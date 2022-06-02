Splashtop arbeitet mit SyncroMSP zusammen, um eine neue Fernzugriffsintegration zu veröffentlichen
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Syncro-Nutzer haben jetzt mit einem Klick Zugriff auf das führende Remote-Support-Tool für MSPs
San Jose, Kalifornien, 22. Januar 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernunterstützungslösungen, hat sich mit Syncro zusammengetan, um Splashtop-Fernzugriff mit einem Klick auf die Syncro-Plattform zu bringen.
Die Integration ermöglicht die Nutzung der Tools für den unbeaufsichtigten Fernzugriff von Splashtop innerhalb der RMM-Plattform von Syncro aus. Selbst ohne Anwesenheit eines Endbenutzers können Syncro-Benutzer mit nur einem Klick schnelle, zuverlässige und sichere Remote-Verbindungen zu jedem ihrer verwalteten Computer herstellen.
Hauptmerkmale von Splashtop für SyncroFreshWorks
Starte schnell eine Fernsteuerungssitzung auf einem beliebigen Computer innerhalb von Syncro.
Fernzugriff und Fernsteuerung verwalteter Windows- und Mac-Computer.
Vereinfachen Sie die täglichen Aufgaben mit Splashtop-Funktionen, einschließlich Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Chat, Remote-Neustart, Teilen des Techniker-Desktops und mehr.
Verwende die Splashtop Business App, um von beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräten aus auf Remote-Computer zuzugreifen.
„Splashtop ist die preiswerteste Fernzugriffssoftware für MSPs“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Partnerschaft mit Syncro, dessen RMM-Plattform in der MSP-Community hoch bewertet wird, bieten wir MSPs gemeinsam ein hochwertiges Angebot. Syncro-Benutzer werden mit Splashtop problemlos Fernunterstützung für ihre Geräte zu einem erschwinglichen Preis anbieten können.“
„Syncro ist dafür bekannt, MSPs zuzuhören und dann auf der Grundlage dieses Feedbacks schnell neue Funktionen zu veröffentlichen. In letzter Zeit haben MSPs, die von anderen Plattformen zu uns gewechselt sind, um eine Integration mit Splashtop gebeten. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Splashtop war wirklich einfach, und wir freuen uns, diese Integration ankündigen zu können. MSPs können jetzt über unsere Remote Monitoring and Management (RMM) -Lösung und die zuverlässige Remote-Desktop-Verbindung von Splashtop nahtlos auf die Geräte ihrer Kunden zugreifen.“ — Ian Alexander, COO von Syncro
Verfügbarkeit
Die Splashtop-Integration mit Syncro steht Syncro-Benutzern zur Verfügung, die Splashtop Remote Support oder Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10 oder Splashtop SOS Unlimited) abonniert haben. Die Integration kann auch mit einem kostenlosen Test von Splashtop Remote Support oder SOSevaluiert werden. Weitere Informationen, einschließlich Anleitungen zur Einrichtung, finden Sie unter https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet mehr als 20 Millionen Benutzern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend.
Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com