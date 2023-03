Sicherstellung der Geschäftskontinuität bei gleichbleibend niedrigen Betriebskosten in der Medien- und Unterhaltungsbranche

Die Herausforderung: Remote-Techniksupport leisten und Designtätigkeiten aus der Ferne für TV-Komponisten, Musiker, Songwriter, Produzenten, Studiobetreiber und Technologie- bzw. Unterhaltungsunternehmen ermöglichen

Da Audio Perception viele Kunden hatte, die technischen Support benötigten, suchte das Unternehmen nach einer Möglichkeit, diesen aus der Ferne bereitzustellen. „Wir mussten eine zuverlässige, erschwingliche und robuste Fernunterstützungslösung finden“, so David. Er erklärte weiter: „Wir suchten nach einer Möglichkeit, unseren Kunden sowohl technischen Remote-Support als auch Remote-Design-Services anzubieten.“

Zur Durchführung dieser Dienstleistungen benötigten die Designer von Audio Perception ein Tool, mit dem sie ihren Bildschirm mit Kunden teilen konnten. Es ging darum, in der Entwicklungsphase eines Studios gemeinsam Pläne, Entwürfe, Designs und Daten evaluieren zu können.

Aus diesem Grund hat Jason Atkinson, Mitbegründer von Audio Perception, viel Zeit damit verbracht, nach Produkten und Dienstleistungen für Online-Fernzugriffslösungen zu suchen. „Wir hatten TeamViewer verwendet, aber diese Fernzugriffslösung bot nicht die gewünschten Funktionen und war zudem sehr teuer“, sagte er. „Ich habe nach einer besseren Lösung gesucht, wobei der Schwerpunkt auf drei Hauptauswahlkriterien lag: Funktionalität, Ausstattung und Preis.“

Zu diesem Zeitpunkt fand er Splashtop SOS. „Es erfüllte einfach all unsere Bedürfnisse“, sagte Atkinson.

Die Lösung: Eine zuverlässige, erschwingliche Fernzugriffslösung mit den richtigen Funktionen

Splashtop SOS bot Audio Perception eine einfache Möglichkeit, Kunden aus der Ferne zu unterstützen. Das Tool erfüllte Jasons Auswahlkriterien hinsichtlich Funktionalität, Funktionen und Preis ausnahmslos. Im Vergleich zu anderen Lösungen wie TeamViewer können so erhebliche Einsparungen von über 50 % verzeichnet werden. Werfen Sie einen Blick auf die folgende Gegenüberstellung beider Lösungen hinsichtlich Funktionsumfang und Preis.

Funktionen und Preisvergleich Splashtop SOS Tarif für Einzelbenutzer von TeamViewer Grundpreis €189 (pro Benutzer/Jahr) €394.80 (pro Benutzer/Jahr)* Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern On-Demand-Unterstützung (QuickSupport) Unbegrenzte Endpunkte Unterstützung für iOS- und Android-Geräte €298.80 /Jahr zusätzlich Mehrere gleichzeitige Sitzungen Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop) Chat (während der Sitzung) Chat (außerhalb der Sitzung) Aufzeichnung der Sitzung Zwei Benutzer können per Fernzugriff gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen (2 Lizenzen erforderlich) Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi) Ferndrucken Neustart aus der Ferne Benutzerverwaltung Computer- und Benutzergruppierung Gruppenberechtigungen 256-Bit-AES-Verschlüsselung

*Die Preise für TeamViewer stammen von den Angaben auf der Website von TeamViewer (US-Dollar und Euro); Stand: Juli 2020. Die Preise können je nach Land variieren.

Für Audio Perception war es besonders wichtig, ein Tool zu finden, das Unterstützung sowohl für iOS- als auch Android-Geräte bot, da das Unternehmen Support für beide Gerätetypen bietet. Dass der Funktionsumfang des Standardpakets von Splashtop SOS dieses Feature umfasste – und das ohne Zusatzkosten – war für Atkinson und sein Team besonders erfreulich.

„Die Fernzugriffslösung von Splashtop ist sehr zuverlässig und erschwinglich und bietet dadurch umfassende Vorteile für unseren Unternehmensalltag“, erläuterte Jason. „Wir können schnell und unkompliziert technische Fernunterstützung bieten und unsere Kunden wunderbar betreuen – besonders in den ungewissen Zeiten einer COVID-19-Pandemie ist das von großer Bedeutung.“

Er fuhr fort: „So können wir nicht nur den Bildschirm unseres Kunden sehen, sondern auch Kontrolle über das Gerät übernehmen und technischen Support leisten, als befänden wir uns im selben Raum. Das ist uns sehr wichtig, wenn wir für unsere Kunden Dienstleistungen erbringen.“ Außerdem fügte Jason an, dass sein Team so auch seine eigenen Displays mit Kunden teilen kann, um Pläne, Entwürfe, Designs und Daten aus der Ferne zu präsentieren.

Ergebnisse: Geschäftskontinuität und ein neuer Wettbewerbsvorteil

Durch den Wechsel von TeamViewer zu Splashtop SOS war Audio Perception in der Lage, mehr als 50 % an Abonnementkosten zu sparen, Designpläne aus der Ferne zu teilen und zuverlässige Fernunterstützung für Kunden zu bieten.

Die Kunden von Audio Perception scheinen äußerst erfreut darüber, nun Fernunterstützung zu erhalten. „Audio Perception kann jetzt dank Splashtop aus der Ferne auf meinen Bildschirm zugreifen und Fehler in meiner DAW-Software beheben“, teilte ein Kunde auf Twitter. Begeistert fügte er hinzu: „Wenn du Unterstützung für Musiktechnologie benötigst, aber keinen Anbieter in der Umgebung hast, ist dieses Angebot ein Traum.“

Atkinson berichtete auch, dass der Wechsel zu Splashtop SOS dem Unternehmen letztlich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen hat. „Splashtop SOS ist ein Unterstützungstool, das nicht nur unsere bestehende Kundschaft davon abhält, andere Remote-Support-Dienste in Anspruch zu nehmen, sondern auch neue potenzielle Kunden in Gebieten außerhalb des Großraums Los Angeles anspricht – Gebiete, in denen der Vor-Ort-Support nicht wirklich tragfähig ist, vor allem wegen der Entfernung, der langen Arbeitswege und der hohen Kosten.“