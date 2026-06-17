Das Endpunktmanagement lässt sich immer schwerer kontrollieren, je verteilter, komplexer und sicherheitskritischer IT-Umgebungen werden. Teams sind für mehr Geräte, Anwendungen, Schwachstellen und Supportanforderungen verantwortlich, oft ohne zusätzliche Zeit oder Ressourcen.
Viele Unternehmen haben in Automatisierungs- und Endpunktmanagement-Tools investiert, doch die tägliche Arbeit fühlt sich noch immer reaktiv an. IT-Teams und MSPs jagen weiterhin Patch-Rückständen hinterher, wechseln zwischen Konsolen, prüfen, ob Updates funktioniert haben, und reagieren auf Endpunktprobleme, nachdem diese bereits Störungen verursacht haben.
Neue Splashtop-Studie, basierend auf einer Umfrage unter 250 IT- und MSP-Fachleuten, ergab, dass viele Teams in einem Zwischenstadium feststecken. Sie haben bereits damit begonnen, das Endpunktmanagement zu modernisieren, aber fragmentierte Workflows, inkonsistente Automatisierung und eingeschränkte Transparenz sorgen dafür, dass routinemäßige Wartung, Patch-Management, Fehlerbehebung und Problembehebung reaktiver bleiben, als nötig wäre.
Wie reaktives Endpunktmanagement heute aussieht
Reaktives Endpunktmanagement bedeutet nicht zwangsläufig, dass einem Team Tools oder Automatisierung fehlen. In den meisten Fällen bedeutet es, dass das Team weiterhin auf manuelle Nachverfolgung, verzögerte Transparenz und nicht miteinander verbundene Workflows angewiesen ist, um Endpunkte sicher und stabil zu halten.
1. Zu viel Zeit für routinemäßige Wartung
Routineaufgaben an Endpunkten können schnell die ganze Woche in Beschlag nehmen. IT-Teams müssen den Patch-Status prüfen, Updates validieren, den Gerätezustand überprüfen, Fehler beheben und wiederkehrende Probleme nachverfolgen.
Splashtops Studie zeigt, dass IT- und MSP-Teams durchschnittlich 53 % ihrer Zeit für die routinemäßige Endpunktwartung aufwenden. Wenn mehr als die Hälfte der Teamkapazität für Wartung aufgewendet wird, bleibt weniger Zeit für Sicherheitsverbesserungen, Prozessoptimierung und IT-Arbeit mit höherem Mehrwert.
2. Zu viele Tools für einfache Probleme im Einsatz
Die Arbeit an Endpunkten wird auch dann reaktiv, wenn zur Lösung eines einzelnen Problems zu viele Systeme erforderlich sind. Ein Techniker benötigt möglicherweise ein Tool für die Inventarisierung, ein anderes für den Patch-Status, ein weiteres für die Fehlerbehebung und noch ein anderes für den Fernzugriff.
Jede Übergabe sorgt für Reibungsverluste. Der Kontext geht verloren, Aufgaben werden doppelt erledigt, und eine erfolgreiche Behebung lässt sich schwerer verifizieren.
3. Zu viel Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeiten
Reaktive Arbeit zieht sich oft bis in die Nächte und Wochenenden, weil Probleme spät entdeckt werden oder dringende manuelle Eingriffe erfordern.
Die Studie von Splashtop ergab, dass Teams durchschnittlich 12,6 Stunden pro Woche damit verbringen, auf ungeplante Endpoint-Probleme zu reagieren. Einige Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeiten sind unvermeidbar, insbesondere bei kritischen Updates. Wenn das jedoch zur Routine wird, weist das auf einen tiefergehenden Bedarf an besserer Transparenz, stärkeren Automatisierungssteuerungen und besser vernetzten Workflows zur Problembehebung hin.
Der Zwischenstand: Warum Modernisierungsinitiativen ins Stocken geraten
Die meisten IT-Teams haben bereits damit begonnen, ihr Endpunktmanagement zu modernisieren. Sie haben Tools im Einsatz, einige Aufgaben automatisiert und Prozesse für Patching, Überwachung und Support etabliert.
Das Problem ist, dass diese Verbesserungen oft nur stückweise erfolgen. Automatisierung kann bei bestimmten Aufgaben funktionieren, erfordert aber dennoch manuelle Überprüfung. Der Patch-Status ist möglicherweise verfügbar, aber verzögert oder auf mehrere Tools verteilt. Endpunktprobleme erfordern möglicherweise weiterhin mehrere Übergaben, bevor sie vollständig gelöst sind.
