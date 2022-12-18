Sicherstellung der Geschäftskontinuität bei gleichbleibend niedrigen Betriebskosten in der Medien- und Unterhaltungsbranche
Wie Audio Perception seinen Wettbewerbsvorteil festigen konnte, während sich die Telearbeit in der Medien- und Unterhaltungsbranche etabliert
ZUSAMMENFASSUNG
COVID-19 hat die digitale Revolution der Fernarbeit beschleunigt und dadurch viele Branchen – einschließlich der Medien- und Unterhaltungsindustrie – gezwungen, sich schnell anzupassen. Für Audiotechnologieunternehmen warf die neue Normalität einige Fragen auf: Wie können Sie weiterhin Remote-Design-Services anbieten? Wie bieten Sie Kunden schnellen und effektiven technischen Support, wenn Sie sie nicht besuchen können?
David Knauer und Jason Atkinson, Gründer von Audio Perception, erklären, wie ihr Unternehmen Splashtop Remote Support eingesetzt hat, um die Herausforderungen dieser neuen Normalität zu meistern.
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Die Herausforderung: Remote-Techniksupport leisten und Designtätigkeiten aus der Ferne für TV-Komponisten, Musiker, Songwriter, Produzenten, Studiobetreiber und Technologie- bzw. Unterhaltungsunternehmen ermöglichen
Da Audio Perception viele Kunden hatte, die technischen Support benötigten, suchte das Unternehmen nach einer Möglichkeit, diesen aus der Ferne bereitzustellen. „Wir mussten eine zuverlässige, erschwingliche und robuste Fernunterstützungslösung finden“, so David. Er erklärte weiter: „Wir suchten nach einer Möglichkeit, unseren Kunden sowohl technischen Remote-Support als auch Remote-Design-Services anzubieten.“
Zur Durchführung dieser Dienstleistungen benötigten die Designer von Audio Perception ein Tool, mit dem sie ihren Bildschirm mit Kunden teilen konnten. Es ging darum, in der Entwicklungsphase eines Studios gemeinsam Pläne, Entwürfe, Designs und Daten evaluieren zu können.
Aus diesem Grund hat Jason Atkinson, Mitbegründer von Audio Perception, viel Zeit damit verbracht, nach Produkten und Dienstleistungen für Online-Fernzugriffslösungen zu suchen. „Wir hatten TeamViewer verwendet, aber diese Fernzugriffslösung bot nicht die gewünschten Funktionen und war zudem sehr teuer“, sagte er. „Ich habe nach einer besseren Lösung gesucht, wobei der Schwerpunkt auf drei Hauptauswahlkriterien lag: Funktionalität, Ausstattung und Preis.“
So stieß er auf Splashtop Remote Support. „Es war die perfekte Lösung für alle unsere Bedürfnisse“, sagte Atkinson.
Die Lösung: Eine zuverlässige, erschwingliche Fernzugriffslösung mit den richtigen Funktionen
Splashtop Remote Support bot Audio Perception eine einfache Möglichkeit, Kunden Fernsupport zu bieten, und erfüllte die Auswahlkriterien von Jason. Es kam nicht nur mit einer praktischen Reihe von Funktionen, sondern bot sie auch zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen an. Dies führte zu erheblichen Einsparungen von 50 % oder mehr im Vergleich zu anderen Lösungen wie TeamViewer. Nachfolgend finden Sie eine nebeneinander liegende Funktion und einen Preisvergleich der beiden Lösungen.
Funktionen und Preisvergleich
Splashtop Remote Support
Tarif für Einzelbenutzer von TeamViewer
Grundpreis
244 € (pro Benutzer/Jahr)
418,80 € (pro Benutzer/Jahr)*
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern
On-Demand-Unterstützung (QuickSupport)
Unbegrenzte Endpunkte
Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
298,80 €/Jahr zusätzlich
Mehrere gleichzeitige Sitzungen
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
Chat (während der Sitzung)
Chat (außerhalb der Sitzung)
Aufzeichnung der Sitzung
Zwei Benutzer können per Fernzugriff gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen (2 Lizenzen erforderlich)
Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)
Ferndrucken
Neustart aus der Ferne
Benutzerverwaltung
Computer- und Benutzergruppierung
Gruppenberechtigungen
256-Bit-AES-Verschlüsselung
*TeamViewer US-Dollar- und Euro-Preise auf den TeamViewer-Websites für US- und Euro-Währungen und werden regelmäßig aktualisiert. Die Preise für TeamViewer können je nach Land variieren.
Unter den vielen praktischen Funktionen, die oben beschrieben wurden, war die Unterstützung von iOS- und Android-Geräten für Audio Perception besonders wichtig, da sie beide Gerätetypen unterstützten. Und diese Funktion war ohne zusätzliche Kosten im Splashtop Remote Support-Standardpaket enthalten. Jason und sein Team waren mit der Lösung sehr zufrieden.
