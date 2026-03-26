Video: Verwenden von Fernzugriff für Videobearbeitungssoftware

Im heutigen digitalen Zeitalter ist die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, wichtiger denn je, insbesondere für Profis in kreativen Bereichen wie der Videobearbeitung. Ob Sie auf Reisen sind, von zu Hause aus arbeiten oder sich gerade nicht an Ihrem Hauptarbeitsplatz befinden – der Fernzugriff auf Ihre Videobearbeitungssoftware ist unerlässlich, um die Produktivität aufrechtzuerhalten und Fristen einzuhalten.
Splashtop bietet eine leistungsstarke Fernzugriffslösung, die es ermöglicht, Videos von überall aus zu bearbeiten. Mit Splashtop können Sie sich mit Ihrem Remote-Computer verbinden und auf Ihre Videobearbeitungstools und Dateien zugreifen, als ob Sie direkt vor Ihrem Arbeitscomputer sitzen würden. Dadurch können Sie Videos effizient bearbeiten – unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden.
In diesem Blog erfahren Sie, wie Splashtop eine nahtlose Videobearbeitung aus der Ferne ermöglicht, sodass Sie Ihre Projekte von überall aus weiterführen können.
So richten Sie Splashtop-Remote-Desktop für die Videobearbeitung aus der Ferne ein
Die Einrichtung von Splashtop für die Videobearbeitung aus der Ferne ist einfach und schnell. Gehen Sie dazu so vor:
Melden Sie sich bei Splashtop an Besuchen Sie die Splashtop-Website und melden Sie sich für einen Splashtop Fernzugriff-Plan an, der hochauflösendes Streaming und Fernzugriff unterstützt. Sie können mit einer kostenlosen Testversion beginnen, um die Funktionen zu erkunden.
Splashtop Streamer auf Ihrem Remote-Computer installieren
Laden Sie die Splashtop Streamer-Anwendung herunter und installieren Sie sie auf dem Computer, auf dem Ihre Videobearbeitungssoftware installiert ist. Auf diesen Computer können Sie dann aus der Ferne zugreifen. Befolgen Sie die Installationsanleitung und stellen Sie sicher, dass der Streamer ausgeführt wird.
Splashtop-Konto einrichten
Erstellen Sie ein Splashtop-Konto, falls Sie noch keines haben. Melden Sie sich sowohl auf Ihrem Remote-Computer als auch auf den lokalen Geräten bei Ihrem Konto an. Sowohl der Splashtop Streamer auf Ihrem Remote-Computer als auch die Splashtop-Business-App auf Ihrem lokalen Gerät sollten mit demselben Konto verknüpft sein.
Splashtop-Business-App auf Ihrem lokalen Gerät installieren
Laden Sie die Splashtop-Business-App herunter und installieren Sie sie auf dem Gerät, über das Sie auf den Remote-Computer zugreifen möchten. Dabei kann es sich um einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone handeln.
Mit Ihrem Remote-Computer verbinden
Öffnen Sie die Splashtop Business App auf Ihrem lokalen Gerät und melden Sie sich mit Ihrem Splashtop-Konto an. Sie sollten Ihren entfernten Computer aufgelistet sehen. Klicken Sie darauf, um eine Remote-Sitzung zu starten.
Für optimale Leistung konfigurieren
Passen Sie die Einstellungen in Splashtop an, um eine optimale Leistung bei der Videobearbeitung zu gewährleisten. Aktivieren Sie Funktionen wie High-Definition-Streaming, 4K-Auflösung und Optionen mit geringer Latenz, um eine reibungslose Videowiedergabe und -bearbeitung zu ermöglichen.
Mit der Videobearbeitung aus der Ferne beginnen
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie auf Ihren Remote-Computer zugreifen und ihn steuern, als säßen Sie direkt davor. Öffnen Sie Ihre Videobearbeitungssoftware und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihren Projekten. Sie können Dateien verwalten, Videos bearbeiten und komplexe Aufgaben mit minimaler Verzögerung und hoher Qualität erledigen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Splashtop effizient für die Videobearbeitung aus der Ferne konfigurieren und Ihre Produktivität aufrechterhalten – unabhängig davon, wo Sie sich befinden.
Videobearbeitung aus der Ferne – ganz einfach dank Splashtop-Remote-Desktop
Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten, Splashtop Fernzugriff ermöglicht es Ihnen, einfach auf Ihren entfernten Computer von Ihrem persönlichen Gerät aus zuzugreifen und die Kontrolle darüber zu übernehmen, sodass Sie aus der Ferne jede Videobearbeitungssoftware (wie Premiere, Final Cut Pro oder iMovie) verwenden können.
Verwenden Sie Splashtop, um mühelos auf Ihren Videoeditor zuzugreifen, indem Sie eine Splashtop Remote-Desktop-Sitzung von Ihrem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone aus zu Ihrem entfernten Computer starten. Splashtop Remote Access ermöglicht es Ihnen, Ihren Videoeditor zu verwenden und jederzeit von überall auf Ihre Dateien zuzugreifen, egal ob sie sich auf Ihrem Bürocomputer oder einem anderen Desktop befinden.
Sobald Sie von Ihrem persönlichen Gerät aus auf den Remote-Computer zugreifen, können Sie dessen Bildschirm sehen, mit ihm interagieren und Ihren Video-Editor in Echtzeit verwenden, als ob Sie direkt vor dem Remote-Desktop sitzen würden.
Splashtop ermöglicht 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (und iMac Pro Retina 5K-Streaming), Farbtreue, fortschrittlichen Video-Codec und geringe Latenz – damit Sie Ihre Videos so effektiv bearbeiten und Audio synchronisieren können, als ob Sie persönlich davor sitzen würden.
Splashtop Fernzugriff stellt sicher, dass Ihre Videoschnittsoftware immer für Sie zugänglich ist. Nutzen Sie nahtlos Ihren Videoeditor und produzieren Sie mühelos hochwertige Projekte von überall auf der Welt. Sobald Sie eine Fernverbindung zu Ihrem Computer hergestellt haben, können Sie Ihren Videoeditor öffnen und effizient mit Splashtops hochauflösenden, schnellen Fernverbindungen und 4K Streaming-Qualität arbeiten.
Zusätzlich zur Möglichkeit, den Remote-Bildschirm in Echtzeit zu sehen und mit ihm zu interagieren, überträgt Splashtop auch den Ton von Ihrem Remote-Computer auf Ihr lokales Gerät (sogar Remote-Mac-Computer-Sound). Die außergewöhnliche Geschwindigkeit von Splashtop garantiert, dass Ihr Audio und Video beim Bearbeiten genau synchronisiert sind. Einer der Gründe, warum Kunden, die Video bearbeiten, Splashtop lieben, ist, dass sie während des Remote-Zugriffs lippensynchron arbeiten und ihre Bearbeitung remote durchführen können.
Mit Zugriff auf alle Tools, Übergänge und Dateien können Sie mit der gleichen Leichtigkeit und Qualität bearbeiten, als säßen Sie vor Ihrem entfernten Computer. Splashtop bietet Ihnen auch mehr Werkzeuge, um produktiver zu sein, während Sie remote arbeiten, wie Dateiübertragung und Multi-Monitor-Unterstützung.
Sie können von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät auf jeden Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Fernbearbeitung mit Splashtop sein kann und starten Sie noch heute Ihren kostenlosen Test!