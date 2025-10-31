Endpoint-Gerätemanagement ist eine komplizierte Angelegenheit und wird durch den technologischen Fortschritt immer komplexer. Heutzutage wird Gerätemanagement in verschiedene Lösungen unterteilt, darunter Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM) und Unified Endpoint Management (UEM).
Die Frage ist also: Welche Art der Geräteverwaltung ist die richtige für Sie? Es ist an der Zeit, MDM mit EMM und UEM zu vergleichen, ihre Stärken und Unterschiede zu analysieren und herauszufinden, was am besten für IT-Teams und Unternehmen geeignet ist, die verschiedene Geräte verwalten.
Von MDM zu EMM zu UEM: Wie sich das Gerätemanagement entwickelt hat
MDM, EMM und UEM fallen alle unter den Schirm des Gerätemanagements, da sie ähnliche Zwecke erfüllen. Als solche sind sie verwandte Technologien, da jede auf den Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der vorherigen aufbaut.
Zu Beginn bestand das Gerätemanagement aus dem, was heute als Mobile Device Management bekannt ist: eine Softwarelösung, die es IT-Administratoren ermöglicht, mobile Geräte und Anwendungen zu steuern und zu verwalten. Seit seiner Einführung hat es sich erweitert, um Smartphones, Tablets, Computer und sogar einige Internet of Things (IoT)-Geräte einzubeziehen.
Mit dem Wachstum der mobilen Technologie entwickelte sich MDM zu Enterprise Mobility Management, das darauf ausgelegt ist, Unternehmen die sichere Nutzung mobiler Geräte und Apps zu ermöglichen. Dies kann sowohl firmeninterne Geräte als auch persönliche Geräte für Unternehmen mit Bring Your Own Device (BYOD)-Richtlinien umfassen.
Schließlich entstand aus EMM das Unified Endpoint Management, das darauf ausgelegt ist, Computer, Laptops, Smartphones und Tablets zu umfassen. Dies bietet ein ganzheitliches Gerätemanagement von einer einzigen Konsole aus, sodass Unternehmen Updates bereitstellen, Sicherheitsrichtlinien anwenden und sogar verlorene oder gestohlene Geräte aus der Ferne löschen können.
Wie MDM, EMM und UEM die Geschäftseffizienz steigern
Während MDM, EMM und UEM unterschiedliche Verwendungen und Funktionen haben, bieten sie viele ähnliche Vorteile. Diese umfassen:
Sicherheit: MDM, EMM und UEM sind alle darauf ausgelegt, die Cybersicherheit zu verbessern, indem sie Remote-Geräte und Endpunkte schützen und verwalten, wodurch Fern- und hybrides Arbeiten ermöglicht wird, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Effizienz: Jede Lösung ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, die darauf abzielen, Remote-Geräte und -Mitarbeiter zu unterstützen, damit Mitarbeiter und Teams effizient von überall arbeiten können.
BYOD-Unterstützung: Während der Umfang ihrer BYOD-Unterstützung variiert, können gute MDM-, EMM- und UEM-Lösungen alle Mitarbeitern helfen, auf ihren bevorzugten Geräten zu arbeiten.
Compliance: Die ordnungsgemäße Gerätesicherheit und Verwaltung sind für viele Vorschriften und Anforderungen unerlässlich. Der Schutz von Remote-Endpoints mit MDM, EMM und/oder UEM kann Unternehmen helfen, ihre IT-Compliance -Verpflichtungen zu erfüllen.
Skalierbarkeit: MDM-, EMM- und UEM-Lösungen sind alle darauf ausgelegt, hoch skalierbar zu sein, sodass sie bei Bedarf neue Geräte unterstützen können. Dies hilft ihnen, mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Schritt zu halten, da neue Endpunkte ohne übermäßige Unterbrechungen oder Schwierigkeiten verbunden und verwaltet werden können.
Allerdings, obwohl sie diese Vorteile teilen, tut dies jeder in unterschiedlichem Maße und auf unterschiedliche Weise, was wir bald näher betrachten werden.
