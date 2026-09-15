El antivirus moderno, siempre un paso por delante
Protección antivirus y antiestafas para negocios y hogares
Protégete fácilmente contra malware, estafas y acceso remoto no autorizado.
Elige la protección que se adapte
Protege más. Gestiona menos
Splashtop Shield para empresasAntivirus + Antiestafas
Protege a tu equipo de malware, phishing y de los sitios fraudulentos y de los falsos RATs que los atacantes usan para explotar el comportamiento humano, no solo los dispositivos.
Protección para tus seres queridos
Splashtop Shield para el hogar y la familiaAntivirus + Antiestafas
Bloquea sitios de estafa y los estafadores de software de acceso remoto piden a las familias que instalen, luego alertan a un familiar de confianza para que la ayuda nunca esté lejos.
Impulsado por Bitdefender
Splashtop AntivirusAntivirus
Protección contra malware probada en toda tu flota, con despliegue silencioso y gestión centralizada en la consola Splashtop que ya usas.
Por qué Splashtop para la protección de endpoints
Detección asistida por IA
Cada capa, empresarial o familiar, utiliza detección asistida por IA para detectar lo que el antivirus estándar pasa por alto.
Un proveedor de confianza, una plataforma integrada
Gestiona la protección de endpoints desde la misma consola Splashtop que tu equipo ya usa para Acceso remoto y soporte, así hay un proveedor menos que gestionar.
Cobertura flexible de dispositivos
Protege los dispositivos Windows y Mac, tanto si cubres un equipo distribuido como los dispositivos que tu familia utiliza a diario.
Precios simples y transparentes
Por endpoint para negocios, planes escalonados para la familia, protección que escale contigo, sin costes ocultos.
¿Listo para proteger lo que importa?
Ya sea que estés asegurando un negocio en crecimiento o protegiendo a las personas que quieres, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso.