Patch-Management ist mehr als nur auf die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" zu klicken, wenn ein Update verfügbar ist. Es ist ein wichtiger Sicherheitsprozess, der das Verwalten und Überprüfen von Updates in großen Endpunktumgebungen erfordert, um sicherzustellen, dass Schwachstellen so schnell wie möglich behoben werden.
Dennoch bringt das Patch-Management auch eigene Herausforderungen mit sich. Während das Patchen ein kontinuierlicher Prozess ist, sind IT-Zeit und Verfügbarkeit für Updates etwas begrenzter. Während IT-Teams ständig wachsende Patch-Volumen über Remote-Endpunkte (einschließlich BYOD-Geräte) und Anwendungen verwalten, müssen sie noch härter arbeiten, um die IT-Compliance- und Audit-Anforderungen zu erfüllen.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir uns die wichtigsten Herausforderungen im Patch-Management ansehen, denen IT-Teams gegenüberstehen, was es braucht, um sie zu überwinden, und wie eine Patch-Management-Lösung wie Splashtop AEM Ihnen helfen kann, ein wiederholbares Patch-Programm zu operationalisieren.
Warum das Patch-Management in realen Umgebungen scheitert
Zuerst müssen wir verstehen, was die Herausforderungen beim Patch-Management verursacht. Patch-Management erfordert ein wiederholbares Programm, das zuverlässig Updates über eine Vielzahl von Betriebssystemen und Anwendungen bereitstellen kann, was bedeutet, dass es viele Punkte gibt, an denen Probleme auftreten können.
Patch-Management-Software muss eine Vielzahl von Updates unterstützen, einschließlich verschiedener Betriebssysteme und Versionen, Drittanbieteranwendungen und Gerätetypen. Alle diese Updates müssen mit den Zeitplänen der Nutzer abgestimmt werden, um Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Patches installiert werden.
Gleichzeitig können mehrere Faktoren den Bereitstellungsprozess beeinflussen, darunter Netzwerkbandbreite, Gerätesteuerung, VPN-bezogene Einschränkungen und andere Einschränkungen von Line-of-Business-Anwendungen.
Darüber hinaus ist das Patch-Management nicht abgeschlossen, sobald die Bereitstellung beginnt. Für viele Teams ist der schwierigste Teil nicht der Start der Einführung, sondern die Überprüfung der Fertigstellung an jedem Endpunkt und die Erstellung eines Nachweises für Sicherheits- und Prüfungsanfragen.
Die wichtigsten Herausforderungen beim Patch-Management, auf die IT-Teams stoßen
Da das geklärt ist, lassen Sie uns die häufigsten (und einflussreichsten) Herausforderungen betrachten, denen IT-Teams begegnen, wenn sie versuchen, Patches über ihre Endpunkte zu verwalten. Obwohl jedes dieser Probleme Stolpersteine für das Patch-Management darstellen kann, können sie alle mit den richtigen Patch-Management-Tools und entsprechender Vorbereitung gelöst werden.
1. Zu viele Patches, nicht genug Prioritätssignale
Eine der ersten Herausforderungen beim Patch-Management ist das schiere Volumen an Patches, die IT-Teams verwalten müssen. Während eines Patch Tuesday -Drops können Teams von neuen Patches überwältigt werden, insbesondere wenn sie mit Drittanbieter-Patches und anderen Updates kombiniert werden.
Herausforderungen umfassen:
Patch-Volumen, einschließlich großer Patch-Drops, außerplanmäßiger Korrekturen und Aktualisierungen von Drittanbietern.
Priorisierungsprobleme, verschärft durch unklare Ausnutzbarkeit, begrenzten Kontext und konkurrierende Brände.
Unsicherheit darüber, wie „gut“ aussieht, einschließlich risikobasierter Stufen und klarer SLAs nach Schweregrad und Risikoexposition.
2. Unvollständige Sichtbarkeit dessen, was gepatcht werden muss.
IT-Teams wissen möglicherweise nicht immer, was gepatcht werden muss. Obwohl Daten zu Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) helfen können, Bedrohungen zu identifizieren, die gepatcht werden müssen, kann es in großen Endpunktumgebungen, in denen das Verfolgen jedes einzelnen Geräts leichter gesagt als getan ist, ein Vollzeitjob für sich sein, mit all den Updates Schritt zu halten.
