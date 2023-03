TeamViewer 14 Alternative – Warum Sie mit Splashtop besser dran sind

If you’re in the market for a new remote access and/or remote support solution, then you’ll be better off choosing Splashtop over the latest version of TeamViewer. The recent announcement of TeamViewer 14 Final lists a few new features and performance enhancements (some of which are already in Splashtop) that are in the new version.

However, the truth of the matter is that you’ll get everything you need with Splashtop and pay far less for it.

In this article, we’ll go over how Splashtop compares to TeamViewer 14 and what you’ll get out of each option. Plus, before we go any further, it’s important to mention that you can get full access to the Splashtop solution of your choice for free for 14 days (no credit card or commitments required), so you can try Splashtop yourself and get the reassurance you need that you’re making the right decision before you purchase.

Probieren Sie Splashtop kostenlos aus

Deshalb sollten Sie mit dem Download von TeamViewer 14 warten und zuerst Splashtop ausprobieren.

Funktionsvergleich für Fernzugriff/Fernsupport

At the core, Splashtop and TeamViewer are both remote access solutions. Both give you fast remote connections to your computers and devices from any other device, from anywhere in the world. Both work across the most used operating systems (Windows, Mac, iOS, and Android), and both have simple user interfaces.

Wenn es um die Tools und Funktionen geht, die von Geschäftsleuten, IT-/Support-Teams und Helpdesk-Experten benötigt werden, verfügt Splashtop über die gleichen Top-Funktionen wie TeamViewer 14, einschließlich:

Schneller Fernzugriff

Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-drop)

Chat (innerhalb und außerhalb der Sitzung)

Ferndrucken

Aufwecken aus der Ferne

Neustart aus der Ferne

Aufzeichnung der Sitzung

Bildschirm teilen

Multi-zu-Multi-Monitor-Unterstützung

Benutzer- und Computerverwaltung

Gruppierung

Protokollierung

256-Bit-AES-Verschlüsselung

Both have the features you’ll need to complete your day-to-day tasks. You’ll be able to remotely control your computers or mobile devices and get your work done with ease.

Der Preisunterschied

This is where Splashtop comes out as the clear choice. Whatever your use case, Splashtop can save you 50% or more when compared to TeamViewer 14's commercial plans. TeamViewer 14's commercial plans start at €394.80 per user per year*. Splashtop starts at €90 to €439 per year. The reason is that Splashtop has different solutions for different use cases.

Mit Splashtop erhalten Sie eine Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Möchten Sie, dass eine Remote-Desktop-Lösung von unterwegs auf Ihren Computer zugreift? Müssen Sie die Computer Ihrer Benutzer unterstützen? Oder benötigen Sie eine Möglichkeit, On-Demand-Remote-Support in dem Moment bereitzustellen, in dem Ihr Kunde ihn benötigt? Was auch immer der Anwendungsfall ist, Splashtop hat eine Lösung, die Ihnen schnellen Fernzugriff und genau die Funktionen bietet, die Sie benötigen.

Splashtop verfügt auch über einige der Leistungsverbesserungen und Funktionen, die neu in TeamViewer 14 sind, wie z. B. Unterstützung für den Dunkelmodus von macOS Mojave und die Möglichkeit, die vertrauenswürdigen Geräte Ihrer Benutzer anzuzeigen.

Sehen Sie sich unseren Preisvergleich zwischen Splashtop und TeamViewer an . Sie können auch unseren vollständigen Vergleich sehen, der zeigt, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist.

Probieren Sie Splashtop aus und überzeugen Sie sich selbst

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern testen Sie Splashtop 14 Tage lang kostenlos. Wir garantieren Ihnen, dass es die beste Alternative zu TeamViewer 14 ist. Da wir für den Einstieg keine Kreditkarte verlangen oder Sie zu irgendwelchen Verpflichtungen zwingen, besteht kein Risiko, sich jetzt einzurichten. Wählen Sie Ihre Splashtop-Lösung Ihrer Wahl aus, um mehr zu erfahren, oder klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mit Splashtop Business Access für schnelle und einfache Remote-Desktop-Lösungen zu beginnen.

Splashtop Business Access : für Einzelpersonen und kleine Teams, die aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen möchten.

Splashtop Remote Support: für MSPs, die jederzeit einen unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer/Kunden haben möchten, um Fernsupport zu leisten.

Splashtop SOS: für Helpdesk- und Support-Fachleute, die bei Bedarf (Schnellsupport) Fernunterstützung für die Geräte ihrer Benutzer/Kunden leisten möchten.

Ready to get started? Splashtop’s award winning remote desktop solutions are the best alternatives to TeamViewer 14. Follow the button below and get set up in minutes.

Kostenlos testen

* Source: TeamViewer US web site $49/month ($588/yr) list price for Single User plan, Mar 2023.

