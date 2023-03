Möchtest du deine Remote-Support-Erfahrung verbessern? Lies weiter, um mehr über die Vorteile von Splashtop Enterprise und die neuen Funktionen zu erfahren, die du 2022 erwarten kannst.

Zu Beginn des Jahres 2022, mit einer weiteren Covid-19-Variante, die uns bevorsteht, sehen wir immer mehr Verzögerungen bei der Arbeit im Büro, bei persönlichen Konferenzen und beim Schulbeginn. Tatsächlich haben namhafte Unternehmen, darunter Twitter, PwC und Salesforce, die Entscheidung getroffen, vollständig remote zu arbeiten. Eine sichere, zuverlässige Remote-Support- und Zugriffslösung ist in der heutigen Welt einfach eine Notwendigkeit, vor allem, wenn die Vorteile eines Remote- oder Hybrid-Arbeitsplatzes immer offensichtlicher werden.

Bei Splashtop möchten wir dir helfen, die Trends von heute zu nutzen und für die Zukunft zu planen. Dazu gehört natürlich auch die Bereitstellung zuverlässiger, sicherer Fernzugriffs- und Support-Software, aber wir schreiben auch themenspezifische Blogs, veranstalten zeitnahe Webinare und aktualisieren Produktangebote.

Verbessern Sie Ihre Fernsupport-Erfahrung mit Splashtop Enterprise

Am 9. Dezember 2021 veranstaltete Splashtop ein virtuelles Mittagessen und Lernen mit dem Titel, Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise. Während des virtuellen Seminars erläuterten Splashtop-Produktexperten die wichtigsten Vorteile von Splashtop Enterprise für 572 IT-Experten (von IT-Administratoren bis hin zu Direktoren, CEOs und CTOs).

Während des Gesprächs erläuterte Nityasha Wadalkar, Direktorin für Produktmarketing bei Splashtop, die vier wichtigsten Vorteile von Splashtop Enterprise, die IT-Teams helfen, die heutigen Herausforderungen zu bewältigen:

Single-Sign-On-Integration zur sicheren Verwaltung von Konten und Zentralisierung der Authentifizierung.

Service-Desk-Funktionen einschließlich Support-Warteschlange und Technikerverwaltung , die es IT-Support-Teams ermöglichen, die Effizienz ihrer Techniker zu steigern und schnellere Reaktions- und Lösungsraten zu erzielen.

Fernverwaltung von Endpunkten und Überwachung .

Die Möglichkeit, Lizenzen miteinander zu kombinieren: Für Fernunterstützung und Endbenutzerzugang.

Falls du es verpasst hast, sind wir für dich da. In diesem Blog werden die wichtigsten Erkenntnisse der Veranstaltung vorgestellt, darunter Branchentrends und Herausforderungen, Vorteile von Splashtop Enterprise und was wir für das kommende Jahr geplant haben.

Branchentrends und Herausforderungen

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Jahr 2021 ist, dass flexibles Arbeiten nicht nur ein Trend ist, es ist gekommen, um zu bleiben. Laut Gartnergeben 75% der Remote-/Hybrid-Mitarbeiter an, dass ihre Erwartungen an flexibles Arbeiten gestiegen sind. Gartner stellte außerdem fest, dass Telearbeiter bis zu vier Geräte pro Person verwenden werden, was den Weg für Sicherheitslücken ebnet, wenn sie nicht richtig verwaltet werden. IT-Teams benötigen die richtigen Tools, um sowohl das physische Büro als auch die Mitarbeiter von zu Hause aus zu unterstützen.

Während viele Unternehmen VPN und RDP als ihre Remote-Lösung gewählt haben, hat dies zu Netzwerkschwachstellen und einem Anstieg von Cyberangriffen geführt. Allein Anfang 2021 gab es laut einem Bericht von Kaspersky mehr als 377,5 Millionen Brute-Force-Angriffe auf RDP. Intelligente Führungskräfte gehen weg von anfälligeren Technologien (VPNs und RDP) hin zu sichererem Fernzugriff und Support der nächsten Generation.

Damit flexible Teams für Sicherheit und Produktivität sorgen können, benötigen sie zuverlässige, gut integrierte, einfach zu bedienende Fernzugriffs- und Supportsoftware. Eine von IDG Communications Inc. durchgeführte Studie ergab, dass 65% der Unternehmen aktiv Tools für die Telearbeit konsolidieren, um die Verwaltung, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit zu vereinfachen.

Vorteile von Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise ist eine Komplettlösung für Fernzugriff und Support. Es ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die es deinen Mitarbeitern ermöglicht, von überall aus zu arbeiten, und deinem IT-Team die Unterstützung und Verwaltung von Computern aus der Ferne ermöglicht.

Zu den wichtigsten Funktionen von Splashtop Enterprise gehören:

Betreuter& unbeaufsichtigter Zugang

Fernzugriff für Endbenutzer

Servicedesk-Supportfähigkeiten

Funktionen zur Verwaltung und Überwachung von Endgeräten

Integrationen mit Single Sign-On- und ITSM-Systemen

Flexible Lizenzierung

Lass uns das noch weiter aufschlüsseln. Was sind die wichtigsten Vorteile von Splashtop Enterprise?

Eine sichere Arbeitsumgebung

Als wir während der Pandemie auf Remote-/flexibles Arbeiten umgestellt haben, waren viele Unternehmen nicht darauf vorbereitet und erlitten daraufhin Ransomware-Angriffe.

