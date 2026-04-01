Los problemas técnicos y otros inconvenientes no se limitan al horario laboral. Los problemas pueden ocurrir a cualquier hora del día. Esto puede causar retrasos significativos para la corrección de errores y resolución de problemas, especialmente para equipos distribuidos.
Entonces, ¿cómo puede el acceso remoto ayudar con la resolución de problemas fuera del horario laboral? Examinemos cómo configurar sistemas para soporte remoto seguro fuera del horario laboral y remediar problemas sin retrasos innecesarios.
Por qué el acceso remoto básico no es suficiente para el soporte de TI fuera de horario
El hecho de que tengas software de soporte remoto no significa que estés listo para resolver problemas fuera de horario. Los endpoints pueden no estar accesibles fuera del horario laboral si el usuario no está disponible para otorgar permiso, el dispositivo está bloqueado o la sesión remota es interrumpida.
Así, los equipos de TI que ofrecen soporte fuera de horario tienen necesidades específicas que el acceso remoto básico puede no satisfacer. Necesitan acceso remoto desatendido para completar el mantenimiento y la resolución de problemas desde cualquier lugar. Para eso, puede ser necesaria una solución de soporte remoto más robusta.
Cómo configurar un sistema para solucionar problemas de forma remota fuera del horario laboral
Entonces, ¿cómo puedes configurar tu software de soporte remoto para resolver problemas de forma remota fuera del horario laboral? Con las herramientas adecuadas (como Splashtop), el acceso no supervisado después de horas es una tarea simple y se puede configurar en solo unos pocos pasos.
1. Identificar qué sistemas necesitan acceso no supervisado
No todos los dispositivos requieren la misma configuración. Como tal, el primer paso debería ser identificar los endpoints más propensos a requerir solución de problemas fuera del horario laboral, incluyendo estaciones de trabajo, computadoras compartidas, máquinas de laboratorio y dispositivos similares. De esta forma, puedes centrarte en los puntos finales que pueden necesitar mantenimiento cuando no hay nadie presente sin perder tiempo en dispositivos que no lo requieren.
2. Instala el Agente de Acceso Remoto y asígnalo correctamente
Cuando instalas software de acceso remoto, es importante que pueda soportar la gestión centralizada de TI. Esto incluye asignar el dispositivo a los administradores y equipos de TI que lo necesitan, para que los técnicos puedan acceder a él cuando sea necesario, y asegurarse de que los puntos finales que necesitas gestionar estén conectados.
3. Configurar el dispositivo para disponibilidad no supervisada
El acceso no supervisado requiere cierta configuración y ajustes para que los agentes de TI puedan acceder incluso cuando no hay nadie disponible para aprobar la sesión remota. Cuando los dispositivos estén conectados, verifica que cumpla con cada uno de estos requisitos:
¿Es accesible sin la aprobación del usuario final?
¿Se puede acceder desde un estado bloqueado o cerrado sesión?
¿Está el dispositivo disponible después de un reinicio?
¿El acceso remoto no está bloqueado por la configuración de suspensión o energía?
¿El acceso no está bloqueado por el firewall o las restricciones de red?
4. Acceso seguro para técnicos antes de que lo necesites
Una vez que necesites proporcionar soporte remoto fuera del horario laboral, deberías poder conectarte de inmediato, pero este acceso también debe ser seguro. Debería haber controles en su lugar para asegurar que solo los técnicos autorizados puedan conectarse a dispositivos remotos, incluyendo:
Autenticación multifactor (MFA)
Control de acceso basado en roles o permisos basados en equipo
Agrupación de dispositivos por ubicación, departamento o cliente
Además, los técnicos deberían tener sus propias credenciales y acceso; las credenciales compartidas crean un riesgo de seguridad e impactan la responsabilidad. El acceso fuera de horario debe permanecer limitado a usuarios selectos para evitar impactar la seguridad mientras se permite la accesibilidad.
5. Asegúrate de que los técnicos puedan completar la reparación real
Una vez que los agentes de TI puedan conectarse al dispositivo remoto, también necesitan suficiente control para diagnosticarlo y solucionarlo. Esto puede incluir aplicar actualizaciones, verificar servicios, ajustar configuraciones, reiniciar el dispositivo (y reconectarse después del reinicio), o incluso transferir archivos. La herramienta de soporte remoto debe ser capaz de hacer todo esto para apoyar un flujo de trabajo completo de resolución de problemas.
6. Habilitar el registro y la responsabilidad
Cada sesión remota debe estar completamente registrada, para que los agentes puedan ser responsables y todas las actividades queden claramente registradas. Los registros deben incluir quién se conectó, cuándo ocurrió la sesión y qué hicieron los agentes, para mantener la seguridad, la visibilidad, la responsabilidad y la preparación para auditorías.
7. Prueba el escenario completo fuera del horario laboral
Querrás asegurarte de que la configuración funciona antes de que ocurran incidentes reales, por lo que se recomienda encarecidamente probar el soporte remoto. Sigue un flujo de validación simple, incluyendo conectarte después del horario laboral, acceder al sistema desde la pantalla de inicio de sesión, realizar tareas básicas de remediación, luego reiniciar remotamente y reconectar, para asegurar que todo funcione como se espera.
Errores comunes que complican la solución de problemas fuera del horario laboral
Por supuesto, hay algunos errores comunes que las empresas pueden cometer al implementar el acceso remoto desatendido. Aunque estos pueden ser simples descuidos o errores, todavía pueden tener consecuencias mayores en el futuro, por lo que es importante estar alerta.
Errores comunes incluyen:
Configurar solo asistencia supervisada, en lugar de acceso remoto no supervisado.