„Die Fernzugriffslösung von Splashtop ist sehr zuverlässig und erschwinglich und bietet dadurch umfassende Vorteile für unseren Unternehmensalltag“, erläuterte Jason. „Wir können schnell und unkompliziert technische Fernunterstützung bieten und unsere Kunden wunderbar betreuen – besonders in den ungewissen Zeiten einer COVID-19-Pandemie ist das von großer Bedeutung.“
Er fuhr fort: „So können wir nicht nur den Bildschirm unseres Kunden sehen, sondern auch Kontrolle über das Gerät übernehmen und technischen Support leisten, als befänden wir uns im selben Raum. Das ist uns sehr wichtig, wenn wir für unsere Kunden Dienstleistungen erbringen.“ Außerdem fügte Jason an, dass sein Team so auch seine eigenen Displays mit Kunden teilen kann, um Pläne, Entwürfe, Designs und Daten aus der Ferne zu präsentieren.
Ergebnisse: Geschäftskontinuität und ein neuer Wettbewerbsvorteil
Durch den Wechsel von TeamViewer zu Splashtop Remote Support konnte Audio Perception mindestens 50 % der Kosten einsparen, Designpläne aus der Ferne teilen und den Kunden zuverlässigen Fernsupport bieten.
Die Kunden von Audio Perception scheinen äußerst erfreut darüber, nun Fernunterstützung zu erhalten. „Audio Perception kann jetzt dank Splashtop aus der Ferne auf meinen Bildschirm zugreifen und Fehler in meiner DAW-Software beheben“, teilte ein Kunde auf Twitter. Er fügte hinzu: „Wenn man Unterstützung für Musiktechnologie benötigt, aber nicht in einer Gegend lebt, wo es die gibt.ist dieses Angebot ein Traum.“
Jason teilte mit, dass der Wechsel zu Splashtop Remote Support letztendlich zu einem Wettbewerbsvorteil für Audio Perceptiongeführt hat: "Splashtop ist eine Support-Option, die nicht nur unsere derzeitige Kundschaft davon abhält, andere Fernsupport-Dienste in Anspruch zu nehmen, sondern auch neue potenzielle Kunden in Gebieten außerhalb des Großraums Los Angeles anlockt, in denen ein Vor-Ort-Support aufgrund der Entfernung nicht wirklich praktikabel ist. Reisezeit und -kosten."
Einzelheiten
Über Audio Perception
David Knauer und Jason Atkinson verfügen gemeinsam über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Computer, Musik, Elektronik, Tontechnik, Software, Audionachbearbeitung und Sounddesign und gründeten Audio Perception im Jahr 2008 in Los Angeles, Kalifornien.
Ihre Vision lautete: Bereitstellung umfassender Dienst- und Supportleistungen im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts – vom Studiodesign über Bau und Akustik bis hin zu allen Arten von Techniksupport, einschließlich Verkabelung, Steckfelder, Wandpaneele, Computer, Software und Anleitungen.
Heute ist Audio Perception ein angesehenes Unternehmen für Audiotechnologie, das Beratung, Designdienstleistungen, Support, Verkauf und technische Dienstleistungen für Musikkünstler, Songwriter, Produzenten, Studioinhaber, Unterhaltungsfirmen, Heimkinos/Büros/Konferenzräume und Film- bzw. Fernsehkomponisten bekannter Hollywood-Produktionen wie Mr. Robot, Fargo, Star Trek, Legion, GLOW, Law & Order oder Glee bietet.
Weitere Informationen zu Audio Perception
Über Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support handelt es sich um eine Fernwartungssoftware-Lösung, die Support-Teams sowohl für den beaufsichtigten, on-demand Fernsupport als auch für den unbeaufsichtigten, jederzeitigen Computerzugriff nutzen können.
Mit Splashtop Remote Support können sich IT-Support-Experten mit einem einfachen Sitzungscode sofort mit den Geräten ihrer Benutzer verbinden. Entwickelt für Helpdesk- und Support-Profis. Führen Sie Ad-hoc-Fernsupport für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten durch, unabhängig davon, wo sich der Benutzer befindet oder wann sein Problem auftritt. Techniker können ganz einfach per Fernzugriff auf die Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- oder Chromebooks ihrer Benutzer zugreifen, die Kontrolle übernehmen und das Problem schnell beheben. Splashtop reduziert die Zeit, die für den Support der Benutzer benötigt wird, hält die Kundenzufriedenheit hoch und senkt die Kosten für die Fernsupport-Teams.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support.
Von Audio Perception Inc.
Splashtop ist eine hervorragende, kosteneffiziente Fernunterstützungslösung, die wir für die Remote-Betreuung unserer Musik- und Audiokunden einsetzen.
David Knauer, President