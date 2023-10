Splashtop und Canopy arbeiten zusammen, um eine verbesserte Fernverwaltung für IoT-Geräte bereitzustellen

Um der wachsenden Nachfrage nach einer optimierten IoT-Geräteverwaltung gerecht zu werden, verbindet die Partnerschaft den sicheren Fernzugriff und den Support von Splashtop mit der führenden Fernüberwachungs- und -managementplattform (Remote Monitoring and Management, RMM) von Canopy.

CUPERTINO, Kalifornien, 17. Oktober 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Lösungen für sicheren Fernzugriff, und Canopy, eine führende RMM-Plattform für komplexe Hardware-Implementierungen, gaben heute ihre strategische Partnerschaft zur Stärkung und Rationalisierung der Fernverwaltung von IoT-Geräten bekannt. Durch die Integration wird eine umfassende Lösung eingeführt, um der steigenden Nachfrage nach spezialisiertem Fernmanagement im IoT-Sektor gerecht zu werden, wo Anbieter einzigartige und oft kundenspezifische Hardwaregeräte anbieten, die von Kiosken und POS-Systemen bis hin zu Digital Signage und Kameras reichen.

Der schnell wachsende globale Markt für IoT-Managed Services wird voraussichtlich bis 2027 ein Volumen von 135 Milliarden US-Dollar erreichen und ist damit das am schnellsten wachsende Segment innerhalb der Managed Services. Während Unternehmen weiterhin einzigartige Hardwarelösungen entwickeln und einsetzen, bietet die Partnerschaft von Canopy und Splashtop eine zeitgemäße Lösung, um den wachsenden Bedarf an umfassendem Fernzugriff, Support und Verwaltung von IoT-Geräten zu decken.

„Wir erleben einen Aufschwung bei IoT-Anwendungen, weshalb es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, über Fernzugriff zu verfügen, um Technologieprobleme schnell zu diagnostizieren und zu lösen und so Geräteausfallzeiten und Auswirkungen auf das Geschäft zu minimieren“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Partnerschaft mit Canopy erweitern wir unser Angebotsspektrum, um den sich wandelnden Anforderungen dieses dynamischen Sektors gerecht zu werden und sie zu übertreffen.“

Durch die Integration von Splashtop in die Canopy-Plattform werden leistungsstarke Fernsteuerungsfunktionen eingeführt, die es Canopy-Benutzern ermöglichen, schnell per Fernzugriff auf IoT-Geräte zuzugreifen und Probleme zu beheben, was angesichts der Auswirkungen von Geräteausfallzeiten in IoT-Anwendungsfällen von entscheidender Bedeutung ist. Die Synergie zwischen Splashtop und Canopy stellt sicher, dass Kunden einen nahtlosen, schnellen und sicheren Zugriff auf unbeaufsichtigte Geräte für eine effiziente Fehlerbehebung aus der Ferne genießen.

„Diese Partnerschaft mit Splashtop ist für Canopy ein Wendepunkt“, so Steve Latham, CEO von Canopy. „Durch die Integration unserer Produkte in ein einziges Angebot bieten wir eine Komplettlösung für diesen Bereich, die die Kunden schon länger benötigen.“ Die Führungsrolle von Splashtop im Bereich Sicherheit und die Unterstützung verschiedener Geräte-Ökosysteme ergänzen unsere Mission und wir freuen uns darauf, gemeinsam zu wachsen.“

Canopy und Splashtop haben zuvor ein Pilotprogramm gestartet, das eine enge Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Gruppe von Kunden beinhaltet, die bereits von erheblichen Vorteilen, einschließlich erhöhter Effizienz und Sicherheit, berichtet haben.

„Die All-in-One-Managementlösung, die Canopy mit Splashtop bietet, ist von unschätzbarem Wert“, so Drew Jackson, Head of Engineering bei Telad, einem Teilnehmer des Pilotprogramms. „Früher hatten wir mit kostspieligen externen Remote-Desktop-Apps und potenziellen Sicherheitslücken zu kämpfen. Splashtop funktioniert über

dieselbe verschlüsselte Verbindung mit SSL, die keine Öffnung zusätzlicher Ports erfordert, was sie zur perfekten Ergänzung zur Canopy-Verwaltungsplattform macht.“

Diese Haltung findet im gesamten IoT-Sektor Anklang und unterstreicht den Wert dieses gemeinsamen Angebots, einschließlich:

Strategische Erweiterung für Splashtop: Vertieft die Präsenz von Splashtop im IoT-Sektor und zielt insbesondere auf Schlüsselindustrien wie Fertigung, Medien und Sicherheitsüberwachung ab.

Verbesserte Effizienz und Funktionsumfang für Canopy: Reduziert Abhängigkeiten von Drittanbieter-Tools und fügt erweiterte Funktionen wie Dateiübertragungen, Sitzungsprotokollierung und Benutzerberechtigungskontrollen für Remote-Sitzungen hinzu.

Nahtlose Integration: Kunden profitieren von dieser All-in-One-Fernverwaltungslösung, die Fernzugriffssitzungen mit einem einzigen Klick startet, dreimal schneller als die Verwaltung externer Apps und Geräteanmeldeinformationen.

Erhöhte Sicherheit: Durch die Nutzung der robusten Sicherheitsprotokolle von Splashtop bietet die Integration sicheren Zugriff, ein entscheidendes Element für große unbeaufsichtigte Gerätebereitstellungen.

Branchenführender IoT-Fokus: Die Integration der Fernzugriffs- und Support-Technologie von Splashtop in die spezialisierte RMM-Plattform von Canopy bringt eine einzigartige Lösung für den wachsenden IoT-Sektor, die eine leistungsstarke Fernverwaltung von Geräten im Feld ermöglicht.

Verfügbarkeit

Die Fernzugriffs- und Supportfunktionen von Splashtop sind jetzt für alle Canopy-Lizenztarife verfügbar, einschließlich Starter, Advanced und Premier.

Über Splashtop

Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Besuchen Sie www.Splashtop.com.

Über Canopy

Canopy ist eine RMM-Softwareplattform (Remote Monitoring and Management), die sich auf die Reduzierung von Ausfallzeiten bei komplexen Hardware-Bereitstellungen wie Kiosken, POS-Systemen und Digital Signage konzentriert. Mit über 1 Million Geräten weltweit, die über die Plattform verwaltet werden, bedient Canopy Fortune-100-Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Restaurants, Sicherheit, Fertigung und öffentliche Dienste. Besuchen Sie www.goCanopy.com.