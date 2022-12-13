Splashtop-Fernzugriff für Digital Signage
Greifen Sie jederzeit, überall und von jedem Gerät aus auf Ihre digitale Signatur zu
Unterstützen Sie ganz einfach Ihre digitale Signatur, um Ausfallzeiten zu minimieren
Mit SRS Premium können Sie jederzeit aus der Ferne auf Ihre Windows- und Android-basierten Digital Signage zugreifen und diese steuern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte einwandfrei laufen, bieten Sie Support an, um Probleme zu beheben, sobald sie auftreten (auch wenn Sie nicht vor Ort sind), und aktualisieren Sie den Inhalt auf dem Bildschirm in Echtzeit. SRS Premium ist eine einfache Lösung zur Unterstützung mehrerer Digital Signage-Geräte.
Fernzugriff und Fernsupport für Digital Signage unter Windows und Android
Dank der umfassenden Geräteunterstützung von Splashtop können Sie von jedem Mac-, Windows-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf Ihre digitale Signatur zugreifen und diese steuern.
Fernzugriff und -steuerung aller Geräte, die auf Android 8.0 und höher laufen. Splashtop unterstützt die Fernsteuerung von Android-Marken wie Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE und andere.
Hauptvorteile
Einfache Bereitstellung
Erstellen Sie Ihr Bereitstellungspaket und installieren Sie Ihren Streamer auf allen Ihren Digital Signage-Geräten. Nach der Installation können Sie Ihre Geräte aus der Ferne zugreifen und unterstützen.
Problembehebung aus der Ferne
Ihre Digital Signage muss jederzeit funktionieren, und zwar ohne Probleme. Sollten dennoch ein Problem auftreten, greifen Sie einfach per Fernzugriff auf das Gerät zu und beheben es schnell.
Schnelle Durchführung von Geräte-Updates
Sie müssen Inhalte auf mehreren Digital-Signage-Geräten aktualisieren, die sich an unterschiedlichen Standorten befinden? Sie können auf spezifische Geräte zugreifen und Updates schnell durchführen.
Spitzenleistung
Die Hochleistungssysteme von Splashtop bieten Ihnen schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Audio. Die Fernverwaltung und -wartung von Digital-Signage-Geräten wird so zum Kinderspiel.
Benutzerverwaltung und -gruppierung
Organisieren Sie Ihre Geräte mit digitaler Signatur in Gruppen, um den Zugriff einfach zu verwalten. Fügen Sie zusätzliche Benutzer zu Gruppen hinzu und legen Sie ihre Rollen und Zugriffsberechtigungen fest.
Sicherheit
Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Alle Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsereignisse werden protokolliert. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Splashtop.