con un enlace directo a la Shield Console para investigarlas.
Además, Splashtop Shield puede poner automáticamente en cuarentena la mayoría de las amenazas, mejorando así la capacidad de respuesta sin añadir otra carga a tu departamento de TI.
4. Ejecuta protección antiestafa junto con tus herramientas de seguridad actuales
Splashtop Shield for Business puede ejecutarse junto con otras herramientas de seguridad, como CrowdStrike o Bitdefender, sin conflictos. Los administradores ven el estado de protección y los eventos de seguridad de cada endpoint, mientras que los archivos personales y el historial de navegación de los empleados se mantienen privados.
Añade protección antiestafa a los endpoints que gestionas
El malware ataca a los dispositivos, y las estafas atacan a las personas. Una buena protección contra estafas combina verificación, formación y controles de endpoints para que puedas detectar sitios de estafa y detener el acceso remoto no autorizado antes de que le cueste dinero a tu empresa.
Splashtop Shield for Business añade esa capa de endpoint, combinando antivirus en tiempo real, protección contra estafas y phishing asistida por IA, y bloqueo de herramientas de acceso remoto no autorizadas para ayudar a los equipos de TI a detectar y detener estafas en endpoints Windows y macOS.
Si tu empresa ya usa un producto empresarial de Splashtop con acceso desatendido, puedes añadir Splashtop Shield for Business a tu suscripción.
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