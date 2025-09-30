5 razones por las que Splashtop es mejor que BeyondTrust Appliance

Averigüe cómo Splashtop es una solución de soporte remoto de mejor rentabilidad que BeyondTrust Appliance, ofreciendo más flexibilidad y escalabilidad para su equipo de TI.
Los equipos de TI tienen mucho que tener en cuenta cuando se trata de elegir el software de acceso remoto adecuado para su empresa. Desde el coste total hasta las opciones de licencia e instalación, puede ser difícil tomar una decisión informada. Especialmente cuando estás comparando algunas de las soluciones mejor valoradas del mercado.
En Splashtop, nuestro objetivo es hacer que cada aspecto de tu traslado sea lo más llevadero posible. Por ello, desglosamos las cinco razones principales para pasarte a Splashtop Enterprise de BeyondTrust Appliance.
BeyondTrust es una de las mejores herramientas de asistencia informática remota para TI. Pero, a la hora de la verdad, los equipos de TI obtienen mucho más con Splashtop Enterprise a una mejor relación calidad-precio que BeyondTrust Appliance. Ahondemos un poco más en ello.
1. Splashtop te ofrece una mejor relación calidad-precio en general que BeyondTrust Appliance
Splashtop proporciona la seguridad, el rendimiento y la facilidad de uso que los equipos de TI y los usuarios finales necesitan con una mejor relación calidad-precio que BeyondTrust.
BeyondTrust Appliance (anteriormente conocido como Bomgar Appliance) ofrece acceso remoto con privilegios a través de una plataforma centralizada para la gestión de sesiones y el control de acceso. Si bien su implementación en las instalaciones tiene como objetivo mantener los datos importantes detrás del firewall de su empresa, no ofrece mucho espacio para la flexibilidad o la ampliación.
Splashtop Enterprise es una herramienta todo en uno que incorpora tanto acceso remoto como asistencia informática remota a precios flexibles. Enterprise es una solución sencilla y fácil de usar, con una interfaz intuitiva, actualizaciones automáticas y funciones intuitivas como:
Integración SSO
Servicio de asistencia
Splashtop Connector (punto de partida)
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Cómo Splashtop Enterprise le da más valor sin aumentar su presupuesto de TI
Sin cuotas anuales de mantenimiento: Splashtop ofrece todo lo mencionado anteriormente a un coste menor que BeyondTrust, sin cobrar cuotas de mantenimiento. La cuota inicial de la licencia perpetua de BeyondTrust es cara, pero no es su único coste. Sus cuotas anuales de mantenimiento se van sumando. Con Splashtop, todo eso está incorporado en su cuota de suscripción anual. Con total transparencia.
La licencia perpetua de BeyondTrust significa que tienen que cobrar tarifas de mantenimiento para proporcionar a los usuarios las mejoras necesarias. Al ofrecer licencias por suscripción, podemos actualizar automáticamente cualquier error o característica nueva. Siempre tendrás la mejor versión de Splashtop al instante.
Amplia compatibilidad con dispositivos: los productos de Splashtop están diseñados para que puedas acceder de forma remota a entornos físicos y virtuales desde cualquier dispositivo. Por eso nuestros productos son compatibles con Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chrome. Ofrecemos un rendimiento fiable y uniforme en todos los dispositivos.
Soporte para entornos a gran escala: manejar una gran cantidad de puntos finales nunca ha sido
tan sencillo. Nuestra plataforma, conocida por su alto rendimiento y escalabilidad, gestiona sin esfuerzo
más de 100 000 puntos finales.
Seguridad y cumplimiento potentes: Splashtop Enterprise ofrece seguridad líder en la industria con funciones como SSO, 2FA, almacenamiento de grabación de sesiones en la cloud, gestión basada en grupos, cifrado estándar de la industria y controles granulares. Con Enterprise, incluso tienes la opción de implementar y administrar Bitdefender Antivirus para la seguridad de puntos finales.
Las funciones de seguridad estándar proporcionadas por Splashtop pueden ayudar a tu equipo de TI a maximizar sus esfuerzos mientras mantienen una ciberseguridad de acero. Además, Splashtop es compatible con ISO 27001, SOC 2, RGPD y más cumplimientos de la industria.
Fácil de implementar, administrar y ampliar en cualquier entorno: además de todo eso, Splashtop es fácil de implementar, administrar, ampliar y usar sin necesidad de formación alguna. Con opciones locales y cloud, Splashtop se adapta fácilmente a tu entorno.
Si lo que buscas son conexiones remotas consistentemente de alto rendimiento y una usabilidad superior, Splashtop Enterprise es el software para ti, convirtiéndolo en una de las mejores opciones entre los competidores de BeyondTrust.
2. Suscripción frente a licencias perpetuas
En el mundo del software de acceso remoto, tanto la suscripción como la licencia perpetua tienen cabida. El modelo más tradicional es la licencia perpetua, en la que compra una única licencia sin fecha de caducidad. Funciona muy bien si vas a comprar un producto que no necesita actualizaciones frecuentes o funciones adicionales.
El modelo cada vez más popular (especialmente para las soluciones basadas en la nube) es la licencia por suscripción. Con las licencias por suscripción, los usuarios adquieren el derecho a utilizar el software durante un periodo de facturación determinado. Por lo general, se facturan mensual o anualmente.
