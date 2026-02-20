Die Patch-Automatisierung ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verbesserung der Cybersicherheit und IT-Effizienz, das es IT-Teams ermöglicht, Geräte auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, ohne jedes Gerät manuell aktualisieren zu müssen. Dennoch sind diese Vorteile schwer in einem Budgetblatt darzustellen.
Wie können IT-Leiter also den ROI der Patch-Automatisierung bewerten, der die tatsächlichen IT-Abläufe widerspiegelt? Anstatt den ROI nur in finanziellen Begriffen zu betrachten, müssen wir die eingesparte Zeit, verhinderte Störungen und die verbesserte Risikominderung, die Automatisierung liefern kann, in Betracht ziehen.
Mit diesem Wissen im Hinterkopf, schauen wir uns den ROI der Patch-Automatisierung an, woher ihre Vorteile kommen und die versteckten Kosten der manuellen Patch-Verwaltung.
Was ROI wirklich für die Patch-Automatisierung in IT-Operationen bedeutet
Der Return on Investment bezieht sich nicht nur auf gesteigerte Gewinne oder reduzierte Mitarbeiterzahl, sondern auf verbesserte Betriebseffizienz und verminderte kostspielige Unterbrechungen.
Patch-Automatisierung spart erheblich Zeit, indem sie IT-Agenten von stundenlanger manueller Endpunkt-Patch-Verwaltung befreit. Diese Zeit kann dann genutzt werden, um sich auf höherwertige Arbeiten zu konzentrieren, wie zum Beispiel die Unterstützung von Mitarbeitern bei kritischen Problemen oder anderen vorrangigen Projekten. Zusätzlich reduziert die Patch-Automatisierung Unterbrechungen, die ansonsten die Produktivität und den Benutzersupport verlangsamen würden.
Darüber hinaus ermöglicht die Patch-Automatisierung eine schnellere und effektivere Patch-Abdeckung, reduziert Expositionsfenster und verbessert die allgemeine Cybersicherheit. Infolgedessen können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen effizienter und sicherer arbeiten, während IT-Teams weniger Notfälle zu bewältigen haben.
Dies hilft auch, das Geschäftsrisko zu reduzieren und Compliance-Bemühungen zu unterstützen, da viele Branchen- und Regierungsrichtlinien von Organisationen erwarten, dass Geräte angemessen sicher und aktuell gehalten werden.
Die 3 wichtigsten ROI-Kategorien bei der Patch-Automatisierung
Wir können den ROI des automatisierten Patch-Managements messen, indem wir drei verschiedene "Kategorien" untersuchen. Jeder bietet wichtige Effizienz- und Sicherheitsgewinne, die dem Unternehmen greifbaren Wert liefern.
ROI-Bereich 1: Zeitersparnis durch repetitive Patches
Erstens spart man Zeit. Manuelles Patchen von Endpunkten und Anwendungen ist ein sich wiederholender, zeitaufwendiger Prozess, der von IT-Agenten verlangt, Patch-Listen zu erstellen, Geräte zu lokalisieren, Updates zu planen, Neustarts zu koordinieren und mehr. Wenn ein Patch nicht installiert werden kann, müssen die Agenten zusätzliche Zeit aufwenden, um die Fehler zu beheben und die Patch-Bereitstellungen erneut auszuführen.
Patch-Automatisierung reduziert manuelle Schritte, indem Patches gemäß Ihren internen Richtlinien für Endpunkte geplant und bereitgestellt werden. Wenn ein Patch fehlschlägt, sollte ein Automatisierungstool den Fehler schnell aufdecken und die Behebung sowie die erneute Bereitstellung unterstützen, damit die IT nicht Gerät für Gerät Fehler beheben muss. Dies führt zu effizienterem Patch-Einsatz und weniger dringenden Patch-Aktionen, wenn neue Updates veröffentlicht werden.
Was zu messen ist:
Stunden pro Woche, die für Patching-Aufgaben im IT-Bereich aufgewendet werden, gemessen über die gesamte Abteilung (nicht pro Person).
Manuelle Kontaktpunkte pro Patch-Zyklus, wie E-Mails, Tickets, Checklisten und Koordinationssitzungen.
Zeit von „Patch veröffentlicht“ bis „Bereitstellung abgeschlossen“ für Ihre Standardgerätegruppen.
