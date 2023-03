Studenten des Laney College greifen mit Splashtop per Fernzugriff auf Computerräume zu

Die Abteilung „Career and Technical Education“ am Laney College verfügt über mehrere EDV-Räume, in denen die Studierenden auf die ressourcenintensiven Softwarelösungen zugreifen können, deren Einsatz ihm Rahmen der akademischen Ausbildung gelehrt wird. Als die Pandemie jedoch hereinbrach und das College vorübergehend schließen musste, stand man vor der Herausforderung, den Studierenden weiterhin Zugriff auf diese Anwendungen bieten zu können.

Das Laney College wandte sich an Splashtop, um Studenten den Fernzugriff auf Campus-Computer von ihren eigenen Geräten aus zu ermöglichen (sogar über Chromebooks).Studenten und Dozenten sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden.