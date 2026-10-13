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Intune + Splashtop

Packr agéntico para Intune & SCCM

Empaquetado de aplicaciones con IA, validación más sólida y despliegue automatizado mediante Microsoft Intune, SCCM y más

Plan gratuito con todas las funciones para hasta 100 endpoints

Comenzar gratisContáctenos

  • Más de 1000 aplicaciones certificadas

    Listo para implementar

  • Probado en máquinas virtuales limpias

    Todas y cada una de las compilaciones

  • Nativo de Intune

    Publica aplicaciones Win32 reales

  • Basado en PSADT

    Experiencias coherentes para el usuario final

Implementa y aplica parches a todas las aplicaciones: reduce el esfuerzo y minimiza el riesgo

La mayoría de las aplicaciones que necesitas implementar y actualizar ya están empaquetadas y probadas en el catálogo. Si necesitas otra aplicación, proporciona un instalador o un ID de paquete y la IA la crea por ti. Haz actualizaciones de versión a tiempo para reducir las vulnerabilidades expuestas.


Mejora la calidad y la seguridad de la implementación

Valida cada paquete antes de que se implemente, con verificación de instalación/desinstalación, análisis de seguridad y flujos de aprobación integrados. Mantén un registro de auditoría de cada acción y gestiona con controles de acceso basados en roles.

Implementación con un clic a través de Intune

De la solicitud de la aplicación a la instalación y actualización, todo en una sola consola. Descubre todas las aplicaciones en Intune y tus endpoints, y empaqueta las que no están gestionadas con un clic. Haz un seguimiento del estado de instalación por dispositivo y de las estadísticas de despliegue directamente desde Intune.

Controla la experiencia de actualización de tus usuarios finales

Personaliza los cuadros de diálogo del usuario final: destaca la marca de tu empresa y configura aplazamientos, cuentas regresivas, tiempos de espera, modo claro/oscuro, idioma y mucho más con plantillas de experiencia reutilizables.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace realmente Agentic Packr?
¿Necesito Microsoft Intune?
¿Cómo funciona el empaquetado de IA?
¿Qué se prueba?
¿Qué es una aplicación solo de actualización?
¿Qué incluye el plan gratuito?
¿Cuánto cuesta?
¿Está incluido PSADT?
¿Hay una prueba gratuita de Splasthop Agentic Packr?

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