ROI-Bereich 2: Weniger Support-Tickets und weniger Störungen für Endbenutzer
Eine Kennzahl, die Sie messen können, ist die Anzahl der Support-Tickets, die Sie während einer Patch-Bereitstellung erhalten. Kontrollierte Rollouts können Tests verbessern, Probleme erkennen, bevor sie sich ausbreiten, und eine bessere Sichtbarkeit bei Fehlern bieten. Dies verringert sowohl die Anzahl der Ausfälle als auch die Zeit zur Behebung, was zu weniger Unterbrechungen und weniger Support-Tickets führt.
Was zu messen ist:
Patch-bezogene Tickets, nach Monat oder Patch-Zyklus erfasst.
Vorfälle durch fehlgeschlagene Patches, als Zählwerte verfolgt, sodass Sie Vorher- mit Nachher-Vergleichen können.
Durchschnittliche Zeit zur Lösung von Patch-bezogenen Problemen, sodass Sie sehen können, ob Fehler leichter zu beheben sind.
ROI Bucket 3: Weniger Zeit, den Patch-Status und die Compliance nachzuweisen
Die Patch-Automatisierung kann nicht nur den Patch-Prozess beschleunigen; eine gute Automatisierung kann auch die Nachweisführung des Patch-Status und der IT-Compliance während Audits erleichtern. Ohne automatisierte Patch-Verwaltung kann das Reporting zu einem großen Zeitfresser werden, da die Daten verstreut sein können und manuell zusammengetragen werden müssen. Patch-Automatisierung ermöglicht es der IT, die benötigten Informationen zu sammeln, ohne die Daten manuell aus mehreren Quellen zusammenführen zu müssen.
Was zu messen ist:
Zeit, die jeden Monat für das Erstellen von Patch-Statusberichten aufgewendet wird, vor und nach der Automatisierung.
Zeit, die Frage zu beantworten: "Sind wir gegen X gepatcht?" für eine bestimmte CVE oder ein dringendes Update.
Zeit zur Vorbereitung von Beweismitteln für Audits oder Sicherheitsüberprüfungen.
Manuelles Patchen verursacht versteckte Kosten
Die tatsächlichen Kosten für das Patchen erscheinen nicht immer in Ihren Ausgabenberichten. Manuelle Patch-Verwaltung verursacht versteckte Kosten, die zu unerwarteten Ausgaben führen können, insbesondere durch verschwendete Zeit und Ressourcen.
Jede Zeit, die IT-Agenten mit manuellem Patchen verbringen, ist Zeit, die sie nicht für andere Aufgaben nutzen können, wie das Lösen von Tickets, das Onboarding neuer Mitarbeiter und das Verwalten von Endpunktanfragen. Wenn ein Patch nicht ordnungsgemäß installiert wird, entsteht eine zweite Welle von Arbeit, da Agenten versuchen, das Problem zu beheben und den Patch neu zu installieren.
Zusätzlich kann das Patchen von Drittanbieteranwendungen zusätzliche Arbeit erzeugen. Viele Unternehmen verwenden Patch-Tools, die auf Betriebssystemen funktionieren, aber nicht auf Apps. Dies bedeutet, dass Agenten sich auf mehr Produkte und mehr Patch-Bereitstellungen konzentrieren müssen, was noch mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.
Selbst das Berichtswesen kann wertvolle Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Das Erstellen von Berichten erfordert Zeit von den leitenden Mitarbeitern, da sie die Experten sind, die die Fragen mit ihrem Wissen und ihren Einblicken sicher beantworten und die genauen, detaillierten Informationen bereitstellen können, die die Berichte benötigen. Mit automatisiertem Patch-Management können sie Berichte schneller erstellen, sodass Agenten ihr Fachwissen besser nutzen können.
Der einfachste Weg, um den ROI zu validieren: Führen Sie einen 30-tägigen Patch-Automatisierungspiloten durch
Wenn Sie unsicher hinsichtlich Patch Management sind, ist der einfachste Weg, seine Vorteile und ROI-Verbesserungen zu verstehen, es selbst auszuprobieren. Eine kostenlose Testversion von Patch-Management-Software zu nutzen, kann Ihrem IT-Team helfen, zu verstehen, wie sie funktioniert, sie zu implementieren und die Vorteile in der Praxis zu sehen. So können Sie entscheiden, ob es eine lohnenswerte Investition für Ihr Unternehmen ist.
