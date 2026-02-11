Wenn Sie nur Patches installieren, nachdem Sie von einer neuen Schwachstelle erfahren haben, ist Ihre Sicherheit dann wirklich auf dem neuesten Stand? Reaktives Patchen allein stellt kein angemessenes Risikomanagement dar, insbesondere in den heutigen verteilten und BYOD-Umgebungen.
Diese Einschränkung ist jedoch kein Vorwurf an die Fähigkeiten Ihres IT-Teams. Vielmehr handelt es sich um ein Workflow-Problem, das mit kontinuierlicher Sichtbarkeit, Priorisierung und Automatisierung angegangen werden kann.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lassen Sie uns erkunden, wie man vom reaktiven Patchen zu einem proaktiven Risikomanagement übergehen kann, wie dieser Wechsel in der Praxis aussieht und wie IT-Teams dies im großen Maßstab umsetzen können.
Warum reaktives Patchen IT-Teams im Feuerwehrmodus hält
Während das vollständige Patchen von Endpunkten und Anwendungen wichtig ist, ist reaktives Patchen ein ständiger Wettlauf, um den Schwachstellen einen Schritt voraus zu sein. Dies bedeutet, dass, sobald ein Patch veröffentlicht wird, IT-Agenten ihn schnell genehmigen und auf mehreren Endpunkten bereitstellen müssen, was zu langwierigen Prozessen bei der Verwaltung einer großen Anzahl von Geräten führt.
Während Patch Tuesday -Zyklen und ähnliche Patch-Drops helfen können, alle Patches auf einmal zu zentralisieren und freizugeben, können sie auch große Rückstände mit begrenztem Kontext für jeden Patch verursachen. Dies führt zu einem Gefühl der Dringlichkeit und einem Mangel an Strategie oder Priorisierung bei der Bereitstellung von Patches.
Was ist der Unterschied zwischen reaktivem Patchen und proaktivem Patch-Management? Häufige Anzeichen für reaktives Patchen sind:
Patchen nur nach Warnmeldungen oder Vorfällen, anstatt alles proaktiv auf dem neuesten Stand zu halten.
Alle Schwachstellen gleich behandeln, anstatt die kritischsten Patches und Schwachstellen zu priorisieren.
Auf manuelle Überprüfungen oder verzögerte Tools angewiesen sein, anstatt auf Echtzeitüberwachung und -aktualisierungen.
Fehlendes Verantwortungsbewusstsein zwischen IT und Sicherheit, anstatt klar abgegrenzte Verantwortlichkeiten zu haben.
Die Lücke zwischen Patchen und Risikomanagement
Während es wichtig ist, bei Patches auf dem neuesten Stand zu bleiben, um die Sicherheit, IT-Compliance und das Risikomanagement zu gewährleisten, ist dies nur ein Teil des Puzzles und muss im weiteren Kontext Ihrer gesamten Sicherheitslage betrachtet werden.
Patches sind nicht gleich Risikominderung
Gemeinsame Schwachstellen und Expositionen (CVEs) sind ein wichtiger Input zur Risikobewertung, aber die bloße Anzahl der CVEs ist ein schlechter Indikator für die tatsächliche Exposition. IT- und Sicherheitsteams müssen auch Faktoren wie Ausnutzbarkeit und die Auswirkungen betroffener Assets berücksichtigen, um das Risiko richtig einzuschätzen und Prioritäten für die Behebung von Schwachstellen zu setzen.
Punktuelle Sichtbarkeit bricht schnell zusammen
Sicherheit erfordert kontinuierliche, Echtzeit-Transparenz und nicht nur Momentaufnahmen. Wöchentliche, monatliche oder (noch schlimmer) vierteljährliche Scans versagen in modernen, dynamischen Umgebungen und schaffen große Lücken in der Sichtbarkeit, in denen Schwachstellen zwischen den Scans unbemerkt bleiben können. Addieren Sie dazu das Risiko, das von nicht verwalteten Geräten ausgeht, zusammen mit den zusätzlichen Risiken, die Sie mit jeder Drittanbieteranwendung eingehen, und Sie benötigen kontinuierliche Sichtbarkeit, um Ihre Endpunkte und Ihr Netzwerk zu schützen.
Manuelle Priorisierung ist nicht skalierbar
Wie bewerten Sie Risiken und priorisieren Bedrohungen? Tabellenkalkulationen können inkonsistent sein, und Ad-hoc-Urteile, die auf begrenzten Daten (oder noch schlimmer, auf Bauchgefühlen) basieren, können äußerst unzuverlässig sein. Schlechte Priorisierung setzt Ihre Systeme nicht nur zusätzlichen Risiken aus, sondern beeinträchtigt auch Ihre Abläufe und verschwendet Zeit mit Patches niedriger Priorität. Sie benötigen Werkzeuge, die Bedrohungen im Hinblick auf Ihre Richtlinien bewerten und priorisieren können, damit Sie die wichtigsten identifizieren können.