La respuesta a la comparativa entre suscripción frente a las licencias perpetuas depende en gran medida de las necesidades de tu empresa. Sin embargo, la pandemia enseñó a los equipos de TI que es imperativo contar con una solución que sea lo suficientemente flexible como para ampliarla en cualquier momento. El software por suscripción ofrece esa flexibilidad; las licencias perpetuas, no.
En Splashtop, estamos comprometidos a ofrecer a nuestros usuarios la mejor relación calidad-precio. Es por eso por lo que ofrecemos una suscripción anual, que cuesta menos en general que la licencia perpetua de BeyondTrust y ofrece más flexibilidad.
"Después de usar Splashtop y ver las ventajas que aportaba, decidimos hacer el cambio desde BeyondTrust. Nos ahorramos varios miles de dólares". Steve Burdick, administrador del sistemas/presidente, Galveston Computer Solutions LLC
3. Implementación en cloud o en las instalaciones
La implementación local es una excelente opción para las empresas que necesitan trabajar de forma independiente y alojar software de acceso remoto en sus propios servidores. También se adapta a las empresas que tienen una política de seguridad individual y necesitan que los datos permanezcan dentro de la red de la empresa.
La desventaja de la instalación en las instalaciones: administrar una infraestructura interna suele ser muy difícil, requiere mucho tiempo y es costoso. Esto hace que sea casi imposible ampliar rápidamente.
Con el aumento del trabajo remoto e híbrido, muchas empresas se han pasado al acceso remoto cloud para obtener más flexibilidad. Con una solución cloud, no es necesario administrar la infraestructura interna. Permite a las empresas ampliar rápidamente en función de la demanda.
Aunque alabamos el acceso remoto basado en la nube, sabemos que algunas empresas necesitan que su equipo de TI autoaloje y autogestione una solución.Por eso, Splashtop ofrece el despliegue en las instalaciones también.
4. Excelente servicio al cliente
Splashtop es, ante todo, un producto orientado al cliente.No solo hacemos que sea fácil ponerse en contacto con nosotros, sino que también respondemos rápidamente.La satisfacción de nuestros clientes no es solo un punto de referencia, es un valor fundamental.Incluso le facilitamos la tarea de cambiar o cancelar su suscripción.Cuando decimos que un servicio de atención al cliente de primera clase es nuestra misión tanto antes como después de la venta, lo decimos en serio.
Splashtop no deja de destacar entre la competencia en lo que respecta a la satisfacción del cliente, ganando premios de satisfacción de los más prestigiosos de G2, TrustRadius y más.Si bien nuestros competidores tienen una reputación de bajas tasas de respuesta, hemos hecho de la atención al cliente rápida y eficiente uno de nuestros principales objetivos. No importa el tamaño de tu empresa, Splashtop te garantiza que puedas hablar directamente con un experto con asistencia global instantáneo.
"El precio prémium de BeyondTrust y su falta de capacidad de respuesta cuando necesitaban presupuestos o renovaciones ha sido horrible". – Steve Burdick, administrador de sistemas/presidente, Galveston Computer Solutions LLC
5. Creado para la asistencia de TI y el acceso remoto del usuario final
BeyondTrust Appliance está diseñado principalmente para la funcionalidad de asistencia de TI, con funciones como controles de acceso con privilegios y auditoría y cumplimiento simplificados.
Splashtop Enterprise, por otro lado, está diseñado tanto para la asistencia de TI como para el acceso remoto del usuario final:
Asistencia de TI: Enterprise facilita el despliegue masivo, la actualización y el escalado con características de soporte como el control supervisado y no supervisado y la integración con sistemas de ticketing y PSA. Todo ello a un precio inferior al de BeyondTrust Appliance.
Acceso de usuario final: Enterprise también proporciona a los usuarios finales calidad HD, conexiones rápidas en tiempo real y varias sesiones simultáneas. Con funciones de acceso remoto que incluyen redirección de dispositivos USB, impresión remota, compatibilidad con varios monitores y grabación de sesiones, a tus usuarios finales les encantarán las funciones de acceso remoto de Splashtop.
Además de nuestras características estándar, Enterprise también ofrece conexión RDP a través de Splashtop Connector y uso compartido de cámaras con capacidades AR a través de Splashtop AR.
En pocas palabras: obtendrás un producto de mejor relación calidad-precio con más flexibilidad si te pasas a Splashtop Enterprise
BeyondTrust Appliance es una herramienta sólida para los equipos de TI. Pero, si estás interesado en una opción más flexible y con mejor relación calidad-precio, entonces Splashtop Enterprise es la solución para ti. Disfruta de una herramienta todo en uno que no solo está diseñada para el soporte de TI, sino que también te ofrece funciones de acceso remoto como la redirección de dispositivos USB y soporte para múltiples monitores. Con Splashtop Enterprise obtienes todo esto y más, mientras mantienes la seguridad y el cumplimiento de estándares de la industria.
Facilitamos la tarea de probarlo antes de comprar con una prueba gratuita para que puedas experimentar Splashtop antes de comprometerte a cambiar. Sea cuando sea que desees hacer el cambio, Splashtop es fácil de implementar, por lo que cambiarte de BeyondTrust es coser y cantar.
¡Contáctanos ahora para obtener más información, programar una demostración o iniciar una prueba gratuita de Splashtop Enterprise!
Obtén más información sobre por qué Splashtop es la mejor alternativa a BeyondTrust Remote Support.