TeamViewer 14 Alternative – Warum Sie mit Splashtop besser dran sind

Wenn Sie eine neue Lösung für Fernzugriff bzw. Fernsupport sind, ist Splashtop die bessere Wahl als die neueste Version von TeamViewer. Für TeamViewer 14 Final werden verschiedene neue Funktionen und Leistungsverbesserungen angekündigt (von denen einige bereits in Splashtop enthalten sind).
Die Wahrheit ist jedoch, dass Sie mit Splashtop alles bekommen, was Sie brauchen, und dafür viel weniger bezahlen.
In diesem Artikel gehen wir darauf ein, wie Splashtop im Vergleich zu TeamViewer 14 abschneidet und was Sie von den einzelnen Optionen erwarten können. Zunächst möchten wir etwas wichtiges erwähnen: Sie können die Splashtop-Lösung Ihrer Wahl 7 Tage lang kostenlos mit vollständigem Zugriff testen (keine Kreditkarte und keine Verpflichtungen erforderlich). So können Sie Splashtop selbst ausprobieren und sich vor dem Kauf vergewissern, dass Sie die richtige Entscheidung treffen.
Deshalb sollten Sie mit dem Download von TeamViewer 14 warten und zuerst Splashtop ausprobieren.
Funktionsvergleich für Fernzugriff/Fernsupport
Im Kern sind Splashtop und TeamViewer beide Fernzugriffslösungen. Beide bieten Ihnen schnelle Fernverbindungen zu Ihren Computern und Geräten von jedem anderen Gerät aus, von überall auf der Welt. Beide funktionieren auf den am häufigsten verwendeten Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS und Android) und haben einfache Benutzeroberflächen.
Wenn es um die Tools und Funktionen geht, die von Geschäftsleuten, IT-/Support-Teams und Helpdesk-Experten benötigt werden, verfügt Splashtop über die gleichen Top-Funktionen wie TeamViewer 14, einschließlich:
Schneller Fernzugriff
Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-drop)
Chat (innerhalb und außerhalb der Sitzung)
Ferndrucken
Aufwecken aus der Ferne
Neustart aus der Ferne
Aufzeichnung der Sitzung
Multi-zu-Multi-Monitor-Unterstützung
Benutzer- und Computerverwaltung
Gruppierung
Protokollierung
256-Bit-AES-Verschlüsselung
Beide haben die Funktionen, die Sie zur Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben benötigen. Sie können Ihre Computer und Mobilgeräte aus der Ferne steuern und Ihre Arbeit mühelos erledigen.
Der Preisunterschied
Hier ist Splashtop die klare Wahl. Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall kann Splashtop Ihnen 50 % oder mehr im Vergleich zu TeamViewer 14's kommerziellen Plänen sparen. Der Business-Plan von TeamViewer 14 beginnt bei 418,80 € pro Benutzer pro Jahr*. Splashtop beginnt bei 90 € pro Jahr. Der Grund ist, dass Splashtop für unterschiedliche Anwendungsfälle verschiedene Lösungen bietet.
Mit Splashtop erhalten Sie eine Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Möchten Sie eine Remote-Desktop-Lösung, um auf Ihren Computer zuzugreifen, während Sie unterwegs sind? Müssen Sie die Computer Ihrer Benutzer unterstützen? Oder benötigen Sie eine Möglichkeit, Ad-hoc-Fernsupport bereitzustellen, sobald Ihr Kunde ihn benötigt? Unabhängig vom Anwendungsfall bietet Splashtop eine Lösung, die Ihnen schnellen Fernzugriff und genau die Funktionen bietet, die Sie benötigen.
Splashtop verfügt auch über einige der Leistungsverbesserungen und Funktionen, die neu in TeamViewer 14 sind, wie z. B. Unterstützung für den Dunkelmodus von macOS Mojave und die Möglichkeit, die vertrauenswürdigen Geräte Ihrer Benutzer anzuzeigen.
Sehen Sie sich unseren Preisvergleich zwischen Splashtop und TeamViewer an . Sie können auch unseren vollständigen Vergleich sehen, der zeigt, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist.
Probieren Sie Splashtop aus und überzeugen Sie sich selbst
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort, sondern testen Sie Splashtop 7 Tage lang kostenlos. Wir garantieren Ihnen, dass Sie davon überzeugt sein werden, dass es die beste Alternative zu TeamViewer 14 ist. Da wir keine Kreditkarte benötigen oder Sie zu irgendwelchen Verpflichtungen zwingen, um loszulegen, besteht kein Risiko, wenn Sie jetzt mit der Einrichtung beginnen.
Sind Sie bereit für die ersten Schritte? Die preisgekrönten Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop sind die besten Alternativen zu TeamViewer 14. Folgen Sie der Schaltfläche unten und die Einrichtung ist in wenigen Minuten abgeschlossen..
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