Die Untersuchungen von Splashtop haben ergeben, dass die meisten Unternehmen in diesem Zwischenstadium der teilweisen Automatisierung feststecken. Sie haben in die Modernisierung investiert, aber fragmentierte Tools und uneinheitliche Workflows verhindern, dass sie die vollen operativen Vorteile realisieren.
Dieser Zwischenzustand sieht oft so aus:
Automatisierung gibt es, aber nur für bestimmte Aufgaben
Der Patch-Status ist sichtbar, aber das Reporting ist verzögert oder fragmentiert
Endpunktprobleme erfordern Übergaben zwischen mehreren Tools
Die Behebung hängt von manueller Nachverfolgung ab
IT-Führungskräfte tun sich schwer zu verifizieren, ob die Automatisierung funktioniert hat
Diese Lücken machen das Endpunktmanagement schwerer skalierbar. Das Team ist vielleicht fortschrittlicher als zuvor, aber die tägliche Arbeit fühlt sich immer noch reaktiv an, weil der Workflow nicht vollständig integriert ist.
Warum partielle Automatisierung die IT-Arbeitsbelastung nicht immer reduziert
Automatisierung kann den manuellen Aufwand reduzieren, aber nur, wenn Teams sie konsequent anwenden und die Ergebnisse überprüfen können. Wenn die Automatisierung auf einzelne, isolierte Aufgaben beschränkt ist, bleibt IT-Teams oft trotzdem dieselbe Nacharbeit, die sie eigentlich vermeiden wollten.
1. Automatisierung ohne Transparenz schafft Unsicherheit
Wenn die IT nicht sehen kann, was nach einer automatisierten Aktion passiert ist, ist der Workflow noch immer unvollständig. Teams müssen wissen, welche Endpunkte angesprochen wurden, welche Aktionen erfolgreich waren, welche fehlgeschlagen sind und was als Nächstes Aufmerksamkeit erfordert.
Ohne diese Transparenz schafft Automatisierung nur einen weiteren Punkt, den Sie überprüfen müssen. IT-Teams müssen weiterhin den Patch-Status bestätigen, Fehler untersuchen und Ergebnisse manuell verifizieren, bevor sie dem Prozess vertrauen können.
2. Automatisierung ohne Richtlinien führt zu Inkonsistenz
Einmalige Skripte und aufgabenbasierte Automatisierung können unmittelbare Probleme lösen, lassen sich aber in einer wachsenden Endpunktumgebung schwerer skalieren.
Richtliniengesteuerte Automatisierung bietet Teams eine konsistentere Möglichkeit, Patch-Management, Behebung und Endpunktaktionen nach Gerätegruppe, Risikostufe, Zeitplan oder geschäftlichem Bedarf zu verwalten. Diese Konsistenz ist wichtig, weil Endpunktmanagement von wiederholbaren Workflows abhängt, nicht von isolierten Einzellösungen.
3. Automatisierung ohne Vertrauen verlangsamt die Einführung
Viele Teams würden gern mehr automatisieren, brauchen dafür aber zuerst die richtigen Kontrollmechanismen. Dazu gehören das Eingrenzen von Aktionen nach Gerät oder Gruppe, die Anforderung einer Genehmigung für sensible Aktionen, die Pflege von Audit-Logs und die Berichterstattung über die Ergebnisse.
Ohne diese Schutzmechanismen beschränken Teams die Automatisierung möglicherweise weiterhin auf Aufgaben mit geringem Risiko. Das Ergebnis ist ein Modell der teilweisen Automatisierung, bei dem manche Arbeiten schneller erledigt werden, sich der übergreifende Endpunkt-Workflow aber weiterhin reaktiv anfühlt.
Die operativen Kosten, reaktiv zu bleiben
Reaktives Endpunktmanagement bremst Teams nicht nur aus. Es bindet Kapazitäten, erhöht die Arbeitskosten und erschwert die Kontrolle sicherheitsrelevanter Aufgaben.
Die Studie von Splashtop ergab, dass Unternehmen durchschnittlich 133.000 US-Dollar pro Jahr für den Arbeitsaufwand der Endpunktwartung ausgeben. Der Bericht ergab außerdem, dass verzögertes Patchen mit Sicherheitsvorfällen, Auswirkungen auf die Cyberversicherung, Ausfallzeiten und Audit-Feststellungen zusammenhängt. Das zeigt, wie Herausforderungen bei der Endpunktwartung schnell zu geschäftskritischen Problemen werden können.
Diese Ergebnisse gehen oft auf dieselben betrieblichen Muster zurück: fragmentierte Tools, eingeschränkte Transparenz, inkonsistente Automatisierung und übermäßiger manueller Nachverfolgungsaufwand.
Wenn die Arbeit an Endpunkten reaktiv bleibt, verbringen IT-Teams mehr Zeit damit, Probleme zu verfolgen, nachdem sie aufgetreten sind.