Wie proaktives Risikomanagement tatsächlich aussieht
Wenn reaktives Patchen nicht ausreicht, wie sieht dann die Alternative aus? Proaktives Risikomanagement verfolgt einen aktiven Ansatz zur Überwachung und Verwaltung von Endpunkten und Systemen, um sicherzustellen, dass sie jederzeit gegen alle Bedrohungen geschützt sind.
Proaktives Risikomanagement umfasst:
Kontinuierliche Sichtbarkeit in Geräte, Betriebssysteme und Software von Drittanbietern, um Bedrohungen in Echtzeit schnell zu erkennen.
Risiko-basierte Priorisierung , die Bedrohungen basierend auf CVEs, Schweregrad und Exposition berechnet, damit IT-Teams sich auf die wichtigsten Bedrohungen konzentrieren können.
Automatisierungstools, um Entscheidungserschöpfung zu reduzieren und manuelle Anstrengungen zu minimieren, wodurch Zeit für Agenten freigemacht wird, um sich auf dringendere Probleme zu konzentrieren, während Aufgaben schnell erledigt werden.
Feedbackschleifen, die die Behebung bestätigen und wiederkehrende Probleme reduzieren, sodass Sie die Sicherheit überprüfen und klare Aufzeichnungen für Audits haben.
Umstellung von Patch-Volumen auf risikobasierte Priorisierung
Wenn Sie bereit sind, eine risikobasierte Priorisierung zu übernehmen, ist der erste Schritt, Ihre Perspektive zu ändern. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, eine große Menge an Patches so schnell wie möglich bereitzustellen, priorisieren Sie zuerst die kritischsten Bedrohungen.
Risikobasierte Priorisierung erfordert die Bewertung von Schwachstellen aus mehreren Blickwinkeln, nicht nur anhand von Schweregradscores.
Nicht alle Sicherheitslücken verdienen die gleiche Dringlichkeit
Auch wenn alle Schwachstellen lieber früher als später angegangen werden sollten, stellen nicht alle die gleiche Bedrohung dar. Das Common Vulnerability Severity System (CVSS) ist eine gute Quelle, um herauszufinden, welche Schwachstellen am kritischsten sind. Sie müssen jedoch auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass eine Schwachstelle ausgenutzt wird, sowie die Auswirkungen, die sie auf Ihr Unternehmen haben könnte. Dies wird helfen, Schwachstellen zu priorisieren, sodass kritische mit der Dringlichkeit behandelt werden, die sie verdienen, während weniger kritische warten können.
Asset Context verändert alles
Das Asset, auf dem sich eine Schwachstelle befindet, kann genauso wichtig sein wie die Schwachstelle selbst. Wenn ein ruhendes Gerät eine anfällige App hat, stellt es möglicherweise keine große Bedrohung dar, insbesondere im Vergleich zur gleichen Schwachstelle auf einem kritischen Endpunkt. Sie müssen den Kontext der Schwachstelle berücksichtigen, einschließlich des Gerätebesitzers, der Nutzung und der Umgebung, um zu priorisieren, welche Endpunkte sofortige Behebung erfordern.
Timing ist wichtiger als Abschlussquoten
Unvollständiges Patching ist besser als gar kein Patching, und während Sie sicherstellen möchten, dass jeder Patch vollständig umgesetzt wird, lässt das Verzögern von Patches Ihre Systeme völlig ungeschützt. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Zeit bis zur Behebung (die durchschnittliche Zeit zur Behebung von Schwachstellen) verfolgen, um festzustellen, ob Sie Schwachstellen schnell genug angehen; jeder Moment, in dem ein Gerät anfällig bleibt, ist eine weitere Gelegenheit für Cyberkriminelle, zuzuschlagen.
Wie Automatisierung eine proaktive Risikomanagement ermöglicht
Automatisierung ist eines der hilfreichsten Werkzeuge für ein proaktives Risikomanagement. Die Automatisierung von Aufgaben wie Bedrohungserkennung und Patch-Bereitstellung ermöglicht schnellere Reaktionszeiten, ohne Ihre Standards zu beeinträchtigen, und bietet konsistente Sicherheit über alle Endpunkte hinweg.
Automatisierung ermöglicht es IT-Teams, konsistente Kontrollen über Endpunkte hinweg anzuwenden, ohne den manuellen Arbeitsaufwand oder den betrieblichen Overhead zu erhöhen. Vorteile einer ordnungsgemäßen Automatisierung umfassen:
Richtliniengesteuerte Patch-Verwaltung, um Patches basierend auf Ihren Richtlinien automatisch zu priorisieren und bereitzustellen.
