Einheitlicher Fernzugriff für physische und virtuelle Maschinen

Eine erschwingliche Fernzugriffslösung für Unternehmen, die Ihre hybride Computerinfrastruktur unterstützt
Splashtop eignet sich gut für Organisationen mit einer hybriden Computerinfrastruktur, die physische Computer und virtuelle Maschinen kombiniert.
Mehr als 30 Millionen Benutzer (darunter Einzelpersonen, Unternehmen, akademische Einrichtungen und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs und IT-Abteilungen) genießen mit Splashtop den leistungsstarken, schnell bereitzustellenden Fernzugriff auf Computer und virtuelle Maschinen.
Greifen Sie von einer einzigen Anwendung aus auf physische und Cloud-Computing-Ressourcen zu und verwalten Sie alles über eine zentrale Konsole, einschließlich Fernzugriff auf:
Physische Computer (Windows, Mac, Linux, Chromebook-Desktops und -Laptops)
(Windows, Mac, Linux, Chromebook-Desktops und Laptops)
Server
iOS- und Android-Mobilgeräte
Virtuelle Maschinen
VDI/DaaS-Lösungen auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS
Auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (bald verfügbar)
IT-Teams gewinnen mit Splashtop Enterprise an Flexibilität, Kontrolle, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, um ihre hybride IT-Infrastruktur effektiv zu verwalten
Leistung
Benutzer erhalten zuverlässige, hochleistungsfähige Fernsitzungen für Aufgaben wie Videobearbeitung, Grafikdesign, Animation, Codierung und vieles mehr mit geringer Latenz. Sie können auf ihre Arbeitscomputer, Anwendungen und Daten genauso zugreifen, wie sie es vor Ort tun würden. Splashtop unterstützt auch den Fernzugriff auf VMs, auf denen Cloud-GPUs für hochleistungsfähiges Cloud-Computing laufen.
Sicherheit
Zu den Sicherheitsfunktionen von Splashtop gehören strenge Authentifizierungsanforderungen, Berechtigungskontrollen, umfassende Protokollierung und mehr. Integriere Single Sign-On für zentrale Authentifizierung. Während der Remote-Sitzung werden keine Daten übertragen.
Einfach zu bedienen
Benutzer können mithilfe der Splashtop Business-App sofort remote von jedem Gerät und einer beliebigen Anzahl von Geräten aus zugreifen. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Funktionen erleichtern die Bereitstellung, Verwaltung und Verwendung.
Hauptvorteile
Komplettlösung für Fernzugriff und Fernsupport
Die IT kann den Fernzugriff für ihre Organisation verwalten, On-Demand-‘Helpdesk’-Support bieten und Unbeaufsichtigt Computer jederzeit aus der Ferne verwalten und überwachen. Alles über eine zentrale Konsole.
Breite Geräteunterstützung
Splashtop bietet durchweg ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis für Windows, Mac und Linux. Benutzer können sich von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus remote einloggen.
Hochwertiger Kundenservice
Wir sind stolz darauf, dass Splashtop von Capterra eine Gesamtbenutzerbewertung von 97 Punkten erhalten hat – und damit alle anderen Remote-Desktop-Anbieter deutlich übertroffen hat. Exzellenter Kundenservice hat für uns oberste Priorität.
Schnell zu installieren
Sie können in nur wenigen Minuten startklar sein. Dazu müssen Sie keine neue Infrastruktur lizenzieren oder erwerben.
Bestehende Investitionen nutzen
Benutzer können auf bestehende Computer und lizenzierte Anwendungen wie Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer und Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks und viele mehr zugreifen. Alles ohne Leistungseinbußen – ganz so, als wären Sie an ihrem Arbeitsplatz im Büro.
Die beste Lösung für einen hybriden Arbeitsplatz
Die Splashtop-Funktionen ermöglichen die nahtlose Nutzung von Computerressourcen – vor Ort und aus der Ferne. Flexibles Arbeiten ist die Zukunft und Splashtop ist der am besten geeignete Partner für Fernzugriff und Fernunterstützung.
Cloudbasierte DaaS-Partnerschaften
Cloudbasierte DaaS-Lösungen (Desktop as a Service) von Amazon WorkSpaces, VMware Horizon Cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) auf Azure, Citrix Managed Desktops und anderen haben sich zu den bevorzugten Plattformen für On-Demand- und Pay-as-you-go-Computing entwickelt.Splashtop hat Partnerschaften mit AWS, GCP, Azure und Nutanix geschlossen.