Viele dieser Unternehmen haben sich für VPNs und Remote Desktop Protocol (RDP) entschieden, um ihre Arbeit aus der Ferne zu erledigen. Leider hat dies dazu geführt, dass Cyberkriminelle schwache Passwortsicherheit und VPN-Schwachstellen ausnutzten, indem sie Ransomware injizierten und wichtige Daten und persönliche Informationen stehlen. VPN- und RDP-Angriffe waren 2021 auf einem Allzeithoch.

Angesichts dieser Angriffe hat Splashtop daran gearbeitet, unseren Kunden noch sichereren Fernzugriff und Support zu bieten. Wie machen wir das? Mit Funktionen wie:

SSO

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Gruppenbasiertes Management

Granulare Zugriffskontrollen (eingeschränkte Funktionen wie Dateiübertragung, Kopieren und Einfügen usw.)

Option zum Bereitstellen und Verwalten von Splashtop Antivirus powered by Bitdefender über die Splashtop-Webkonsole

Besuche unsere Sicherheitsseite, um mehr über die sichere Fernzugriffssoftware von Splashtop zu erfahren.

Leistungsstarker Fernzugriff

Splashtop Enterprise ermöglicht es deinem Team, von jedem Gerät aus auf Arbeitscomputer zuzugreifen, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. HD-Qualität, schnelle Verbindungen in Echtzeit und mehrere gleichzeitige Sitzungen. Mit Funktionen und Benutzeroberflächen, die die Produktivität erhöhen und gleichzeitig ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten, ist es ein unverzichtbares Tool für eine flexible Belegschaft.

Mit Splashtop-Fernzugriff kannst du:

Leite ein USB-Gerät (Smartcard-Leser, Sicherheitsschlüssel, Stylus/HID-Gerät oder Drucker) auf deinem lokalen Computer an den Remote-Computer weiter.

Möglichkeit zur Übertragung des Audio-Inputs Ihres lokalen Mikrofons als Audio-Input auf dem Ferncomputer (nur Windows)

Dank Multi-to-One- und Multi-to-Multi-Übertragung können Sie gleichzeitig mehrere Remote-Bildschirme von Multi-Monitor-Systemen anzeigen lassen. Der Multi-Monitor-Zugriff ist sogar über Mac-Geräte möglich.

Nimm Fernzugriffssitzungen auf.

Übertrage Dateien schnell, indem du sie per Drag & Drop zwischen Computern ziehst. Du musst nicht einmal eine Remote-Sitzung starten!

Tools, die IT-Teams zur Unterstützung eines hybriden Arbeitsplatzes benötigen

Splashtop ist ein Kerntool für viele interne IT-Abteilungen, Managed Service Provider (MSPs), Helpdesk- und Servicedesk-Teams auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse unserer Kunden ständig ändern und verbessern unsere Produkte kontinuierlich mit Kundenfeedback. Um Endbenutzern und Technikern ein besseres Erlebnis zu bieten, hat Splashtop im vergangenen Jahr erhebliche Produktverbesserungen vorgenommen und die Arbeitsabläufe beim Fernsupport verbessert.

Mit den neuen Service Desk-Funktionen von Splashtop erhältst du:

Warteschlange für den Support

Verbesserter, schnellerer Verbindungsprozess

Technikermanagement, Zusammenarbeit, Eskalationsfunktionen

Diese neuen Funktionen unterstützen dein Unternehmen mit schnelleren Reaktions- und Lösungszeiten und minimalen Unterbrechungen.

Toolkonsolidierung — Alles in einem System, das von IT-Technikern einfach zu verwalten und zu skalieren ist

IT-Führungskräfte möchten weniger integrierte Tools in ihrer Umgebung verwenden, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Abläufe zu rationalisieren und Probleme beim Einkauf zu reduzieren. Das verstehen wir völlig. Tatsächlich sind Konsolidierung und Vereinfachung die Haupttreiber für den Erfolg von Splashtop Enterprise.

Mit Enterprise benötigst du nur ein Tool, um sowohl physische als auch virtuelle Umgebungen zu verwalten, was es zum perfekten Tool für hybrides Arbeiten macht. Die Remote-Supportfunktion von Enterprise ermöglicht es dem IT-Supportpersonal, jedem Remote-Benutzer, der technische Unterstützung benötigt, sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Support zu bieten. Zur Einfachheit kommt hinzu, dass die betreute Support-Funktion es IT-Helpdesks ermöglicht, auf jedem Gerät sicher Live-Support in Echtzeit anzubieten — auch wenn das Gerät nicht firmeneigenes Gerät ist.

Was kannst du 2022 von Splashtop erwarten?

Das Lunch and Learn-Webinar wurde mit einem Blick auf das, was 2022 ansteht, abgerundet. Neben den Möglichkeiten, Splashtop Connector und SOS AR im Beta-Test zu testen, können sich Splashtop-Kunden auf Folgendes freuen:

Benutzerinitiierte Supportanfragen über das Desktop-Symbol

Verbesserte technische Fähigkeiten — Problembehandlung im Hintergrund, Einladung eines weiteren Technikers zur Sitzung und Planung einer Remote-Sitzung

Besseres Teammanagement — IP-Einschränkungen, Techniker- und Helpdesk-Statistiken sowie Endbenutzerumfragen

Verstärkte Integrationen mit API und SEIM-Logging sowie Chat-Plattformen (wie Teams und Slack)

Interessiert daran, mehr zu erfahren?

Schau dir das komplette Mittagessen an und lerne in deiner Freizeit oder teile es mit deinen Kollegen.