Anwendungen von MDM, EMM und UEM in der Praxis
Mit den Vorteilen von MDM, EMM und UEM können wir uns ihre praktischen Anwendungen ansehen. Wie nutzen Organisationen diese Tools heute?
Organisationen verwenden MDM, EMM und UEM, um Remote-Geräte in ihrer Belegschaft zu verwalten, darunter Smartphones, Tablets und IoT-Geräte. Die Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Sicherheit und Zugänglichkeit machen sie zu leistungsstarken Werkzeugen zur Verbesserung der IT-Effizienz sowie zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit und IT-Compliance in Remote- und Hybridarbeitsumgebungen.
Gerätemanagement ist für das Remote-Arbeiten unerlässlich, da IT-Teams sicherstellen müssen, dass jeder Remote-Endpunkt auf dem neuesten Stand ist, den Unternehmensrichtlinien entspricht und vor Cyber-Bedrohungen geschützt bleibt. Diese Tools bieten Überwachungs- und Erkennungsfunktionen, die es IT-Mitarbeitern ermöglichen, potenzielle Probleme oder Sicherheitsmeldungen schnell zu identifizieren und zu beheben.
Gutes Gerätemanagement umfasst Analysen, um Muster oder Warnzeichen zu erkennen, auf die IT-Teams achten sollten, sowie die Möglichkeit, Remote-Befehle zu senden, um diese Probleme zu adressieren.
MDM vs. EMM vs. UEM: Vergleich von Funktionen & Fähigkeiten
Obwohl es viele Gemeinsamkeiten zwischen MDM, EMM und UEM gibt, sind sie nicht gleich. Jeder hat einen anderen Ansatz zur Geräteverwaltung, einschließlich des Spektrums der verwalteten Geräte und der angebotenen Funktionen.
MDM-Software konzentriert sich auf mobile Geräte. Es ermöglicht IT-Administratoren, Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen, Geräteeinstellungen zu kontrollieren, Updates zu verteilen und sogar Geräte bei Bedarf aus der Ferne zu sperren oder zu löschen. MDM funktioniert über eine Client-App auf jedem Gerät und wird hauptsächlich für unternehmenseigene Geräte verwendet, obwohl einige BYOD-Unterstützung erlauben.
EMM-Software geht einen Schritt weiter als MDM und verwaltet über mobile Geräte hinaus mobile Ökosysteme. Dadurch können IT-Teams Anwendungen, Daten und Inhalte auf den verwalteten Geräten verwalten und alles sicher halten. IT-Agents können Apps bereitstellen und aktualisieren, Dokumente auf mobilen Geräten verwalten und die Benutzerauthentifizierung ermöglichen, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für die Sicherheit macht, selbst in BYOD-Umgebungen.
Schließlich geht UEM-Software über mobile Geräte hinaus und umfasst alle Endpunkte, einschließlich Tablets, Computer, Wearables, Smartphones und IoT-Geräte. Dies bedeutet auch, dass es über Plattformen und Betriebssysteme hinweg arbeiten muss, was es in BYOD-Umgebungen wertvoll macht. UEM ermöglicht Sichtbarkeit über Geräte-Ökosysteme, erzwingt Sicherheitsrichtlinien und schützt Endpunkte mit Sicherheitsfunktionen wie Bedrohungserkennung und -behebung.
Wir können die wichtigsten Unterschiede wie folgt aufschlüsseln:
Umfang
Sicherheit
BYOD-Support
Plattformkompatibilität
MDM
Konzentriert sich auf das Management mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets. Es wird hauptsächlich für Konfiguration, Bereitstellung und Richtlinienumsetzung verwendet.
Grundlegende Sicherheit, einschließlich Fernlöschung, Geräteverschlüsselung und Durchsetzung von Passcodes.
Begrenzt. MDM verwaltet hauptsächlich unternehmenseigene Geräte, aber BYOD ist mit Einschränkungen möglich.