Herausforderungen umfassen:
Häufige Sichtbarkeitslücken durch unbekannte Endpunkte, veraltete Bestände und Schatten-IT-Apps.
Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Updates, da Sie Geräte, die Sie nicht sehen können, nicht patchen oder deren Abdeckung nachweisen können.
Zeitpunktaufnahmen, die nur einen flüchtigen Einblick in Endpunkte bieten, anstatt eines kontinuierlichen Hardware- und Software-Inventars.
3. Remote-Endpunkte und Geräte außerhalb des Netzwerks verlangsamen alles.
Remote-Arbeit ist zur Norm geworden, kann jedoch auch Herausforderungen für das Patch-Management schaffen. IT-Teams müssen Remote-Geräte verwalten können, selbst wenn sie sich hin und wieder vom Netzwerk trennen. Ohne zuverlässige Konnektivität und Betriebszeit kann dies den Prozess jedoch erheblich verzögern.
Herausforderungen umfassen:
Offline-Geräte, die Patch-Zyklen verpassen.
Schwierigkeiten bei der Verwaltung und Aktualisierung von Remote-Endpunkten.
Patch-Workflows, die Wiederholungen, flexible Zeitfenster und Überprüfung erfordern, aber die Werkzeuge dafür fehlen.
4. Anwendungen von Drittanbietern sind eine ständige Abdeckungslücke
Selbst wenn das Patchen des Betriebssystems unter Kontrolle ist, bleiben viele Teams beim Patchen von Anwendungen von Drittanbietern zurück. App-Überwucherung, Unterschiede in der Verpackung und inkonsistente Aktualisierungsmechanismen schaffen Abdeckungslücken, die gängige Software gefährden, wenn Updates nicht konsistent bereitgestellt und verifiziert werden.
Herausforderungen umfassen:
Die Aktualisierung von Drittanbieter-Software ist in der Regel schwieriger zu verwalten, was zu gleichen Teilen auf Verpackungsprobleme, App-Wildwuchs und inkonsistente Updater zurückzuführen ist.
Häufig übersehen werden gängige Apps wie Browser, PDF-Tools und Tools zur Fernzusammenarbeit.
Ein Mangel an Werkzeugen zur Standardisierung des Drittanbieter-Katalogs und zur Automatisierung der Bereitstellung.
5. Testen und das Risiko fehlerhafter Patches führen zu einer "Abwarten und Beobachten"-Einstellung
Das Testen von Patches ist wichtig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, aber Teams zögern oft, vollständige Tests durchzuführen, entweder aus Angst, Geschäfts-Apps zu beschädigen, oder aufgrund von Problemen mit VPN-Clients. Darüber hinaus kann das Testen Zeit in Anspruch nehmen, und IT-Teams müssen oft Patches so schnell wie möglich bereitstellen, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Die Lösung liegt in der ringbasierten Patch-Bereitstellung, beginnend mit einer kleinen Testgruppe, bevor sie auf größere Ringe ausgeweitet wird. Wo der Installer es unterstützt, verwenden Sie Rollback-Optionen. Wenn ein Rollback nicht verfügbar ist, verlassen Sie sich auf gestufte Ringe, schnelle Fehlererkennung und Abhilfemaßnahmen (einschließlich Skripte), um die Auswirkungen einzudämmen.
6. Wartungsfenster und Benutzerunterbrechungen begrenzen Bereitstellungsoptionen
Wenn Sie Patch-Updates bereitstellen, möchten Sie nicht, dass diese den Geschäftstag unterbrechen. Dies kann zu begrenzten Wartungsfenstern und Bereitstellungsoptionen führen, da sie sorgfältig geplant werden müssen, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Häufige Blockaden können Neustarts, Bandbreitenbeschränkungen und die Planung in verschiedenen Zeitzonen umfassen. IT-Teams können jedoch Störungen durch intelligentes Planen, Neustartaufforderungen und (in begrenztem Umfang) Aufschub reduzieren, um sicherzustellen, dass die Updates rechtzeitig und bequem durchgeführt werden.