Was nötig ist, um sich in Richtung proaktives Endpunktmanagement zu bewegen
Der Weg zu einem proaktiven Endpunktmanagement beginnt damit, die Lücken in den Workflows zu identifizieren, die Routineaufgaben reaktiv halten. Der vollständige Bericht erläutert die operativen Veränderungen ausführlicher, aber die meisten Teams können beginnen, indem sie sich auf einige Kernbereiche konzentrieren.
Konsolidieren Sie Endpunkt-Workflows, wo immer möglich: Reduzieren Sie unnötige Übergaben zwischen Tools, die für Patch-Management, Inventarisierung, Fehlerbehebung, Berichterstellung und Fernsupport verwendet werden.
Verbessern Sie die Endpunkttransparenz in Echtzeit: Geben Sie IT-Teams einen klareren Überblick über Patch-Status, Schwachstellen, Endpunktzustand und Ergebnisse von Gegenmaßnahmen.
Wechseln Sie von Aufgabenautomatisierung zu richtliniengesteuerter Automatisierung: Standardisieren Sie, wie Patches, Skripte, Warnmeldungen und Maßnahmen zur Problembehebung über Geräte, Gruppen und Risikostufen hinweg angewendet werden.
Vertrauen mit Kontrollen und Berichten aufbauen: Nutzen Sie Abgrenzungen, Genehmigungen, Audit-Logs und Ergebnisberichte, damit Automatisierung mit mehr Vertrauen skaliert werden kann.
Erkennung mit Behebung verbinden: Helfen Sie Teams, von der Identifizierung eines Problems zu dessen Lösung zu gelangen, ohne unnötige Tool-Wechsel, manuelle Nacharbeit oder verlorenen Kontext.
Diese Verbesserungen müssen nicht alle auf einmal erfolgen. Schon schrittweise Fortschritte können reaktive Arbeit reduzieren, wenn sich Teams auf die Workflows konzentrieren, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen und das größte Risiko schaffen.
Wie Splashtop AEM Teams hilft, wieder voranzukommen
Splashtop AEM hilft IT-Teams, reaktive Endpunktarbeit zu reduzieren, indem Transparenz, Automatisierung, Patch-Management und Problembehebung in einen stärker vernetzten Workflow gebracht werden.
Anstatt sich auf unverbundene Tools zu verlassen, um den Endpunktstatus zu prüfen, Updates bereitzustellen, Probleme zu untersuchen und Maßnahmen zu ergreifen, können Teams wichtige Endpunktvorgänge an einem Ort verwalten. Das hilft, Übergaben zu reduzieren, die Nachverfolgung zu verbessern und der IT klarere Einblicke darin zu geben, was Aufmerksamkeit erfordert.
Mit Splashtop AEM können Teams:
Zeigen Sie Endpoint-Zustand, Patch-Status und Systemdetails in zentralisierten Dashboards an
OS- und Patch-Management für Drittanbieter automatisieren
Schwachstellen mit CVE-basierten Erkenntnissen identifizieren und priorisieren
Richtlinienbasierte Automatisierung und Behebungsmaßnahmen anwenden
Verfolgen Sie Hardware- und Softwareinventar auf verwalteten Geräten
Wechseln Sie von Endpunkttransparenz zu Fernsupport, wenn praktische Fehlerbehebung erforderlich ist
Mit Splashtop AEM sehen Teams, was gerade passiert, können schneller auf Endpunktprobleme reagieren und Ergebnisse mit weniger manuellem Nachfassen bestätigen. So verlagern sich Endpunktabläufe weg von reaktiver Wartung und hin zu einem stärker kontrollierten, proaktiven Modell.
Den vollständigen Forschungsbericht herunterladen
Viele IT-Teams haben bereits damit begonnen, das Endpunktmanagement zu modernisieren, doch die Arbeit fühlt sich weiterhin reaktiv an, wenn Tools, Automatisierung und Transparenz nicht vollständig miteinander verbunden sind. Routinemäßige Wartung kostet zu viel Zeit, Patch-Management erfordert zu viel Nachverfolgung, und Endpunktprobleme durchlaufen zu viele Übergaben, bevor sie gelöst werden.
Splashtops Forschungsbericht Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management wirft einen genaueren Blick auf die Kosten reaktiver Endpunktarbeit, die Reifegradlücken, die Teams ausbremsen, und die operativen Veränderungen, die reaktive Teams von autonomiefähigen Abläufen unterscheiden.
Laden Sie den vollständigen Bericht herunter, um Ihre Endpunktabläufe zu vergleichen, den Reifegrad Ihres Teams einzuordnen und zu sehen, was nötig ist, um wieder voranzukommen.