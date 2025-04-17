Video: Wie Sie Ihren iOS 11-Gerätebildschirm mit Splashtop SOS freigeben können

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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen

Video: Wie Sie Ihren iOS 11-Gerätebildschirm mit Splashtop SOS teilen können

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop SOS ermöglicht die Fernanzeige von iOS 11-Bildschirmen (iPhone und iPad), um Fernsupport zu leisten.

Dieses Video zeigt die Ersteinrichtungsanweisungen auf dem iOS-Gerät (Hinzufügen der Bildschirmaufnahme -Taste zum Kontrollzentrum) und dann die Schritte, wie ein Benutzer iOS-Bildschirme mit einem Techniker teilen kann, der Splashtop SOS verwendet.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
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Erfahren Sie mehr über den Fernzugriff auf iPhones und iPads mit SOS

Splashtop SOS ist ein einfacher Fernsupport – Verbinden Sie sich mit einem einfachen Sitzungscode mit den Geräten Ihrer Benutzer.

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