7. Der Nachweis des Patch-Status und die Compliance-Berichterstattung sind schwieriger als das Patchen
Sobald ein Patch bereitgestellt ist, wie können Sie das nachweisen? Es ist wichtig, Nachweise zu haben, dass Patches innerhalb der festgelegten Fristen angewendet werden und ordnungsgemäß funktionieren, nicht nur "installiert." Sollten Ausnahmen oder Probleme auftreten, sollten auch diese mit einer entsprechenden Begründung dokumentiert werden.
Das Führen von Aufzeichnungen und Protokollen hilft dabei, die IT-Compliance während Audits zu beweisen. Daher ist es wichtig, eine Lösung zu verwenden, die Aufzeichnungen führt und die ordnungsgemäße Compliance mit einem wiederholbaren Berichtszyklus nachweisen kann.
8. Tool-Sprawl und manuelle Übergaben führen zu inkonsistenten Ergebnissen
Wenn Sie zu viele Patching-Tools haben, kann das zu Konflikten, Verwirrung und blinden Flecken führen. Die Patch-Verwaltung ist oft auf Mobile Device Management-Tools, verschiedene Skripte, Patch-Tools für unterschiedliche Betriebssysteme und Anwendungen sowie Tickets aufgeteilt, was einfach zu viel ist, um es als einzige Aufgabe zu verwalten.
Infolgedessen kann dies zu Folgendem führen:
Widersprüchliche Statusansichten, da verschiedene Tools unterschiedliche Ergebnisse anzeigen können.
Versäumter Drittanbieter-Schutz aufgrund fehlenden einheitlichen Patch-Managements.
Langsame Reaktion, wenn dringende Patches veröffentlicht werden, da widersprüchliche Tools versuchen, Vorrang zu haben.
Ein praktischer Weg, um diese Herausforderungen zu reduzieren
Glücklicherweise ist keine dieser Herausforderungen unüberwindbar. Mit einer guten Endpunktmanagement-Lösung mit automatischer Patch-Verwaltung, wie Splashtop AEM, können Sie diese Schwierigkeiten in wenigen Schritten bewältigen.
Befolgen Sie diese Schritte, um das Patch-Management einfach zu halten:
Führen Sie ein kontinuierliches Bestandsverzeichnis, einschließlich sowohl der Geräte als auch der Software.
Definieren Sie Patch-Stufen und SLAs basierend auf Schweregrad, Ausnutzbarkeit und Exposition.
Standardisieren Sie Patch-Ringe, beginnend mit einer kleinen Pilotgruppe, dann erweitern Sie auf breitere Gruppen und behalten Sie eine kritische Notfallspur für die schwersten Sicherheitslücken bei.
Automatisieren Sie die Bereitstellung mit Wiederholungen und klar definierten Fehlerzuständen, um sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß installiert und überprüft werden.
Kontrollieren Sie das Neustartverhalten und die Benutzerunterbrechung, indem Sie Richtlinien festlegen, die Updates zu geeigneten Zeiten bereitstellen.
Installation überprüfen und Nachweise automatisch für Audits und Verifizierung erfassen.
Berichten Sie wöchentlich über Ergebnisse und stellen Sie sicher, dass Ausnahmen dokumentiert und behandelt werden.
Beachten Sie, dass dies ein wiederholbares Betriebsmodell ist und keine einmalige Bereinigung. Patch-Management ist ein fortlaufender Prozess, daher sollten Sie eine Patch-Management-Lösung verwenden, die kontinuierlich ein Inventar verwaltet, Updates erkennt und sie gemäß Ihren Richtlinien bereitstellt.
Wie Splashtop AEM Teams dabei hilft, das Patch-Management zu operationalisieren
Sie benötigen eine leistungsstarke Autonomes Endpunktmanagement-Lösung mit Patch-Management-Funktionen, um eine verteilte Endpunktumgebung angemessen zu unterstützen und zu verwalten. Da kommt Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) ins Spiel.
