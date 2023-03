Wavelink bringt Smart Device Remote Control in Partnerschaft mit Splashtop auf den Markt

Über Wavelink

Wavelink beschleunigt die mobile Produktivität mit Lösungen, die den Betrieb der Lieferkette ermöglichen. Organisationen auf der ganzen Welt und in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Lager und Außendienstautomatisierung verlassen sich auf Wavelink Enterprise Mobility Management, Host-Connectivity-Anwendungen und Sprachaktivierungslösungen von Wavelink, um Mobilgeräte mit Supply-Chain-Managementsystemen zu verbinden, die Produktivität der Mitarbeiter in unternehmenskritischen mobilen Bereitstellungen zu gewährleisten, die Kosten zu senken und direkt zur operativen Marge beizutragen. Wavelink ist Teil der LANDESK-Familie und hat seinen Hauptsitz in South Jordan, Utah. Für weitere Informationen besuche bitte www.wavelink.com und erhalte die neuesten Produkt- und Kundennachrichten von Twitter und LinkedIn.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 30 Millionen Nutzer nutzen heute Splashtop-Produkte und Herstellungspartner. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