Wenn Sie einen Automatisierungspiloten durchführen, sollten Sie die folgenden Vorschläge beachten:
1. Wählen Sie einen Pilotumfang, der die Realität widerspiegelt (aber sicher bleibt)
Wenn Sie einen Testlauf durchführen, möchten Sie ihn nicht über Ihr gesamtes Unternehmen verteilen, sondern dennoch eine angemessene Testgröße haben. Beginnen Sie mit 200 bis 500 Endpunkten oder einer Geschäftseinheit, je nach Größe Ihrer Organisation, und schließen Sie eine Mischung aus leicht und schwer zu verwaltenden Geräten ein.
Von dort aus können Sie sehen, wie einfach es ist, Patches auf diesen Geräten zu verteilen, verglichen mit anderen Endpunkten in Ihrem Netzwerk. Wenn Sie auch ein Patch-Management für Drittanbieteranwendungen benötigen, stellen Sie sicher, dass diese auf den Geräten, die Sie testen, enthalten sind.
2. Definieren Sie „Erfolg“ mit einem einseitigen ROI-Scorecard
Der ROI des Patch-Managements wird nicht in Dollar gemessen; er wird durch Verbesserungen definiert, daher sollten Sie Metriken verfolgen, um diese zu identifizieren. Dies umfasst die Stunden, die für das Patchen (vorher und nachher) aufgewendet werden, sowie die Gesamtgeschwindigkeit, mit der Sie Ihre Zielabdeckung erreichen können.
Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Ihre Misserfolge als auch Ihre Erfolge verfolgen. Wenn ein Patch nicht ordnungsgemäß installiert wird, wie viele Versuche sind erforderlich, um das Problem zu lösen, und wie lange dauert es? Ähnlich verhält es sich mit der Überwachung Ihrer patchbezogenen Tickets, sowohl hinsichtlich der Anzahl, die Sie erhalten, als auch in Bezug darauf, wie schnell sie gelöst werden können.
Berücksichtigen Sie außerdem die Zeit, die erforderlich ist, um Berichte für IT-Audits zu erstellen und auf dringende Patch-Anfragen zu antworten. Berichte können genauso zeitaufwändig sein wie das eigentliche Patchen, daher kann schnelleres Berichtswesen wertvolle Zeit sparen.
3. Verfolgen Sie nur das, was Sie ohne zusätzliche Werkzeuge erfassen können
Diese Metriken zu verfolgen sollte keine zusätzlichen Analysetools erfordern. Ungefähre Zeitprotokolle für Patchaufgaben sind ausreichend, um Zeitverbesserungen nachzuverfolgen, und Ticketingsysteme können die Anzahl der Tickets identifizieren, die mit Patch-bezogenen Problemen markiert sind.
Eine kurze wöchentliche Notiz sollte ausreichen, um zu veranschaulichen, welche Arbeiten die Automatisierung jede Woche eliminiert hat. Indem Sie nur diesen Daten folgen und die Veränderungen im Laufe der Zeit beobachten, können Sie erkennen, wie Automatisierung Ihr Patch-Management verbessern kann.
Worauf man bei einer automatisierten Patch-Lösung achten sollte
Also, was sollten Sie in einer automatisierten Patch-Management-Lösung suchen? Es gibt mehrere unverzichtbare Funktionen, die notwendig sind, um ein effektives Patch-Management und eine erfolgreiche Bereitstellung sicherzustellen. Ohne diese Funktionen können Sie nicht die vollen ROI-Vorteile ausschöpfen.
Bei der Bewertung von Patch-Management-Software sollten Sie auf Folgendes achten:
Automatisierungs- und Planungssteuerungen: Diese ermöglichen es Ihnen, zu verwalten, wann Ihre Patch-Updates bereitgestellt werden, und stellen so sicher, dass Ihre IT-Teams die meiste Zeit zurückgewinnen.
Gestaffelte Rollouts: Das Bereitstellen von Patches in Ringen oder anderen Stufen reduziert Störungen und Ausfälle, was es erleichtert, Probleme zu identifizieren und zu lösen, während Updates dennoch kontinuierlich bereitgestellt werden.
Klarer Überblick über Patch-Fehler und -Behebung: Einblicke in Ihre Patch-Fehler und ein Behebungsworkflow reduzieren wiederholte Arbeit und Tickets, sodass Probleme schnell identifiziert und behoben werden können.
