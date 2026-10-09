Extiende Intune con Splashtop

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Intune + Splashtop

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Automatiza el despliegue de aplicaciones, mejora Soporte remoto, asegura Acceso a la red, protege endpoints y obtén operaciones en tiempo real

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Por qué Intune + Splashtop

Ir más allá de la inscripción y la política con operaciones continuas en endpoints.

  • Paquete: Introduce las aplicaciones empresariales en Intune más rápido con paquetes seguros y listos para desplegar.

  • Soporte: Soporte remoto de usuarios y dispositivos, ya sea gestionado por Intune-ul o no.

  • Seguro: Añadir acceso Wi-Fi y VPN sin contraseña, basado en certificados.

  • Defender: Aplicar protección de endpoint con antivirus, EDR, MDR y protección contra phishing.

  • Gestionar: Priorizar continuamente el riesgo, remediar problemas y demostrar la salud de los endpoints.


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