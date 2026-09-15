Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
Acceder
+1.408.886.7177Acceder

El antivirus moderno, siempre un paso por delante

Protección antivirus y antiestafas para negocios y hogares

Protégete fácilmente contra malware, estafas y acceso remoto no autorizado.

Empieza

Elige la protección que se adapte

Protege más. Gestiona menos

Splashtop Shield para empresas

Antivirus + Antiestafas

Protege a tu equipo de malware, phishing y de los sitios fraudulentos y de los falsos RATs que los atacantes usan para explotar el comportamiento humano, no solo los dispositivos.

Contacte con el departamento de ventasConozca más

Protección para tus seres queridos

Splashtop Shield para el hogar y la familia

Antivirus + Antiestafas

Bloquea sitios de estafa y los estafadores de software de acceso remoto piden a las familias que instalen, luego alertan a un familiar de confianza para que la ayuda nunca esté lejos.

Prueba gratuitaConozca más

Impulsado por Bitdefender

Splashtop Antivirus

Antivirus

Protección contra malware probada en toda tu flota, con despliegue silencioso y gestión centralizada en la consola Splashtop que ya usas.

Contacte con el departamento de ventasConozca más

Por qué Splashtop para la protección de endpoints

  • Detección asistida por IA

    Cada capa, empresarial o familiar, utiliza detección asistida por IA para detectar lo que el antivirus estándar pasa por alto.

  • Un proveedor de confianza, una plataforma integrada

    Gestiona la protección de endpoints desde la misma consola Splashtop que tu equipo ya usa para Acceso remoto y soporte, así hay un proveedor menos que gestionar.

  • Cobertura flexible de dispositivos

    Protege los dispositivos Windows y Mac, tanto si cubres un equipo distribuido como los dispositivos que tu familia utiliza a diario.

  • Precios simples y transparentes

    Por endpoint para negocios, planes escalonados para la familia, protección que escale contigo, sin costes ocultos.

¿Listo para proteger lo que importa?

Ya sea que estés asegurando un negocio en crecimiento o protegiendo a las personas que quieres, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso.

Contacta con Ventas para negociosPrueba Shield gratis para la familia