Abdeckung von Third-Party-Patches: Abdeckung von Third-Party-Patches: Eine gute Patch-Management-Lösung sollte OS-Patches und die wichtigsten Drittanbieteranwendungen, auf die Ihr Unternehmen angewiesen ist, abdecken, damit das App-Patching nicht zu einem separaten manuellen Ablauf wird.
Umfassende Berichterstattung: Patch-Automatisierungstools sollten Berichte enthalten, die erklären, was fehlt, wo es fehlt und warum. Dies reduziert die Berichtsstunden und erleichtert es Teams, Berichte während einer Prüfung zu sammeln.
Wie Splashtop Autonomous Endpoint Management den ROI für die Patch-Automatisierung unterstützt
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ist eine KI-unterstützte Endpunktverwaltungs-Lösung, die IT-Teams dabei helfen soll, das Patchen zu vereinfachen und manuelle Arbeitslasten zu reduzieren. Splashtop AEM hilft IT-Teams, Betriebssystem- und Drittanbieter-Patching zu automatisieren, CVE-Einblicke zu nutzen, um die Behebung zu priorisieren, und die Sichtbarkeit über den Patch-Status und Schwachstellen über Endpunkte hinweg zu erhalten.
Splashtop AEM hilft IT-Teams, ihren ROI auf verschiedene Weise zu verbessern, darunter:
1. Gewinnen Sie Zeit zurück, indem Sie Patch-Workflows automatisieren
Die Patch-Automatisierung mit Splashtop Autonomous Endpoint Management erleichtert die Bereitstellung von Patches in großen und entfernten Umgebungen, ohne dass erhebliche Zeitaufwände erforderlich sind. Es reduziert die manuellen Schritte, die IT-Mitarbeiter unternehmen müssen, und hilft, wiederholte Arbeiten durch fehlgeschlagene Patch-Installationen zu reduzieren, sodass sie sich auf Aufgaben mit höherer Priorität konzentrieren können.
2. Reduzieren Sie Unterbrechungen durch kontrollierte Bereitstellung und bessere Fehlerbehandlung
Splashtop AEM ist für ein effizientes und zuverlässiges Patch-Management konzipiert. Es unterstützt kontrollierte Rollouts, um Geräte schrittweise zu aktualisieren und Störungen zu minimieren, während es eine klarere Übersicht über die Ergebnisse bietet, damit Probleme schneller identifiziert und behoben werden können. Zusätzlich bietet Splashtop Autonomous Endpoint Management Einblick in Endpunkte und deren Patch-Status, was eine schnelle Identifizierung und Behebung von Problemen ermöglicht.
3. Machen Sie den Patch-Status leichter nachweisbar
Splashtop AEM umfasst detaillierte Patch-Berichte, die es einfacher machen, den Patch-Status für Audits und Sicherheitsüberprüfungen nachzuweisen und Fragen zur Patch-Compliance zu beantworten. Berichte basieren auf aktuellen Bestands- und Patch-Status-Daten, einschließlich der aktualisierten Endpunkte, der anstehenden Updates und der während der Bereitstellung aufgetretenen Probleme.
ROI-Zusammenfassung für IT-Leiter
Patch-Management kann eine erhebliche Kapitalrendite liefern, sollte jedoch nicht nur anhand der Kosten gemessen werden. Der ROI des automatisierten Patch-Managements ergibt sich aus der zurückgewonnenen Zeit, reduzierten Unterbrechungen und der einfacheren Audit-Sicherheit. Für viele IT-Teams können sich diese Vorteile schnell summieren, insbesondere wenn sie in einem kurzen Piloten validiert und dann auf mehr Geräte und Anwendungen ausgeweitet werden.
Wenn Sie Ihre Kennzahlen vor und nach der Einführung einer Patch-Automatisierungssoftware messen, können Sie die Verbesserungen im Verlauf eines Testlaufs klar erkennen. Mit einer Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management sparen Sie Zeit bei der manuellen Verwaltung von Patches, sorgen für effiziente Implementierungen und können bei Bedarf die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben nachweisen.
Bereit, das Patch-Management schnell und einfach zu gestalten? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM und sehen Sie, welche Auswirkungen es auf Ihre Endpunkte hat.