Splashtop ermöglicht produktives Homeoffice für S.J. Pockmire

S.J. Pockmire ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Moore County Historical Association sowie bei Vintage Soapworks und kann dank Splashtop Business Access – einem Fernzugriffstool, das den Bedarf, persönlich zur Arbeit zu pendeln, deutlich reduziert – bequem von zu Hause aus arbeiten.

Die Herausforderung: Der Wunsch, von zu Hause aus zu arbeiten

Seit ihrer Pensionierung ist S.J. Pockmire freiwillig für die Moore Country Historical Association tätig. Mit einem College-Abschuss in Marketing und Grafikdesign sowie einigen Kenntnissen im Bereich Computerprogrammierung fühlte sie sich dazu berufen, sich in der Association umfassend zu engagieren.

Der Hauptsitz der Association befindet sich im Shaw House – einem historischen Gebäude, das sich im Besitz der Vereinigung befindet.

„Ich arbeite lieber von zu Hause aus, da das historische Gebäude etwa 200 Jahre alt und damit nicht so bequem wie mein Büro zu Hause ist“, so Pockmire.

Sie hatte zuvor bereits mehrere Fernzugriffsprodukte getestet, allerdings wurde keine ihren Ansprüchen gerecht. Ich habe TeamViewer und Google [Chrome Remote Desktop] verwendet, hatte aber einige Probleme mit der Software“, so Pockmire. „Dann habe ich Splashtop entdeckt.“

EINFACHE TELEARBEIT DANK SPLASHTOP

Pockmire freute sich außerordentlich darauf, Splashtop einzusetzen. Dank unserer Fernzugriffslösung ist sie nun in der Lage, den Großteil ihrer Aufgaben für die Moore County Historical Association und Vintage Soapworks bequem von zu Hause aus zu erledigen.





Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereins erhält sie oft Anfragen von Personen, die historische Dokumente oder Fotos einsehen möchten. Diese Dokumente und Fotos sind auf einem Computer gespeichert, der sich auf dem Unternehmensstandort befindet. Dank der Splashtop-Funktion zur Dateiübertragung kann sie ganz einfach aus ihrem Homeoffice auf die Dateien zugreifen und muss nicht mehr für jede Anfrage ins Büro fahren.

„Ich kann [per Dateiübertragung] ganz einfach auf Dokumente zugreifen, die auf dem Computer der Organisation gespeichert sind, und sie dann per E-Mail an jene Personen senden, die Informationen angefordert haben“, erklärte Pockmire.

Vintage Soapworks ist eine Tochtergesellschaft der Moore County Historical Association, die mit jährlich 43.000 verkauften Stück Seifen einen großen Teil der finanziellen Mittel für die Association aufbringt. Pockmire kümmert sich selbst um das Design der Etiketten und druckt diese über einen hochwertigen Drucker, der sich am Standort befindet.

Dank Splashtop kann sie den Großteil dieser Arbeit von zu Hause aus erledigen.

„Es ist eine recht außergewöhnliche Situation: Ich gestalte von zu Hause aus Etiketten für ein Seifenunternehmen und kann diese dann ganz einfach dank Splashtop an den Computer der Organisation übertragen. Dann drucken wir sie in hoher Auflösung auf dem Drucker aus“, erklärte Pockmire. „Vor 10 Jahren musste ich noch in einem 200 Jahre alten, staubigen Raum sitzen, um diese Aufgabe zu erledigen. Jetzt bin ich bei mir zu Hause und muss nur mehr ins Büro fahren, wenn ich die Etiketten für die Produktion zuschneiden muss. Das kostet mich nicht einmal eine halbe Stunde.“

„Nichts, aber auch gar nichts davon wäre möglich, wenn ich in diesem historischen Gebäude arbeiten müsste. So kann ich mich immer gleich an die Arbeit machen, wenn ich eine Bestellung auf meinem Computer zu Hause erhalte, und kann die Etiketten dann dank Splashtop jederzeit aus der Ferne im Büro drucken lassen.“

Splashtop Business Access ermöglichte Pockmire, alle Aufträge durch die Organisation und Vintage Soapworks abzuwickeln und dabei im Homeoffice tätig zu sein.Dank der harten Arbeit von Pockmire und anderen Freiwilligen hat die historische Einrichtung in den vergangenen Jahren stark profitieren können.

„Wir (die Moore County Historical Association) möchten weiterhin wachsen. Das Tolle ist aber, dass wir nicht nur das Bestehen unserer existierenden Einrichtungen gewährleisten können, sondern zusätzliche Mittel erhalten haben, um ein Gebäude in ein Landwirtschaftsmuseum für Kinder zu verwandeln“, freute sich Pockmire.