Echtzeit-Abhilfemaßnahmen auslösen, um IT- und Sicherheitsteams bei der schnellen Behebung von Problemen und Schwachstellen zu unterstützen.
Reduzierte Abhängigkeit von Wartungsfenstern, um konsistente, laufende Überwachung und Unterstützung zu bieten, anstatt Momentaufnahmen.
Weniger manuelle Übergaben zwischen den Teams, wodurch die Effizienz insgesamt verbessert wird.
Wie Splashtop AEM in eine proaktive Risikostrategie passt
Wenn Sie mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre Endpunkte und Sicherheit benötigen, suchen Sie nach einer Endpoint-Management-Lösung wie Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Agenten Endpunkte über ein Netzwerk hinweg schützen, verwalten und aktualisieren, mit Automatisierungstools, die fortlaufende Sichtbarkeit und schnelles Patch-Management bieten.
Splashtop AEM verwendet CVE-basierte Bedrohungserkennung, um automatisch Risiken und Schwachstellen zu identifizieren und Lösungen vorzuschlagen. Wenn neue Patches veröffentlicht werden, kann Splashtop AEM sie automatisch erkennen und auf Endpunkten verteilen, wobei Patches und Endpunkte gemäß der Richtlinie Ihres Unternehmens priorisiert werden.
Dies macht Splashtop Autonomes Endpunktmanagement zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Gewährleistung der Sicherheit in verteilten und BYOD-Umgebungen, da es IT-Agenten bei alltäglichen Aufgaben unterstützt und kontinuierliche Bedrohungsüberwachung und -verwaltung bietet. Die automatische Patch-Verwaltung hilft Teams dabei, Patches schnell über Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern hinweg einzusetzen, egal ob sie normalerweise Patches manuell bereitstellen, eine Patch-Management-Lösung als Ergänzung zu Microsoft Intune benötigen oder ihre Remote Monitoring and Management (RMM)-Software verbessern möchten.
Fortschritte über die Patch-Konformität hinaus messen
Natürlich ist die Einhaltung von Patches nicht der einzige Wert, den Sie verfolgen müssen. Es gibt mehrere Faktoren, die bei der Messung Ihres proaktiven Risikomanagements zu berücksichtigen sind, von denen jeder unterschiedliche Bedürfnisse oder Verbesserungsbereiche anzeigen kann.
Zu den Risikomanagement-Metriken gehören:
Durchschnittliche Zeit zur Behebung von Hochrisiko-Schwachstellen: Wie schnell können Sie die schwerwiegendsten Bedrohungen angehen? Je schneller die mittlere Zeit bis zur Behebung ist, desto besser funktionieren Ihre Strategien.
Reduzierung von wiederholten Vorkommnissen im Zusammenhang mit bekannten Schwachstellen: Wenn Sie ständig auf Vorfälle aufgrund einer bekannten Schwachstelle stoßen, bedeutet das, dass sie nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Ein Rückgang der wiederkehrenden Vorfälle ist ein Zeichen dafür, dass Sie die Schwachstellen ordnungsgemäß angehen.
Deckungslücken im Laufe der Zeit: Sobald Sie mit dem Endpunktmanagement und der Automatisierung beginnen, sollten die Deckungslücken nach und nach abnehmen. Wenn große Lücken bestehen bleiben, sollten Sie Ihre Strategien neu bewerten.
Zuversicht bei Audits und Sicherheitsüberprüfungen: Endpoint-Management-Software wie Splashtop AEM enthält Berichte und Aufzeichnungen, die helfen, die Sicherheit und IT-Compliance zu demonstrieren. Wenn Sie es richtig verwenden, sind Sie bereit, Prüfungen mit mehr Leichtigkeit und Zuversicht zu bestehen.
Proaktives Risikomanagement annehmen
Proaktives Risikomanagement ist mehr als nur eine Veränderung der Prozesse; es ist auch ein Wandel in der Denkweise. Sie müssen neu bewerten, wie Sie Endpunkte schützen und verwalten, Patches priorisieren und Bedrohungen erkennen, und dann aktiv von „reaktiv“ zu „proaktiv“ wechseln.
Ein proaktiver Ansatz hängt von Sichtbarkeit, Priorisierung und Automatisierung ab, um Endpunkte jederzeit sicher zu halten. Die Einführung einer Endpunktverwaltungs-Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen, um jedes Gerät in Ihrem Netzwerk sicher und unterstützt zu halten.
Splashtop AEM bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme zu lösen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Anwendungen.
KI-gestützte CVE-basierte Schwachstellen-Einblicke.
Anpassbare Richtlinienframeworks, die in Ihrem gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarisierung sowie Verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnmeldungen und Behebungen, um Probleme automatisch zu lösen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen, um auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager zuzugreifen, ohne die Nutzer zu unterbrechen.
Bereit, proaktives Risikomanagement zu übernehmen? Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM: