Protege más. Gestiona menos.
Splashtop Shield para empresas
Reduce riesgos y fortalece tu postura de seguridad con antivírusco moderno, detección asistida por IA y protección contra estafas
El estado actual de la seguridad empresarial
48 %de todas las brechas confirmadas involucraron ransomware, un aumento respecto al 44% del año anterior¹
9.8%La cuota de ingresos anuales que las empresas estadounidenses perdieron por fraude el año pasado, un aumento del 46% interanual
Un 96 %las víctimas de ransomware eran pequeñas y medianas empresas¹
Fuentes: 1) Informe de investigaciones de brechas de datos de Verizon 2026. 2) Informe Global de Fraude TransUnion H2 2025.
Protección más allá del AV tradicional
Desde antivirus cotidianos hasta respuesta centralizada de TI, Shield cierra las lagunas que dejan expuesta a tu negocio.
Protección moderna contra antivirus y malware
Detener archivos maliciosos y aplicaciones inseguras antes de que se ejecuten.
Antimalware en tiempo real y escaneo en acceso
La detección asistida por IA detecta amenazas en los errores de escaneo basado en firmas
Protección contra estafas y phishing
Detecta las estafas que afectan a tus empleados, no solo a sus máquinas.
Bloquea sitios de phishing inseguros y conocidos
La detección de estafas detecta estafas desconocidas y emergentes
Avisa a tu equipo en cuanto se bloquea una amenaza
Detener la toma de control no autorizada de acceso remoto
Las brechas actuales suelen empezar con una llamada telefónica, no con malware.
Detecta y bloquea intentos no autorizados de instalación de herramientas de acceso remoto (RAT)
Alerta al TI inmediatamente cuando se detecta un intento de adquisición
Integra con Splashtop Remote Access, Soporte y AEM
Ve alertas y conéctate remotamente para investigar, sin cambiar de herramienta.
Aparecieron alertas junto a los datos de endpoint que tu equipo ya revisa
Conéctate y resuelve sin añadir otra consola
Salta de una alerta directamente a una sesión remota
Splashtop Shield para precios empresariales
Disponible como complemento para cualquier suscripción activa de productos empresariales de Splashtop
Número de puntos finales
¡Guarda con Splashtop!
1-100
$1.20 / punto final / mes
101-3000
$0.99 / punto final / mes
3000+
¿Buscas Splashtop Shield para uso doméstico y familiar? Ve a Splashtop Shield para el hogar y la familia.
Ventajas de Splashtop Shield para las empresas
Despliegue sencillo
Pon la protección en marcha en minutos en Windows y MacOS endpoints, sin necesidad de equipo de seguridad dedicado.
Detección asistida por IA
Detecta malware, phishing y estafas emergentes que el antivirus estándar falla
Administración sencilla diaria
Gestiona la protección y las políticas, con alertas que aparecen junto a los datos de endpoint que tu equipo ya revisa.
Fijación simple por niveles
Escala con tu equipo sin añadir complejidad a tu stack.
Preguntas Frecuentes
¿Shield es un antivirus completo o necesito otro programa también?
¿Por qué no confiar en el antivirus ya integrado en nuestros endpoints?
¿Cómo se valora Shield for Business?
¿Cuánto tiempo dura el despliegue?
¿Cómo se gestionan nuestros datos?
¿Ofrecéis facturación mensual?
¿Necesito una suscripción activa a Splashtop para usar Shield for Business?
¿Qué necesito para usar Shield for Business?
Cada año, el ransomware cuesta millones a las pequeñas empresas
Nunca ha sido más importante proteger tus endpoints y a tu equipo. Haz clic abajo para iniciar sesión en tu consola my.splashtop y añadir Splashtop Shield for Business a tu suscripción. O contacta con ventas si necesitas ayuda adicional.