Gründe für ein Upgrade von Splashtop Business Access auf Enterprise

Vorbei sind die Zeiten, in denen Remote-Arbeit nur ein gelegentliches Privileg war. IT ist zu einer strategischen Notwendigkeit geworden, die es Unternehmen ermöglicht, auf einen globalen Talentpool zuzugreifen, flexible Arbeitsregelungen anzubieten und die Geschäftskontinuität in unvorhersehbaren Situationen sicherzustellen.

Eine sichere, zuverlässige und effiziente Fernzugriffslösung ist von entscheidender Bedeutung. Splashtop Business Access ist für viele eine vertrauenswürdige Wahl und bietet Teams und Einzelpersonen den einfachen Zugriff auf Arbeitscomputer von überall.

Da Unternehmen jedoch wachsen und ihre technischen Anforderungen immer komplexer werden, besteht Bedarf an einer umfassenderen Lösung. Splashtop Enterprise bietet einen Schritt über den herkömmlichen Fernzugriff hinaus, der auf die besonderen Anforderungen größerer Organisationen (einschließlich Fernwartung) zugeschnitten ist.

In diesem Artikel werden wir untersuchen, warum das Upgrade von Splashtop Business Access auf Splashtop Enterprise nicht nur eine kluge Entscheidung, sondern ein entscheidender Schritt für Unternehmen ist, die ehrgeizig und vorbereitet in die Zukunft blicken. Egal, ob Sie ein Entscheidungsträger sind, der über den Wandel nachdenkt, oder ein IT-Manager, der die Nuancen verstehen möchte, lesen Sie weiter, um die transformativen Vorteile von Splashtop Enterprise zu entdecken.

Eine kurze Zusammenfassung von Splashtop Business Access

Bevor Sie sich mit den Vorteilen befassen, die Splashtop Enterprise bietet, ist es IT wichtig, zunächst die Grundlage zu verstehen, auf der IT aufbaut: Splashtop Business Access. Diese Lösung war die erste Wahl für unzählige Fachleute und Teams und rationalisierte das Konzept der Remote-Arbeit, lange bevor IT zum Mainstream-Arbeitsmodus wurde.

Splashtop Business Access stellt sicher, dass Einzelpersonen und Teams mühelos von praktisch jedem Gerät aus eine Verbindung zu ihren Arbeitscomputern herstellen können, sei IT ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC. Diese nahtlose Verbindung bedeutet, dass die Arbeit nicht unterbrochen werden muss, selbst wenn Sie kilometerweit von Ihrem Büro entfernt sind.

Splashtop Business Access geht über den reinen Fernzugriff hinaus und stattet Benutzer mit einer Reihe von In-Session-Funktionen aus. Von der Übertragung von Dateien zwischen Geräten, dem Remote-Drucken und dem Komfort der Anzeige auf mehreren Monitoren bis hin zu erweiterten Funktionen wie einem Remote-Neustart ging es bei dieser Lösung immer darum, die Remote-Arbeit so effizient wie möglich zu gestalten.

Darüber hinaus ist Splashtop Business Access weiterhin bestrebt, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, damit Benutzer darauf vertrauen können, dass ihre Daten und Arbeit geschützt bleiben.

Bei solch einem robusten Angebot könnte man sich fragen: „Warum ist ein Upgrade nötig?“ Während Splashtop Business Access für viele Benutzer perfekt geeignet ist, gibt es aufgrund der Dynamik wachsender Unternehmen und ihrer wachsenden Anforderungen immer Raum für mehr. Hier kommt Splashtop Enterprise ins Spiel und bietet alles, was Business Access bietet, und noch viel mehr. Lassen Sie uns tiefer eintauchen.

Splashtop Enterprise: Ein Schritt weiter

Splashtop Enterprise ist eine umfassende Fernzugriffs- und Supportlösung für Unternehmen, die mehr als nur die Grundlagen suchen. IT ermöglicht nicht nur einen reibungslosen Fernzugriff, sondern verfügt auch über eine Reihe von Funktionen, die auf die individuellen Anforderungen verschiedener Teams zugeschnitten sind.

Mit Splashtop Enterprise können Unternehmen ihre IT-Support- und Endpunktverwaltungsfunktionen erweitern und von der erstklassigen Leistung, der robusten Sicherheit und den optimierten Service-Desk-Abläufen von Enterprise profitieren. Die Plattform gewährleistet eine problemlose Einrichtung und macht IT anpassungsfähig und skalierbar, um den Anforderungen sowohl kleiner als auch großer Unternehmen gerecht zu werden.

Aber Splashtop Enterprise bietet mehr als nur Effizienz – es verändert die gesamte Fernarbeits- und Supportlandschaft. Für Unternehmen, die eine robuste Remote-Lösung suchen, von der sowohl normale Benutzer als auch IT-Experten profitieren, ist Splashtop Enterprise die ideale Wahl.

Detaillierter Vergleich: Business Access vs. Enterprise

Lassen Sie uns tief in die vergleichende Analyse eintauchen:

1. Unbeaufsichtigter Fernzugriff

Splashtop Business Access und Splashtop Enterprise bieten nahtlosen, unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer. Mit Enterprise können IT-Teams auch aus der Ferne auf Tablets und mobile Geräte zugreifen, um Fernsupport bereitzustellen.