Splashtop AEM bietet Sichtbarkeit und Kontrolle über Endpunkte, einschließlich Echtzeit-Geräte- und Softwareinventar, CVE-basierte Schwachstellenanalysen und automatisierte Patchverwaltung mit Verifizierung und Berichterstattung. Es ermöglicht IT-Teams, die vielen Herausforderungen des Patch-Managements auf verschiedene Weise zu überwinden, einschließlich:
1. Schließen Sie die Sichtbarkeitslücke mit Echtzeit-Einblicken in Geräte und Software
Splashtop AEM bietet Echtzeit-Inventarverfolgung zur Erkennung von Geräten und Anwendungen. Dies bietet eine genaue Bestandsaufnahme und Klarheit über den Patch-Status, während die Anzahl der Unbekannten, über die sich IT-Teams Sorgen machen müssen, verringert wird. Daher können Teams alle ihre Endpunkte zuversichtlicher auf dem neuesten Stand halten, zuverlässiger priorisieren und unerwünschte Überraschungen wie Shadow-IT-Geräte vermeiden.
2. Automatisieren Sie das Patchen, um Rückstände zu reduzieren, ohne Chaos zu verursachen
Splashtop AEMs automatisiertes Patch-Management ist darauf ausgelegt, Patches effizient und zuverlässig über Endpunkte bereitzustellen. Es unterstützt die zeitbasierte Planung von Richtlinien und gestaffelte Rollouts, mit Überprüfung und klaren Erfolg- oder Fehlermeldungen, damit Teams Maßnahmen bei Endpunkten ergreifen können, die Updates nicht wie erwartet abschließen. Dies hilft, konsistente Ergebnisse und zuverlässige, wiederholbare Patch-Prozesse sicherzustellen.
3. Erweiterung der Drittanbieter-Patch-Abdeckung ohne zusätzliche Werkzeuge
Während sich viele Patch-Tools nur auf das Betriebssystem konzentrieren, bietet Splashtop Autonomous Endpoint Management ein ganzheitliches Patch-Management sowohl für Betriebssysteme als auch für Anwendungen von Drittanbietern. Dies hilft, eine vollständige Abdeckung aller Endpunkte zu gewährleisten, erfordert weniger manuelle Updates und reduziert das Risiko von Schwachstellen in häufig genutzten Apps.
4. Machen Sie Patch-Proof einfach mit Verifizierung und Berichterstellung
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement führt Aufzeichnungen über alle Updates und verifizierten Patch-Bereitstellungen und liefert stets Nachweise für Audits und Sicherheitsüberprüfungen. Dies hilft, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und erleichtert das Bestehen von Audits, indem es klare, nachweisbare Beweise dafür liefert, dass Endpunkte ordnungsgemäß gepatcht und sicher gehalten werden.
Warum das Patch-Management scheitert (und wie man es verhindert)
Patch-Management scheitert, wenn es als monatliche Aufgabe behandelt wird, die in einem einzigen, langen Durchgang erledigt werden soll, anstatt als fortlaufender, wiederholbarer Prozess. Dies kann zu störenden Patch-Prozessen, übersehenen Geräten und inkonsistenten Ergebnissen führen, was in schwacher, nicht dokumentierter Sicherheit und einem höheren Risiko für aufgedeckte Schwachstellen resultiert.
Mit einer leistungsstarken Endpunktmanagement-Lösung wie Splashtop AEM ist es jedoch einfach, kontinuierlich nach neuen Patches zu suchen, sie zu priorisieren und sicher über Endpunkte hinweg bereitzustellen. Dies führt zu weniger verpassten Patches, minimalen Unterbrechungen, schnelleren Patch-Zyklen und einem klaren Nachweis von Cybersicherheit und Compliance.
Splashtop AEM hilft, die häufigsten Schwachstellen im Patch-Management zu beheben, indem es drei Lücken schließt: Sichtbarkeit (was gepatcht werden muss), Ausführung (verlässliche Installation von Patches) und Nachweis (Verifizierung und Berichterstattung der Ergebnisse).
In der Praxis bedeutet das, dass Sie genaue Bestandsaufnahmen von Geräten und Software durchführen können, Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches mit richtlinienbasierten Workflows automatisieren, den Abschluss mit einem klaren Status verfolgen und prüfbereite Berichte erstellen können, ohne mehrere Tools zusammenfügen zu müssen.
Bereit, Patching, Verifizierung und Berichterstellung von einem einzigen Ort aus zu optimieren? Fangen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM an.