Suponer que el acceso a VPN es suficiente (no lo es).
Olvidarse de probar el acceso post-reinicio, lo que puede resultar en dispositivos inaccesibles después de reiniciar.
Dejar que los dispositivos duerman o se desconecten durante la noche para que no se puedan acceder.
Otorgar permisos de acceso remoto excesivamente amplios, lo que pone en riesgo la seguridad.
Falta de visibilidad en el estado de los parches o del endpoint una vez conectado, lo cual puede complicar la solución de problemas y el mantenimiento.
Consideraciones de seguridad para el acceso remoto fuera del horario laboral.
El acceso remoto no tiene que ser a costa de la ciberseguridad. Es importante encontrar un equilibrio entre disponibilidad y control, para que los técnicos puedan proporcionar soporte fiable fuera de horas sin riesgo adicional.
Todo lo que se necesita son las herramientas y características de seguridad adecuadas, comenzando con Autenticación Multifactor (MFA) para verificar a los usuarios cuando inician sesión. Una vez que comienza una sesión, debe estar protegida con conexiones seguras y un cifrado fuerte para ayudar a mantener los datos seguros en tránsito.
Gestionar permisos con control de acceso basado en roles y permisos granulares para técnicos también es importante para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a dispositivos, redes o datos específicos. Esto también debería incluir registros detallados de las sesiones para proporcionar registros claros para la responsabilidad y las auditorías.
Por qué el acceso remoto por sí solo puede no resolver todo el problema
Si bien el acceso remoto desatendido es una herramienta poderosa para la solución de problemas fuera del horario laboral, no siempre es suficiente. A veces los equipos de TI necesitan funciones de soporte adicionales, como visibilidad de parches, datos de salud del endpoint o incluso acciones de uno a muchos en múltiples dispositivos.
En situaciones como esta, una buena solución de gestión de endpoints funciona como un complemento poderoso para el soporte remoto. Por ejemplo, Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos) proporciona capacidades de gestión de endpoints asistida por IA que ayudan a los equipos de TI a simplificar actualizaciones, mejorar la visibilidad y reducir cargas de trabajo manuales, incluyendo:
Alertas proactivas para riesgos de seguridad, problemas del sistema y brechas de cumplimiento.
Inventario de hardware y software en tiempo real.
Gestión de parches en tiempo real para sistemas operativos y aplicaciones de terceros, con automatización y programación basadas en políticas.
Perspectivas de amenazas basadas en CVE.
Herramientas de fondo, como el Administrador de tareas, el Editor del registro y el Administrador de servicios, que permiten a los técnicos investigar y resolver problemas sin interrumpir al usuario final.
Con estas características, los equipos de TI y los técnicos pueden monitorear los dispositivos, gestionar los parches, automatizar tareas de remediación y obtener una mejor visibilidad del estado de los dispositivos durante el soporte fuera del horario laboral. Esto puede ayudar a los equipos a resolver problemas más rápido, mantenerse al día con el parcheo y el mantenimiento, y reducir la carga de trabajo manual involucrada en el soporte de endpoints distribuidos.
Cómo ayuda Splashtop a los equipos de TI a resolver problemas fuera de horario
Cuando los equipos de TI necesitan acceso no supervisado seguro fuera del horario laboral, Splashtop Remote Support ayuda a los técnicos a acceder directamente a los endpoints remotos sin esperar a que un usuario final apruebe la sesión. Dado que Splashtop Remote Support admite tanto el acceso supervisado como no supervisado, los equipos de TI pueden resolver problemas más rápido, dar soporte a dispositivos distribuidos con más fiabilidad y mantener el tiempo de inactividad al mínimo cuando surgen problemas fuera del horario laboral.
Además, con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden monitorizar los endpoints remotos, gestionar parches, automatizar acciones rutinarias y obtener una mejor visibilidad de cada dispositivo. Eso ayuda a apoyar el mantenimiento continuo, una remediación más rápida y una resolución de problemas más informada fuera del horario laboral al proporcionar a los técnicos herramientas para parches en tiempo real, datos de inventario, alertas y herramientas de fondo desde la misma plataforma.
Con Splashtop, los equipos de TI pueden dar soporte a endpoints distribuidos en toda su organización, ya sea proporcionando resolución de problemas práctica, soporte fuera de horario, gestión de parches o mantenimiento continuo de endpoints. Como resultado, los equipos de TI pueden trabajar de manera más eficiente y mantener a los usuarios productivos con menos tiempo de inactividad y menos retrasos en el soporte.
Conclusión final
La resolución de problemas fuera de horario ayuda a mantener los dispositivos funcionando sin problemas y permite a los agentes de TI abordar problemas en cualquier momento. Sin embargo, para solucionar problemas fuera del horario laboral, necesitas más que solo conectividad remota. Los sistemas deben estar configurados para acceso no supervisado, controles seguros y la capacidad de remediar problemas de manera efectiva.
Con Splashtop Remote Support, los equipos de TI pueden acceder a los endpoints remotos de manera segura y eficiente, ayudándoles a solucionar problemas y brindar soporte a los dispositivos fuera de horario sin esperar a un usuario final. Agrega Splashtop AEM para la gestión de dispositivos, y los equipos también pueden monitorear dispositivos, gestionar parches, automatizar acciones y obtener una mejor visibilidad en todo su entorno.
¿El resultado? Resolución de problemas más rápida fuera del horario laboral, menos tiempo de inactividad y mejor eficiencia en toda la organización.
¿Listo para experimentar el soporte remoto de Splashtop y la gestión de endpoints por ti mismo? Pruébalo hoy con una prueba gratuita.