Was die Enterprise-Version jedoch wirklich auszeichnet, ist ihre Skalierbarkeit. Wenn Unternehmen wachsen, wird der Bedarf an mehr Fernzugriffspunkten deutlich. Splashtop Enterprise lässt sich effizient skalieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, und stellt sicher, dass kein Mitarbeiter ohne die notwendigen Tools zurückbleibt, unabhängig von der Größe des Unternehmens.

2. In-Session-Funktionen

Beide Versionen bieten Benutzern sitzungsinterne Tools wie Dateiübertragung, Anzeige auf mehreren Monitoren und Remote-Druck. Allerdings verfügt Splashtop Enterprise auch über die Hochleistungsfunktionen des Splashtop Business Access Performance-Pakets, darunter 4:4:4-Farbmodus, High-Fidelity-Audio, USB-Geräteumleitung, Unterstützung für Remote-Stifte und mehr.

3. Zentralisiertes IT-Management und Fernsupport

Das Schöne an Splashtop Enterprise liegt in seiner zentralisierten Konsole. IT-Teams schätzen die Leistungsstärke und den Komfort der Verwaltung von Benutzern, Zugriffsberechtigungen, Computern und Geräten über einen einzigen Hub. Dies rationalisiert nicht nur Verwaltungsprozesse, sondern verringert auch die Fehlerquote erheblich und fördert eine sicherere und effizientere Remote-Arbeitsumgebung.

Darüber hinaus ermöglicht Splashtop Enterprise IT-Teams die Fernüberwachung und -verwaltung ihrer verwalteten Endpunkte. Darüber hinaus kann die IT bei Bedarf betreuten Fernsupport für jedes Gerät bereitstellen und so sicherstellen, dass Benutzer innerhalb des Unternehmens ihre Probleme schnell von der IT gelöst bekommen.

4. Erweiterte Sicherheit und Benutzerverwaltung

Sicherheit bleibt im heutigen digitalen Zeitalter ein vorrangiges Anliegen. Splashtop Enterprise geht diese Bedenken direkt mit seiner Reihe erweiterter Sicherheitsfunktionen an. Die Integration von Single Sign-On (SSO) erhöht den Benutzerkomfort, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die Möglichkeit, gruppenbasierten Zugriff zuzuweisen und Berechtigungen auf granularer Ebene fein abzustimmen, bietet IT-Teams eine beispiellose Kontrolle, gewährleistet die Datenintegrität und minimiert potenzielle Sicherheitsverletzungen.

5. Flexible Lizenzierung

Hier kommt die wahre Leistung und Skalierbarkeit ins Spiel. Splashtop Enterprise bietet ein flexibles Lizenzierungssystem, das auf verschiedene organisatorische Anforderungen zugeschnitten ist. Für Remote-Arbeit verwendet IT eine Lizenzstruktur pro Benutzer. Dies gewährleistet einen robusten, leistungsstarken und plattformübergreifenden Zugriff für verteilte Teams. Andererseits ist die Technikerlizenzierung für erweiterten Fernsupport und Endpunktverwaltung konzipiert und wird pro gleichzeitigem Techniker lizenziert.

Schauen Sie sich unseren Funktionsvergleich zwischen Business Access und Enterprise an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Splashtop Business Access zwar eine robuste Suite von Fernzugriffstools bietet, Splashtop Enterprise jedoch eine umfassende Lösung für größere Unternehmen darstellt. Seine Skalierbarkeit, erweiterte Funktionen und der Schwerpunkt auf Sicherheit machen IT zur klaren Wahl für Unternehmen, die ihre Remote-Arbeitsinfrastruktur auf die nächste Stufe heben möchten.

Upgraden Sie noch heute auf Splashtop Enterprise

Da sich die Arbeitswelt ständig weiterentwickelt, steigt auch die Nachfrage nach robusten und skalierbaren Fernzugriffslösungen. Splashtop Business Access hat sich als hervorragendes Tool erwiesen und bietet eine Reihe von Funktionen, die auf die Bedürfnisse großer und kleiner Unternehmen zugeschnitten sind.

Für Unternehmen, die jedoch an der Spitze der Remote-Arbeitstechnologie stehen möchten, bietet der Umstieg auf Splashtop Enterprise eine unübertroffene Suite von Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Abläufe zu rationalisieren, die Sicherheit zu erhöhen und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern.

Wenn Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens investieren, müssen Sie sich für Lösungen entscheiden, die mit Ihnen wachsen, sich an Ihre sich ändernden Bedürfnisse anpassen und die Flexibilität bieten, sich in den unvorhersehbaren Gewässern des digitalen Zeitalters zurechtzufinden. Splashtop Enterprise ist mehr als nur ein Fernzugriffstool. IT ist eine umfassende Lösung, die speziell für moderne Unternehmen entwickelt wurde.

Aber verlassen Sie sich bei IT nicht nur auf unser Wort. Erleben Sie selbst die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit von Splashtop Enterprise. Starten Sie noch heute Ihren kostenlosen Test und entdecken Sie eine Welt nahtloser Konnektivität, verbesserter Verwaltung und unübertroffener Sicherheit. Die Zukunft Ihres Unternehmens im Bereich Remote-Arbeit beginnt hier.