Unterstützt hauptsächlich iOS und Android.
EMM
Erweitert MDM durch Hinzufügen von App-Management, Inhaltsmanagement und Identitätsmanagement.
Verbesserte Sicherheit durch Richtlinien auf App-Ebene, sichere Container und Verhinderung von Datenverlusten.
Stärkere BYOD-Unterstützung durch Daten-Trennung zwischen persönlichen und geschäftlichen Umgebungen.
Unterstützt typischerweise iOS, Android und Windows mit eingeschränktem macOS-Support.
UEM
Bietet eine einzige Plattform für die Verwaltung aller Endpunkte, einschließlich mobiler, Desktop- und IoT-Geräte.
Fortschrittliche, umfassende Sicherheit, typischerweise einschließlich Endpunkterkennung, Compliance-Überwachung und kontextbezogene Analysen.
Volle BYOD-Integration mit Zero-Trust und kontextbezogener Zugriffskontrolle.
Unterstützt typischerweise iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS und IoT-Geräte.
Betriebliche Herausforderungen und Einschränkungen von MDM, EMM und UEM
Mit den festgelegten Anwendungen und Vorteilen müssen wir dennoch die Herausforderungen und Einschränkungen jedes einzelnen verstehen. Häufige Herausforderungen umfassen:
Integration: Je nach gewählter Lösung kann die Integration eine Herausforderung sein. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung wählen, die mit jedem Gerätetyp und Betriebssystem, das Ihr Unternehmen verwendet, kompatibel ist und sich einfach installieren und über Endpunkte bereitstellen lässt.
Komplexität: Wenn Sie eine komplexe Lösung verwenden, kann es schwierig werden, jeden Endpunkt richtig zu verwalten. Suchen Sie nach einer benutzerfreundlichen Plattform, die es einfach macht, mehrere Remote-Endpunkte zu verwalten; andernfalls kann die Komplexität mehr Probleme verursachen, als sie lösen kann.
Skalierbarkeit: Es ist wichtig, eine skalierbare Lösung zu finden, die mit Ihrem Wachstum Schritt halten kann. Gerätemanagement-Lösungen müssen in der Lage sein, bei Bedarf neue Endpunkte hinzuzufügen, daher gilt: Je einfacher die Skalierung, desto besser.
Einschränkungen: MDM, EMM und UEM haben jeweils ihre eigenen Einschränkungen, wie den Fokus von MDM auf mobile Geräte. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, welche Endpunkte Ihr IT-Team verwalten muss, und finden Sie eine Lösung, die jeden von ihnen unterstützen kann.
Stärken Sie Ihre Endpunktstrategie mit Splashtop AEM
Wenn Sie mehrere Remote-Endpunkte verwalten und unterstützen müssen, ist Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) die perfekte Lösung für Ihre Endpunktmanagementstrategie.
Splashtop AEM bietet robustes Endpunktmanagement über Geräte und Betriebssysteme hinweg. Die zentralisierten Steuerungen bieten IT-Teams Einblick in jeden ihrer Endpunkte, komplett mit Echtzeit-Alarme, Analysen und automatisierten Lösungen über Smart Actions.
Mit Splashtop AEM ist es einfach, jeden Endpunkt sicher und auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können Richtlinien über Endpunkte hinweg anpassen und durchsetzen, die Sicherheitskonformität aufrechterhalten und repetitive Aufgaben wie Updates und Backups automatisieren. Dies macht das Endpunktmanagement schnell, effizient, sicher und skalierbar, während Splashtop AEM für Unternehmen jeder Größe erschwinglich ist.
Splashtop AEM bietet IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme zu lösen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisches Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte CVE-basierte Schwachstellenanalyse.
Anpassbare Policy-Frameworks, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Bestandsverfolgung und -management über alle Endpunkte hinweg
Alarme und Problemlösungen zur automatischen Behebung von Problemen.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Werkzeuge wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Bereit, Splashtop AEM selbst zu erleben? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion: