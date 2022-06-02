Wavelink bringt Smart Device Remote Control in Partnerschaft mit Splashtop auf den Markt
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Neue mobile Lösung bewertet und behebt Probleme aus der Ferne und ermöglicht so maximale Produktivität für Unternehmen, die Android verwenden
SALT LAKE CITY – 7. Dezember 2016 – Wavelink, ein Branchenführer, der die mobile Produktivität beschleunigt, gab heute die Einführung der Smart Device Remote Control durch eine neue Partnerschaft mit Splashtop Inc. bekannt. Diese Fernbedienung für Android erweitert das robuste Mobilitätsmanagement von Wavelink über alle Plattformen hinweg und stärkt seine mobilen Lösungen, um Unternehmen bei der Maximierung ihrer Betriebszeit und Produktivität zu unterstützen.
Wavelink bietet ein leistungsstarkes Enterprise Mobility Management, das die Produktivität vom Lager bis zur Ladenfront für unternehmenskritische mobile Einsätze steigert. Da die Zahl der Android-basierten Produkte auf dem Markt zunimmt und Unternehmen auf die nächste Technologiegeneration umsteigen, hat Wavelink seine Fernsteuerungsfunktionen über die mobilen Betriebssysteme von Microsoft hinaus auf die Android-OS-Plattform erweitert, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Diese Lösung wird von Wavelink Avalanche begleitet, das ein umfassendes Mobilitätsmanagement für Unternehmen bietet, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden die Mobilität optimal nutzen können, sowie die effizienteste Möglichkeit, mobile Anwendungen auf den Geräten der Mitarbeitenden zu aktualisieren.
„Wir freuen uns, die Kunden in die nächste Generation von Plattformen zu führen“, sagte Alex Evans, Principal Product Manager bei Wavelink. „Jedes Mal, wenn ein Gerät ausfällt, beeinträchtigt es die Produktivität und letztendlich Ihr Endergebnis. Sie müssen dieses Gerät so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen, wenn Sie Ihre Kundenverpflichtungen und Unternehmensziele erreichen wollen. Unsere Smart Device Fernsteuerung Lösung hilft, die Problemlösung zu beschleunigen, indem sie Support-Teams den Gerätezugriff ermöglicht, um Probleme zu replizieren, damit sie schnell diagnostizieren und lösen können.
Smart Device Remote Control hilft Wavelink-Kunden, längere Ausfallzeiten zu vermeiden, indem die Fehlerbehebung direkt vor Ort durchgeführt wird. Diese unmittelbare Reparaturzeit fördert die maximale Produktivität am Arbeitsplatz und garantiert, dass keine Zeit damit verschwendet wird, Geräte zur Reparatur einzusenden, wenn sie direkt vor Ort diagnostiziert und repariert werden können.
Smart Device Remote Control-Funktionen umfassen:
Einfache Bereitstellung. Unternehmen können ihre eigenen Bereitstellungspakete zusammenstellen und einen Link zur Installation schicken.
Sichere Sitzungen. Die neue Fernbedienung bietet TLS- und AES-256-Bit-Verschlüsselung und die Protokollierung aller Sitzungsereignisse.
Live-Erfahrungsberichte über Probleme. Die Smart Device Remote Control-Lösung verbessert die Sichtbarkeit für Einstellungen, Reproduzierbarkeit von Fehlern und Problemhebung, sodass Unternehmen Probleme, die Benutzer melden, aus erster Hand sehen können.
Ferndiagnose. Die IT-Abteilung kann das gefürchtete „kein Fehler gefunden“ vermeiden, indem sie Probleme testet und Konfigurationen verifiziert, bevor sie ein Gerät für unnötige Dienstleistungen rausschickt.
Übertragung von Dateien und Korrekturen. Unternehmen können Dateien wie z. B. Protokolldateien, Betriebssystem-Updates und mehr zu und von dem Gerät senden.
Neustart aus der Ferne. Zurücksetzen, um sicherzustellen, dass Updates installiert und einsatzbereit sind.
Unabhängig davon, ob es sich um Hardware, Software oder Konnektivität handelt, müssen Unternehmen herausfinden, was die Ursache dafür ist, dass ein Mitarbeiter Leerlauf hat. Smart Device Remote Control bietet die Transparenz, um Einstellungen zu sehen, Fehler zu reproduzieren und Probleme zu beheben. Unternehmen sind auf diese Art der Remote-Auflösung angewiesen, um maximale Betriebszeit zu gewährleisten – einer der Schlüsselfaktoren für eine Partnerschaft mit einem führenden Anbieter wie Splashtop.
„Wir freuen uns, mit Wavelink zusammenzuarbeiten, um diesen erweiterten mobilen Management-Support für die Smart-OS-Plattform bereitzustellen“, sagte Mark Lee, CEO und Gründer von Splashtop. „Splashtop bietet erstklassige Fernsteuerung, und diese Partnerschaft nutzt eine der leistungsstärksten Unternehmensfähigkeiten von Splashtop. Die integrierten mobilen Lösungstools von Wavelink und Splashtop befähigen das IT-Support-Team, Probleme schnell zu bewerten und zu lösen, sodass Mitarbeiter zu den Aufgaben zurückkehren können, die Ihr Geschäft vorantreiben und den Gewinn steigern.“
Smart Device Remote Control wurde für die neuesten mobilen Bereitstellungen entwickelt und wird die bestehenden Fernsteuerungsfunktionen auf die Android 4.4 KitKat-Version und neuere Versionen erweitern und unter anderem Plattformen wie Honeywell, Panasonic und Zebra unterstützen.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Wavelink
Wavelink beschleunigt die mobile Produktivität mit Lösungen, die den Betrieb der Lieferkette ermöglichen. Organisationen auf der ganzen Welt und in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Lager und Außendienstautomatisierung verlassen sich auf Wavelink Enterprise Mobility Management, Host-Connectivity-Anwendungen und Sprachaktivierungslösungen von Wavelink, um Mobilgeräte mit Supply-Chain-Managementsystemen zu verbinden, die Produktivität der Mitarbeiter in unternehmenskritischen mobilen Bereitstellungen zu gewährleisten, die Kosten zu senken und direkt zur operativen Marge beizutragen. Wavelink ist Teil der LANDESK-Familie und hat seinen Hauptsitz in South Jordan, Utah. Für weitere Informationen besuche bitte www.wavelink.com und erhalte die neuesten Produkt- und Kundennachrichten von Twitter und LinkedIn.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die beste plattformübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserfahrung. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät aus auf ihre Apps und Daten zuzugreifen, egal wo sie sich befinden. Splashtop Remote Support-Dienste ermöglichen es IT und Managed Service-Anbietern, Computer, mobile Geräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen effektives Bildschirmteilen von 1-zu-vielen über Geräte hinweg. Mehr als 30 Millionen Nutzer genießen heute Splashtop-Produkte und Fertigungspartner. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Büros in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.
Die genannten Produkte oder Dienstleistungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein.
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