Intune + Splashtop
Packr agéntico para Intune & SCCM
Empaquetado de aplicaciones con IA, validación más sólida y despliegue automatizado mediante Microsoft Intune, SCCM y más
Plan gratuito con todas las funciones para hasta 100 endpoints
Más de 1000 aplicaciones certificadas
Listo para implementar
Probado en máquinas virtuales limpias
Todas y cada una de las compilaciones
Nativo de Intune
Publica aplicaciones Win32 reales
Basado en PSADT
Experiencias coherentes para el usuario final
Implementa y aplica parches a todas las aplicaciones: reduce el esfuerzo y minimiza el riesgo
La mayoría de las aplicaciones que necesitas implementar y actualizar ya están empaquetadas y probadas en el catálogo. Si necesitas otra aplicación, proporciona un instalador o un ID de paquete y la IA la crea por ti. Haz actualizaciones de versión a tiempo para reducir las vulnerabilidades expuestas.
Mejora la calidad y la seguridad de la implementación
Valida cada paquete antes de que se implemente, con verificación de instalación/desinstalación, análisis de seguridad y flujos de aprobación integrados. Mantén un registro de auditoría de cada acción y gestiona con controles de acceso basados en roles.
Implementación con un clic a través de Intune
De la solicitud de la aplicación a la instalación y actualización, todo en una sola consola. Descubre todas las aplicaciones en Intune y tus endpoints, y empaqueta las que no están gestionadas con un clic. Haz un seguimiento del estado de instalación por dispositivo y de las estadísticas de despliegue directamente desde Intune.
Controla la experiencia de actualización de tus usuarios finales
Personaliza los cuadros de diálogo del usuario final: destaca la marca de tu empresa y configura aplazamientos, cuentas regresivas, tiempos de espera, modo claro/oscuro, idioma y mucho más con plantillas de experiencia reutilizables.