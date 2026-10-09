Intune + Splashtop
Extiende Intune con Splashtop
Automatiza el despliegue de aplicaciones, mejora Soporte remoto, asegura Acceso a la red, protege endpoints y obtén operaciones en tiempo real
Por qué Intune + Splashtop
Ir más allá de la inscripción y la política con operaciones continuas en endpoints.
Paquete: Introduce las aplicaciones empresariales en Intune más rápido con paquetes seguros y listos para desplegar.
Soporte: Soporte remoto de usuarios y dispositivos, ya sea gestionado por Intune-ul o no.
Seguro: Añadir acceso Wi-Fi y VPN sin contraseña, basado en certificados.
Defender: Aplicar protección de endpoint con antivirus, EDR, MDR y protección contra phishing.
Gestionar: Priorizar continuamente el riesgo, remediar problemas y demostrar la salud de los endpoints.