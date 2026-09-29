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Protege más. Gestiona menos.

Splashtop Shield para empresas

Reduce riesgos y fortalece tu postura de seguridad con antivírusco moderno, detección asistida por IA y protección contra estafas

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El estado actual de la seguridad empresarial

48 %de todas las brechas confirmadas involucraron ransomware, un aumento respecto al 44% del año anterior¹

9.8%La cuota de ingresos anuales que las empresas estadounidenses perdieron por fraude el año pasado, un aumento del 46% interanual

Un 96 %las víctimas de ransomware eran pequeñas y medianas empresas¹

Fuentes: 1) Informe de investigaciones de brechas de datos de Verizon 2026. 2) Informe Global de Fraude TransUnion H2 2025.

Protección más allá del AV tradicional

Desde antivirus cotidianos hasta respuesta centralizada de TI, Shield cierra las lagunas que dejan expuesta a tu negocio.


Protección moderna contra antivirus y malware

Detener archivos maliciosos y aplicaciones inseguras antes de que se ejecuten.

  • Antimalware en tiempo real y escaneo en acceso

  • La detección asistida por IA detecta amenazas en los errores de escaneo basado en firmas


Protección contra estafas y phishing

Detecta las estafas que afectan a tus empleados, no solo a sus máquinas.

  • Bloquea sitios de phishing inseguros y conocidos

  • La detección de estafas detecta estafas desconocidas y emergentes

  • Avisa a tu equipo en cuanto se bloquea una amenaza


Detener la toma de control no autorizada de acceso remoto

Las brechas actuales suelen empezar con una llamada telefónica, no con malware.

  • Detecta y bloquea intentos no autorizados de instalación de herramientas de acceso remoto (RAT)

  • Alerta al TI inmediatamente cuando se detecta un intento de adquisición


Integra con Splashtop Remote Access, Soporte y AEM

Ve alertas y conéctate remotamente para investigar, sin cambiar de herramienta.

  • Aparecieron alertas junto a los datos de endpoint que tu equipo ya revisa

  • Conéctate y resuelve sin añadir otra consola

  • Salta de una alerta directamente a una sesión remota


Splashtop Shield para precios empresariales

Disponible como complemento para cualquier suscripción activa de productos empresariales de Splashtop

Número de puntos finales

¡Guarda con Splashtop!

1-100

$1.20 / punto final / mes

101-3000

$0.99 / punto final / mes

3000+

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¿Buscas Splashtop Shield para uso doméstico y familiar? Ve a Splashtop Shield para el hogar y la familia.

Ventajas de Splashtop Shield para las empresas

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Despliegue sencillo

    Pon la protección en marcha en minutos en Windows y MacOS endpoints, sin necesidad de equipo de seguridad dedicado.

  • Detección asistida por IA

    Detecta malware, phishing y estafas emergentes que el antivirus estándar falla

  • Administración sencilla diaria

    Gestiona la protección y las políticas, con alertas que aparecen junto a los datos de endpoint que tu equipo ya revisa.

  • Fijación simple por niveles

    Escala con tu equipo sin añadir complejidad a tu stack.

Recursos

Artículos de soporte de Shield de Splashtop
Hoja de datos

Preguntas Frecuentes

¿Shield es un antivirus completo o necesito otro programa también?
¿Por qué no confiar en el antivirus ya integrado en nuestros endpoints?
¿Cómo se valora Shield for Business?
¿Cuánto tiempo dura el despliegue?
¿Cómo se gestionan nuestros datos?
¿Ofrecéis facturación mensual?
¿Necesito una suscripción activa a Splashtop para usar Shield for Business?
¿Qué necesito para usar Shield for Business?

Cada año, el ransomware cuesta millones a las pequeñas empresas

Nunca ha sido más importante proteger tus endpoints y a tu equipo. Haz clic abajo para iniciar sesión en tu consola my.splashtop y añadir Splashtop Shield for Business a tu suscripción. O contacta con ventas si necesitas ayuda adicional.

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